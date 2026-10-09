Олексій Пригоров: Цей сезон Red Bull Cliff Diving навчив мене не панікувати
Ти їхав на фінал по перемогу?
Не люблю пафосних фраз на кшталт «ми боремося до кінця, ми все зробимо». Кліфдайвінг — дуже непередбачуваний вид спорту. Є явні лідери — Ейдан Геслоп, Константін Поповічі, Кетелін Преда, Ґері Хант, — і набереться ще вісім–дванадцять людей, які можуть вистрілити. Я їхав по дуже хороший виступ. У глибині душі, звісно, сподівався. Хоча «сподівався» — не те слово: я працював і робив усе, щоб це вдалося.
Перед фіналом я виробив свій стратегічний план. Знав, що в Константіна [Поповічі], Ейдана [Геслопа] та Джеймса Ліхтенштайна коефіцієнт складності трохи вищий, ніж у мене. Але розумів, що боротися можна: прогноз хвиль і вітру ми знали за тиждень, і всі розуміли, що буде стовідсоткова боротьба.
Ти кілька разів казав, що сезон був дуже складним. Що сталося?
Усе почалося з Кубка світу у Флориді. За два дні до змагань я пошкодив спину на дуже легкому для мене стрибку — зробив його надто легко й високо. Побачив, що лишилося багато висоти, підняв руки, щоб не перейти на спину, і ввійшов у воду з розслабленим торсом. Два дні взагалі не міг стрибати. А я спеціально їхав туди, щоб відпрацювати свій найскладніший стрибок — той самий, який зробив у фіналі, але зі зміненим обертанням. До таких складних стрибків треба звикнути, довіритися тілу. Зрештою на змаганнях я його виконав, але не так, як планував.
Звідти — одразу на Балі, перший етап Світової серії Red Bull Cliff Diving. В інших стрибках я був упевнений, а цей у мене був сирий. На етапі в США спина все ще давалася взнаки. Але я стиснув зуби — і все вийшло. Я вперше відчув цей стрибок упевнено й був радий четвертому місцю.
А потім — ще одна невдача. Я стрибав зі скель у Трієсті, в Італії, і підхопив інфекцію вуха. Через це пропустив Кубок світу на Сардинії, а в Мостарі виступав під наглядом лікаря — вухо довелося заклеювати. Жарти жартами, але ти вже думаєш не про стрибки, а про те, чи не залишишся глухим. Тримати концентрацію нереально важко.
Як ти наважився їхати на фінал у Поліньяно?
Після Мостара я пішов до лікаря, і мені сказали: «Олексію, потрібна операція». Я попросив дозволу спершу виступити, а операцію зробити вже після. Лікарі, звісно, були проти, але ми змогли домовитися. Це було за три тижні до фіналу. Увесь цей час я тренувався тричі на тиждень, хоча треба п'ять. Але тренувався як міг, з вірою та любов'ю. Хоча дуже хвилювався.
У самому Поліньяно мені, можливо, допомогла зайнятість. Я був серед медійних героїв етапу: давав інтерв'ю, був зайнятий. І мені це сподобалося — я відволікався й не варився в атмосфері, де всі максимально зосереджені. Звісно, я теж готувався, але голова була трохи зайнята іншим. Можливо, це й спрацювало.
Перемога додала тобі впевненості в наступному сезоні?
Вона дає впевненість в іншому: що я правильно працюю. Не «я молодець, усе буде добре», а «окей, я на правильному шляху». Бо все це гра: вітер, дощ, хвилі — і треба долати свій страх. Усі хлопці сильні, і всі ми в глибині душі, м'яко кажучи, хвилюємося. Але робимо це, стиснувши зуби, бо любимо. Задоволення приносить саме це — подолати й зробити добре.
До самого фіналу я був не в найкращій позиції. Але я не вважаю, що мені пощастило. Це говорить про те, що я не здавався й не думав «як буде, так буде». Сезон триває до кінця — і ми працюємо до кінця.
До самого фіналу я був не в найкращій позиції. Але я не вважаю, що мені пощастило
За ким із суперників було найцікавіше спостерігати цього року?
Звісно, прикольно було дивитися, як Ейдан [Геслоп] повернувся після травми й зробив такий феноменальний камбек. Я щиро радий за нього — реально сильний хлопець. Ще Ксантея Пеннісі: вона обрала свою стратегію й дуже красиві стрибки, які їй пасують, і здобула впевненість. Приємно дивитися.
Цікаво було спостерігати й за Кетеліном Предою. Цього сезону він виступав із найскладнішим стрибком серед чоловіків, але травмувався. Це все ризиковано, і тут якраз питання стратегії: справа не в найсильнішому стрибку, а в тому, щоб знайти сили виконувати стрибок без травм. Я ні в якому разі не кажу, що Кетелін так не може. Навпаки: те, що він ставить такий стрибок, показує, наскільки він сильний духом, — не кожен це подужає. Просто шкода, що травма. Подивимося, що принесе наступний сезон.
А як тобі сезон українки Неллі Чуканівської — наймолодшої учасниці серії?
Неллі загалом молодець. Сезон для неї був не супервдалий — ну то й у мене був такий самий, це нормальні американські гірки. Але в неї, як і раніше, видно потенціал і сильну ментальну сторону. Новий стрибок, дуже сильний для дівчат, вона цього сезону поставила вже два-три рази, навіть у фіналі. Плюс перемога на чемпіонаті Європи — це чудово. Я з великою повагою ставлюся до цих чемпіонатів, але там стабільна, чітко встановлена платформа. А в нас щоразу нові місця — будинки, дахи, скелі. Інша атмосфера, і почуваєшся ти інакше. Це жодним чином не применшує заслуг Неллі. Вона юна спортсменка, усе попереду.
Яку ціль ставиш на наступний сезон?
Передусім — відновитися. Я щиро радію, що всі мої сумніви — їхати чи не їхати — були не марними. Висновки роблю: ставитися до всього варто спокійніше, з холодним розумом, не панікувати. Хоча куди без цього — ми ж не все контролюємо. Хочеться спокійно й правильно розібратися зі здоров'ям і почати у своєму ритмі. План підготовки в мене є, і він мені подобається. Сподіваюся, це правильно.
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