Red Bull Wings Cup — новий міжнародний турнір з EA SPORTS FC 27, у якому гравці з майже 80 країн борються за путівку на Світовий фінал у Маямі. Український Національний фінал відбувся 14 листопада у Львові, у Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського. Там зустрілися фіналісти двох ліг: Університетської, які пройшли офлайн-кваліфікації у вишах по всій країні, та Відкритої, які вибороли своє місце в онлайн-відборі. Учасники Нацфіналу грали в одній сітці на виліт, тож кожен гол міг змінити хід турніру.

Учасники змагаються на Національному фіналі Red Bull Wings Cup у Львові © Давiд Непарiдзе У залі Red Bull Wings Cup 2026 у Львові вирували емоції © Давiд Непарiдзе Максим Панчук під час Національного фіналу Red Bull Wings Cup у Львові © Давiд Непарiдзе Учасники Red Bull Wings Cup чекають на свій матч у Львові © Давiд Непарiдзе Віцечемпіон Національного фіналу Red Bull Wings Cup Денис Захожий © Давiд Непарiдзе У Львові зустрілись фіналісти Відкритої та Університетської ліг © Давiд Непарiдзе Глядачі дивляться трансляцію матчу на великому екрані у Львові © Давiд Непарiдзе Вболівальники на Red Bull Wings Cup 2026 у Львові © Давiд Непарiдзе Глядачі стежать за матчем на Національному фіналі Red Bull Wings Cup © Давiд Непарiдзе Денис Захожий і Максим Панчук грають у півфіналі Red Bull Wings Cup © Давiд Непарiдзе Глядачі радіють голу у фіналі Red Bull Wings Cup 2026 у Львові © Давiд Непарiдзе Уболівальники в ЛДУФК імені Боберського під час Red Bull Wings Cup 2026 © Давiд Непарiдзе Євген Мостовик, Павло Апенько у півфінальному матчі Red Bull Wings Cup 2026 © Давiд Непарiдзе Зала була повною на Національному фіналі Red Bull Wings Cup 2026 © Давiд Непарiдзе Трофей Red Bull Wings Cup 2026 чекає на переможця © Давiд Непарiдзе

Євген Мостовик — багаторазовий чемпіон України й колишній гравець NAVI. Повернутися на сцену його мотивував саме формат Red Bull Wings Cup із путівкою на міжнародний фінал. «Давненько такого не було, десь років п'ять, напевно. Просто грати за грошові призи — це одне. А коли ти знаєш, що борешся за право представляти Україну й відвідати країну, в якій ще не був, — це зовсім інше», — розповідає він.

Атмосферу в залі й у трансляції створювали ведуча, стрімерка й блогерка Наталія ‘Martik’ Мартинюк та коментатори Віталій ‘v1lat’ Волочай і Олексій ‘bafik’ Бафадаров . Волочай — власник студії спортивних трансляцій Maincast, який свого часу почав коментувати саме з матчів у FIFA на студентських турнірах. Бафадаров у минулому професійно грав у Dota 2 та Heroes of Newerth, а з 2016 року коментує найбільші турніри з Dota 2, зокрема The International.

Ведуча Наталія ‘Martik’ Мартинюк на сцені Red Bull Wings Cup у Львові © Давiд Непарiдзе Віталій ‘v1lat’ Волочай і Олексій ‘bafik’ Бафадаров на Red Bull Wings Cup © Давiд Непарiдзе

Півфінал, гідний фіналу

Одне з найнапруженіших протистоянь турніру відбулося ще в півфіналі, де Євген Мостовик зустрівся з Павлом Апеньком . Будь-хто з цієї пари заслуговував на вихід у фінал: гра була рівною й довго не давала переваги жодному з суперників. «Я відчував, що якщо так продовжуватиму, то або дійде до пенальті, а це лотерея, або я ще пропущу гол. Тому сказав собі: давай додамо трохи агресії в атаці», — згадує Євген. Зміна тактики спрацювала, і наприкінці матчу Yozhyk знайшов свій момент. В іншому півфіналі Денис Захожий переміг Максима Панчука , і фінальну пару сформували представники обох ліг.

«Реал» проти «Барселони»

Фінал перетворився на справжнє Ель Класико: Денис Захожий з Університетської ліги грав за «Барселону», Євген Мостовик із Відкритої — за «Реал». Серія тривала до двох перемог.

Свій вибір команди Євген пояснює просто: йому подобається тріо в нападі «Реала» і він добре знає, як рухаються ці гравці. «Модельки анімації таких гравців, як Мбаппе, унікальні. Чим більше класних гравців збереш у команді, тим більше шансів виділитися», — каже він. Щоправда, перед фіналом гру оновили, тож склад довелося коригувати.

Євген Мостовик і Денис Захожий у фіналі Red Bull Wings Cup 2026 © Давiд Непарiдзе

Від перших хвилин Денис агресивно йшов в атаку, і Євгенові довелося швидко перелаштовуватися. Перший гол фіналу забив Кіліан Мбаппе в команді Мостовика, і цей м'яч приніс йому першу перемогу. У другому матчі Денис зібрався й відкрив рахунок уже на ранніх хвилинах. Цієї переваги вистачило, щоб зрівняти рахунок у серії й довести фінал до вирішальної третьої гри.

Третій матч Yozhyk провів помітно агресивніше, однак перший тайм залишився без голів. Розв'язка настала на 85-й хвилині ігрового часу: Євген забив, і цей гол став вирішальним — як і в попередніх двох матчах, долю гри вирішив один м'яч. Суперника, який вийшов у фінал з Університетської ліги, Мостовик назвав «темною конячкою» турніру. «Він дуже міцно тримався в захисті й гостро ловив свої нагоди для контратак. Тобто завжди була напруга, щоб я не прогавив його закидання чи швидкий пас», — розповідає Євген.

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Євген Мостовик: «Це божевілля»

Мостовик почав серйозно грати ще з FIFA 08, а в 2011 році виграв чемпіонат Європи. Тепер, у 35, він знову їде представляти Україну. «В момент перемоги відчув сильний стрибок адреналіну і відчуття, що досягнув якоїсь неймовірної цілі. Коли мені було 20 років, я не уявляв, що можна грати довше, ніж до 24, — так, щоб змагатися. А вийшло так, що я в 35 ще виграв турнір і знову їду представляти Україну, це божевілля!» — ділиться переможець.

Євген ‘Yozhyk’ Мостовик зосереджений на грі на турнірі Red Bull Wings Cup © Давiд Непарiдзе Quotation В момент перемоги відчув, що досягнув якоїсь неймовірної цілі Євген ‘Yozhyk’ Мостовик

Надихнули Євгена футболісти. «Я дивився, як Мудрик грає, як у поважному віці грають Мессі й Роналду. І подумав: чому я не можу бути таким у кіберспорті? Спрацювало», — каже чемпіон України.

Red Bull Wings Cup в Україні пройшов в офіційному партнерстві з EA SPORTS FC 27 та PlayStation Tournaments, а в Україні його підтримали Logitech G і клубний партнер ФК «Динамо» (Київ). Медіапартнерами національного етапу стали Sport.ua та Football.ua.

Що далі

У січні 2027 року Євген Мостовик поїде на Світовий фінал Red Bull Wings Cup, який відбудеться на стадіоні Inter Miami Nu Stadium у Маямі, США. Там він зустрінеться з переможцями національних фіналів майже 80 країн. Окрім матчів в EA SPORTS FC 27, учасників чекають реальні футбольні випробування та незвичні локації для плей-оф — від стадіону з гігантським екраном до гоночного автомобіля, швидкісного катера й гелікоптера.

Глядачі радіють голу у фіналі Red Bull Wings Cup 2026 у Львові © Давiд Непарiдзе

Реального футболу Євген не боїться: «Від мене м'яч не буде відскакувати. В юності аматорські турніри з міні-футболу були, і донедавна щосереди з командою зустрічались і бігали. Я живу футболом!» До Маямі він обіцяє готуватися на повну.

Не встиг подивитися фінал наживо? Повтор трансляції доступний на Twitch-каналі Yozhyk та YouTube-каналі Football.ua .