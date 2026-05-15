Макс Ферстаппен на трасі Нюрбургринг в Німеччині, 31 березня 2026 року.
Моторспорт

Напарники Макса Ферстаппена у перегонах «24 години Нюрбургрингу»

Перед тим як Макс Ферстаппен вийде на старт перегонів «24 години Нюрбургрингу», познайомся з пілотами GT, які виступатимуть разом із ним у складі Verstappen Racing.
Макс Ферстаппен

Син колишнього гонщика Формули-1 Йоса Ферстаппена, Макс Ферстаппен є наймолодшим переможцем перегонів в історії Формули-1.

    Лукас Ауер: австрієць із гоночною ДНК
    Дані Хункаделья: іспанець із гоночним інстинктом
    Жюль Гунон: француз, який перемагає всюди
    Team Verstappen Racing: команда мрії
«24 години Нюрбургрингу» — це виклик, який неможливо подолати самотужки, навіть для Макса Ферстаппена. Разом із зіркою Формули-1 у Німеччині стартуватимуть провідні майстри GT — Дані Хункаделья, Жюль Гунон і Лукас Ауер. Кожен із них має досвід і навички, необхідні для підкорення одних із найважчих добових перегонів у світі. Хто вони та яку роль можуть відіграти в успіху команди Verstappen Racing?
01

Лукас Ауер: австрієць із гоночною ДНК

Лукас Ауер приєднується до Verstappen Racing як один із найдосвідченіших пілотів GT у напрямі — саме такий спокійний і надійний напарник потрібен для цих виснажливих перегонів. Австрієць, племінник легендарного гонщика Формули-1 Герхарда Бергера, за десять сезонів у DTM провів 167 перегонів, здобув 11 перемог і зарекомендував себе як водій, який поєднує швидкість і стабільність під тиском.
Уродженець Тіролю, Ауер почав займатися картингом у сім років, а вже у 2011 році дебютував у перегонах на болідах із відкритими колесами. Він швидко привернув до себе увагу, вигравши титул у серії JK Racing Asia у першому ж сезоні. Згодом Лукас поєднував виступи в європейській Формулі-3 з першим досвідом перегонів на витривалість у чемпіонаті FIA World Endurance Championship.
Та саме багаторічний стаж у GT робить Ауера особливо цінним для команди. Нюрбургринг винагороджує водіїв, які вміють працювати в щільному трафіку, адаптуватися до мінливих умов і витримувати багатогодинне навантаження, зберігаючи темп. Це якраз ті якості, на яких Ауер побудував свою кар'єру. Його майстерність і самовладання можуть стати вирішальними під час нічних відрізків на Нордшляйфе, де холодний розрахунок не менш важливий за швидкість.
02

Дані Хункаделья: іспанець із гоночним інстинктом

Дані Хункаделья приносить саме ті знання про Нюрбургринг, яких потребує Verstappen Racing. Торік іспанець брав участь у «24 годинах Нюрбургрингу» у складі Red Bull Team ABT і був серед головних претендентів на перемогу, допоки злам коробки передач лише за 90 хвилин до фінішу не перекреслив надії команди.
Народившись у родині, пов'язаній з автоспортом, Хункаделья приєднався до юніорської програми Red Bull у 2008 році, після чого побудував успішну кар'єру в серіях із відкритими колесами, DTM і GT. Він виграв престижне Гран-прі Макао 2011 року, а вже наступного сезону здобув титули в Чемпіонаті Європи Формули-3 та F3 Masters.
Хоча він добре відомий завдяки виступам у DTM, де 2018 року здобув перемогу в Зандворті, Хункаделья став одним із найвправніших пілотів GT у перегонах на витривалість. Титули в GT World Challenge Europe Endurance Cup та Intercontinental GT Challenge лише підкреслюють рівень досвіду, який він додає у колектив.
03

Жюль Гунон: француз, який перемагає всюди

Жюль Гунон приєднується до Verstappen Racing із репутацією одного з найсильніших пілотів сучасних перегонів на витривалість. Син колишнього гонщика Формули-1 Жана-Марка Гунона, француз давно зарекомендував себе як фахівець із найскладніших GT-заїздів у світі.
Хоча Гунон прийшов в автоспорт лише у 15 років, він дуже швидко подолав шлях до найвищого рівня. Відтоді спортсмен двічі перемагав у загальному заліку «24 годин Спа», тричі вигравав «12 годин Батерста» та здобув перемогу у своєму класі у «24 годинах Дайтони» у 2023 році. У його активі також є подіум «24 годин Нюрбургрингу» — результат, який особливо цінується на трасі, де навички та впевненість часто вирішують долю перегонів.
Нині Гунон виступає в DTM за Winward Racing і вже тричі підіймався на подіум у сезоні 2025 року. Він приносить у команду стійкість, швидкість і знання Нордшляйфе.
04

Team Verstappen Racing: команда мрії

Одне можна сказати напевно: для дебюту в «24 годинах Нюрбургрингу» Макс Ферстаппен зібрав справді зірковий склад. Лукас Ауер, Дані Хункаделья та Жюль Гунон мають за плечима сотні перегонів GT найвищого рівня, перемоги та титули в найпрестижніших серіях світу. Щоб кинути виклик такому екіпажу, суперникам доведеться працювати на межі можливостей.
Нюрбургринг — особливе місце. Немає жодної іншої гоночної траси, схожої на цю
Макс Ферстаппен
Mercedes-AMG GT3 виступатиме у найпрестижнішому класі SP9, а підготовка до виснажливої добової гонки проходитиме поетапно. Практики та кваліфікаційні заїзди у четвер і п'ятницю дадуть Ферстаппену та його напарникам першу нагоду повноцінно відчути автомобіль і знайти оптимальні налаштування, зокрема для складних нічних умов, якими славиться Нордшляйфе.
П'ятнична Топкваліфікація визначить стартові позиції фаворитів перед головним випробуванням — 24 годинами безперервної боротьби в напруженому трафіку, темряві та мінливій погоді на одній із найсуворіших трас у світі. Перегони стартують 16 травня о 12:30 за UTC. Стеж за подіями наживо на Red Bull TV та YouTube-каналі Red Bull Motorsports.

