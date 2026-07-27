Rauw Alejandro encabeza el primer Red Bull Chapters en Nueva York

Los amantes de la música están a punto de vivir un nuevo tipo de experiencia en vivo con el debut mundial de Red Bull Chapters, protagonizado por la superestrella puertorriqueña

, el próximo 5 de septiembre en el Forest Hills Stadium de Nueva York. Diseñado como un espectáculo inmersivo de solo una noche, este innovador evento llevará al público a través de los capítulos que han definido la trayectoria artística de Rauw Alejandro, desde sus raíces en Puerto Rico hasta su consolidación con un ícono global de la música.