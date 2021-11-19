9 ігор 2021 року, які ти пропустив (і дарма)

Цей рік був яскравим для геймерів на усіх платформах. Ми годинами планували ідеальне вбивство у Deathloop, ностальгували з друзями у поверненні Halo, дивувалися новим можливостями Battlefield та тікали від інопланетних роботів у Metroid. Але великі блокбастери --- не єдині цікаві тайтли, що виходили цього року.

Згадуємо принаймні 9 цікавих ігор різного масштабу, які дарували нам особливі емоції у 2021-му, і які ти міг не помітити через насичений календар ігрових релізів.

The Artful Escape

Напередодні свого першого виступу музикант Френсіс Вендетті намагається вийти з тіні свого діда, легенда кантрі-музики. І вирушає у космічні поневіряння власної уяви.

Він вирушає у подорож космосом, де треба слайдити психоделічними рівнями, видаючи бомбезні соло на гітарі. Ще раз. Це гра, у якій треба видавати сольняки на електрогітарі у космосі. А ще тут крута озвучка від іменитих акторів, серед яких --- Лена Хіді, яка грала Серсею у «Грі престолів». Гра, від якої тепло на душі.

Overboard!

Overboard! -схожа на детективи Агати Крісті, тільки вбивця --- це ти © Inkle

Ще одна інді-гра з несподіваним плот-твістом. Липень 1935 року. На борту лайнера SS Hook, за вісім годин від Нью-Йорка, скоєно вбивство. Тільки одна проблема: його скоїв ти.

Це свіжий погляд на довічну формулу детективних ігор. У Overboard тобі потрібно не розкривати злочин, а зробити так, щоб не викрили тебе. У гри безліч можливостей для повторного проходження, до того ж її зробили розробники титулованої 80 Days, у яку ти можливо грав зо 5 років тому. Радимо грати просто зараз.

Death's Door

У цій грі ти --- ворона, що чесно працює, збираючи душі померлих. Та деякі душі вкрали містичні істоти, і ховають їх у місцях, непідвладних навіть смерті. Тож треба їх знайти й звільнити. Як майже кожна гра від Devolver Digital, Death's Door --- це цікавий платформер з приємними механіками та чорним гумором. Це дещо середнє між Hades з цікавими босами та милими інді-іграми про маленьких звіряток. А завдяки приємному стилю рівнів та ностальгічній музиці тут просто приємно знаходитися.

Psychonauts 2

Для майже культового статусу оригіналу, Psychonauts 2 отримала замало уваги © Double Fine

Мабуть, найбільший блокбастер в нашому списку (насправді ні, але у порівнянні з іншими іграми), який в багатьох точно викликає реакцію на кшталт «Ну добрий вечір, чого б це я Psychonauts 2» пропустив. Добре, якщо так. Але багато людей досі не чули про цей тайтл, і це треба виправляти. Гумор, зроблені з любов'ю світи, «психічний шпіонаж» та веселі елементи платформерів роблять цю гру однією з найцікавіших у цьому році. А ще вона є на Xbox Game Pass.

Call of the Sea

Готуйся до досліджень та пригод у Call of The Sea © Raw Fury

Для всіх, хто ріс на фільмах типу «Мумії», ця адвенчура з головоломками, пазлами та ретро-сетингом точно порадує. Ти опиняєшся на десь на островах у Французькій Полінезії та маєш знайти зниклого археолога, який відправився сюди кілька місяців тому. Гру робила невеличка команда Out of the Blue Games S.L., тому усі атрибути пошуків пригод з минулого вдалося передати з любов'ю. Хоча над деякими загадками тут доведеться порозмірковувати. Call of the Sea --- для тих, хто любить грати спокійно.

It Takes Two

Якщо ти полюєш на хороші кооп-ігри, то вже точно придбав It Takes Two. Та якщо якимось чином вона пройшла повз тебе, але ти хочеш провести 10-12 дуже яскравих годин у компанії дівчини/хлопця/друга/подруги в локальному або онлайн-коопі, то бери, не роздумуючи.

Гра актора, гейм-директора та просто талановитої людини Юсефа Фареза концептуально орієнтована саме на спільне проходження, і розповідає зворушливу і смішну історію подружжя, яке опинилося на межі розлучення. Вони перетворюються на двох маленьких ганчіркових ляльок та мають виживати у власному будинку, який тепер для них повний небезпек.

The Great Ace Attorney Chronicles

The Great Ace Attorney Chronicles --- не звичайна візуальна новела © Capcom

Увага: The Great Ace Attorney Chronicles підійде лише тим, хто не проти читати багато-багато тексту. Але є і хороша новина: нова частина серії Ace Attorney перетворює візуальну новелу на захопливу історію з крутими анімаціями, гумором та загадками.

До того ж франшиза вперше вирушає у Вікторіанські часи та на кожному кроці весело знущається з головного детектива епохи Шерлока Холмса (його альтер его Херлок Шолмс --- один з персонажів). Кожна справа, яку доводиться розслідувати, обертається не одним, а двома-трьома плот-твістами. Словом, це не просто візуальна новела, а дуже весела візуальна новела, у яки цікаво грати.

The Forgotten City

The Forgotten City --- історія про портал між минулим та теперишнім © Modern Storyteller

Спочатку ця гра була модом для Skyrim, який був настільки круто написаний, що навіть отримав Writer's Guild Award. Тож кілька розробників та авторів моду вирішили перетворити його на окрему пригоду не у всесвіті Skyrim. За сюжетом, ти археолог, що потрапляє у портал, який веде у загублене та ізольоване Давньоримське місто. Тобі доведеться знайомитися з його жителями, сперечатися з ними про відмінності життя в майбутньому і минулому, проходити цікаві квести та якось повернутися додому. Гра входить у Xbox Game Pass.

Unpacking

Те, що ти ненавидиш у реальному житті, дуже приємно робити у маленькій грі Unpacking. Ідея проста: ти подорожуєш різними моментами життя однієї людини, і твоя єдина мета: розібрати коробки з речами, і знайти кожній своє місце. Спочатку це дитяча кімната у 1990-х, потім студентський гуртожиток, і так далі. Медитативний досвід, після якого приємно потримати в руках улюблені речі, які пройшли з тобою крізь десятиліття.