Šifre i kodovi su se vratili u GTA 6. Svaki fan serijala zna da su šifre gotovo jednako važne za iskustvo igranja kao i sam gameplay i soundtrack. Ali ovog puta, sistem dolazi s preokretom koji niko nije očekivao: morate ih zaslužiti.

U GTA 6 šifre rade tek nakon što završite glavnu priču, a svaka pojedinačna je vezana za svoj izazov u igri. Evo kompletne liste svih 61 GTA 6 šifri, kombinacija tipki za PS5 i Xbox, svih uslova za otključavanje te odgovora na veliko pitanje: šta se desilo s telefonskim brojevima koje smo nekada birali u prethodnim igrama?

Šifre su dio užitka igranja... ali ih moraš zaslužiti. © Rockstar Games/Take-Two

01 Šifre u GTA 6 i kako funkcionišu

Dakle, nagurali ste preko 200 GB na svoj hard disk i spremni ste krenuti u Vice City. Svaka čast! Ako ste pokrenuli GTA 6 prvog dana i pokušali ukucati dobru staru šifru za novac, sigurno ste primijetili: ništa se ne dešava. Nisu vas izdali palčevi. U GTA 6 šifre ostaju zaključane sve dok ne završite kompletnu glavnu priču. Da, svih 91 misija. To je oštar zaokret u odnosu na tradiciju. U GTA 5 i gotovo svakom prethodnom GTA dijelu mogli ste početi praviti haos od prve minute novog sejva.

Rockstarovo razmišljanje djeluje jasno: vaše prvo putovanje kroz Leonidu zamišljeno je da se odigra pošteno, bez tenkova koji padaju s neba. Kada se završi odjavna špica, u meniju Progress pojavljuje se nova kartica Cheats. Tamo možete vidjeti svaku šifru i šta još trebate uraditi da je otključate.

Zato što završavanje priče nije jedina prepreka. Gotovo svaka šifra ima svoj pripadajući izazov. Želite beskonačnu municiju? Osvojite 25 srebrnih medalja na strelištima. Želite zlatni filmski filter? Provedite četiri sata držeći partnera za ruku. Vjerovatno najdirljiviji uslov za otključavanje u historiji GTA serijala. Dobra vijest je da igra računa ono što ste već uradili, pa ako ste tokom cijele priče dizali automobile u zrak, neke šifre bi vas mogle čekati spremne čim krene odjavna špica.

Jedna velika caka prije nego što podivljate: čim iskoristite neku šifru, više ne možete snimiti igru. Šifre također isključuju trofeje i achievemente. Dakle, nema prečica kroz sporedne misije ili izazove. Prvo snimite poziciju, a onda pustite haos da zavlada.

U GTA 6 moraš završiti priču prije nego što otključaš šifre. © Rockstar Games/Take-Two Interactive

02 Kako unijeti šifre na PS5 i Xboxu

Način unosa je isti na obje konzole, razlikuju se samo nazivi tipki. GTA 6 šifre se unose putem telefona u igri, a svi kodovi koriste isključivo D-pad. To znači da svaka kombinacija u ovom vodiču funkcioniše identično na PS5 i Xbox Series X/S.

PS5 : Pritisnite Gore na D-padu da izvadite telefon. Držite L1, pritisnite R1, a zatim unesite kombinaciju na D-padu.

Xbox Series X/S : Pritisnite Gore na D-padu da izvadite telefon. Držite LB, pritisnite RB, a zatim unesite kombinaciju na D-padu.

Naš savjet : Neki kodovi izgledaju gotovo identično. Attack Force, Exploding Balls i Vehicle Force razlikuju se za samo jednu ili dvije tipke. Uzmite sebi vremena, jer jedan pogrešan pritisak i dobit ćete drugu šifru – ili nijednu.

Također je dobro znati : kodovi prate određene obrasce. Stvaranje vozila (vehicle spawns) počinje s Lijevo, Gore, Desno, Dolje. Šifre za municiju dijele isti početak: Dolje, Gore, Desno, Dolje, Lijevo, Lijevo, Gore. Naučite početak i trebat ćete zapamtiti samo posljednjih nekoliko pritisaka. Ili… jednostavno sačuvajte ovaj tekst (bookmark) i vratite se svaki put kada vam zatreba pomoć. Ali prvo moramo odgovoriti na jedino pitanje koje nam ne da mira.

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03 Telefonski brojevi za šifre u GTA 6: Postoje li?

Kratak odgovor: Ne, barem nijedan još nije pronađen. U GTA 4 i GTA 5 mogli ste ukucati brojeve u telefon da stvorite Buzzard ili postanete nepobjedivi. U GTA 6 telefon je i dalje vaš ulaz za šifre, ali ne birate nikakve brojeve. Umjesto toga koristite kombinaciju tipki.

Zato, ako naletite na liste „telefonskih brojeva za šifre u GTA 6“ koje počinju s 1-999: to su kodovi iz GTA 5 na koje je samo zalijepljena nova etiketa. Ukucajte ih u Vice Cityju i vaš telefon će vas samo blijedo gledati.

Neke šifre ti omogućavaju da promijeniš boje i vrijeme u Vice Cityju. © Rockstar Games/Take-Two

04 Brze pobjede: Šifre koje otključavate završavanjem priče

GTA 6 nudi ukupno četiri šifre za koje vam ne treba ništa više osim odjavne špice. One su spremne za korištenje odmah nakon posljednje misije:

Šifra Efekat Kod (PS5 i Xbox) $250,000 Odmah vam daje 250.000 $ Gore, Desno, Dolje, Lijevo, Gore, Lijevo, Dolje, Desno Unlimited Focus Vaš Focus se nikada ne troši Dolje, Gore, Gore, Dolje, Gore, Dolje, Gore, Dolje, Gore, Desno Attack Force Meci i napadi prsa u prsa (melee) odbacuju mete pri udarcu Dolje, Gore, Lijevo, Lijevo, Desno, Dolje, Dolje, Gore, Dolje Cycle Weather Mijenja vremenske uvjete Dolje, Desno, Gore, Dolje, Desno, Gore, Desno

Šifra od 250.000 $ je jedini kod za novac u GTA 6. S obzirom na to da nakon njenog korištenja ne možete sačuvati igru, to je više zabavni budžet za ludu večer nego način da finansirate svoje carstvo.

Postoji 10 šifri za igrača koje utječu na ponašanje Lucije i Jasona. © Rockstar Games

05 Šifre za igrača u GTA 6

Postoji 10 šifri koje Jasona i Luciju čine otpornijim, bržim ili jednostavno pijanijim. Kodovi označeni sa ‘TBA’ još uvijek nisu otkriveni, iako su već potvrđeni:

Šifra Efekat Kod (PS5 & Xbox) Kako otključati $250,000 Odmah vam daje $250,000 Gore, desno, dolje, lijevo, gore, lijevo, dolje, desno Završite glavnu priču Drunk Trenutno čini vas i vašeg partnera pijanim TBA Potrošite 2.500 $ na alkohol Raise Heat Level Podiže vaš nivo Heat-a širom mape Lijevo, dolje, desno, dolje, gore, dolje, gore Pobjegnite potjeri od 3 zvjezdice 25 puta Raise Wanted Level Podiže vaš Wanted nivo širom mape Lijevo, dolje, desno, dolje, gore, desno, gore Pobjegnite potjeri od 3 zvjezdice 50 puta Unlimited Focus Focus se nikada ne troši Dolje, gore, gore, dolje, gore, dolje, gore, dolje, gore, desno Završite glavnu priču No Fall Damage Čini vas imunim na štetu od pada TBA Preživite slobodan pad sa visine od 12 metara (40 stopa) 20 puta Parachute Dodaje padobran u vašu opremu TBA Završite 50 skokova padobranom ili BASE skokova sa visine od 90 metara (300 stopa) ili više Body Armor Dodaje pancir u vašu opremu Dolje, gore, lijevo, gore, gore, gore, gore, gore, dolje, dolje Završite 100 treninga Repair Vehicle U potpunosti popravlja vaše trenutno vozilo TBA Završite na 1. mjestu u 10 trka na Gellhorn Racewayu, u Thrillbilly Mud Clubu i na Boone Speedwayu Unlimited Nitrous Nitro i gorivo se nikada ne troše TBA Završite 50 akrobatskih skokova

Za ljubitelje okršaja vatrenim oružjem tu je niz šifri © Rockstar Games

06 Šifre za borbu za GTA 6

Grand Theft Auto VI nudi ukupno 11 šifri za sve koji vole na obračun šakama ponijeti vatreno oružje. Dobro je znati: šifre sa strelišta nadovezuju se jedna na drugu – bronza donosi maksimalnu municiju (Max Ammo), srebro beskonačnu municiju (Infinite Ammo), a zlato punjenje bez ponovnog punjenja okvira (No Reload).

Šifra Efekat Kod (PS5 & Xbox) Kako otključati Max Ammo Puni svu municiju do maksimuma Dolje, gore, desno, dolje, lijevo, lijevo, gore, gore, dolje, lijevo Osvojite 25 bronzanih ili boljih medalja na strelištima Infinite Ammo Municija se nikad ne troši Dolje, gore, desno, dolje, lijevo, lijevo, gore, dolje, dolje, dolje Osvojite 25 srebrnih ili boljih medalja na strelištima No Reload Beskonačna municija bez potrebe za ponovnim punjenjem okvira Dolje, gore, desno, dolje, lijevo, lijevo, gore, dolje, dolje, gore Osvojite 25 zlatnih medalja na strelištima All Explosive Weapons Dodaje sva eksplozivna oružja sa punom municijom TBA Bacite 100 granata Incendiary Ammo Sva municija je zapaljiva TBA Spalite 100 neprijatelja vatrom Exploding Bottles Boce eksplodiraju kada se oštete TBA Bacite 100 Molotovljevih koktela Explosive Shotgun Dodaje Mason & Keen Shortstraw koji ispaljuje eksplozivne patrone TBA Pogodite 100 neprijatelja eksplozivnom štetom Hauners H-AT Dodaje Hauners H-AT u vaš arsenal (loadout) TBA Raznesite 100 vozila Attack Force Meci i napadi izbliza odbacuju mete u zrak pri udaru Dolje, gore, lijevo, lijevo, desno, dolje, dolje, gore, dolje Završi priču Exploding Balls Sportske lopte eksplodiraju pri udaru Dolje, gore, lijevo, lijevo, desno, dolje, dolje, gore, desno Pogodite 20 neprijatelja eksplozivom Vehicle Force Sudari s vozilima odbacuju mete u zrak Dolje, gore, lijevo, lijevo, desno, dolje, lijevo, gore, dolje Ubijte 25 neprijatelja vozilom

Otključaj niz vozila pomoću GTA 6 šifri. © Rockstar Games/Take-Two

07 Šifre i kodovi za stvaranje vozila u GTA 6

Priznajmo, svi volimo one GTA šifre koje vam daju pristup tenku, mlaznjaku ili bilo kojem drugom vozilu. Srećom, one su se vratile u GTA 6 i veće su nego ikada prije. Dvadeset jedno vozilo na zahtjev, od skromnog BMX-a do borbenog mlaznjaka. Većina je vezana za kategorije izazova u Progress meniju – pet završenih izazova u kategoriji otključava jedno vozilo, a svi izazovi u toj kategoriji otključavaju veće. I da, jedno od njih je flamingo na naduvavanje. Pa Vice City je, šta ste očekivali?

Vozilo Kod (PS5 & Xbox) Kako otključati Interstate ambulantno vozilo TBA Otključajte ga u Progress meniju Airboat 09 TBA Završite 5 izazova preživljavanja Bravado Banshee TBA Završite sve borbene izazove Tuff BMX TBA Završite 5 fitnes izazova Maibatsu Boomazoom Lijevo, gore, desno, dolje, lijevo, lijevo, gore, lijevo Završite 5 šoping izazova Nagasaki Carbon RS TBA Završite sve izazove istraživanja 65 Vapid Dominator TBA Završite sve fitnes izazove Progen Emerus TBA Završite sve izazove vožnje Inflatable Flamingo TBA Uništite 50 kokainskih flamingosa MTL Pumper Lijevo, gore, desno, dolje, lijevo, desno, desno, gore Otključajte ga u Progress meniju Vapid Stanier G2 Taxi TBA Završite 5 sportskih izazova Hauners P-996 Lazer TBA Završite sve izazove HVY Bulldozer Lijevo, gore, desno, dolje, lijevo, desno, desno, dolje Otključajte ga u Progress meniju Lapwing Mallard TBA Završite 5 izazova vožnje Brimstone Golfer TBA Završite sve sportske izazove Hauners Rhino Tank TBA Završite sve izazove preživljavanja Maibatsu Sanchez TBA Završite 5 kriminalnih izazova Nagasaki Sea Sparrow TBA Završite 5 izazova istraživanja Speeder 700 GT TBA Završite 5 borbenih izazova Truffade Thrax TBA Završite sve izazove kupovine Western Zombie Bobber TBA Završite sve kriminalne izazove

Hauners P-996 Lazer je vrhunska nagrada – mlaznjak dobijate tek kada očistite svaki pojedinačni izazov u igri.

Promijeni vrijeme, promijeni datum, promijeni vremenske prilike, da, možeš! © Rockstar Games

08 Šifre za okruženje u GTA 6

Tri šifre za kontrolu vremena, prostora i vremenskih prilika u Leonidi. Za šifre za vrijeme pripazite na kolekcionarske satove.

Šifra Efekat Kod (PS5 & Xbox) Kako otključati Pomjerite vrijeme unaprijed Pomjera doba dana unaprijed TBA Pronađite 10 kolekcionarskih satova Zaustavite doba dana Zamrzava trenutno doba dana TBA Pronađite 20 kolekcionarskih satova Mijenjajte vremenske prilike Prebacuje kroz vremenske prilike Dolje, Desno, Gore, Dolje, Desno, Gore, Desno Završite priču

Indulge your inner artist with screen filter cheats © Rockstar Games/Take-Two

09 Šifre za filtere ekrana

Ovo je najveća kategorija i prava stvar za ljubitelje foto-moda i kreatore sadržaja. Šesnaest filtera pretvara Vice City u bilo šta – od pixel art igre do paklenog pejzaža. Ako želite probuditi fotografa ili režisera u sebi, ovo je za vas. Zahtjevi za otključavanje su pravi haos – neki nagrađuju sate provedene s partnerom, dok drugi traže da preživite nivo traženosti od 6 zvjezdica. (Spoiler: Ovo je pakleno težak izazov – nivo traženosti, a ne kvalitetno provedeno vrijeme između Lucije i Jasona.)

Filter Efekat Kod (PS5 & Xbox) Kako otključati Zlatni sat Zlatni filter sa širokim odnosom stranica TBA Provedi 4 sata držeći se za ruke Šećer u prahu Pretvara svijet u bijelo sa svjetlucavim odsjajima TBA Skeniraj sav svemirski otpad pomoću WAiNK-a Rupica Filter kamere s rupicom TBA Očisti 25 operacija bandi sa svojim partnerom Neonska džungla Neonski odsjaji TBA Otkrij svih 16 Girlypop vozila Prošla vremena Filter starog crno-bijelog TV-a TBA Otkrij Ridgway Kataklizma Ispunjava svijet mutnim dimom Dolje, dolje, gore, desno, desno, gore, lijevo, lijevo, desno, desno Otkrij Marthin Vamos u Progress meniju Videokaseta Filter u stilu videotrake TBA Završi 50 aktivnosti sa svojim partnerom Tamno ogledalo Okreće svijet naopako i pretvara ga u crno TBA Zaradi 500.000 dolara prodajom vozila Migrena Zamućen, izobličen filter TBA Preživi 6 minuta sa Wanted nivoom od 6 zvjezdica Kuća za lutke Živahan filter sa uskim odnosom stranica Dolje, dolje, gore, desno, desno, gore, lijevo, lijevo, dolje, desno Provedi 8 sati sa svojim partnerom Žvakaća guma Pretvara svijet u ljubičastu i žutu boju sa svjetlucavim odsjajima TBA Pronađi sve 24 kolekcionarske kartice za Vice City Flamingose Brzo premotavanje Zamućenje pokreta i brže kretanje oblaka TBA Završi 50 meditacija Riblje oko Filter ribljeg oka TBA Upecaj 100 riba Izblijedjela slava Filter starog TV-a u boji Dolje, dolje, gore, desno, desno, gore, lijevo, lijevo, lijevo, desno Opljačkaj 50 prodavnica sa partnerom Pixel Art Filter pikselizacije TBA Zaradi 250.000 dolara prodajom kolekcionarskih predmeta Pakleni pejzaž Pretvara svijet u crvenu i narandžastu boju uz toplotno treperenje (izmaglicu) TBA Ukradi 100 policijskih vozila

10 FAQs: GTA 6 šifre

Odgovori na često postavljana pitanja Možeš li koristiti šifre tokom priče u GTA 6? Ne. Šifre postaju dostupne tek nakon što završiš glavnu priču. Prije toga, kodovi jednostavno ne rade ništa. Koliko šifri postoji u GTA 6? Ukupno 61: 10 šifri za igrača, 11 šifri za borbu, 21 stvaranje vozila, 3 šifre za okruženje i 16 filtera ekrana. Koja je šifra za novac u GTA 6? Gore, Desno, Dolje, Lijevo, Gore, Lijevo, Dolje, Desno daje ti 250.000 dolara. Otključavaš je tako što završiš priču. To je jedina šifra za novac u igri. Ima li šifri preko telefonskih brojeva u GTA 6? Zasad nisu poznate nikakve šifre preko telefonskih brojeva. Otvoriš telefon, ali kod unosiš pomoću tipki L1 + R1 (PS5) ili LB + RB (Xbox) i D-pada. Jesu li kodovi različiti na PS5 i Xboxu? Ne. Svi kodovi koriste samo D-pad, tako da su kombinacije identične. Razlikuju se samo tipke za aktivaciju: L1 + R1 na PS5, a LB + RB na Xboxu. Da li šifre onemogućavaju trofeje i dostignuća? Da. Korištenje šifre isključuje trofeje i dostignuća, a također više ne možeš snimati igru. Ima li GTA 6 šifri za PC? Još ne. GTA 6 izlazi samo za PS5 i Xbox Series X/S, tako da za sada nema šifri za PC. Da li šifre rade u GTA 6 Online? Šifre su funkcija za jednog igrača i rade samo u story modu.