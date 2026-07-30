Gary Hunt: Dolazak u Mostar je kao povratak kući

Legendarni skakač Gary Hunt ove godine deseti put nastupa na takmičenju u skokovima u okviru Red Bull Cliff Diving Svjetske serije u Mostaru, gradu i stanici koju posebno cijeni zbog jedinstvene atmosfere, bogate historije i odnosa s lokalnom zajednicom. On je prethodno u Mostaru pobjeđivao 2017, 2018. i 2021. godine, a ukupno se šest puta našao na podijumu.

Gary Hunt © Denis Ruvić

Za Hunta, povratak na Stari most mnogo je više od još jednog takmičenja u kalendaru Svjetske serije.

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„Dolazak ovdje je kao povratak kući svojoj porodici. Svi su sretni što nas vide, a i mi smo sretni što se vraćamo. Mostar nije jedno od najlakših takmičenja, zbog brze rijeke i jakog sunca, ali radimo to zbog publike. Svake godine dolazi sve više ljudi i ovo mi je definitivno jedna od najdražih stanica Red Bull Cliff Divinga“, istakao je Hunt.

Gary Hunt © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool

Stari most i Mostar imaju posebno mjesto u svijetu cliff divinga. Spoj impresivnog ambijenta, tradicije skokova koja traje stoljećima te strasti domaće publike čini ovu lokaciju jednom od najupečatljivijih u sezoni.

„Definitivno su kultura i historija ono što ovo mjesto izdvaja. Saznanje da most potječe iz 16. stoljeća, zatim njegova priča o rušenju i ponovnoj izgradnji, sve to ga čini posebnim. Poznajemo i ljude koji odavde skaču, a oni su nam prije više od deset godina raširenih ruku poželjeli dobrodošlicu. Prelijepo je šetati popločanim ulicama, a kada dođete do mosta, jednostavno ne možete, a da ne kažete: ‘Vau’“, naveo je Hunt.

Tokom protekle decenije, Gary je u Mostaru stekao i prijateljstva koja pamti jednako snažno kao i sportske trenutke.

„Najljepše uspomene odavde su mi, naravno, zabave nakon takmičenja u Alibabi. Ali ono što mi najviše znači jesu ljudi koje sam ovdje upoznao. Još dok je bio mali, upoznao sam mladog skakača Adisa i odmah smo postali prijatelji. Poklonio sam mu kupaće gaćice, a zatim sam gledao kako napreduje i na kraju skače s vrha mosta. Posebno je doći ovdje nakon toliko vremena i svake godine gledati kako ljudi odrastaju. To je ono što nosim u srcu“, dodao je legendarni skakač.

Gary Hunt maše gledaocima © Romina Amato/Red Bull Content Pool

U ljetnim danima posebnu čar, ali i izazov, donosi skok u hladnu Neretvu. „Veliki je šok iz vreline skočiti u hladnu vodu, ali je osvježavajuće. Prije skoka ima mnogo stresa, a taj dodir s hladnom vodom vas zaista razbudi. Nema ničega poput skoka s visine da vas razbudi ujutro“, rekao je Gary, koji je nakon dolaska u Mostar izdvojio i omiljeni lokalni specijalitet. „Ćevapi su nevjerovatno ukusni. Nema ništa slično tome nigdje na svijetu“.

Obraćajući se mladim skakačima iz Bosne i Hercegovine, naglasio je da imaju privilegiju trenirati na jednoj od najboljih lokacija za skakanje na svijetu. „Imate jedno od najboljih mjesta za skakanje na svijetu. S različitim visinama, zaista je sjajno. Dođite, zabavite se, vježbajte što više na platformama, a onda postepeno napredujte do skoka sa Starog mosta“, poručio je Hunt.

Gary Hunt © Sulejman Omerbasic

Takmičarski program u Mostaru počinje danas, 30. jula, prvom rundom skokova direktno s kamenog luka Starog mosta u čast lokalnoj tradiciji. Druga runda održava se u petak, 31. jula, s platforme, dok subota, 1. august, donosi finalnu rundu i odluku o pobjednicima.

Skokove će u petak i subotu biti moguće pratiti uživo na YouTube kanalu Red Bull Cliff Diving Svjetske serije , dok je prijenos finalnog dana, s početkom u 16:30 sati, osiguran na Red Bull TV te Hayat TV.