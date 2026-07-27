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Music
Rauw Alejandro encabeza el primer Red Bull Chapters en Nueva York
Vive el debut mundial de Red Bull Chapters mientras Rauw Alejandro presenta en Nueva York una experiencia en vivo de tres actos, por una sola noche, que recorrerá su pasado, presente y futuro.
Los amantes de la música están a punto de vivir un nuevo tipo de experiencia en vivo con el debut mundial de Red Bull Chapters, protagonizado por la superestrella puertorriqueña Rauw Alejandro, el próximo 5 de septiembre en el Forest Hills Stadium de Nueva York. Diseñado como un espectáculo inmersivo de solo una noche, este innovador evento llevará al público a través de los capítulos que han definido la trayectoria artística de Rauw Alejandro, desde sus raíces en Puerto Rico hasta su consolidación con un ícono global de la música.
Combinando una presentación en vivo, una especial narrativa, inspiración cultural y elementos de producción creados exclusivamente para la ocasión, Red Bull Chapters presenta un nuevo formato de concierto que celebra la evolución de un artista a través de sus diferentes etapas. Para su edición inaugural, Rauw invitará a los fans a vivir una experiencia de tres actos que explora su pasado, presente y futuro mediante música, visuales, y las influencias que le han dado forma a su carrera.
1 min
Every chapter tells a story. This one is ours.
Red Bull Chapters x Rauw Alejandro SEPT 5 - One Night Only in NYC.
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¿Qué es Red Bull Chapters?
Red Bull Chapters es una nueva serie de conciertos en vivo creada para revelar la historia jamás contada detrás del artista protagonista. A través de un diseño de escenario inmersivo, iconografía cultural y presentaciones que representan distintas etapas de su carrera, la experiencia se desarrolla en tres actos, brindando a los fans una oportunidad única de conectar con las inspiraciones y los momentos clave que marcaron su trayectoria.
A diferencia de un concierto tradicional, Red Bull Chapters propone un recorrido narrativo en el que cada capítulo destaca una etapa distinta de la evolución del artista. Desde los momentos que impulsaron su carrera hasta los logros que la definieron, la experiencia busca acercar al público a la historia detrás de la música.
La trayectoria de Rauw toma el centro del escenario.
Para Rauw, Red Bull Chapters representa una oportunidad única para invitar a los fans a conocer su mundo a detalle.
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La trayectoria de Rauw Alejandro toma el centro del escenario
Para Rauw, Red Bull Chapters representa una oportunidad única para invitar a los fans a conocer su mundo a detalle.
Red Bull Chapters es mucho más que un concierto. Es una experiencia inmersiva que lleva a los fans a través de las distintas etapas de mi trayectoria: desde mis inicios, pasando por el lugar en el que me encuentro hoy, hasta lo que viene después.
“Cada elemento visual, cada canción, y cada detalle creativo fueron diseñados para contar la historia de una manera que la gente realmente pueda sentir. No hay mejor lugar para darle vida a esta visión que Nueva York, mi segundo hogar, y estoy emocionado de compartirla con ustedes este 5 de septiembre,” dice Rauw.
El evento llega durante una etapa clave en la carrera del artista. Como ganador de dos premios Latin GRAMMY® y nominado en cinco ocasiones al GRAMMY®, Rauw se ha establecido como unos de las voces más influyentes de la música latina actual. Sus últimos lanzamientos continúan desafiando los límites creativos mientras amplían su audiencia global.
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Detalles del evento e información sobre las entradas
Detalles
Información
Evento
Red Bull Chapters
Artista
Rauw Alejandro
Fecha
5 de septiembre de 2026
Lugar
Forrest Hills Stadium, New York
Formato
Concierto en vivo e inmersivo de tres actos
Registro de preventa
Venta al publico
7 de agosto de 2026 a las 10 a.m. EST
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¿Por qué los fans no querrán perdérselo?
Red Bull Chapters promete ser más que un concierto. A través de una combinación de narrativa, una producción a gran escala, influencias culturales, y música en vivo, la experiencia está diseñada para celebrar los momentos significativos que dieron forma a una de las mayores estrellas de la música latina.
Por una sola noche, fanáticos en Nueva York tendrán la oportunidad de ver cómo la trayectoria de Rauw se desarrolla capítulo a capítulo, creando una experiencia inolvidable que une su herencia puertorriqueña, su presente en la cima de la lista de los éxitos, y el futuro de su carrera artística.
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