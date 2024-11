Wie der bislang beste Max Verstappen seinen vierten WM-Titel gewann

Max Verstappen , der beste Fahrer seiner Generation, sicherte sich mit einem fünften Platz beim Großen Preis von Las Vegas seine vierte Formel-1-Fahrerweltmeisterschaft in Folge. Es war ein Traumfinale im Glanz und Glamour des neuesten und glamourösesten Grand Prix der Formel 1. Der Niederländer reiht sich nun mit vier Titeln in die Riege des mächtigen Alain Prost und des großen Sebastian Vettel ein und liegt damit nur noch hinter den Legenden Juan Manuel Fangio mit fünf, sowie Lewis Hamilton und Michael Schumacher mit jeweils sieben Titeln.

Während Max weiterhin die F1-Rekordbücher umschreibt , war dies ein ganz anderer Titelkampf im Vergleich zu der außergewöhnlichen Dominanz von 2023 . Während seine Leistungen auf der Rennstrecke nahezu makellos waren, hatte Max nicht immer das schnellste Auto, aber er hatte das stärkste Team, das seine erstaunlichen Fähigkeiten unterstützte. Haben wir hier den bislang besten Max Verstappen gesehen?

Großer Gewinner in Vegas: Max Verstappen © Getty Images/Red Bull Content Pool

Lando Norris - sein größten Rivalen im Titelkampf, den er in Las Vegas schlug, um sich die Krone zu holen - findet klare Worte:

"Er hat das ganze Jahr über keinen einzigen Fehler gemacht. Das ist eine Stärke von ihm. Er hat keine Schattenseiten, keine Negative. Wenn er das schnellste Auto hatte, hat er die Rennen dominiert. Wenn er nicht das schnellste Auto hatte, war er immer noch knapp hinter uns und hat die Rennen trotzdem fast gewonnen. Er hatte das ganze Jahr über kein einziges schlechtes Rennen. Er ist einfach so gefahren, wie Max immer gefahren ist, nämlich perfekt, und ich kann ihm nichts vorwerfen."

Lewis Hamilton , der Mann, den Max 2021 geschlagen hat, sagt dazu: "Er hat einen fantastischen Job gemacht, keine Fehler gemacht und jede Zeit und jeden Punkt abgeliefert, den er sollte. Ich freue mich wirklich für ihn."

Ich bin sehr stolz auf diese Saison, denn die meiste Zeit der Saison, ich würde sagen 70 Prozent der Saison, hatten wir nicht das schnellste Auto. Max Verstappen

Verstappen selbst kommentierte: "Ich bin sehr stolz auf diese Saison, denn die meiste Zeit der Saison, ich würde sagen, 70 Prozent der Saison, hatten wir nicht das schnellste Auto, aber wir haben unseren Vorsprung trotzdem ausgebaut. Ab Miami waren wir die meiste Zeit nicht mehr die Schnellsten, und das ist noch sehr früh in der Saison - 50-60 Punkte können sehr leicht wieder aufgeholt werden. Ich hatte das immer im Hinterkopf und habe mich auf das konzentriert, was ich kontrollieren konnte, und an jedem einzelnen Wochenende alles gegeben."

Verstappens Triumph ist herausragend, wenn man bedenkt, wie sehr die Verfolgerteams in dieser Saison aufgeholt haben. Der Weltmeister musste viel mehr als in den Jahren 2022 und 2023 auf seine Reserven zurückgreifen, um seine Führung zu verteidigen.

01 Ein perfekter Start in die Saison 2024

Die F1-Weltmeisterschaft 2024 begann mit spektakulären Doppelsiegen in Bahrain und Saudi-Arabien, mit denen Verstappen seine Siegesserie von 2023 auf neun Grands Prix ausbaute - seit Suzuka 2023. Von außen betrachtet sah es so aus, als würde es 2024 so weitergehen wie in der letzten Saison.

Zum zweiten Mal in Folge hatte Verstappen in Bahrain das Sagen. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Aber in der Nebensaison hatten Ferrari, McLaren und Mercedes die F1-Regeln in den Griff bekommen und schnellere Autos gebaut, die für verschiedene Strecken geeignet waren. In Melbourne beendete ein Bremsenschaden Max' Rekordserie und in Miami verlor er gegen Norris - aber zwei Pole-Positions und der Sieg im Sprint deuteten darauf hin, dass es sich um einen Ausrutscher handelte.

Doch dann war Charles Leclerc für Ferrari in Monaco der Schnellste. Auch die ersten Plätze in Japan, China, Imola, Kanada und Spanien ließen darauf schließen, dass nun doch alles beim Alten blieb. Oder nicht?

02 Gewinnen auf lange Sicht

Es sollte anders kommen. Mercedes war zum ersten Mal seit 2021 wieder an der Spitze, mit Siegen in Österreich, Großbritannien und Belgien. Aber McLaren war das Team, das es zu schlagen galt . Sie fuhren konstant schnelle Zeiten und gewannen in Ungarn, den Niederlanden, Aserbaidschan und Singapur. Lando Norris war dabei, einen ernsthaften Angriff auf die Meisterschaft zu starten. Dann meldete sich Ferrari mit Siegen in Monza, auf dem Circuit of the Americas und in Mexiko zurück. Die WM 2024 versprach spannend zu werden.

Als Oracle Red Bull Racing versuchte, mehr Geschwindigkeit in den RB20 zu bekommen, bedeutete das, dass man das überlegene Handling des Autos opfern musste. Aber auch ohne die schnellste Maschine, die ihm zur Verfügung stand, holte Max Verstappen immer wieder wichtige Punkte. Wie hat er das also geschafft?

03 Maximierung der Punkte mit einem Siegerteam

In der Garage mit Christian Horner, Gianpero Lambiase und Pierre Wache © Getty Images/Red Bull Content Pool

Oracle Red Bull Racing hat acht Fahrerweltmeisterschaften und sechs Konstrukteurstitel gewonnen. 121 Rennsiege stehen auf dem Konto des Teams - Max saß mehr als die Hälfte davon am Steuer! Jedes Teammitglied gehört zu den Besten und weiß, wie man gewinnt - und man kann gar nicht hoch genug einschätzen, wie wichtig es ist, eine Siegermentalität zu haben.

"Max hat dafür gesorgt, dass er mit allen Abteilungen perfekt zusammenarbeitet. Sowohl an der Rennstrecke als auch in der Teamzentrale in Milton Keynes, um das Beste aus seiner Saison herauszuholen. Hinter den Kulissen hat er sich mit den Ingenieuren, Designern und im Simulator mächtig ins Zeug gelegt - mehr als in den Jahren zuvor", sagt Teamchef Christian Horner .

"Er war dieses Jahr herausragend, nicht nur im Cockpit, sondern auch außerhalb des Cockpits. Die Art und Weise, wie er sich verhalten und mit den Ingenieuren und dem gesamten technischen Personal zusammengearbeitet hat, war phänomenal."

04 Die schnellste Boxencrew der F1

Die Boxencrew von Red Bull Racing ist die schnellste in der F1 © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Um Weltmeister in der Formel 1 zu werden, müssen alle Teile des Teams perfekt zusammenarbeiten. Es reicht nicht, der schnellste Fahrer zu sein. Oder das schnellste Auto zu fahren. Das Team hat die effizienteste Boxencrew der Formel 1 . Seit 2018 gewinnt Oracle Red Bull Racing jedes Jahr den DHL Fastest Pit Stops Award. Auch wenn es nur um den Bruchteil einer Sekunde geht, geht es in der Formel 1 um den Sieg.

Das Geschick, die Disziplin und das kühle Denken sprechen auch für ein gut trainiertes und entschlossenes Team in der Garage . In China legten sie den schnellsten Boxenstopp der Saison hin und sorgten so dafür, dass sowohl Max als auch Sergio Pérez auf dem Podium standen.

05 GP steht für Gianpiero

Max Verstappen genießt ein hervorragendes Verhältnis zu seinem Renningenieur Gianpiero Lambiase . Auch wenn ihre Gespräche während des Rennens manchmal hitzig werden - Max rät, nicht zuzuhören - haben sie den größten Respekt voreinander. Mit der Unterstützung von GP von der Boxenmauer aus konnte Verstappen seine Punkte maximieren: In Großbritannien und Belgien lag er vor Norris und war Zweiter auf dem Podium, als der Brite in Zandvoort und Singapur gewann, um den Vorsprung des Briten zu minimieren.

Max Verstappen mit seinem Renningenieur Gianpero Lambiase © Getty Images/Red Bull Content Pool

In Las Vegas erinnerte GP Max sanft daran, dass sein Ziel nicht der Sieg auf der Strecke war, sondern einfach nur die Punkte zu holen, die er für den Titel brauchte. Dass Lambiase vom Leiter der Renntechnik zum Rennleiter befördert wurde, zeigt, wie wichtig er für das Team ist. Dass er auch weiterhin Max' Renningenieur sein wird, zeigt, wie wichtig er auch für den alten und neuen Weltmeister ist.

06 Eine erfolgreiche Strategie in der Fabrik entwickeln

Oracle Red Bull Racing verfügt über ein hervorragendes Strategieteam mit dem Leiter der Rennstrategie Will Courtenay , der von den Strategieingenieuren Hannah Schmitz und Stephen Knowles unterstützt wird. Sie arbeiten in der Woche vor einem Rennen lange an der perfekten Taktik.

"Zu Beginn sammeln wir eine Menge Daten von den Veranstaltungen aus den Vorjahren und auch von anderen Veranstaltungen in diesem Jahr", sagt Courtenay. Sie schauen sich den Reifenverschleiß, Überholvorgänge und die verlorene Zeit in der Boxengasse an, um einen Angriffsplan zu entwickeln.

"Die Simulationen geben Aufschluss über die wahrscheinlichen Strategien, die du anwenden wirst. Ob du einen oder zwei Stopps einlegst und was die wichtigsten Rennreifen sein werden", sagt Courtenay.

Max feiert seinen vielleicht größten Sieg beim Großen Preis von Brasilien © Getty Images/Red Bull Content Pool

Das Team testet dann die stärksten Optionen im Simulator in Milton Keynes . Wenn die Autos auf die Strecke gehen, nutzen sie die Live-Daten, um ihre Ergebnisse im Simulator zu verfeinern und die beste Rennstrategie zu entwickeln. Max Verstappen ist aufgrund seiner Erfahrung in der Formel 1 und als Leiter seines eigenen Rennteams besonders erfahren in Sachen Rennstrategie und wird seinen Beitrag dazu leisten.

07 Max Verstappens reine Fahrkünste

Das Team an der Boxenmauer, in der Boxengasse, in der Garage und in der Fabrik ziehen alle an einem Strang. Aber letztendlich ist es Max Verstappen, der auf der Strecke liefern muss. Sein vierter Weltmeistertitel ist nicht nur das Ergebnis seiner reinen Geschwindigkeit und seines Mutes, sondern auch seines überlegenen Reifenmanagements und seines strategischen Verständnisses. Und wir haben ihn in Interlagos von seiner besten Seite gesehen.

Nachdem er 10 Rennen lang keinen Sieg errungen hatte, lieferte Max im Nassen eine Meisterleistung ab, die seinen vierten Weltmeistertitel so gut wie besiegelte. Vom 17. Startplatz aus, während Norris von der Pole-Position aus ins Rennen ging, war Max bei tückischen Bedingungen meisterhaft unterwegs.

Während eine ganze Reihe von Fahrern ihre Boliden abstellen mussten und Norris auf den sechsten Platz zurückfiel, fand Max Verstappen dort, wo es keinen Grip gab, die Kurve und gewann das Rennen mit einem gewaltigen Vorsprung von 20 Sekunden. Der entscheidende Moment der Formel-1-Saison 2024 .

Triumphierend: Auf dem Podium in São Paulo © Getty Images/Red Bull Content Pool

08 Das letzte Wort

"Wenn du Max schlagen willst, musst du fast perfekt sein", fügte Norris in Las Vegas hinzu. "Er ist einer der Besten, die der Sport je gesehen hat."

"Max war in diesem Jahr eine Klasse für sich", kommentierte Teamchef Christian Horner. "Mit acht Grand-Prix-Siegen - mehr als doppelt so viele wie jeder andere - waren seine Beständigkeit, seine Teamarbeit und seine Entschlossenheit außergewöhnlich. Er ist mit dem Druck so souverän umgegangen wie ein echter Champion."

Max war in diesem Jahr eine Klasse für sich. Christian Horner CBE

Das letzte Wort an den Weltmeister: "Es war eine sehr herausfordernde Saison. Es war eine große Herausforderung für mich als Person und ich musste ruhig bleiben", sagte Max. "Diese Saison hat mir definitiv viele Lektionen erteilt, auf die ich sehr stolz bin."

Max Verstappen feiert mit dem Red Bull Racing Team Titel Nummer 4. © Getty Images/Red Bull Content Pool

"An einem Punkt war das Auto auch wirklich schwierig zu fahren. Und dann ging es darum, mit dem Team zusammenzuarbeiten, denn wenn du diese schwierigen Momente hast, kann das auch sehr demotivierend sein", fuhr er fort. "Diese Momente sind eigentlich sehr wichtig, um zusammenzuhalten, härter zu arbeiten und zu verstehen, was vor sich geht. Denn wenn du in diesen Momenten aufgibst, wirst du auch die Meisterschaft aufgeben."

Mittlerweile sollten wir wissen: Max hat nicht aufgegeben. Er hat gekämpft, Vollgas gegbeen und die perfekte Strategie entwickelt, um zum vierten Mal Fahrerweltmeister in der Formel 1 zu werden. Zum vierten Mal in Folge. Und das in einer neuen Rekordzeit: Bei keinem anderen Fahrer in der Geschichte der Formel 1 verging weniger Zeit zwischen dem ersten und dem vierten WM-Titel .