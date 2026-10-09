Олексій Пригоров: Цей сезон Red Bull Cliff Diving навчив мене не панікувати

Усе почалося з Кубка світу у Флориді. За два дні до змагань я пошкодив спину на дуже легкому для мене стрибку — зробив його надто легко й високо. Побачив, що лишилося багато висоти, підняв руки, щоб не перейти на спину, і ввійшов у воду з розслабленим торсом. Два дні взагалі не міг стрибати. А я спеціально їхав туди, щоб відпрацювати свій найскладніший стрибок — той самий, який зробив у фіналі, але зі зміненим обертанням. До таких складних стрибків треба звикнути, довіритися тілу. Зрештою на змаганнях я його виконав, але не так, як планував.

Звідти — одразу на Балі, перший етап Світової серії Red Bull Cliff Diving. В інших стрибках я був упевнений, а цей у мене був сирий. На етапі в США спина все ще давалася взнаки. Але я стиснув зуби — і все вийшло. Я вперше відчув цей стрибок упевнено й був радий четвертому місцю.

А потім — ще одна невдача. Я стрибав зі скель у Трієсті, в Італії, і підхопив інфекцію вуха. Через це пропустив Кубок світу на Сардинії, а в Мостарі виступав під наглядом лікаря — вухо довелося заклеювати. Жарти жартами, але ти вже думаєш не про стрибки, а про те, чи не залишишся глухим. Тримати концентрацію нереально важко.