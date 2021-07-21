Усе, що ми знаємо про нові фішки FIFA 22

Для фанатів віртуального футболу настали гарячі дні. Спочатку студія Konami, яка створює футбольний симулятор PES, здивувала всіх тим, що віднині їхня гра буде називатися eFootball 2022 і стане безкоштовною. А трохи згодом нам показали великий шоукейс з геймплеєм та новими фішками FIFA 22 — першої частини серії, яка розробляється спеціально з прицілом на нове покоління консолей.
EA Sports вирішила не бути такою щедрою, як Konami, але натомість розповіли багато про нововведення найпопулярнішого футбольного симулятора у світі. Розповідаємо про головні.
Hypermotion та безліч нових анімацій
Розробники детально показали технологію HyperMotion. Вона додає в гру 4000 нових анімацій. Особливу увагу приділили загальному пересуванню команди на полі, тактичним рішенням штучного інтелекту, протистояння між футболістами в повітрі, контролю м'яча, а також іншим нововведенням ігрового процесу. Для створення анімацій також долучили реальних футболістів, щоб рухи їхніх віртуальних аватарів виглядали максимально натуральними.
Оновлення кар'єри
Незважаючи на те, що Ultimate Team є найуспішнішим і найпопулярнішим ігровим режимом у FIFA, багато фанатів усе ще активно грають у режим кар'єри, і ігрова спільнота хотіла, щоб у FIFA 22 в режимі відбулися еволюційні зміни.
EA поки не розкрила усіх деталей щодо режиму кар'єри. Але вже точно відомо, що у грі можна буде створювати власний клуб. Інші можжливості згадав користувач Twitter @DonkTrading, на рахунку якого багато успішних «зливів» інформації про відеоігри. За словами @DonkTrading, у режимі буде шість нових функцій, додавши: «Поки що усе виглядає добре»:
- Створення власного комплекту форми
- Створення власної емблеми
- Проєктування стадіону
- Нова система ринку трансферів
- Поглиблена професійна кар’єра
- Нова система розвитку молоді
Новий тактичний A.I.
За словами розробників, команди тепер значно натуральніше підлаштовуються під те, що відбувається на полі, а також під обрану тактику. В атаці або у захисті тепер беруть активну участь майже все командні гравці. І кожен з них щосекунди слідкує за м'ячем приймає одне з десятків рішень стосовно того, який рух робити наступним.
Перероблені рухи
Якщо коротко: розробники взяли курс на те, щоб FIFA 22 була значно більш наближеною на те, як виглядає справжній футбол. Для цього вони перепрацювали безліч рухів.
Наприклад, під час зіткнень у боротьбі після подачі кутового гравці природно зіштовхуються і падають. Голкіпер реагує на постріли більш пластично. А також було повністю змінено рухи м'яча — його траєкторія, закручення та система швидкості стали складнішими.
Гравці теж люди
Багато нововведень стосується поведінки гравців. Тепер вони комунікують одне з одним, запитують передачу і реагують на певні події на полі. Для деяких зіркових гравців розробили окремий стиль бігу та реакцій — для цього, наприклад, залучили Ерлінга Холланда з дортмундської Боруссії.
Перероблений голкіпер
Hypermotion також вплинув на поведінку голкіпера. Один з розробників каже, що це перше, що помічаєш, коли вперше запускаєш FIFA 22. Його стрибки тепер на такі відірвані від реальності, а завдяки тим самим новим анімаціям варіативність його рухів підвищена в рази.
ПК в прольоті
Єдина ложка дьогтю у цій бочці футбольного меду — той факт, що усіма новими фішками FIFA 22 зможуть насолодитися лише власники PS5 та Xbox Series X/S. Хоча гра також вийде і на ПК, ця версія не включатиме систему Hypermotion та деякі інші апдейти. За словами розробників, вони прийняли таке рішення, коли дізналися, що залізо середнього власника ПК серед фанбази FIFA залишило б «за бортом» багатьох гравців.