Знайомся з тими, хто стоїть за паддоком на перегонах Формули-1

Паддок Формули-1 — це оперативний центр кожної команди під час гоночного вік-енду. Саме тут розміщені гаражі, інженерні станції та стратегічні підрозділи. Тут налаштовують боліди, аналізують їхню ефективність і контролюють дотримання регламенту.

За кожним пілотом стоїть великий колектив технічних і операційних фахівців. Їхня злагоджена робота безпосередньо впливає як на результат окремих перегонів, так і на підсумок чемпіонату. Розгляньмо основні ролі в команді та їхній внесок у перемогу.

01 Хто працює в боксах Формули-1?

Керівник команди — очолює команду та відповідає за дотримання вимог FIA.

Спортивний директор — зосереджений на оперативних, регламентних і щоденних аспектах гоночного вік-енду.

Інженери — аналізують телеметрію, налаштовують болід та підвищують його ефективність.

Технічний директор — керує розробкою боліда й визначає технічний напрям розвитку.

Головний механік — відповідає за роботу гаража та готовність автомобіля до виїзду.

Механіки — збирають, обслуговують і ремонтують болід.

Спеціаліст з аналізу даних — опрацьовує симуляції та телеметрію для стратегічних рішень.

02 Чим займається керівник команди?

Керівник команди — це фактичний головний виконавчий директор. Він відповідає за щоденну діяльність, стратегію та кінцеві результати. Цей фахівець відіграє вирішальну роль в успіху команди, об'єднуючи інженерів, пілотів і керівництво в єдину систему, що працює на спільну мету.

Керівник команди Лоран Мекіс святкує з трофеєм у Катарі © Getty Images/Red Bull Content Pool

Основні обов'язки:

Стратегічне лідерство: визначення напряму розвитку, контроль бюджету в межах ліміту витрат, ухвалення ключових рішень.

Операційне управління: координація технічної та спортивної роботи на заводі й під час вік-ендів.

Робота з персоналом: формування командної культури та залучення провідних фахівців.

Ефективність і результати: ухвалення остаточних стратегічних рішень, відповідальність за їхню реалізацію та нагляд за роботою команди на трасі.

Публічне представництво: комунікація з медіа, керівництвом Формули-1 та FIA.

Хто є керівником команди Oracle Red Bull Racing?

Лоран Мекіс , який раніше очолював команду Visa Cash App Racing Bulls, став керівником Oracle Red Bull Racing у липні 2025 року. Рано захопившись Формулою-1 після відвідування Гран-прі Франції 1988-го разом із батьком, він надихнувся на кар'єру в машинобудуванні та автоспорті. Мекіс відомий своїм спокійним підходом, сильною технічною підготовкою та великим досвідом.

03 Чим займається спортивний директор?

Спортивний директор відповідає за роботу команди безпосередньо на трасі. Він координує операції, забезпечує дотримання правил і підтримує зв’язок із FIA та стюардами.

Основні обов'язки:

Зв'язок із FIA: головна контактна особа для FIA та FOM, учасник Спортивного консультативного комітету; взаємодія зі стюардами щодо протестів або апеляцій.

Контроль регламенту: оперативні рішення щодо дотримання правил під час перегонів.

Організація роботи на трасі: координація працівників піт-лейну та гаража.

Логістика та персонал: управління логістикою вік-ендів (перельоти, готелі, вантажі) та персоналом.

Хто є спортивним директором Oracle Red Bull Racing?

Стівен Ноулз — досвідчений інженер, який з 2025 року виконує обов'язки спортивного директора Oracle Red Bull Racing, поєднуючи це з роллю старшого фахівця з гоночної стратегії. Випускник Університету Бата, він провів майже десятиліття в Mercedes, перш ніж приєднатися до Red Bull у 2021 році.

Стівен Ноулз приєднався до команди Red Bull у 2021 році © Getty Images/Red Bull Content Pool

04 Чим займаються інженери?

Інженери — ключова ланка команди. Вони проєктують, удосконалюють і налаштовують болід, аналізують телеметричні дані в реальному часі та допомагають ухвалювати стратегічні рішення.

Основні обов'язки:

Інженер із продуктивності: використовує симуляції та дані датчиків для покращення динаміки автомобіля.

Інженер із систем керування: розробляє та калібрує програмне забезпечення (силова установка, гальма, DRS), забезпечуючи відповідність вимогам FIA та оптимізацію роботи систем.

Інженер з аеродинаміки: розробляє елементи для збільшення притискної сили й зменшення опору повітря.

Інженер з двигунів: підвищує ефективність і надійність силової установки.

Стратегічний інженер: аналізує дані для ухвалення рішень щодо піт-стопів, вибору шин та можливостей для обгону.

Джанп'єро Ламбіазе — керівник гоночної інженерії в Oracle Red Bull Racing © Getty Images/Red Bull Content Pool

Хто очолює гоночну інженерію в Oracle Red Bull Racing?

Джанп'єро Ламбіазе присвятив 20 років роботі трекового інженера у Формулі-1. Здобувши ступінь з машинобудування в Університетському коледжі Лондона, він розпочав шлях у Формулі-1 як інженер із даних у Jordan. Уже за п'ять років Ламбіазе обійняв посаду гоночного інженера та співпрацював із багатьма пілотами, зокрема із Серхіо Пересом у Force India у 2014 році. Наприкінці того сезону він перейшов до Red Bull Racing.

05 Чим займається технічний директор?

Технічний директор координує роботу інженерних і виробничих підрозділів. Він дбає про те, щоб болід був швидким, безпечним і повністю відповідав правилам.

Основні обов'язки:

Стратегічне керівництво: прийняття рішень щодо концепцій дизайну боліда, включно з аеродинамікою, шасі та інтеграцією двигуна.

Відповідність нормативним вимогам: здійснення контролю відповідності правилам FIA.

Бюджетний контроль: управління ресурсами та персоналом для оптимізації продуктивності в межах фінансового регламенту серії.

Прийняття рішень: керування інженерним департаментом, координація профільних команд і впровадження інновацій.

Інтеграція з трасою: забезпечення зв'язку між заводом та операційною роботою на трасі, участь у нарадах щодо аналізу даних і вдосконалення налаштувань.

Технічний директор П'єр Ваше на піт-лейні під час тестів © Getty Images/Red Bull Content Pool

Хто є технічним директором Oracle Red Bull Racing?

П'єр Ваше є членом вищого технічного керівництва Red Bull Racing з 2013 року. Маючи докторський ступінь із гідроаеродинаміки, він прийшов у Формулу-1 у 2001 році, коли компанія Michelin залучила його до досліджень взаємодії шин із поверхнею траси. Пізніше він став керівником проєктів у Michelin, відповідаючи за зчеплення та симуляції.

06 Чим займається головний механік?

Головний механік організовує роботу технічної бригади на трасі. Від його координації залежить надійність боліда та швидкість піт-стопів.

Основні обов'язки:

Збірка боліда: керує процесом збирання, обслуговування та розбирання болідів для тестів і перегонів.

Лідерство: нагляд за всіма механіками та техніками гоночної бригади, тренування екіпажу піт-стопу.

Інженерна координація: співпраця з інженерами щодо внесення змін до налаштувань і виконання ремонтних робіт.

Логістика: організація транспортування та обслуговування обладнання піт-лейнів.

Хто є головним механіком в Oracle Red Bull Racing?

У 2026 році в команді змінилися ролі: Джон Каллер тепер є головним механіком Макса Ферстаппена , а Майк Пейн був призначений головним механіком Ісака Хаджара .

07 Чим займаються механіки?

Механіки — це фундамент успіху команди. Вони збирають, обслуговують і ремонтують боліди під шаленим тиском, виконують ідеально відпрацьовані піт-стопи менш ніж за три секунди, гарантують надійність машин завдяки ретельному догляду.

Механіки готуються творити свою магію на піт-лейні в Бахрейні © Getty Images/Red Bull Content Pool

Основні обов'язки:

Збірка та обслуговування: створення боліда «з нуля» на заводі та догляд за компонентами (підвіска, коробка передач, кузов).

Підготовка до перегонів: налаштування машини під конкретну трасу та побажання пілота.

Усунення технічних несправностей: швидке виявлення та оперативне усунення механічних проблем.

Піт-стопи: заміна шин та регулювання переднього крила за 2–3 секунди.

08 Що робить спеціаліст з аналізу даних?

Ці фахівці в реальному часі обробляють 1,5 ТБ даних із понад 300 датчиків і перетворюють їх на корисну інформацію. Це дає змогу швидко ухвалювати рішення щодо аеродинаміки, зносу шин і стратегії піт-стопів, підвищуючи ефективність інженерних розрахунків.

Основні обов'язки:

Оптимізація продуктивності: використання телеметрії та симуляцій для збільшення притискної сили.

Підтримка під час заїзду: моніторинг даних у реальному часі для підказок щодо палива, шин та стратегії суперників.

Співпраця: взаємодія з інженерами з аеродинаміки, дизайну й гоночної інженерії для перетворення складних даних на ефективні налаштування автомобіля.

Звітність: створення висновків, які допомагають інженерам аналізувати дані та приймати рішення щодо ефективності та стратегії.

09 Ключові ролі в команді Формули-1:

Роль Основна відповідальність Тісно співпрацює з Керівник команди Керує роботою команди, забезпечує дотримання вимог FIA та контролює стратегічний напрямок діяльності. Водії, FIA, технічний керівник. Спортивний директор Координує розробку дизайну й аеродинаміки автомобілів. Інженерні відділи. Інженери Комунікують із пілотом та ухвалюють рішення щодо налаштувань у день перегонів. Водії та технічні директори. Технічний директор Аналізує дані телеметрії та налаштування автомобіля. Інженери та аналітики даних. Головний механік Керує роботою механіків. Механіки та інженери. Спеціаліст з аналізу даних Виконує симуляції та моделювання продуктивності. Команди стратегів та інженерів.

У боксах завжди вирує робота, де кожна дія вивірена до міліметра © Getty Images/Red Bull Content Pool