Imagine-toi être propulsé hors d’une cheminée géante à 180 km/h. C’est exactement ce qu’ont vécu les pilotes de wingsuit Dani Roman de l'Espagne et Fred Fugen de la France en Slovénie, établissant ainsi deux records du monde Guinness®.

Le duo s'est élancé dans le ciel au-dessus de Trbovlje grâce à la plus grande catapulte humaine du monde, construite à l’intérieur d’une cheminée de 360 m, la plus haute d’Europe. Ce système de 60 m, conçu sur mesure, les a propulsés à la verticale, leur faisant passer de 0 à 180 km/h en seulement 2,15 secondes. Après un bref moment d’apesanteur au sommet de leur trajectoire, ils ont commencé à retomber vers le sol avant d’ouvrir leurs parachutes et d’atterrir en toute sécurité.

01 Deux records du monde en un seul exploit incroyable

Roman a décroché le premier titre Guinness World Records® pour la plus grande hauteur atteinte par catapulte humaine, en s’élevant à 100,36 m après avoir quitté la capsule de lancement.

Dani Roman se prépare à une tentative de record du monde © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Quotation C'est juste « bam! » : on passe de zéro à 180 km/h en deux ou trois secondes Dani Román

Mais ça ne s’est pas arrêté là. Roman, 35 ans, et Fugen, 47 ans, ont ensuite tenté un lancement simultané, établissant un deuxième record pour la plus grande hauteur combinée atteinte par des humains propulsés par une catapulte. À eux deux, ils ont atteint une hauteur de 151,72 m, Roman s’élevant à 75,97 m et Fugen à 75,75 m au-dessus de leurs points de lancement.

« Le moment le plus intense, c’est quand tu t'installe dans la catapulte, parce que tu sais ce qui t’attend », a déclaré Roman, qui s’est également associé à Fugen en 2025 pour l’Ultimate Aerial Obstacle Course . « Il y a le compte à rebours. Dans cette capsule, tu ne peux pas vraiment bouger. On es vraiment coincé là-dedans. On sent la pression dans le dos, la pression dans le ventre.

« Et là c’est juste "bam!" : on passe de 0 à 180 km/h en deux ou trois secondes, propulsé tout droit hors de la cheminée. On monte, on monte, puis tout à coup, on a l’impression que tout bouge au ralenti autour de soi, avant de recommencer à accélérer vers le bas. C’est l’un des sauts les plus intenses que j’aie jamais faits. »

Éjecté de la plus haute cheminée d'Europe, il accélère jusqu'à 180 km/h © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

02 Catapulte humaine : les faits essentiels

Lieu : Trbovlje, Slovénie

Date : 5 novembre 2026

Athlètes : Dani Roman (Espagne) et Fred Fugen (France)

Hauteur de la cheminée : 360 m – la plus haute cheminée d’Europe

Longueur de la catapulte : 60 m – la plus grande catapulte humaine au monde

Vitesse maximale au lancement : 180 km/h

Accélération : de 0 à 180 km/h en 2,15 secondes

Point de vol le plus élevé : 456,7 m au-dessus du sol

Titres Guinness World Records® : plus grande hauteur atteinte par une catapulte humaine (100,36 m) et plus grande hauteur combinée atteinte par une catapulte humaine (151,72 m)

03 Deux ans et demi de préparation : les coulisses de cet exploit record

Réussir un tel exploit ne se fait pas du jour au lendemain. Le projet « Human Catapult » a nécessité deux ans et demi de développement, pendant lesquels l’équipe slovène de cascadeurs et d’ingénieurs DD Squad a construit cet énorme système de lancement à l’intérieur de la plus haute cheminée d’Europe. À pleine puissance, il a soumis les athlètes à des forces pouvant atteindre 4,2 G.

Quotation Ce qui s’est passé ici en réalité, c’est complètement fou

Pour Fugen, le plus gros défi était de se lancer dans l’inconnu, même avec des milliers de sauts à son actif.

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« Ce qui s’est passé ici en réalité, c’est complètement fou », a-t-il déclaré. « Avec une catapulte de cette envergure, on s’aventure dans quelque chose d'assez inconnu, et on doit s’appuyer sur toute notre expérience pour gérer le saut après un lancement aussi unique et extrême. C’est quelque chose pour lequel on ne peut pas s’entraîner, mais on fait entièrement confiance à DD Squad.

« J’ai toujours essayé, dans ma carrière, de repousser les limites de mon sport et d’essayer de nouvelles choses en saut B.A.S.E., en parachutisme et dans les sports aériens en général. Et c’est clairement ce qui s’est passé aujourd’hui. »

Deux records du monde Guinness pour Fred Fugen et Dani Roman © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Le projet, soutenu par Prada Linea Rossa, a aussi donné un nouveau souffle au saut B.A.S.E. Habituellement, ce sport consiste à sauter en parachute depuis des structures fixes plutôt que depuis un avion. B.A.S.E. est l’acronyme de Building (bâtiment), Antenna (antenne), Span (pont) et Earth (falaise ou montagne), soit les quatre types d’endroits d’où les sauteurs s’élancent en général.

Regarde Roman et Fugen relever un autre défi vertigineux dans l’Ultimate Aerial Obstacle Course.

À eux deux, Roman et Fugen ont effectué plus de 32 000 sauts en parachute. Mais même avec toute cette expérience, se faire catapulter hors d’une cheminée à 180 km/h était quelque chose de complètement nouveau. Résultat : deux records du monde à leur palmarès.