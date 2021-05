Carlos Burle: o que aprendi depois dos 50 anos

Ter coragem na essência da palavra, ou seja: um ato vindo do coração. Quando você está em conexão com a sua essência, quando o seu ato é coerente com os valores da vida, você ganha muita força e as coisas conspiram a teu favor. E isso não quer dizer que você não vai errar. Mas com coragem, agindo com a tua razão, com respeito, com gratidão e empatia, a vida se abre pra você.

Ter coragem na essência da palavra, ou seja: um ato vindo do coração. Quando você está em conexão com a sua essência, quando o seu ato é coerente com os valores da vida, você ganha muita força e as coisas conspiram a teu favor. E isso não quer dizer que você não vai errar. Mas com coragem, agindo com a tua razão, com respeito, com gratidão e empatia, a vida se abre pra você.

Ter coragem na essência da palavra, ou seja: um ato vindo do coração. Quando você está em conexão com a sua essência, quando o seu ato é coerente com os valores da vida, você ganha muita força e as coisas conspiram a teu favor. E isso não quer dizer que você não vai errar. Mas com coragem, agindo com a tua razão, com respeito, com gratidão e empatia, a vida se abre pra você.