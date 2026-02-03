Apex Legends Season 28: Alle Infos zu Breach - Inhalte, Release und mehr

Das Battle-Royale-Game Apex Legends startet in Season 28. Die neue Saison wird bereits in Kürze erscheinen und bringt einige spannende Neuerungen und Gameplayanpassungen mit. Hier erfährst du alles, was du über die neue Saison "Breach" wissen musst.

01 Apex Legends Season 28 Release: Wann startet die neue Saison?

Apex Legends Season 28 wird bereits am 10. Februar 2026 an den Start gehen. Dann steht die neue Saison auf allen Plattformen als riesiges Update zum Download bereit. Los geht es um 19:00 Uhr CET - ein riesiger Patch begleitet den Start, sodass mit einer kurzen Downtime der Server zu rechnen ist.

Apex Legends Season 28 startet am 10. Februar © EA

Langjährige Fans werden wissen, dass Apex Legends am 04. Februar 2019 veröffentlicht wurde. Entsprechend nehmen die Feierlichkeiten des siebten Geburtstages eine zentrale Rolle in Season 28 ein, die den Beinamen "Breach" trägt.Zum siebten Jubiläum von Apex Legends stehen unter anderem taktische Skins aus dem Breach Battle Pass bereit und Herausforderungen ermöglichen das dauerhafte Freischalten von Legends.

02 Der siebte Geburtstag von Apex Legends

Sieben Jahre Apex Legends. Die Feierlichkeiten sind ein wichtiges Thema in der kommenden 28. Saison, entsprechend haben die Entwickler:innen von Respawn Entertainment einige Geschenke vorbereitet:

Dazu gehören beispielsweise Belohnungen, die von der Community erstellt wurden , bis zu vier dauerhaft freischaltbare Legenden und neue taktische SWAT Pilots-Skins .

Natürlich gibt's eine ganze Reihe neuer Cosmetics © EA

Der Community Prize Track bietet 12 neue von der Apex‑Community gestaltete Inhalte, darunter Banner‑Frames, neue Skins für Ash, Mirage und Wattson, zusätzliche Waffen‑Skins sowie Stat‑Tracker‑Sets. Wer bis zu drei wöchentliche Herausforderungen abschließt, kann zudem jede Woche eine weitere Legende dauerhaft freispielen (ohne diese kaufen zu müssen):

Woche 1: Valkyrie

Woche 2: Revenant

Woche 3: Conduit

Woche 4: Sparrow

Aber es gibt noch mehr abzugreifen: Im Event gibt es zudem den neuen mythischen Friedensstifter, die Chance auf Erbstück-Splitter sowie taktische Waffen‑Skins und Legendäre Skins für Alter, Wraith, Newcastle und weitere Legenden. Alle sind als mögliche Drops in den 7th Anniversary Event Packs enthalten. Über den Milestone Reward Track lässt sich zudem ein Reactive Weapon Pack freischalten, das eine reaktive Waffe enthält, die man noch nicht besitzt.

Und wenn man schon alle reaktiven Waffen-Skins freigeschaltet hat? Dann gibt's 50 Exotische Splitter geschenkt.

Der Profi startet durch: Timothy 'iiTzTimmy' An war einer der besten Apex Legends Spieler der Welt. Nach einer Auszeit ist die Legende nun zurück und beweist im folgenden Video eindrucksvoll, dass man sich mit ihm besser nicht anlegt.

03 Hardlight Mesh: Zerstörbare Fenster verändern das Gameplay

Hardlight Mesh bringt eine neue taktische Komponente ins Spiel © EA

Eine der größten Neuerungen in Apex Legends Season 28 ist die Einführung von Hardlight Mesh . Dabei handelt es sich um zerstörbare und reparierbare Fenster, die Gebäude zu dynamischen Nahkampf-Zonen machen. Solange das Hardlight intakt ist, bleibt die Sicht frei, doch weder Spieler noch Projektile können es durchdringen. Erst durch ausreichend Schaden zerbricht die Barriere und öffnet neue Angriffswinkel.

Das eröffnet eine ganz neue taktische Tiefe: Explosivwaffen, Schrotflinten, Sniper oder sogar Nahkampfangriffe beschleunigen die Zerstörung des Hardlights erheblich. Gleichzeitig erhalten Controller-Legenden neue Möglichkeiten, diese Fenster zu reparieren oder sogar über ihre ursprüngliche Stabilität hinaus zu verstärken. Dadurch sollen völlig neue Verteidigungsszenarien entstehen, die aus spielerischer Sicht für frischen Wind sorgen.

04

Season 28 legt einen klaren Fokus auf die Rollenverteilung zwischen offensiven und defensiven Legends. Mehrere bekannte Charaktere erhalten umfangreiche Anpassungen, die ihren Spielstil schärfen und besser an die neuen Hardlight-Mechaniken anpassen.

Fuse: Maximale Offensive und explosive Mobilität

Fuse bekommt neue Fähigkeiten © EA

Fuse entwickelt sich in Apex Legends Season 28 zu einer der aggressivsten Legends im Spiel. Sein neues Knöchel-Cluster-Upgrade erlaubt es ihm, über feindliche Verteidigungen hinwegzuspringen und unerwartete Angriffswinkel zu eröffnen. Seine überarbeitete Ultimate setzt Gegner massiv unter Druck und ist deutlich vielseitiger einsetzbar.

Fuse stand schon seit einiger Zeit im Visier unserer Artillerie und die Einführung von Hardlight Glass ist der perfekte Moment, um seine überarbeiteten Explosivfähigkeiten ins Rampenlicht zu rücken. Devin Weise, Senior Technical Designer.

Zusätzliche Upgrades wie Pyro Techniques , das neue Flammen erzeugt, oder Reignition , das die Aufladung der Ultimate durch verursachten Explosionsschaden beschleunigt, machen defensive Spielweisen gegen Fuse extrem riskant.

Bloodhound Rework: Neue Möglichkeiten für den Tracker

Auch Bloodhound erhält in Season 28 spürbare Verbesserungen. Der taktische Scan funktioniert flüssiger, während die Abklingzeit der Ultimate stark reduziert wurde. Besonders entscheidend: Jeder Knock während der Ultimate verlängert die aktive Jagd, wodurch Bloodhound in der Lage ist, Eliminierungen zu verketten und konstanten Druck aufrechtzuerhalten.

Bloodhound in Apex Legends Season 28 © EA

Neue Upgrades wie Rabenflug , das die Reichweite des Weißen Raben erhöht, oder Taste of Blood , das bei Kills während der Ultimate Gesundheit wiederherstellt, verstärken den aggressiven Jagdstil zusätzlich. Bloodhound wird damit wieder zu einer Top-Option für offensive Squads.

Das ist erst der Anfang: Später im Jahr haben wir noch mehr geplant. Diese frühen Änderungen helfen uns dabei, die Grundlage zu legen, während wir wertvolles Feedback sammeln. Devin Weise, Senior Technical Designer

Catalyst: Mehr Kontrolle über das Gefecht

Catalyst steht sinnbildlich für die neue Stärke der Controller-Legenden, die mit Apex Legends Season 28 einen mächtigen Buff erhalten. Ihre Stachelstreifen lassen sich weiter werfen und lösen schneller aus, während neue Upgrades wie Hidden Spikes oder Sole Piercer Verteidigungen noch gefährlicher machen.

Das Highlight ist die überarbeitete Ferrobarriere-Ultimate , die nun auch horizontal eingesetzt werden kann. Ganze Engpässe lassen sich so blockieren, während verstärkte Barrieren den eingehenden Kugelschaden um 50 % reduzieren. In Kombination mit reparierbarem Hardlight entstehen nahezu uneinnehmbare Festungen.

05 Entfernung der Abwurfzone in Rangliste

Nach zwei Seasons wird die Abwurfzone in der Rangliste mit Apex Legends Season 28 wieder entfernt. Spieler springen wieder klassisch per Landungsschiff ab. Genau wie in PUBS. Das Ziel ist es, RNG-Einflüsse zu reduzieren und das Match-Pacing fairer zu gestalten.

Das bisherige System führte oft zu unausgeglichenen Starts: Teams in ruhigen POIs hatten klare Vorteile, während andere in Kettenkämpfen untergingen. Mit der Rückkehr zum klassischen System fühlt sich Ranked wieder vertrauter, kontrollierter und kompetitiver an.

"Nach zwei Saisons Community‑Feedback und der Beobachtung, wie sich diese Mechanik auf die Match‑Dynamik auswirkt, haben wir uns entschieden, diese Änderung zurückzunehmen," erklärt Clement Bachellerie, Lead Designer bei Respawn Entertainment.

06 Bot Royale Evolved

Der Modus Bot Royale wird in Season 28 in Apex Legends deutlich erweitert. Pro Lobby können nun bis zu fünf echte Squads antreten, während der Rest mit verbesserten Apex-Bots aufgefüllt wird. Diese sind speziell auf niedrige und mittlere Skill-Levels abgestimmt, agieren aber allgemein schlauer und sollen das Verhalten menschlicher Spieler:innen besser nachahmen können.

Der Modus Bot Royale wird deutlich erweitert © EA

XP-Limits und Challenge-Einschränkungen entfallen vollständig, sodass sich der Modus perfekt zum Aufwärmen, Lernen oder entspannten Spielen eignet. Badges und Statistiken bleiben weiterhin deaktiviert, um die Wettbewerbsintegrität zu wahren.

07 Änderungen der Waffen-Meta mit Apex Legends Season 28

Mit der Einführung von Hardlight Mesh rücken Schrotflinten wieder stärker in den Fokus . Die Mastiff erhält die Doppelpatrone zurück, die Friedensstifter profitiert von Unterbrechermunition und die EVA-8 Auto bekommt den Doppelschuss.

Gleichzeitig werden Präzisionswaffen gezielt abgeschwächt: Bocek, Triple Take und 30-30 Repeater verlieren Feuerrate und Schadenspotenzial. Die G7 Scout wandert ins Carepaket. Das Ergebnis ist ein klarer Fokus auf Nahkampf und aggressive Pushes.

08 Knockdown Shields fliegen aus dem Loot-Pool

Apex Legends Season 28 vereinfacht das Looting spürbar. Knockdown Shields werden aus dem Loot-Pool entfernt und skalieren nun automatisch mit dem Legenden-Level. Auch weiße Rucksäcke gehören der Vergangenheit an: Jeder Spieler oder jede Spielerin startet nun automatisch mit einem Level-1-Backpack in ein Match.

Diese Änderungen reduzieren Loot-Chaos im Early Game und schaffen Platz für wirklich relevante Items. Besonders neue Spieler profitieren von der klareren Struktur.

09 Apex Legends Season 28: Überblick über den Battle Pass

Natürlich wird es mit der neuen Saison 28 wieder einen Battle Pass geben, der sich in zwei Splits unterteilt. Der Premium-Pass enthält legendäre Skins für Octane und Seer sowie einen reaktiven Bocek-Skin. Ultimate und Ultimate+ erweitern das Paket um Crafting-Metalle, Apex Packs, zusätzliche Stufen und sogar temporären Zugriff auf alle Legends.

Split 1 Premium: Legendäre Skins für Octane und Seer, ein neuer Legendärer Waffen‑Skin für die EVA‑8, 10 Exotische Splitter sowie der reaktive Bocek‑Skin auf Stufe 60.

Split 1 Ultimate: Er enthält alle Inhalte des Premium Battle Pass sowie zusätzliche Sofortbelohnungen, darunter 1.200 Crafting‑Metalle und 14 Apex Packs.

Split 1 Ultimate+ : Er enthält alle Inhalte des Ultimate Battle Pass, dazu Ultimate+‑Skin‑Varianten für Octane und Seer sowie Sofortbelohnungen wie 1.200 Crafting‑Metalle, 14 Apex Packs*, 10 zusätzliche Battle‑Pass‑Stufen und den Zugriff auf alle Legends während Split 1 für Ultimate+‑Besitzer.