Lauftraining mit Flo Neuschwander: So verbesserst du deine Zeit auf 5 km

gewonnen. Bei über 1.000 Teamkollegen sind aber nicht alle Teilnehmer so schnell wie ihre Teamkapitäne. Die 5-Kilometer-Marke ist jene Distanz, mit der Anfänger in der Regel in ihr Lauftraining einsteigen. Sobald es dabei jedoch zu einer gewissen Routine gekommen ist, besteht die neue Herausforderung darin, die Zeit Sekunde für Sekunde zu verbessern. Das kann regelrecht süchtig machen.

hat mit seiner „Run with the Flow"-Crew viele Jahre in Folge die Teamwertung beim

Um dir auf deinen 5 Kilometern zu helfen, haben wir einige Tipps für dich zusammengetragen. Wir zeigen dir, wie es dir gelingt, 5 Kilometer in unter 30 Minuten zu laufen – also genau die Zeit, die das Catcher Car den Teilnehmern des Wings for life World Run als Vorsprung gewährt, bevor es ihre Verfolgung aufnimmt... Los geht's!

Anders, als du vielleicht denken magst, verbesserst du dich auf 5 Kilometer nicht allein damit, Tag für Tag ebendiese 5 Kilometer zu laufen. Letztlich geht es um deine körperlichen Fähigkeiten, während du dir eine innere Batterie aufbauen willst, die lange hält. „Du solltest längere 7,5 und 10-Kilometer sowie kürzere 2 bis 3-Kilometer in dein Training einbauen, um so deine Ausdauer und deinen Speed zu verbessern", schlägt Neuschwander vor.

dein bester Freund werden. Im Grunde geht es dabei darum, energische Übungen (z.B. im Stehen zu sprinten oder so schnell Rad zu fahren wie möglich) mit kurzen Pausen in dein Training einzubauen.

Obwohl HIIT nicht wirklich zeitaufwendig ist (es reicht schon, wenn du pro Woche einige Minuten dafür aufwendest), besagen viele Studien, dass diese Art des Trainings mehr Einfluss auf dein kardiovaskuläres System hat, als permanentes Ausdauertraining. „Radfahren ist etwas, das ich selbst als Cross-Training betreibe", sagt Neuschwander. „Hochintensive Trainingseinheiten sind eine Möglichkeit, um an Tagen, an denen man wenig Zeit hat, trotzdem zu trainieren."

Um über längere Zeit hinweg alles geben zu können, solltest du an ein Schwellenwert-Training denken. Dabei konzentrierst du dich nicht auf deine Geschwindigkeit, sondern auf die körperliche Performance. Baue in deine längeren Läufe 5 Minuten ein, in denen du dich etwas mehr pushst, so dass du dich zwar nicht überanstrengst, es sich aber trotzdem angenehm hart anfühlt.

