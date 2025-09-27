El 26 de septiembre de 2025, las voces más feroces y merecedoras del freestyle tomaron el control de Brooklyn Steel en Nueva York para la Final Nacional de Red Bull Batalla en Estados Unidos . Dieciséis MCs de todo el país se enfrentaron en batallas uno a uno, trayendo juegos de palabras creativos y emoción cruda a la cuna del hip-hop en un intento por obtener el codiciado título de representante estadounidense en la Final Internacional en Santiago de Chile el próximo año. Finalmente, fue Reverse quien triunfó en una victoria histórica.

Reverse gana su tercer Red Bull Batalla Final Nacional EE.UU. © Nicole Fara Silver Me encantó — me pareció muy freestyle, increíble, mágica. Reverse

El camino hasta aquí fue emocionante. De más de 8,500 videos enviados a principios de este año, el campo se redujo a través de las clasificatorias de Chicago y Miami y cinco Copas regionales.

La noche fue una victoria para todos, y el cóctel de ansiedad y entusiasmo entre los MCs y el público fue combustible para una gran velada. Brooklyn Steel latía con anticipación palpable mucho antes de que comenzaran las batallas. Las puertas se abrieron a las 6:30 p.m., y para cuando los presentadores Racso White Lion y Sayonara subieron al escenario a las 8:00 p.m., el público ya estaba vibrando, listos para presenciar historia del freestyle. La competencia fue juzgada por Freites, Jay-Co y Tito Yang, tres OGs y MCs profundamente respetados en la comunidad.

“Somos colegas, pero no todos somos amigos,” dijo Oner , ganador de la Final Nacional de Red Bull Batalla 2022, entre bastidores. Esa energía competitiva estuvo presente toda la noche, fomentando una sana rivalidad entre los MCs presentes.

Entre los competidores estaban AdonysX , el actual campeón estadounidense de Miami, y Oner, un ex campeón y amenaza constante. También se unieron veteranos como el dos veces campeón nacional Reverse y Cuban de McAllen, Texas, además de voces emergentes como Sourious, Lil Panda RCK y, por supuesto, la querida Desnivela de Colombia. El grupo también incluyó a los ganadores de Copas de todo el país: Jordi de Austin, EL DØMI de Orlando, RAIIDEN de Nueva York, Magimbri de San Antonio y ADV representando a Los Ángeles.

Los MCs competidores de la Final Nacional de Red Bull Batalla en EE.UU. © Nicole Fara Silver

El formato, simple pero implacable, es familiar para los fanáticos de toda la vida: rondas eliminatorias que redujeron el campo de dieciséis a ocho, luego a cuatro y finalmente a dos. Más específicamente, las tres horas asignadas incluyeron una primera ronda de 8 batallas (Octavos) con 1 minuto por MC para marcar su propio escenario personal, cuatro batallas con los ocho clasificados (Cuartos de Final), seguidas de Semifinales con los últimos cuatro y la batalla final entre los dos sobrevivientes — en este caso, Nico B y Reverse.

En las tornamesas de la noche estuvo DJ Popeye, encargado de mantener la energía alineada y dejar espacio para que las barras aterrizaran suavemente con el flow de los competidores.

El momento culminante de la velada fue, sin duda, la ronda final, que se preveía ajustada con un 41.8% a 58.2% de probabilidad a favor de Reverse, aunque realmente cualquiera podía ganar.

“Soy lo que ellos querían que tú fueras, pero no pudiste ser,” escupió Reverse en un momento. Mientras tanto, su contraparte Colombiano se mostró visiblemente molesta al final cuando su último turno de freestyle fue accidentalmente, y por un instante, omitido. “Si quiere ganar, que no se note tanto,” dijo Nico B para cerrar la noche, aludiendo a un supuesto favoritismo.

Aun así, no hubo más que respeto una vez terminadas las batallas. “Les voy a ser muy sincero: yo vengo y doy mi mejor esfuerzo. Antes de venir dije que un tricampeonato no me emocionaba porque siento que el freestyle no se trata de eso. En este caso, siento que ha sido una de las mejores finales que he vivido últimamente, contra mi hermano Nicolás, a quien considero uno de los mejores del mundo,” dijo Reverse.

La batalla por tercer lugar (y un lugar asegurado para competir en Red Bull Batalla 2026) fue ganada por Adonys en la penúltima pareja de la noche contra Jordi. El MC dominicano de Nueva York tuvo también una velada colorida y competitiva antes de esa batalla. Primero, en los cuartos de final con AdonysX de Miami, quien bromeó sobre disputar la propiedad del nombre pero que finalmente no lo hizo, por petición del ganador antes del inicio de la batalla, irónicamente. Y unas rondas después contra el subcampeón de la noche. En esa ajustada semifinal, Adonys aprovechó estar en casa en Nueva York para animar al público y ganarlo de su lado; aun así, tras un desempate, Nico B, producto de la escena de freestyle de Miami, fue votado para la ronda final. Esto marca la tercera vez que Nico B llega al podio desde que comenzó a competir en Red Bull Batalla en 2020.

En general, las tres horas estuvieron llenas de momentos que hacían apretar los dientes, sorprenderse y sentir el pulso acelerado, dándole a todos una oportunidad de demostrar su talento y recordarle a la audiencia por qué llegaron tan lejos. Desde el uso creativo de barras con objetos y palabras como “se quedó con la radio porque el micrófono le quedó grande” al trabajar con una caja de instrumentos musicales inflables, hasta usar palabras como “amor,” “graffiti” y “videojuegos” para intentar jugar y afectar las posiciones de los rivales —no quedó palabra sin decir.

Y casi todos los enfrentamientos inesperados tuvieron su día en el ring. Vimos desde la batalla entre mejores amigos (Oner y Reverse) hasta la batalla entre dos jóvenes grandes que sentían que tenían un punto que demostrar (Reverse y White Caracas de Venezuela), pasando por nuevo versus viejo estilo (Jordi vs El Domi) y más.

La final de este año pudo ser familiar en su formato, pero sin duda tuvo un peso especial. No solo fue la primera vez que la Final Nacional de EE.UU. se celebró en Nueva York, sino que también marcó el 20º aniversario de Red Bull Batalla. Lo que comenzó hace dos décadas como una vitrina para el freestyle en español se ha convertido en un movimiento global, y la energía de esta noche fue prueba de su poder e constante expansión.

La letrista dominicana Lismar cerró la noche con una actuación de celebración inolvidable.

Cuando se apagaron las luces y el público salió, quedó claro que lo que sucedió en Red Bull Batalla fue más grande que un solo campeón. Se trató de resiliencia, creatividad y de una comunidad que vive gracias a la expresión.

Para Reverse, y para todos ustedes, el camino continúa en Chile el 11 de abril de 2026. ¡Marquen sus calendarios!

Puedes ver la Final Nacional de Red Bull Batalla EE.UU. 2025 en su totalidad aquí:

Red Bull Batalla 2025 USA National Final The best American MCs face off to crown the National Champion and represent the USA in the 2026 World Final.