Podigni stil na viši nivo uz Red Bull kozmetiku u FC 27.

Dres koji tvoj tim nosi ključni je dio personalizacije tvojeg iskustva u EA Sports FC 27. Ove godine tu je i Red Bull dres, kao i neka druga kozmetika koju možeš otključati, zato evo koraka koje treba da pratiš da ih dodaš u svoj klub.

01 Kako doći do Red Bull Wings dresova

Red Bull dresovi su u Red Bull Wings Cupu! Turnir je počeo 18. septembra i otvoren je za sve. Pruža ti priliku da se takmičiš za plasman u nacionalno finale, kao i u Red Bull Wings Cup svjetskom finalu u Majamiju. Više ovdje .

Red Bull dresovi se mogu otključati u EA FC 27 © EA Sports

Prije toga, Red Bull Wings dresove za FC 27 možeš otključati skeniranjem QR koda s tematskih Red Bull limenki. Čim kupiš svoju limenku i skeniraš kod, dobićeš poziv da se prijaviš na svoj EA račun na toj stranici i uneseš osmocifreni kod koji se nalazi na limenki.

Izvorni Red Bull Red Bull Energy Drink Otkrij više

Dobit ćeš nekoliko različitih nagrada u igri čim iskoristiš kod i on bude dodan na tvoj račun. Te nagrade su:

1 pozajmljeni igrač na 7 utakmica

250 Season poena

2x Red Bull Wings Cup dresa

Kada nabaviš limenku, kodove moraš iskoristiti do 27. augusta 2027. Dakle, imaš vremena skoro do izlaska FC 28 da pokupiš svoje Red Bull dresove.

02 Kako doći do Red Bull stadiona i klupske kozmetike

Iznesi svoj Red Bull stil na teren u FC 27! © EA SPorts

Red Bull VIP area baner, dva tematska dresa i Red Bull tifo se automatski dodjeljuju odabranim FC 27 igračima.

Ako si igrao i EA Sports FC 26 i EA Sports FC 27 na istom EA računu dok si bio povezan na internet prije 1. novembra 2026. godine, kozmetika će ti automatski biti dodana na račun čim pokreneš igru. Ako već igraš i ispunjavaš uslove, potraži stavke u odjeljku Stadium unutar Ultimate Team Club tab-a.

03 Kako se prijaviti na Red Bull Wings Cup

Sredi svoj Ultimate Team u novom Red Bull fazonu! © EA Sports

Postoje i dvije lige u koje se možeš ugraditi da pokupiš nagrade u igri. To su Open League, koja je ekskluzivno na PlayStationu preko Tournaments sekcije, i University League, koja se igra u FC 27 Rush modu.

Da igraš Open League, idi na Play mode u Ultimate Teamu, izaberi Tournaments tab i uđi u ligu. Isti proces prati i kroz Rush mode da igraš University League.

Ako pobijediš u dovoljno mečeva, kontaktiraće te ekipa iz Red Bulla u vezi s ulaskom u National Finals, tako da – sretno!