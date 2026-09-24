EA FC 27: Die sieben besten Schweizer Karten in Ultimate Team

Mit dem Release von EA FC 27 am 25. September startet offiziell die neue Saison. Zu Beginn traditionell ein großes Thema: Die veränderten Ratings im Game. Welche Karten haben sich verbessert und verschlechtert?

Hier stellen wir dir die besten sieben Karten von Spielern und Spielerinnen aus der Schweiz in EA FC 27 vor. Vorab können wir bereits verraten: Das Erreichen des Viertelfinals bei der WM 2026 von der "Nati" hatte keinen allzu großen Effekt auf die Basis-Ratings im Spiel.

Info: Alle genannten Daten sind vom 24. September 2026. Die Preise auf dem FUT 27-Transfermarkt variieren täglich und vor allem zu Saisonbeginn stark.

01 Platz 7: Remo Freuler (Olympiakos Piräus)

Remo Freuler macht den Anfang. Mit seinem OVR von 81 ist er nicht allein und liegt gleichauf mit Fabian Schär, Denis Zakaria und Lia Wälti. Der Wechsel nach Griechenland kostet ihn einen Punkt gegenüber EA FC 26, aber das Profil bleibt: 77 Passen, 77 Dribbling, 78 Defensive, dazu 84 Kurzpass und 84 Stand Tackle. 48 Tempo sind das, was man in der Meta spürt. Mit Freuler holst du dir einen soliden Sechser in dein Team.

EA FC 27 Facts zu Remo Freuler Alter 34 Position ZDM

Remo Freuler in EA FC 27 Ultimate Team © FUT.GG

02 Platz 6: Fabian Schär (Newcastle United)

Gleiches Rating, anderes Gesamtpaket: 83 Defensive, 84 Stand Tackle, 84 Defensive Awareness, dazu Power Shot und Long Ball als PlayStyles. Was aber auch Fabian Schär fehlt, ist Tempo: 49 sind gegen schnelle Stürmer ein Problem. Im Kopfballspiel und in tief stehenden Premier-League-Abwehrreihen bleibt der Routinier trotzdem eine Bank.

EA FC 27 Facts zu Fabian Schär Alter 34 Position IV

Fabian Schär in EA FC 27 Ultimate Team © FUT.GG

03 Platz 5: Manuel Akanji (Inter Mailand)

Inter Mailand hat im Sommer die Kaufoption gezogen und Manuel Akanji fest von Manchester City verpflichtet. 84 Defensive, 75 Tempo, 81 Physis, Long Ball als PlayStyle: Akanji ist der beste Schweizer Innenverteidiger in EA FC 27 und mit vier Sternen schwachem Fuß auch im Spielaufbau brauchbar. Für Serie-A-Chemie die erste Wahl.

EA FC 27 Facts zu Manuel Akanji Alter 31 Position IV

Manuel Akanji in EA FC 27 Ultimate Team © FUT.GG

04 Platz 4: Yann Sommer (Club Brügge)

Nati-Legende Yann Sommer ist im Sommer von Inter Mailand zu Club Brügge nach Belgien gewechselt - und spielt damit weiterhin in der Königsklasse. Sein Rating fällt gegenüber EA FC 26 zwar, 85 Reflexe und 84 Positionsspiel bleiben aber stark, dazu Deflector+ als PlayStyle. Aus der Nati hat sich Yann Sommer bereits 2024 verabschiedet, in EA FC 27 ist er weiter der zweitbeste Schweizer Torhüter.

EA FC 27 Facts zu Yann Sommer Alter 37 Position TW

Yann Sommer in EA FC 27 Ultimate Team © FUT.GG

05 Platz 3: Géraldine Reuteler (Arsenal London)

Géraldine Reuteler ist die einzige Frau in der Top 7 und mit 90 Tempo die schnellste Schweizer Karte in EA FC 27 Ultimate Team überhaupt. Reuteler spielt seit diesem Sommer bei Arsenal in der WSL, bringt 85 Dribbling, 82 Schuss, 89 Ballkontrolle und fünf PlayStyles mit - darunter Finesse Shot und Quick Step. Nicht außer Acht zu lassen sind ihre vier Sterne Skillmoves.

EA FC 27 Facts zu Géraldine Reuteler Alter 27 Position ZM

Géraldine Reuteler in EA FC 27 Ultimate Team © FUT.GG

06 Platz 2: Granit Xhaka (AFC Sunderland)

Der Nati-Kapitän ist der bestbewertete Schweizer Feldspieler. 85 Passen, 89 Long Pass, Long Ball+ als PlayStyle, dazu Bruiser und Incisive Pass: Xhaka ist der Spielmacher aus der Tiefe. 45 Tempo bleiben das, was sie jedes Jahr sind, die Schwachstelle. Nach dem WM-Viertelfinale und einer starken ersten Premier-League-Saison mit Sunderland lässt EA das Rating aus FC 26 stehen.

EA FC 27 Facts zu Granit Xhaka Alter 33 Position ZDM

Granit Xhaka in EA FC 27 Ultimate Team © FUT.GG

07 Platz 1: Gregor Kobel (Borussia Dortmund)

Gregor Kobel ist der bestbewertete Schweizer im Spiel und einer der stärksten Torhüter der Bundesliga. 88 Reflexe, 88 Diving, 86 Positionsspiel, Rush Out+ als PlayStyle, dazu Far Throw und Deflector. Wer einen Schweizer im Tor will, muss hier nicht lange überlegen und holt sich den BVB-Keeper in seinen FC 27 Ultimate Team Squad.

EA FC 27 Facts zu Gregor Kobel Alter 28 Position TW

Gregor Kobel in EA FC 27 Ultimate Team © FUT.GG

08 Wenn du einen Schweizer im Sturm haben willst...

...findest du in unserer Top 7 dafür keine Option bei den Männern. Wenn du dennoch vorne mit einem Spieler aus der derzeit historisch erfolgreichen Nati spielen möchtest, empfehlen wir, dich mit Noah Okafor zu beschäftigen.

EA FC 27 Facts zu Noah Okafor Alter 26 Position LF

Der Flügelspieler kam über RB Salzburg zur AC Mailand und spielt inzwischen für Leeds United in der Premier League. Sein Rating von 77 klingt unspektakulär, die Werte dahinter sind es nicht: 88 Tempo, 78 Dribbling, 76 Schuss, dazu vier Sterne Skillmoves und vier Sterne schwacher Fuß. Damit ist Okafor der schnellste Schweizer im Spiel und für Premier-League-Chemie eine günstige Option auf dem Flügel, die mehr bringt, als das Gesamtrating vermuten lässt.

Noah Okafor in EA FC 27 Ultimate Team © FUT.GG

Und um noch einen Schweizer zu nennen, der 2026 zu den größten Aufsteigern der Nati zählt: Johan Manzambi verbessert sich nach seiner starken WM von 67 auf 80 und liefert mit 83 Dribbling den größten Rating-Sprung aller Schweizer. Letzte Saison noch für den SC Freiburg am Ball, kickt Manzambi jetzt für Aston Villa in der Premier League.

09 Schweizer Karten in FC 27 Ultimate Team: Was sagt uns die Top 7?

Die Schweiz stellt in EA FC 27 keine Meta-Karte, dafür aber eine solide Basis in jeder Reihe: Kobel oder Sommer im Tor, Akanji und Schär in der Abwehr, Xhaka und Freuler davor, Reuteler im offensiveren Mittelfeld.

Wer Nati-Chemie bauen will, hat also genug Material dafür. Was fehlt, ist ein Stürmer mit Tempo und Abschluss. Okafor liefert schon einmal den Speed. Für den Rest sorgt dann eventuell eine Spezialkarte im weiteren Verlauf der Saison, in der er für Leeds United für Furore sorgt.