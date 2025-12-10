До останнього: Макс Ферстаппен боровся у вирішальних перегонах Формули-1

Героїчна спроба Макса Ферстаппена завоювати свій п'ятий титул чемпіона Формули-1 наприкінці сезону завершилася на фініші, коли голландець виборов беззаперечну перемогу з поул-позишну у фінальних перегонах 2025 року в Абу-Дабі.

Після блискучої серії виступів у другій половині сезону, що перетворила величезне 104-очкове відставання від лідера чемпіонату Ландо Норріса до лише 16 балів перед завершальним Гран-прі Абу-Дабі, чотириразовий чемпіон Oracle Red Bull Racing зробив саме те, що мав зробити в основних перегонах за титул, вигравши їх з поул-позишну з перевагою у 12,59 секунди.

Я дуже пишаюся всією командою і тим неймовірним поворотом, якого ми досягли. Ми ніколи не здавалися і завжди вірили, що зможемо змінити ситуацію Макс Ферстаппен

Однак фінішувавши третім — позаду напарника по McLaren Оскара Піастрі — британський пілот усе ж зробив достатньо, щоб здобути титул чемпіона світу Формули-1 2025 року з перевагою у два очки, не давши Ферстаппену та Oracle Red Bull Racing завершити сезон неперевершеним камбеком.

Проте Ферстаппен фінішував як людина моменту і надзвичайно пишається швидкістю, стратегією і бойовим духом, які він і команда продемонстрували відтоді. «Я почуваюся добре. Я вже був готовий до такого результату, адже для перемоги нам потрібно було трохи везіння», — зазначив Макс.

Макс зробив усе правильно у своїй фінальній боротьбі за титул © Getty Images/Red Bull Content Pool

«Я дуже пишаюся всією командою і тим неймовірним поворотом, якого ми досягли. Ми ніколи не здавалися і завжди вірили, що зможемо змінити ситуацію. Ми ніколи не переставали намагатися. Ми могли б дуже легко опустити руки, але продовжували працювати, шукали вдосконалення і мали сподівання. Цей сезон був справжніми американськими гірками, з безліччю важких моментів і почуттів, але я так пишаюся кожним із нас. Ми чудово згуртувалися.

Поворот у другій половині сезону був неймовірним і дещо божевільним: ми змогли це зробити й подолали чимало труднощів. Хоча програти чемпіонат усього на два очки боляче, варто згадати, що після Зандворту ми відставали більш як на 100. Те, чого ми досягли, — справді вражає».

Як розгорталася боротьба за чемпіонський титул Формули-1 2025 року

Ключовий момент перегонів: Ферстаппен виходить у лідери на старті © Getty Images/Red Bull Content Pool

На початку вік-енду Гран-прі Абу-Дабі Ферстаппен і Oracle Red Bull Racing розуміли: їхній найкращий шанс здобути титул — це перемога. У такому разі Норріс мав би фінішувати не нижче третього місця, щоб зберегти шанси на чемпіонство.

І пілот, і колектив зробили все правильно під час суботньої кваліфікації, щоб забезпечити собі найкращі шанси на тріумф. Ферстаппен проїхав бездоганне коло у третьому сегменті (Q3), здобувши поул-позишн та випередивши Норріса й Піастрі на дві сотих секунди. «Це була просто чудова кваліфікація. Ми добре працювали протягом усього вік-енду, займалися тонкими налаштуваннями машини, а потім внесли останні зміни, які трохи допомогли боліду. Це дало мені змогу атакувати більше на межі та витиснути максимум з автомобіля», — сказав він одразу після заїзду.

А в напруженому недільному фіналі спортсмен і команда знову продемонстрували сильний виступ, підтвердивши статус лідерів решітки в другій половині сезону.

Ми провели неймовірний вік-енд і зробили все якнайкраще, тому сьогодні я почуваюся добре Макс Ферстаппен

Чисто стартувавши, Ферстаппен зберіг лідерство у першому повороті, і після цього його позиції вже ніхто не загрожував. Команда провела бездоганні піт-стопи, і Макс упевнено здобув перемогу в Гран-прі, випередивши Піастрі на 12,594 секунди. Цього виявилося трохи замало для чемпіонства, адже третє місце Норріса гарантувало йому перший у кар'єрі титул із перевагою всього у два очки. Проте і Ферстаппен, і Oracle Red Bull Racing провели ідеальний вік-енд, скоротивши відставання до мінімуму та зберігши шалену інтригу до останньої миті.

«Ми не виграли чемпіонат. Таке трапляється, таке життя, і це не те, що сильно мене засмучує. Я маю на увазі, що життя триває, — сказав 28-річний пілот в інтерв'ю F1.com. — Це було дуже весело, особливо виграти перегони у такий домінантний спосіб. Ми провели неймовірний вік-енд і зробили все якнайкраще, тому сьогодні я почуваюся добре.

Для Ландо це щось дуже особливе, і я сподіваюся, що він отримає від цього величезне задоволення. Перша перемога в чемпіонаті — найбільш емоційна, і це те, про що ти мрієш з дитинства. Його сім'я тут, і я сподіваюся, що йому сподобався сьогоднішній вечір».

Це була восьма перемога Макса 2025 року © Getty Images/Red Bull Content Pool Хоча програти чемпіонат усього на два очки боляче, варто згадати, що після Зандворту ми відставали більш як на 100. Те, чого ми досягли, — справді вражає Макс Ферстаппен

Однак завдяки виступу в Абу-Дабі Ферстаппен знову завершив рік як пілот із найбільшою кількістю виграшів на Гран-прі, здобувши вісім перемог проти семи у Норріса та Піастрі.

Керівник і генеральний директор команди Oracle Red Bull Racing Лоран Мекіс був так само вражений виступом гонщика, який вирвав перемогу в боротьбі за титул на останніх колах сезону.

«Цього року боротьба була дуже напруженою, і ми боролися до самого кінця, фінішувавши сьогодні з лідерським результатом. Ми не очікували, що зможемо показати такий темп на цій трасі, тож велика подяка команді та Максу за те, що він налаштував машину так, аби ми змогли цього досягти. Стартуючи з поулу, ми знали, що перемога може бути в наших руках, і Макс був бездоганним від початку до фінішу, з відмінним контролем зношування шин, що дуже нам допомогло».

Що тепер чекає на Макса Ферстаппена та Oracle Red Bull Racing

У 2026 році на Формулу-1 та Oracle Red Bull Racing чекають великі зміни © Getty Images/Red Bull Content Pool

По-перше, заслужена перерва після складного сезону для всіх учасників. Однак вона не буде тривалою ні для Ферстаппена, ні для команди, оскільки у 2026 році на Формулу-1 чекають масштабні зміни. Спорт зазнає найбільших реформ у технічному регламенті за останні десять років, а Oracle Red Bull Racing готується до початку нового партнерства з американським автогігантом Ford.

У 2026 році у Формулі-1 з'являться абсолютно нові боліди. FIA ратифікувала правила , що передбачають легші й маневровніші автомобілі з оновленими шасі, аеродинамікою та силовими установками. Крім того, команда вперше стає виробником двигунів, відмовившись від установок Honda. Власні Red Bull Ford Powertrains вироблятимуться безпосередньо в кампусі Oracle Red Bull Racing у Мілтон-Кінсі, Англія.

Абсолютно новий болід RB22 вперше з'явиться на публіці 15 січня 2026 року у Детройті, рідному місті Ford, під час офіційної презентації колективу. Тестування розпочнеться невдовзі після цього, оскільки команда та пілоти прагнуть набрати максимальну швидкість перед стартом сезону 2026 року на Гран-прі Австралії 6-8 березня.

Ісак Хаджар вразив у своєму дебютному сезоні Формули-1 © Getty Images/Red Bull Content Pool

У 2026 році Oracle Red Bull Racing також вітає нового водія (і нового напарника для Ферстаппена), оскільки Ісак Хаджар переходить із Visa Cash App Racing Bulls і приєднується до команди лише у своєму другому сезоні у Формулі-1.

Молодий французький пілот завоював сенсаційний перший подіум на Гран-прі Нідерландів і справив величезне враження під час дебюту у 2025 році, заслуживши запрошення в Oracle Red Bull Racing.

«У своєму дебютному сезоні у Формулі-1 Ісак продемонстрував зрілість і виявився дуже старанним учнем. Найважливіше — він показав високу швидкість, яка є вимогою номер один у цьому напрямі. Ми віримо, що Ісак зможе прогресувати разом із Максом і творити справжню магію на трасі», — сказав Лоран Мекіс про цього новобранця.