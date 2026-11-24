Šifre u GTA 6 i kako funkcionišu
Kako unijeti šifre na PS5 i Xboxu
- PS5: Pritisnite Gore na D-padu da izvadite telefon. Držite L1, pritisnite R1, a zatim unesite kombinaciju na D-padu.
- Xbox Series X/S: Pritisnite Gore na D-padu da izvadite telefon. Držite LB, pritisnite RB, a zatim unesite kombinaciju na D-padu.
Telefonski brojevi za šifre u GTA 6: Postoje li?
Brze pobjede: Šifre koje otključavate završavanjem priče
Šifra
Efekat
Kod (PS5 i Xbox)
$250,000
Odmah vam daje 250.000 $
Gore, Desno, Dolje, Lijevo, Gore, Lijevo, Dolje, Desno
Unlimited Focus
Vaš Focus se nikada ne troši
Dolje, Gore, Gore, Dolje, Gore, Dolje, Gore, Dolje, Gore, Desno
Attack Force
Meci i napadi prsa u prsa (melee) odbacuju mete pri udarcu
Dolje, Gore, Lijevo, Lijevo, Desno, Dolje, Dolje, Gore, Dolje
Cycle Weather
Mijenja vremenske uvjete
Dolje, Desno, Gore, Dolje, Desno, Gore, Desno
Šifre za igrača u GTA 6
Šifra
Efekat
Kod (PS5 & Xbox)
Kako otključati
$250,000
Odmah vam daje $250,000
Gore, desno, dolje, lijevo, gore, lijevo, dolje, desno
Završite glavnu priču
Drunk
Trenutno čini vas i vašeg partnera pijanim
TBA
Potrošite 2.500 $ na alkohol
Raise Heat Level
Podiže vaš nivo Heat-a širom mape
Lijevo, dolje, desno, dolje, gore, dolje, gore
Pobjegnite potjeri od 3 zvjezdice 25 puta
Raise Wanted Level
Podiže vaš Wanted nivo širom mape
Lijevo, dolje, desno, dolje, gore, desno, gore
Pobjegnite potjeri od 3 zvjezdice 50 puta
Unlimited Focus
Focus se nikada ne troši
Dolje, gore, gore, dolje, gore, dolje, gore, dolje, gore, desno
Završite glavnu priču
No Fall Damage
Čini vas imunim na štetu od pada
TBA
Preživite slobodan pad sa visine od 12 metara (40 stopa) 20 puta
Parachute
Dodaje padobran u vašu opremu
TBA
Završite 50 skokova padobranom ili BASE skokova sa visine od 90 metara (300 stopa) ili više
Body Armor
Dodaje pancir u vašu opremu
Dolje, gore, lijevo, gore, gore, gore, gore, gore, dolje, dolje
Završite 100 treninga
Repair Vehicle
U potpunosti popravlja vaše trenutno vozilo
TBA
Završite na 1. mjestu u 10 trka na Gellhorn Racewayu, u Thrillbilly Mud Clubu i na Boone Speedwayu
Unlimited Nitrous
Nitro i gorivo se nikada ne troše
TBA
Završite 50 akrobatskih skokova
Šifre za borbu za GTA 6
Šifra
Efekat
Kod (PS5 & Xbox)
Kako otključati
Max Ammo
Puni svu municiju do maksimuma
Dolje, gore, desno, dolje, lijevo, lijevo, gore, gore, dolje, lijevo
Osvojite 25 bronzanih ili boljih medalja na strelištima
Infinite Ammo
Municija se nikad ne troši
Dolje, gore, desno, dolje, lijevo, lijevo, gore, dolje, dolje, dolje
Osvojite 25 srebrnih ili boljih medalja na strelištima
No Reload
Beskonačna municija bez potrebe za ponovnim punjenjem okvira
Dolje, gore, desno, dolje, lijevo, lijevo, gore, dolje, dolje, gore
Osvojite 25 zlatnih medalja na strelištima
All Explosive Weapons
Dodaje sva eksplozivna oružja sa punom municijom
TBA
Bacite 100 granata
Incendiary Ammo
Sva municija je zapaljiva
TBA
Spalite 100 neprijatelja vatrom
Exploding Bottles
Boce eksplodiraju kada se oštete
TBA
Bacite 100 Molotovljevih koktela
Explosive Shotgun
Dodaje Mason & Keen Shortstraw koji ispaljuje eksplozivne patrone
TBA
Pogodite 100 neprijatelja eksplozivnom štetom
Hauners H-AT
Dodaje Hauners H-AT u vaš arsenal (loadout)
TBA
Raznesite 100 vozila
Attack Force
Meci i napadi izbliza odbacuju mete u zrak pri udaru
Dolje, gore, lijevo, lijevo, desno, dolje, dolje, gore, dolje
Završi priču
Exploding Balls
Sportske lopte eksplodiraju pri udaru
Dolje, gore, lijevo, lijevo, desno, dolje, dolje, gore, desno
Pogodite 20 neprijatelja eksplozivom
Vehicle Force
Sudari s vozilima odbacuju mete u zrak
Dolje, gore, lijevo, lijevo, desno, dolje, lijevo, gore, dolje
Ubijte 25 neprijatelja vozilom
Šifre i kodovi za stvaranje vozila u GTA 6
Vozilo
Kod (PS5 & Xbox)
Kako otključati
Interstate ambulantno vozilo
TBA
Otključajte ga u Progress meniju
Airboat 09
TBA
Završite 5 izazova preživljavanja
Bravado Banshee
TBA
Završite sve borbene izazove
Tuff BMX
TBA
Završite 5 fitnes izazova
Maibatsu Boomazoom
Lijevo, gore, desno, dolje, lijevo, lijevo, gore, lijevo
Završite 5 šoping izazova
Nagasaki Carbon RS
TBA
Završite sve izazove istraživanja
65 Vapid Dominator
TBA
Završite sve fitnes izazove
Progen Emerus
TBA
Završite sve izazove vožnje
Inflatable Flamingo
TBA
Uništite 50 kokainskih flamingosa
MTL Pumper
Lijevo, gore, desno, dolje, lijevo, desno, desno, gore
Otključajte ga u Progress meniju
Vapid Stanier G2 Taxi
TBA
Završite 5 sportskih izazova
Hauners P-996 Lazer
TBA
Završite sve izazove
HVY Bulldozer
Lijevo, gore, desno, dolje, lijevo, desno, desno, dolje
Otključajte ga u Progress meniju
Lapwing Mallard
TBA
Završite 5 izazova vožnje
Brimstone Golfer
TBA
Završite sve sportske izazove
Hauners Rhino Tank
TBA
Završite sve izazove preživljavanja
Maibatsu Sanchez
TBA
Završite 5 kriminalnih izazova
Nagasaki Sea Sparrow
TBA
Završite 5 izazova istraživanja
Speeder 700 GT
TBA
Završite 5 borbenih izazova
Truffade Thrax
TBA
Završite sve izazove kupovine
Western Zombie Bobber
TBA
Završite sve kriminalne izazove
Šifre za okruženje u GTA 6
Šifra
Efekat
Kod (PS5 & Xbox)
Kako otključati
Pomjerite vrijeme unaprijed
Pomjera doba dana unaprijed
TBA
Pronađite 10 kolekcionarskih satova
Zaustavite doba dana
Zamrzava trenutno doba dana
TBA
Pronađite 20 kolekcionarskih satova
Mijenjajte vremenske prilike
Prebacuje kroz vremenske prilike
Dolje, Desno, Gore, Dolje, Desno, Gore, Desno
Završite priču
Šifre za filtere ekrana
Filter
Efekat
Kod (PS5 & Xbox)
Kako otključati
Zlatni sat
Zlatni filter sa širokim odnosom stranica
TBA
Provedi 4 sata držeći se za ruke
Šećer u prahu
Pretvara svijet u bijelo sa svjetlucavim odsjajima
TBA
Skeniraj sav svemirski otpad pomoću WAiNK-a
Rupica
Filter kamere s rupicom
TBA
Očisti 25 operacija bandi sa svojim partnerom
Neonska džungla
Neonski odsjaji
TBA
Otkrij svih 16 Girlypop vozila
Prošla vremena
Filter starog crno-bijelog TV-a
TBA
Otkrij Ridgway
Kataklizma
Ispunjava svijet mutnim dimom
Dolje, dolje, gore, desno, desno, gore, lijevo, lijevo, desno, desno
Otkrij Marthin Vamos u Progress meniju
Videokaseta
Filter u stilu videotrake
TBA
Završi 50 aktivnosti sa svojim partnerom
Tamno ogledalo
Okreće svijet naopako i pretvara ga u crno
TBA
Zaradi 500.000 dolara prodajom vozila
Migrena
Zamućen, izobličen filter
TBA
Preživi 6 minuta sa Wanted nivoom od 6 zvjezdica
Kuća za lutke
Živahan filter sa uskim odnosom stranica
Dolje, dolje, gore, desno, desno, gore, lijevo, lijevo, dolje, desno
Provedi 8 sati sa svojim partnerom
Žvakaća guma
Pretvara svijet u ljubičastu i žutu boju sa svjetlucavim odsjajima
TBA
Pronađi sve 24 kolekcionarske kartice za Vice City Flamingose
Brzo premotavanje
Zamućenje pokreta i brže kretanje oblaka
TBA
Završi 50 meditacija
Riblje oko
Filter ribljeg oka
TBA
Upecaj 100 riba
Izblijedjela slava
Filter starog TV-a u boji
Dolje, dolje, gore, desno, desno, gore, lijevo, lijevo, lijevo, desno
Opljačkaj 50 prodavnica sa partnerom
Pixel Art
Filter pikselizacije
TBA
Zaradi 250.000 dolara prodajom kolekcionarskih predmeta
Pakleni pejzaž
Pretvara svijet u crvenu i narandžastu boju uz toplotno treperenje (izmaglicu)
TBA
Ukradi 100 policijskih vozila
FAQs: GTA 6 šifre
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