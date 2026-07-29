Assassin's Creed: Unser Ranking aller Hauptteile

Über den Autor Phil Briel Phil ist ehemaliger Esports-Profi in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. Er ist zudem ein riesiger Assassin's Creed-Fan und hat jeden Serienteil ausgiebig gezockt. Auf RedBull.com stellt er neue Games vor, liefert Hardware-Kaufempfehlungen, Spiele-Guides und mehr.

Fast 20 Jahre lang begleitet uns die Assassin's Creed-Reihe nun schon und bescherte uns ganze 14 Haupt-Ableger sowie etliche Spin-offs. Mit dem kommenden Remake Assassin's Creed Black Flag Resynced und dem Ausblick auf Assassin's Creed Hexe ist jetzt der perfekte Moment, um zurückzublicken. Unser Ranking aller Assassin's Creed Spiele klärt, welche Games uns besonders in Erinnerung geblieben sind und wo die Reihe Schwächen offenbarte.

Assassin's Creed Cartoon Charakter mit Dose © Kastner

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01 Assassin's Creed Rogue

Release: 2014

Plattformen: PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch

Setting: Nordatlantik, 18. Jahrhundert

Protagonist: Shay Cormac

In Assassin's Creed Rogue spielte man erstmals einen Templer. © Ubisoft

Assassin's Creed Rogue wartete mit einem echten Novum für die Reihe auf. Denn dieser Ableger lässt dich zum ersten Mal die Seiten wechseln: Du spielst Shay Cormac, einen Assassinen, der zum Templer wird. Die Perspektive ist spannend, doch spielerisch bleibt Rogue zu nah an seinem großen Bruder Black Flag. Schiffskämpfe, Soundeffekte und Kampfsystem wirken größtenteils recycelt, neue Schauplätze wie der Nordatlantik bringen zwar frischen Wind, reichen aber nicht für einen eigenständigen Auftritt.

Wusstest du... Prince of Persia Assassin's Creed war eigentlich als Spin-off für Prince of Persia geplant. Unter dem Titel "Prince of Persia: Assassins"

Rogue kam außerdem zeitgleich mit AC Unity heraus und Ubisofts Veröffentlichung im Jahrestakt hat dem Spiel sichtbar zugesetzt, das Marketing-Budget ging komplett an den großen Bruder. Wer die Story rund um Black Flag und AC3 komplettieren will, kommt trotzdem nicht daran vorbei. Und wer sich fragt, wie eine ernsthafte Fortsetzung von Black Flag hätte aussehen können, bekommt hier zumindest eine Ahnung davon.

02 Assassin's Creed Unity

Release: 2014

Plattformen: PC, PS4, Xbox One

Setting: Paris, Französische Revolution

Protagonist: Arno Dorian

Paris ist magisch in Assassin's Creed Unity © Ubisoft

Assassin's Creed Unity wollte alles auf einmal: neues Kampfsystem, komplett überarbeitete Attentate und einen kompletten Koop-Multiplayer. Zu viel für einen Release, der als eine der verbuggtesten Veröffentlichungen der Serien-Geschichte in Erinnerung bleibt. Dabei steckt unter der Oberfläche ein wunderschönes, dichtes Paris der Französischen Revolution mit einigen der besten Parkour-Momente der Reihe.

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Wer heute einsteigt, findet dank zahlreicher Updates und Verbesserungen ein technisch stabiles Spiel mit cleveren Rätsel-Attentaten vor, das seinen schlechten Ruf nicht mehr verdient hat. Das virtuelle Paris bleibt bis heute die opulenteste Stadt der ganzen Reihe, auch mehr als ein Jahrzehnt später. Nur der Vergleich mit den restlichen Serienteilen fällt trotzdem mau aus.

03 Assassin's Creed Revelations

Release: 2011

Plattformen: PC, PS3, Xbox 360

Setting: Konstantinopel, 16. Jahrhundert

Protagonisten: Ezio Auditore, Altaïr Ibn-La'Ahad

Revelations beschließt Ezios Zeit als Hauptfigur stilvoll © Ubisoft

Keine Frage: Geht es um DEN beliebtesten Helden der Assassin's Creed-Reihe, dann landet Ezio Auditore da Firenze ganz weit vorne. Immerhin spendierte Ubisoft dem Italienischen Hitzkopf ganze drei Ableger. Der Abschluss von Ezios Geschichte ist auch der emotionalste Moment der klassischen Ära. Assassin's Creed Revelations lässt dich noch einmal durch Konstantinopel streifen und gibt sowohl Ezio als auch Altaïr den würdevollen Abgang, den sie verdient haben. Die neue Hakenklinge bringt mehr Vertikalität in die Bewegung, dazu kommt ein Bomben-Crafting-System, das jedoch im Kern der Serie etwas fremd wirkt.

Wusstest du... Ezio in anderen Games Ezio ist als spielbarer Charakter in Soul Calibur V und Academy of Champions: Soccer enthalten.

Nach drei Ezio-Spielen in Folge merkt man dem Gameplay die Wiederholung deutlich an. Das nervige Turmverteidigungs-Minispiel tut sein Übriges. Story-technisch bleibt Revelations trotzdem einer der bewegendsten Momente der Reihe, nicht zuletzt wegen der ungewöhnlich persönlichen Rückblenden auf Desmonds Vorleben in New York.

04 Assassin's Creed

Release: 2007

Plattformen: PC, PS3, Xbox 360

Setting: Jerusalem, Akkon, Damaskus, 3. Kreuzzug

Protagonist: Altaïr Ibn-La'Ahad

Assassin's Creed war ein echter Meilenstein © Ubisoft

Das Spiel, das alles gestartet hat. Das ein neues Genre begründet und eine frische Spielerfahrung geschaffen hat: Assassin's Creed . 2007 war der erste Teil ein echter Meilenstein, mit einem offenen Heiligen Land während der Kreuzzüge und der bis heute wiederkehrenden Animus-Rahmenhandlung rund um Desmond Miles. Heute merkt man dem Original sein Alter aber deutlich an: Die Missionen wiederholen sich, und taktische Freiheit bei Attentaten sucht man vergebens.

Damals war das Konzept trotzdem eine Wagnis: eine geheime Assassinen-Sekte im Heiligen Land des 12. Jahrhunderts, verwoben mit einer Verschwörung um ein uraltes Artefakt, das direkt aus dem Garten Eden stammen soll. Trotzdem bleibt der erste Auftritt von Altaïr Ibn-La'Ahad ein Pflichttitel für alle, die verstehen wollen, wo die Reihe herkommt. Und: Die Haupt-Attentate bleiben bis heute unvergessen.

05 Assassin's Creed Shadows

Release: 2025

Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2

Setting: Japan, Sengoku-Zeit, 16. Jahrhundert

Protagonisten: Naoe, Yasuke

Assassin's Creed Shadows © Ubisoft

Die aktuell modernste und optisch beeindruckendste offene Welt der Reihe entführt dich endlich dorthin, wo Fans die Serie seit Jahren haben wollten: ins feudale Japan der Sengoku-Zeit. Konkurrenten wie Ghost of Tsushima und Rise of the Ronin waren früher dran, doch Assassin's Creed Shadows spielt seine deutlich größeren Budgets voll aus. Von historisch akkuratem Interieur bis zu detailreichen Burgen. Zwei komplett unterschiedliche Spielweisen treffen aufeinander: die schnelle, verstohlene Shinobi Naoe und der kraftvolle Samurai Yasuke, der als erster AC-Protagonist auf einer realen historischen Figur basiert.

Burgen als eigenständige Stealth-Herausforderungen, Jahreszeiten, die das Gameplay beeinflussen und das bislang beste Kampfsystem der Serie machen Shadows zum Höhepunkt der RPG-Ära, wenngleich die riesige Open-World mit Ermüdungserscheinungen zu kämpfen hat. Die Story wirkt zum Ende hin fragmentiert und lässt zudem keinen ganz runden Abschluss zu.

06 Assassin's Creed Mirage

Release: 2023

Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Setting: Bagdad, 9. Jahrhundert

Protagonist: Basim Ibn Is'haq

Assassin's Creed Mirage kehrt zu den Grundlagen zurück © Ubisoft

Nach drei riesigen RPG-Ausflügen zieht Assassin's Creed Mirage die Zügel wieder an und liefert einen kompakten, fokussierten Trip zurück zu den Wurzeln der Serie. Basim, den man bereits aus Valhalla kennt, kämpft sich vom Straßendieb zum Meisterassassinen in Bagdad hoch. Rauchbomben, Wurfmesser und waschechte Social-Stealth-Mechaniken sind zurück und die investigativen Attentats-Missionen gehören zu den besten der ganzen Reihe.

Ob Hauptspiel, Spin-off oder eigenständige Zeitlinie, darüber lässt sich streite. Klar ist aber: Mirage ist kurz genug, um es tatsächlich bis zum Abspann zu schaffen, was für ein AC-Spiel keine Selbstverständlichkeit ist. Kürzer, dichter und wieder ganz auf Stealth fokussiert, Mirage ist ein echter Liebesbrief an klassisches Assassin's Creed.

07 Assassin's Creed Syndicate

Release: 2015

Plattformen: PC, PS4, Xbox One

Setting: London, viktorianisches Zeitalter

Protagonisten: Jacob und Evie Frye

Assassin's Creed Syndicate © Ubisoft

Willkommen im viktorianischen London. Assassin's Creed Syndicate schickt dich als Zwillingspaar Jacob und Evie Frye durch dampfende Fabrikhallen und noble Salons, komplett mit Enterhaken für rasante Dächerjagden und Pferdekutschen als fahrbarem Untersatz. Die Möglichkeit, zwischen zwei Charakteren mit unterschiedlichem Spielstil zu wechseln, sorgt für angenehme Abwechslung und die schnippische Chemie der Geschwister trägt die Geschichte gut.

Nach dem holprigen Start von Unity ein Jahr zuvor fühlte sich Syndicate wie eine echte Rückkehr zur Form an, auch wenn die Kutschenkämpfe etwas anstrengend waren. Technische Ausrutscher und repetitive Kämpfe bremsen den Spaß gegen Ende trotzdem zwar immer wieder aus, mit seinem frischen Setting und dem Geschwisterduo hatte dieser Ableger aber seine ganz eigene Dynamik.

08 Assassin's Creed 3

Release: 2012

Plattformen: PC, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch

Setting: Amerikanische Kolonien, Unabhängigkeitskrieg

Protagonist: Ratonhnhaké:ton (Connor)

Assassin's Creed III eröffnete der Reihe neue Wege © Ubisoft

Eine Revolution besang die US-Rockband Imagine Dragons in ihrem Hit "Radioactive", der als Untermalung für einen der ersten Trailer zu Assassin's Creed 3 diente. Und die Band sollte recht behalten. Der erste Teil ohne Ezio wagt einen mutigen Sprung: Amerikanische Revolution statt Renaissance, dichte Wildnis statt Stadtlabyrinth und mit Connor ein Halb-indianischen Protagonisten samt neuem Schiffskampfsystem.

Wusstest du... Historisch korrekt Laut Aussage von Ubisoft sind knapp 80 Prozent aller namentlich benannten Figuren aus AC3 historisch korrekt.

Die Ambitionen waren groß, die Umsetzung allerdings ziemlich beeindruckend. Steuerung und Stealth-Mechaniken fühlten sich war ein wenig klobig an und Connor blieb als Hauptfigur eher distanziert. Trotzdem bringt AC3 einige der besten neuen Ideen der Reihe mit. Von Crafting bis zum lebendigen Ökosystem der Frontier.

09 Assassin's Creed Origins

Release: 2017

Plattformen: PC, PS4, Xbox One

Setting: Ägypten, Zeit der Ptolemäer

Protagonisten: Bayek von Siwa, Aya

Assassin's Creed Origins © Ubisoft

Assassin's Creed Origins war der große Neustart für die Serie. Ägypten unter den letzten Ptolemäern wurde zur bislang größten und lebendigsten Spielwelt der Serie. Komplett mit Kleopatra, Julius Cäsar und einem Fotomodus, der süchtig macht. Bayek und seine ebenso tödliche Frau Aya machen als Protagonisten sofort einen sympathischen Eindruck, das runderneuerte Kampfsystem mit Ausweichrollen und Skilltree fühlt sich frisch an.

Vieles davon kennst du aus anderen Spielen und Serienteilen, hier aber fein poliert und zusammengeführt wie auf einem Best-of-Album. Origins nimmt der Serie viele alte Reibungspunkte. Etwa nervige Verfolgungsmissionen und legt damit den Grundstein für die komplette RPG-Ära, die danach kam.

10 Assassin's Creed Odyssey

Release: 2018

Plattformen: PC, PS4, Xbox One

Setting: Griechenland, Peloponnesischer Krieg

Protagonisten: Kassandra, Alexios

Oh wie schön ist Griechenland - Assassin's Creed Odyssey © Ubisoft

Wenn Origins das Fundament ist, dann ist Assassin's Creed Odyssey das fertige Haus darauf. Odyssey nimmt die Origins-Formel und verdoppelt praktisch jeden Aspekt daraus: größere Welt, mehr Entscheidungen, mehr Kampf-Optionen. Als Kassandra oder Alexios reist du durch das antike Griechenland während des Peloponnesischen Kriegs, triffst auf mythische Kreaturen wie den Minotaurus und triffst Entscheidungen, die den Verlauf der gesamten Geschichte verändern.

Kassandra gilt vielen als eine der besten Protagonistinnen der gesamten Reihe. Das enorm ausgebaute Fähigkeiten- und Ausrüstungssystem sorgt für Suchtpotenzial, allerdings ist Odyssey auch das mit Abstand längste Spiel der Serie und nicht jeder hat die Zeit, es komplett durchzuspielen. Wir reden hier übrigens rund 150 Stunden, wenn man absolut alles entdecken will.

11 Assassin's Creed Valhalla

Release: 2020

Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Setting: England, 9. Jahrhundert

Protagonist: Eivor

Assassin's Creed Valhalla © Assassin's creed Valhalla

Als Wikingerin oder Wikinger Eivor plünderst du dich durch das England des 9. Jahrhunderts, baust deine eigene Siedlung Ravensthorpe auf und tauchst tief in nordische Mythologie ein. Assassin's Creed Valhalla bringt mit einem echten Hidden-Ones-Unterschlupf wieder mehr Stealth-Fokus zurück und bietet dank riesigem Skilltree, mystischen Nebenwelten und unzähligen Nebenaktivitäten enorm viel Umfang.

Nach zwei ähnlich langen RPG-Vorgängern in Folge wirkt die Formel für manche allerdings etwas angestaubt, dennoch war Valhalla noch ambitionierter als Origins und Odyssey. Wer offene Welten und Wikinger liebt, bekommt hier enorm viel geboten.

12 Assassin's Creed Brotherhood

Release: 2010

Plattformen: PC, PS3, Xbox 360

Setting: Rom, Renaissance

Protagonist: Ezio Auditore

Assassin's Creed Brotherhood © Ubisoft

Auf dem Papier klang die Idee riskant: ein direkter Nachfolger zu AC2, der dich in nur einer Stadt festhält. In der Praxis ist Assassin's Creed Brotherhood eine der größten Überraschungen der Serie. Rom fühlt sich dank ständig neuer Entdeckungen und einem herzzerreißenden Abschnitt in Monteriggioni niemals klein an und die neu eingeführte Rekrutierung eigener Assassinen samt kompetitivem Multiplayer verändert nachhaltig, wie sich spätere Serienteile spielen.

Ezios zweiter Auftritt zeigte auf beeindruckende Art und Weise, wie schnell Ubisoft damals Spitzenqualität liefern konnte, ohne dabei Substanz zu opfern. Kein Wunder, dass Brotherhood für einige bis heute als bester Teil der gesamten Reihe gilt: Es ist der Moment, an dem die Serie erstmals volles Risiko ginge und mit Fülle statt Zurückhaltung überzeugte.

13 Assassin's Creed 4: Black Flag

Release: 2013

Plattformen: PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch

Setting: Karibik, Goldenes Zeitalter der Piraterie

Protagonist: Edward Kenway

Edward Kenway war der erste Assassine, der sich auf hohe See wagte © Ubisoft

Nach dem eher zwiespältig aufgenommenen dritten Ableger brauchte die Serie dringend einen Neustart und Assassin's Creed Black Flag lieferte ihn auf spektakuläre Weise. Als Pirat Edward Kenway segelst du durch die Karibik, kämpfst gegen legendäre Freibeuter wie Blackbeard und verbringst genauso viel Zeit auf hoher See wie an Land. Die Seeschlachten gehören bis heute zu den besten Momenten der gesamten Serie, technisch wie atmosphärisch

Mit Shanty-Gesängen und einem Schiff, das sich wirklich wie dein eigenes anfühlt. Die moderne Rahmenhandlung tritt fast komplett in den Hintergrund, wodurch sich Black Flag wie eine eigenständige Serie anfühlt statt wie ein weiteres Kapitel. Black Flag balanciert gekonnt zwischen Popcorn-Unterhaltung und einer ehrlichen Auseinandersetzung mit einer oft verklärten Epoche. Kein Wunder, dass Ubisoft dem Spiel mit Assassin's Creed Black Flag Resynced ein komplettes Remake spendiert.

14 Assassin's Creed 2

Release: 2009

Plattformen: PC, PS3, Xbox 360, Xbox One, Switch

Setting: Italien, Renaissance

Protagonist: Ezio Auditore da Firenze

So ziemlich jeder Fan wird dir sagen, dass der zweite Teil der beste ist © Ubisoft

Es gibt einen guten Grund, warum Assassin's Creed 2 fast 17 Jahre nach Release immer noch an der Spitze der Ranglisten steht: Es hat einfach alles richtig gemacht. Ezio Auditore da Firenze ist bis heute der beliebteste Protagonist der Serie. Charmant, verletzlich und auf einer der besten Rachegeschichten des gesamten Mediums unterwegs.

Wusstest du... Ist es Batman? In Assassin's Creed 2 kann man einen NPC hören der auf einen weiteren "Caped Crusader" verweist. Eine Referenz an Batman

Das Renaissance-Italien mit Florenz, Venedig und Rom fühlt sich lebendig und dicht an, während Ezios Werdegang vom naiven Sohn zum gefürchteten Assassinen jede Spielstunde rechtfertigt. Dazu kommen cleveres Gadget-Design aus der Feder Leonardo Da Vincis und ein deutlich verfeinertes Kampfsystem gegenüber dem ersten Teil. Assassin's Creed 2 hat den Grundstein für alles gelegt, was die Serie seitdem groß gemacht hat und bleibt bis heute die Referenz. Für viele Fans der Goldstandard, mit dem sich jeder spätere Serienteil messen muss.