Qui n'est jamais remonté de la mine avec trois stacks de pierre et zéro diamant ? Même Kameto , qui compte pas mal d'heures de stream sur Minecraft , a déjà connu ce sentiment assez désagréable.

La bonne nouvelle ? Trouver des diamants n'a rien d'un coup de chance. Depuis la refonte des grottes de la 1.18 , la bonne couche a changé, et beaucoup de joueurs creusent encore au mauvais étage. On vous donne la solution, ainsi que 6 méthodes pour remplir vos coffres , dans les mines comme en dehors.

01 Avant de descendre : la pioche et l'équipement indispensable

Première règle : descendez avec une pioche en fer au minimum (en diamant ou en netherite , c'est encore mieux). Avec une pioche en bois, en pierre ou en or, le minerai de diamant se casse et ne lâche rien du tout. Rageant.

Si vous avez déjà une table d'enchantement, visez Fortune III : cet enchantement peut faire tomber jusqu'à 4 diamants par minerai, pour une moyenne d'environ 2,2. Plus du double, donc. Si une pioche Fortune est en route, gardez vos filons sous le coude en attendant. À l'inverse, Toucher de soie récupère le bloc de minerai lui-même (joli en déco, beaucoup moins utile pour crafter).

Dans l'inventaire : des torches en masse , de la nourriture , un seau d'eau (on vous explique pourquoi plus bas) et quelques blocs pour boucher les trous. Et oubliez le X-ray ou les mods de triche : bannis sur la plupart des serveurs Minecraft , ils gâchent surtout le frisson du premier diamant arraché à la sueur de votre pioche.

02 La meilleure couche pour les diamants : branch mining en Y = -59

C'est la méthode reine, celle qui ne dépend pas de la chance. Le diamant est généré entre Y = -64 et Y = 16 , jamais au-dessus, et l'écrasante majorité des filons se cache sous Y = 0, dans la deepslate. La couche idéale, c'est Y = -59 , avec Y = -58 statistiquement à égalité, un résultat vérifié sur Java 26.2 .

Pourquoi pas tout en bas, en Y = -64 ? Parce que la bedrock s'en mêle : incassable, elle transforme vos galeries en gruyère et vous fait perdre un temps fou. Pour connaître votre altitude, affichez les coordonnées (touche F3 sur Java, option dédiée dans les paramètres du monde sur Bedrock).

Comment creuser un tunnel de branche

C'est laid, mais efficace © apexminecrafthosting.com/Mojang

Pour creuser le tunnel vers vos diamants, appliquez ces quatre étapes qui rapportent :

Descendez jusqu'à poser les pieds en Y = -59. Creusez un couloir principal de 2 blocs de haut : il expose d'un coup Y = -59 et Y = -58. Partez en branches perpendiculaires, en laissant 2 ou 3 blocs entre chaque tunnel pour balayer un maximum de minerai. Ne creusez jamais le bloc sous vos pieds : une poche de lave ou un trou béant, et c'est le respawn assuré.

Visuel à produire : schéma du tunnel de branche. Alt : « tunnel de branche de 2 blocs de haut en Y = -59, la meilleure couche pour trouver des diamants dans Minecraft ».

Le branch mining, c'est un marathon plus qu'un sprint : des centaines de blocs creusés, une torche tous les dix pas. Installez-vous confortablement, et laissez la pioche faire le travail.

Vous jouez sur Bedrock ? Le repère Y = -59 a été vérifié sur Java. Sur Bedrock, la zone à viser reste la même (tout au fond, sous Y = 0). Et si vous hésitez encore entre les deux éditions, notre comparatif Java ou Bedrock tranche pour vous.

03 Explorer les grottes profondes pour trouver des diamants

Un conseil : faites demi-tour © Minecraft Wiki/Mojang

Depuis la mise à jour Caves & Cliffs, les grottes sont devenues de véritables cathédrales souterraines. Descendez dans les plus profondes, là où la roche vire au gris foncé de la deepslate, et scannez les parois : le minerai de diamant se repère à ses éclats bleu clair.

Petite subtilité : à la génération du monde, le jeu supprime une partie des filons visibles sans creuser. Les grottes en montrent donc moins qu'on l'imagine, mais des milliers de blocs s'y cachent tout de même. Le combo gagnant ? Explorer la grotte, puis faire quelques branches depuis ses galeries. Surtout, n'oubliez pas d'éclairer : moins il fait sombre, moins les creepers viennent dire bonjour.

04 Longer les ravins, ces coupes géologiques géantes

On regarde avant de sauter © 4netplayers.com/Mojang

Un ravin, c'est une coupe géologique à ciel ouvert : les parois révèlent les minerais sur toute leur hauteur. Descendez par paliers et concentrez-vous sur le fond, surtout quand il plonge sous Y = 0.

Attention aux chutes, un ravin pardonne rarement un pas de travers. Une colonne d'eau versée depuis votre seau fait un ascenseur de secours très honorable, et on n'oublie pas d'appuyer sur Shift pour éviter de glisser.

05 Suivre la lave, la voisine préférée des diamants

Dans les tréfonds de la terre, la lave est partout. Et comme les diamants vivent eux aussi tout en bas, les deux se croisent souvent. Un lac de lave en vue dans les couches négatives ? Inspectez les abords en prenant votre temps.

Il faut prendre son temps avant de miner © Codakid/Mojang

C'est là que votre seau d'eau entre en scène : versez-le sur une source de lave pour la changer en obsidienne (ou en pierre taillée si la lave coule) et dégager le terrain. Ne cassez jamais un bloc qui retient de la lave au-dessus de vous. Un stack de diamants qui fond dans la lave, c'est le genre de traumatisme dont on ne se remet pas.

06 Piller les coffres des structures, le plan des chasseurs de trésor

Pas envie de miner ? Les diamants dorment aussi dans les coffres générés avec le monde. D'après le Minecraft Wiki (chiffres Java), voici les meilleurs spots :

Trésor enfoui : près de 60 % de chances d'y trouver 1 à 2 diamants. Les cartes au trésor se dénichent dans les épaves et les ruines sous-marines. X marque l'endroit, sortez la pelle.

Cité de l'End : 21 % de chances par coffre, avec 2 à 7 diamants à la clé. Réservé à ceux qui ont terrassé l'Ender Dragon.

Forge de village (coffre du fabricant d'armes) : environ 16 % de chances, 1 à 3 diamants.

Temple de la jungle : un peu moins de 13 %, 1 à 3 diamants, pièges compris dans le forfait.

Mine abandonnée : près de 9 %, 1 à 2 diamants.

Sur Bedrock, les taux diffèrent un peu : le trésor enfoui passe sous la barre des 50 % et ne livre qu'un seul diamant.

07 Sortir le pinceau : l'archéologie dans la pyramide du désert

On part pour une petite session d'exploration ? © Mojang

Depuis la 1.20 , Minecraft a son mode Indiana Jones. Dans les pyramides du désert , certains blocs de sable suspect cachent un objet, à révéler au pinceau. Avec 12,5 % de chances d'y dénicher un diamant, ce n'est pas la méthode la plus rentable, mais c'est sans doute la plus classe.

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Les coffres de la pyramide, eux, en contiennent dans environ 6 % des cas. Méfiez-vous seulement de la plaque de pression au centre de la salle : elle est reliée à de la TNT.

08 Négocier avec les villageois : du stuff en diamant sans miner

Les villageois ont des boulots variés © Radio Times/Mojang

Les villageois ne vendent pas de diamants bruts. En revanche, trois métiers proposent de l'équipement en diamant, souvent déjà enchanté, contre des émeraudes :

L'armurier (haut fourneau) : pièces d'armure en diamant enchantées aux niveaux expert et maître, pour environ 13 à 35 émeraudes.

Le fabricant d'outils (table de forgeron) : pioche, hache et pelle en diamant.

Le fabricant d'armes (meule) : épée et hache en diamant enchantées.

Il faut les faire monter en niveau à force d'échanges, mais une fois au sommet, ils deviennent une boutique de diamant renouvelable. Petit conseil d'ami : ces mêmes villageois proposent parfois de vous racheter vos diamants contre une seule émeraude. Refusez poliment, on a déjà vu meilleur deal. Et pour la salle de commerce, piochez des idées dans notre guide pour passer de la cabane au manoir .

À vos pioches, prêts, creusez !

FAQ

À quelle couche trouver des diamants ?

Y = -59, ou Y = -58 qui fait jeu égal (vérifié sur Java 26.2). Un tunnel de 2 blocs de haut couvre les deux.

Comment récupérer du diamant facilement ?

Le trésor enfoui (près de 60 % de chances sur Java), ou les villageois forgerons, qui vendent du stuff en diamant contre des émeraudes, sont vos meilleures chances.

Comment miner du diamant ?

Avec une pioche en fer, en diamant ou en netherite. Une pioche en bois, en pierre ou en or casse le bloc sans rien lâcher. Ajoutez Fortune III pour multiplier le butin.