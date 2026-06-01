Screenshot from Forza Horizon 6 shows the 2023 Ford Fiesta ST drifting.
© Xbox Game Studios
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Forza Horizon 6 Achievement Guide: Alle 57 Erfolge freischalten - So geht's

Japan ruft. In der neuen Location warten 57 Achievements & 1.000 Gamerscore auf dich. In unserem Forza Horizon 6 Achievement-Guide erfährst du, wie du alle Erfolge des Rennspiels freischaltest.
Autor: Phil Briel (@nophilterde)
7 min readPublished on

Inhalt

  1. 1
    Forza Horizon 6 Achievements: Wie viele Erfolge gibt es?
  2. 2
    Alle Erfolge von Forza Horizon 6 im Überblick
  3. 3
    Wie lange braucht man für 100 Prozent?
  4. 4
    Achievement Roadmap für Forza Horizon 6
  5. 5
    Die schwierigsten Erfolge in Forza Horizon 6
  6. 6
    Kann man in Forza Horizon 6 Erfolge verpassen?

Über den Autor

Forza Horizon 6 hat das Horizon Festival ins Land der aufgehenden Sonne verlegt und die Erfolge spiegeln das neue Setting perfekt wider. Touge-Duelle in engen Bergpässen, Schatzautos versteckt in Tokios Seitenstraßen, regionale Maskottchen zum Einreißen und das goldene Horizon-Armband als krönender Abschluss. Der Forza Horizon 6 Achievement-Guide zeigt dir alle Erfolge, erklärt die Knackpunkte und hilft dir, effizient auf 100 Prozent zu kommen.

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Forza Horizon 6 Achievements: Übersicht
  • Insgesamt 57 Erfolge
  • Maximal 1.000 Gamerscore
  • Rund 100-150+ Stunden Spielzeit für 1.000 Gamerscore
  • Schwierigkeitsgrad: Leicht bis Schwer
  • Ein Großteil der Achievements wird durch das Durchspielen freigeschaltet
  • Sammelaufgaben sind teils besonders langwierig
  • Kein Erfolg kann verpasst werden (aber: Die wechselnden Saisons beachten)
01

Forza Horizon 6 Achievements: Wie viele Erfolge gibt es?

Forza Horizon 6 bietet zum Release 57 Achievements mit einem Gesamtwert von 1.000 Gamerscore. Die Erfolge sind eng mit den neuen Spielmechaniken verwoben: Festival-Armbänder, das Sammel-Journal, Touge-Kämpfe, Horizon-Rush-Events und jede Menge Sammelaufgaben bestimmen deinen Fortschritt.
Screenshot from Forza Horizon 6 video game.

Forza Horizon 6 takes you to Japan

© Xbox Game Studios

Gut zu wissen: Wer einfach nur durch Japan cruist, Straßen erkundet und Rennen abschließt, sammelt dabei automatisch einen Großteil der Erfolge ein zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Danach wird Ausdauer gefragt. Gerade, was die Sammelitems und Multiplayer-Erfolge angeht.
02

Alle Erfolge von Forza Horizon 6 im Überblick

Achievement

Beschreibung

Gamerscore

Willkommen in Japan

Eröffnung abschließen

10

Erster von vielen

Erstes Qualifying abschließen

10

Auf dem Treppchen

Erstes Horizon-Festival-Rennevent gewinnen

10

Maskottchenjäger

Erstes regionales Maskottchen zerstören

10

Vier Schwerter

LINK-Skill abschließen

10

Willkommen bei Horizon

Gelbes Armband verdienen und dem Festival beitreten

10

Stammrevier

Gelben Stempel im Sammel-Journal verdienen

10

Schnäppchenjagd

Aftermarket-Wagen kaufen

10

Ich lege gerade erst los

Ersten Touge-Kampf abschließen

10

Von 9 bis 17 Uhr

Ersten Job abschließen

10

Voll gepinnt!

10 Wahrzeichen entdecken

10

Festivalfan

Grünes Horizon-Festival-Armband verdienen

10

Wellenreiter

Blaues Horizon-Festival-Armband verdienen

10

Sightseeing

Grünen Stempel im Sammel-Journal verdienen

10

Weit rumgekommen

Blauen Stempel im Sammel-Journal verdienen

10

Ein schicker Neuzugang für meine Sammlung

Erstes Schatzauto entdecken und beanspruchen

10

Noch eine Runde

Rundenzeit auf einem Zeitrennen-Rundkurs aufstellen

10

Rauchende Reifen

Drag-Treffen abschließen

10

Auto-Parcours!

Horizon-Rush abschließen

10

Unbeschriebenes Blatt

Yashiki-Anwesen kaufen

10

Eine neue Welt

R-Klasse-Auto fahren

10

Tourist aus Leidenschaft

3 Sterne in einem Tagestour-Story-Kapitel verdienen

10

Erste Liebe

Auto bei der Autoshow kaufen

10

Mech and the City

"Mech my Day"-Showcase-Event abschließen

20

Als ob das so schwer wäre

Pinkes Horizon-Festival-Armband verdienen

20

Orange steht dir

Orangefarbenes Horizon-Festival-Armband verdienen

20

Geh deinen Weg

Pinkfarbenen Stempel im Sammel-Journal verdienen

20

Hey! Hör zu!

Orangefarbenen Stempel im Sammel-Journal verdienen

20

In Tokio zu Hause

33 Aktivitäten in der Region Tokio abschließen

20

Kilometerfresser

Alle 10 Regionen entdecken

20

Publikumserfolg

36 Sterne mit PR-Stunts in der Ohtani-Region verdienen

20

Weißer Geist

5 Touge-Kämpfe abschließen

20

Was machst du in meinem Anwesen?

Anwesen eines anderen Spielers besuchen

10

Zeig, was du hast!

3 verschiedene Autos gleichzeitig in der Garage ausstellen

10

Sammler

100 verschiedene Autos sammeln

20

Hoch hinaus

"Flight Club"-Showcase-Event abschließen

20

Frei parken

Bei 3 verschiedenen Autotreffen parken

10

Wettkampf auf Augenhöhe

Race Event innerhalb einer Spec-Racing-Meisterschaft abschließen

10

Zum Mond

Mindestens 1 Stern beim Irokawa Launch Danger Sign verdienen

10

Alle Augen auf dich

2025er GR GT Prototype bei einem Autotreffen parken

10

Track Day

Rundenzeit auf Zeitrennen-Rundkurs mit Track Toy aufstellen

10

Im Rampenlicht

Lila Horizon-Festival-Armband verdienen

30

Was für ein Abenteuer!

Lila Stempel im Sammel-Journal verdienen

30

Horizon-Legende

Goldenes Horizon-Festival-Armband verdienen

50

Meister-Erkunder

Goldenen Stempel verdienen und Meister-Erkunder werden

50

Schatzsucher

Alle 9 Schatzautos entdecken und beanspruchen

30

Fühle den Rausch

3 Horizon-Rush-Events abschließen

20

Horizon-Kartograf

Gesamte Karte enthüllen

50

Muss sie alle zerstören!

200 regionale Maskottchen zerstören

30

Rennsportliebhaber

57 Horizon-Festival-Rennevents gewinnen

30

Jetzt geht's rund

10 Stufen in Horizon Play verdienen

10

Gespielte Liste

Alle Festival-Spiellisten-Punkte einer Saison verdienen

30

Der Boss

Höchste Beförderung in einem Job erhalten

20

Maximiert

100 Stufen in Horizon Play verdienen

30

Historischer Erfolg

Serienverlauf-Belohnung verdienen

30

Die paar Splitter

200 Bonusschilder zerstören

30

Geschichtenerzähler

81 Story-Sterne verdienen

10

03

Wie lange braucht man für 100 Prozent?

Screenshot from Forza Horizon 6 shows a cross-country race in a rice paddy.

Forza Horizon 6 makes the most of its choice of location

© Xbox Game Studios

Die Haupt-Kampagne von Forza Horizon 6 hält dich ungefähr 15-25 Stunden bei Laune und führt dich durch allerlei Straßen-, Offroad- und Querfeldein-Events. Dabei entdeckst du bereits einen Großteil der Straßen Japans und wirst sicherlich auch einige Bonusschilder und Maskottchen zerstören.
Danach ist deine Arbeit aber noch nicht getan. Wer Forza Horizon 6 zu 100 Prozent abschließen und alle 57 Erfolge sammeln will, muss deutlich mehr Zeit einplanen. Hier solltest du mit einer Spielzeit von rund 150 Stunden (und mehr) rechnen. Folgende Forza Horizon 6 Achievements sind dabei besonders große Zeitfresser:
  • Rennsportliebhaber: 57 Horizon-Festival-Rennevents gewinnen
  • Muss sie alle zerstören!: 200 regionale Maskottchen zerstören
  • Die paar Splitter: 200 Bonusschilder zerstören
  • Maximiert: 100 Stufen in Horizon Play erreichen
  • Meister-Erkunder / Horizon-Legende: Alle Festival- und Journal-Stufen abschließen
Besonders die Bonusschilder haben es teilweise extrem in sich, da das Entwicklerteam von Playground Games diese mitunter auf Skiliften oder Häusern platziert hat, die sich nur mit viel Geschick erreichen lassen.
04

Achievement Roadmap für Forza Horizon 6

Screenshot from Forza Horizon 6 shows a rally event with a Ford Fiesta and Peugeot 207.

Rally, road racing, drifting, drag - Forza Horizon 6 has a lot to offer

© Xbox Game Studios

Okay. Du bist gerade in Japan gelandet und schwingst dich erstmals ins Cockpit von Forza Horizon 6. Wie solltest du also am besten vorgehen, um die Erfolge mit möglichst wenig Aufwand einzuheimsen? Hier ein paar Tipps:
  1. Konzentriere dich zunächst auf die Festival-Events: Folge den Veranstaltungen, die das Spiel dir vorschlägt und hangele dich an einem roten Faden durch die Rennen und Showcases.
  2. Hol dir dir Festival-Armbänder: Von Gelb über Grün, Blau, Pink, Orange und Lila bis zum begehrten Gold-Armband arbeitest du dich durch das Horizon-Festival. Jedes Armband schaltet neue Bereiche und Events frei. Das goldene Armband für „Horizon-Legende" ist das größte Ziel im Spiel und das zeitaufwendigste. Erst mit dem goldenen Armband hast du wirklich Zugang zu allen Events im Singleplayer.
  3. Sammel-Journal: Das neue Fortschrittssystem in Forza Horizon 6 belohnt dich für Erkundung, Fotos, Storymissionen und Online-Aktivitäten gleichermaßen mit Stempeln. Gelb bis Gold: dieselbe Farbfolge wie bei den Armbändern, aber über einen anderen Fortschrittsweg erreichbar.
  4. Halte die Augen offen: Neun versteckte Fahrzeuge (Schatzautos) warten in ganz Japan auf dich. Sie sind nicht auf der Minikarte markiert und nur über ein Foto zu finden. Das erste reicht für „Ein schicker Neuzugang für meine Sammlung", sammle alle neun für „Schatzsucher".
  5. Regionale Masskottchen: Verstreut über alle neun Regionen der Karte stehen kleine Maskottchen-Figuren, die du mit deinem Auto einreißen musst. Das erste gibt dir „Maskottchenjäger", alle 200 zu zerstören bringt „Muss sie alle zerstören!" – eines der zeitintensivsten Achievements. Wichtig: Die Maskottchen unterscheiden sich, je nach Region, in ihrem Design.
  6. Der Boss: Um diesen Erfolg zu holen, musst du bei den Tokio-Essenslieferung-Missionen die Maximalstufe erreichen. Und. Das. Dauert. Versuche, möglichst viele Jobs in einer Schicht zu absolvieren und darin so viele Sterne wie möglich zu sammeln, um schneller aufzuleveln.
  7. Tipps für die Multiplayer-Achievements: Horizon Play ist der Multiplayer-Bereich des Spiels. Für „Jetzt geht's rund" brauchst du 10 Stufen, für „Maximiert" alle 100. Wer regelmäßig online spielt, sammelt das nebenbei. Aber: Das dauert!
05

Die schwierigsten Erfolge in Forza Horizon 6

Die 57 Achievements, die Forza Horizon 6 zu bieten hat, sind größtenteils nicht sonderlich knifflig. Manche brauchen Zeit, andere etwas Übung und wiederum andere Erfolge setzen voraus, dass du das Rennspiel regelmäßig über einen längeren Zeitraum spielst. Doch welche sind die schwierigsten Erfolge und wie bekommst du sie?
Screenshot from Forza Horizon 6 shows a food delivery mission with the Raku Raku Express.

Only the best delivery drivers unlock the The Boss achievement

© Xbox Game Studios

  • Horizon-Kartograf (50 GS): Die letzte freizuschaltende Region ist Legend Island, die sich normalerweise automatisch mit dem goldenen Armband öffnet. Wer schneller vorankommen will: Im Rivals-Modus unter Horizon Rivals den „Seaside Park Sprint" starten. Wenn alle anderen Regionen bereits entdeckt sind, schaltet sich der Erfolg kurz nach dem Start frei.
  • Rennsportliebhaber (30 GS): 57 Festival-Rennevents gewinnen klingt nach viel, ist aber gut kombinierbar mit dem Fortschritt beim Armband-System. Erhöhe den Schwierigkeitsgrad bewusst, sobald du problemlos gewinnst, um mehr XP und Credits pro Rennen zu kassieren.
  • Publikumserfolg (20 GS): 36 Sterne aus PR-Stunts in der Ohtani-Region klingen nach Grind. Am effizientesten gehst du systematisch vor: Zunächst Gefahrenschilder, dann Blitzer, dann Driftzonen. Mit einem gut getunten Sportwagen der S1-Klasse lassen sich die meisten PR-Stunts in einem Durchgang abschließen. Bonus-Tipp: Der Koenigsegg Jesko eignet sich am besten für Blitzer und Gefahrenschildern... aber kaum für die Drifts.
  • Der Boss (20 GS): In Forza Horizon 6 kannst du mit dem "Raku Raku Express" Essen in Tokio ausliefern. Um aber wirklich zum Boss aufzusteigen, musst du diese Job-Missionen bis zum Umfallen spielen. Wer oft drei Sterne holt, steigt schneller im Rang auf.
  • Gespielte Liste (30 GS): Für alle Spiellisten-Punkte einer Saison musst du sowohl Einzel- als auch Online-Aufgaben der wöchentlichen Festival Playlist abschließen. Plane am besten eine Woche gezielt dafür ein, um den Erfolg zu holen, bevor die Saison wechselt.
Tipps für "Der Boss"

Wie viele Stufen gibt es?

In den Tokio-Essenslieferungen gibt es insgesamt 9 Level. Stufe Neun schaltet den Erfolg frei.

Credits sammeln

Nach jeder Beförderung startest du wieder bei 0 Credits. Von Stufe 8 auf Stufe 9 benötigst du 530.515 Credits.

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06

Kann man in Forza Horizon 6 Erfolge verpassen?

Die meisten Achievements in Forza Horizon 6 sind nicht verpassbar. Du kannst sie im Spielverlauf jederzeit nachholen. Zwei Bereiche solltest du aber von Anfang an im Blick behalten:
Gespielte Liste läuft saisonal ab. Wenn du eine gesamte Saison ohne Playlist-Abschluss verpasst, musst du auf die nächste Saison warten.
Regionale Maskottchen und Bonusschilder tauchen über die gesamte Karte verteilt auf. Sie lassen sich zwar jederzeit sammeln, aber wer sie von Anfang an mitentfernt, spart sich später stundenlanges Absuchen der Map. Halte die Augen auf, sobald du neue Regionen erkundest.
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