Forza Horizon 6 Achievement Guide: Alle 57 Erfolge freischalten - So geht's

Über den Autor Phil Briel Phil ist ehemaliger Esports-Profi in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. In den vergangenen Jahren eignete er sich zudem umfangreiches Fachwissen im Bereich der Technologie und Gaming-Peripherie an. Bereits seit den 1990er Jahren berichtet er über die gesamte Gaming-Welt und arbeitet als Hardware-Redakteur. Auf RedBull.com stellt er neue Games vor, liefert Hardware-Kaufempfehlungen, Spiele-Guides und mehr.

Forza Horizon 6 hat das Horizon Festival ins Land der aufgehenden Sonne verlegt und die Erfolge spiegeln das neue Setting perfekt wider. Touge-Duelle in engen Bergpässen, Schatzautos versteckt in Tokios Seitenstraßen, regionale Maskottchen zum Einreißen und das goldene Horizon-Armband als krönender Abschluss. Der Forza Horizon 6 Achievement-Guide zeigt dir alle Erfolge, erklärt die Knackpunkte und hilft dir, effizient auf 100 Prozent zu kommen.

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Forza Horizon 6 Achievements: Übersicht

Insgesamt 57 Erfolge

Maximal 1.000 Gamerscore

Rund 100-150+ Stunden Spielzeit für 1.000 Gamerscore

Schwierigkeitsgrad: Leicht bis Schwer

Ein Großteil der Achievements wird durch das Durchspielen freigeschaltet

Sammelaufgaben sind teils besonders langwierig

Kein Erfolg kann verpasst werden (aber: Die wechselnden Saisons beachten)

01 Forza Horizon 6 Achievements: Wie viele Erfolge gibt es?

Forza Horizon 6 bietet zum Release 57 Achievements mit einem Gesamtwert von 1.000 Gamerscore . Die Erfolge sind eng mit den neuen Spielmechaniken verwoben: Festival-Armbänder, das Sammel-Journal, Touge-Kämpfe, Horizon-Rush-Events und jede Menge Sammelaufgaben bestimmen deinen Fortschritt.

Forza Horizon 6 takes you to Japan © Xbox Game Studios

Gut zu wissen: Wer einfach nur durch Japan cruist, Straßen erkundet und Rennen abschließt, sammelt dabei automatisch einen Großteil der Erfolge ein zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Danach wird Ausdauer gefragt. Gerade, was die Sammelitems und Multiplayer-Erfolge angeht.

02 Alle Erfolge von Forza Horizon 6 im Überblick

Achievement Beschreibung Gamerscore Willkommen in Japan Eröffnung abschließen 10 Erster von vielen Erstes Qualifying abschließen 10 Auf dem Treppchen Erstes Horizon-Festival-Rennevent gewinnen 10 Maskottchenjäger Erstes regionales Maskottchen zerstören 10 Vier Schwerter LINK-Skill abschließen 10 Willkommen bei Horizon Gelbes Armband verdienen und dem Festival beitreten 10 Stammrevier Gelben Stempel im Sammel-Journal verdienen 10 Schnäppchenjagd Aftermarket-Wagen kaufen 10 Ich lege gerade erst los Ersten Touge-Kampf abschließen 10 Von 9 bis 17 Uhr Ersten Job abschließen 10 Voll gepinnt! 10 Wahrzeichen entdecken 10 Festivalfan Grünes Horizon-Festival-Armband verdienen 10 Wellenreiter Blaues Horizon-Festival-Armband verdienen 10 Sightseeing Grünen Stempel im Sammel-Journal verdienen 10 Weit rumgekommen Blauen Stempel im Sammel-Journal verdienen 10 Ein schicker Neuzugang für meine Sammlung Erstes Schatzauto entdecken und beanspruchen 10 Noch eine Runde Rundenzeit auf einem Zeitrennen-Rundkurs aufstellen 10 Rauchende Reifen Drag-Treffen abschließen 10 Auto-Parcours! Horizon-Rush abschließen 10 Unbeschriebenes Blatt Yashiki-Anwesen kaufen 10 Eine neue Welt R-Klasse-Auto fahren 10 Tourist aus Leidenschaft 3 Sterne in einem Tagestour-Story-Kapitel verdienen 10 Erste Liebe Auto bei der Autoshow kaufen 10 Mech and the City "Mech my Day"-Showcase-Event abschließen 20 Als ob das so schwer wäre Pinkes Horizon-Festival-Armband verdienen 20 Orange steht dir Orangefarbenes Horizon-Festival-Armband verdienen 20 Geh deinen Weg Pinkfarbenen Stempel im Sammel-Journal verdienen 20 Hey! Hör zu! Orangefarbenen Stempel im Sammel-Journal verdienen 20 In Tokio zu Hause 33 Aktivitäten in der Region Tokio abschließen 20 Kilometerfresser Alle 10 Regionen entdecken 20 Publikumserfolg 36 Sterne mit PR-Stunts in der Ohtani-Region verdienen 20 Weißer Geist 5 Touge-Kämpfe abschließen 20 Was machst du in meinem Anwesen? Anwesen eines anderen Spielers besuchen 10 Zeig, was du hast! 3 verschiedene Autos gleichzeitig in der Garage ausstellen 10 Sammler 100 verschiedene Autos sammeln 20 Hoch hinaus "Flight Club"-Showcase-Event abschließen 20 Frei parken Bei 3 verschiedenen Autotreffen parken 10 Wettkampf auf Augenhöhe Race Event innerhalb einer Spec-Racing-Meisterschaft abschließen 10 Zum Mond Mindestens 1 Stern beim Irokawa Launch Danger Sign verdienen 10 Alle Augen auf dich 2025er GR GT Prototype bei einem Autotreffen parken 10 Track Day Rundenzeit auf Zeitrennen-Rundkurs mit Track Toy aufstellen 10 Im Rampenlicht Lila Horizon-Festival-Armband verdienen 30 Was für ein Abenteuer! Lila Stempel im Sammel-Journal verdienen 30 Horizon-Legende Goldenes Horizon-Festival-Armband verdienen 50 Meister-Erkunder Goldenen Stempel verdienen und Meister-Erkunder werden 50 Schatzsucher Alle 9 Schatzautos entdecken und beanspruchen 30 Fühle den Rausch 3 Horizon-Rush-Events abschließen 20 Horizon-Kartograf Gesamte Karte enthüllen 50 Muss sie alle zerstören! 200 regionale Maskottchen zerstören 30 Rennsportliebhaber 57 Horizon-Festival-Rennevents gewinnen 30 Jetzt geht's rund 10 Stufen in Horizon Play verdienen 10 Gespielte Liste Alle Festival-Spiellisten-Punkte einer Saison verdienen 30 Der Boss Höchste Beförderung in einem Job erhalten 20 Maximiert 100 Stufen in Horizon Play verdienen 30 Historischer Erfolg Serienverlauf-Belohnung verdienen 30 Die paar Splitter 200 Bonusschilder zerstören 30 Geschichtenerzähler 81 Story-Sterne verdienen 10

03 Wie lange braucht man für 100 Prozent?

Forza Horizon 6 makes the most of its choice of location © Xbox Game Studios

Die Haupt-Kampagne von Forza Horizon 6 hält dich ungefähr 15-25 Stunden bei Laune und führt dich durch allerlei Straßen-, Offroad- und Querfeldein-Events. Dabei entdeckst du bereits einen Großteil der Straßen Japans und wirst sicherlich auch einige Bonusschilder und Maskottchen zerstören.

Danach ist deine Arbeit aber noch nicht getan. Wer Forza Horizon 6 zu 100 Prozent abschließen und alle 57 Erfolge sammeln will, muss deutlich mehr Zeit einplanen. Hier solltest du mit einer Spielzeit von rund 150 Stunden (und mehr) rechnen. Folgende Forza Horizon 6 Achievements sind dabei besonders große Zeitfresser:

Rennsportliebhaber: 57 Horizon-Festival-Rennevents gewinnen

Muss sie alle zerstören!: 200 regionale Maskottchen zerstören

Die paar Splitter: 200 Bonusschilder zerstören

Maximiert: 100 Stufen in Horizon Play erreichen

Meister-Erkunder / Horizon-Legende: Alle Festival- und Journal-Stufen abschließen

Besonders die Bonusschilder haben es teilweise extrem in sich, da das Entwicklerteam von Playground Games diese mitunter auf Skiliften oder Häusern platziert hat, die sich nur mit viel Geschick erreichen lassen.

04 Achievement Roadmap für Forza Horizon 6

Rally, road racing, drifting, drag - Forza Horizon 6 has a lot to offer © Xbox Game Studios

Okay. Du bist gerade in Japan gelandet und schwingst dich erstmals ins Cockpit von Forza Horizon 6. Wie solltest du also am besten vorgehen, um die Erfolge mit möglichst wenig Aufwand einzuheimsen? Hier ein paar Tipps:

Konzentriere dich zunächst auf die Festival-Events: Folge den Veranstaltungen, die das Spiel dir vorschlägt und hangele dich an einem roten Faden durch die Rennen und Showcases. Hol dir dir Festival-Armbänder: Von Gelb über Grün, Blau, Pink, Orange und Lila bis zum begehrten Gold-Armband arbeitest du dich durch das Horizon-Festival. Jedes Armband schaltet neue Bereiche und Events frei. Das goldene Armband für „Horizon-Legende" ist das größte Ziel im Spiel und das zeitaufwendigste. Erst mit dem goldenen Armband hast du wirklich Zugang zu allen Events im Singleplayer. Sammel-Journal: Das neue Fortschrittssystem in Forza Horizon 6 belohnt dich für Erkundung, Fotos, Storymissionen und Online-Aktivitäten gleichermaßen mit Stempeln. Gelb bis Gold: dieselbe Farbfolge wie bei den Armbändern, aber über einen anderen Fortschrittsweg erreichbar. Halte die Augen offen: Neun versteckte Fahrzeuge (Schatzautos) warten in ganz Japan auf dich. Sie sind nicht auf der Minikarte markiert und nur über ein Foto zu finden. Das erste reicht für „Ein schicker Neuzugang für meine Sammlung", sammle alle neun für „Schatzsucher". Regionale Masskottchen: Verstreut über alle neun Regionen der Karte stehen kleine Maskottchen-Figuren, die du mit deinem Auto einreißen musst. Das erste gibt dir „Maskottchenjäger", alle 200 zu zerstören bringt „Muss sie alle zerstören!" – eines der zeitintensivsten Achievements. Wichtig: Die Maskottchen unterscheiden sich, je nach Region, in ihrem Design. Der Boss: Um diesen Erfolg zu holen, musst du bei den Tokio-Essenslieferung-Missionen die Maximalstufe erreichen. Und. Das. Dauert. Versuche, möglichst viele Jobs in einer Schicht zu absolvieren und darin so viele Sterne wie möglich zu sammeln, um schneller aufzuleveln. Tipps für die Multiplayer-Achievements: Horizon Play ist der Multiplayer-Bereich des Spiels. Für „Jetzt geht's rund" brauchst du 10 Stufen, für „Maximiert" alle 100. Wer regelmäßig online spielt, sammelt das nebenbei. Aber: Das dauert!

05 Die schwierigsten Erfolge in Forza Horizon 6

Die 57 Achievements, die Forza Horizon 6 zu bieten hat, sind größtenteils nicht sonderlich knifflig. Manche brauchen Zeit, andere etwas Übung und wiederum andere Erfolge setzen voraus, dass du das Rennspiel regelmäßig über einen längeren Zeitraum spielst. Doch welche sind die schwierigsten Erfolge und wie bekommst du sie?

Only the best delivery drivers unlock the The Boss achievement © Xbox Game Studios

Horizon-Kartograf (50 GS): Die letzte freizuschaltende Region ist Legend Island, die sich normalerweise automatisch mit dem goldenen Armband öffnet. Wer schneller vorankommen will: Im Rivals-Modus unter Horizon Rivals den „Seaside Park Sprint" starten. Wenn alle anderen Regionen bereits entdeckt sind, schaltet sich der Erfolg kurz nach dem Start frei.

Rennsportliebhaber (30 GS): 57 Festival-Rennevents gewinnen klingt nach viel, ist aber gut kombinierbar mit dem Fortschritt beim Armband-System. Erhöhe den Schwierigkeitsgrad bewusst, sobald du problemlos gewinnst, um mehr XP und Credits pro Rennen zu kassieren.

Publikumserfolg (20 GS): 36 Sterne aus PR-Stunts in der Ohtani-Region klingen nach Grind. Am effizientesten gehst du systematisch vor: Zunächst Gefahrenschilder, dann Blitzer, dann Driftzonen. Mit einem gut getunten Sportwagen der S1-Klasse lassen sich die meisten PR-Stunts in einem Durchgang abschließen. Bonus-Tipp: Der Koenigsegg Jesko eignet sich am besten für Blitzer und Gefahrenschildern... aber kaum für die Drifts.

Der Boss (20 GS): In Forza Horizon 6 kannst du mit dem "Raku Raku Express" Essen in Tokio ausliefern. Um aber wirklich zum Boss aufzusteigen, musst du diese Job-Missionen bis zum Umfallen spielen. Wer oft drei Sterne holt, steigt schneller im Rang auf.

Gespielte Liste (30 GS): Für alle Spiellisten-Punkte einer Saison musst du sowohl Einzel- als auch Online-Aufgaben der wöchentlichen Festival Playlist abschließen. Plane am besten eine Woche gezielt dafür ein, um den Erfolg zu holen, bevor die Saison wechselt.

Tipps für "Der Boss" Wie viele Stufen gibt es? In den Tokio-Essenslieferungen gibt es insgesamt 9 Level. Stufe Neun schaltet den Erfolg frei. Credits sammeln Nach jeder Beförderung startest du wieder bei 0 Credits. Von Stufe 8 auf Stufe 9 benötigst du 530.515 Credits.

06 Kann man in Forza Horizon 6 Erfolge verpassen?

Die meisten Achievements in Forza Horizon 6 sind nicht verpassbar. Du kannst sie im Spielverlauf jederzeit nachholen. Zwei Bereiche solltest du aber von Anfang an im Blick behalten:

Gespielte Liste läuft saisonal ab. Wenn du eine gesamte Saison ohne Playlist-Abschluss verpasst, musst du auf die nächste Saison warten.

Regionale Maskottchen und Bonusschilder tauchen über die gesamte Karte verteilt auf. Sie lassen sich zwar jederzeit sammeln, aber wer sie von Anfang an mitentfernt, spart sich später stundenlanges Absuchen der Map. Halte die Augen auf, sobald du neue Regionen erkundest.