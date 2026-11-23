Grand Theft Auto VI es, sin duda, un juego único en una generación. El mundo es enorme, los personajes son fascinantes y la jugabilidad es tan divertida y envolvente como los fans ya esperan de la serie.

Cuando te pones por primera vez en la piel de Jason en GTA 6, todo puede parecer un poco abrumador. Si no sabes muy bien por dónde empezar, esta guía te dará algunas pistas para que puedas disfrutar de todo lo que te ofrecen las primeras horas de juego y no te pierdas nada.

01 Consigue parte del contenido de la Edición Definitiva

Esto no se aplica a todos los que jueguen a GTA 6, pero si has comprado la Edición Definitiva del juego, podrás acceder a una serie de contenidos del juego durante el Capítulo 1. La moto militar y el kayak de Jason están junto a su casa; puedes mejorar su auto con una nueva capa de pintura y algunas mejoras de rendimiento, y hay varias tiendas exclusivas de la Edición Definitiva que puedes visitar en Key Lento y Hamlet, al norte.

En nuestra guía aparte te explicamos dónde encontrar todo el contenido de la Edición Ultimate , pero, ya que te has gastado el dinero en desbloquearlo todo, esto debería ser una de las primeras cosas que hagas.

02 Haz algo de ejercicio para mejorar tus estadísticas

Aún te quedan muchas horas por pasar en Leonida , pero eso no significa que Jason no deba centrarse en mejorar su forma física desde el principio. En el porche de su casa hay un montón de máquinas de entrenamiento , y puedes echar unas canastas justo en la planta baja. Y si quieres ir a algún sitio cercano, ¿por qué no pruebas a correr o nadar hasta allí para hacer también algo de cardio?

Jason y Lucía tienen tres parámetros, todos ellos vinculados a estos entrenamientos y actividades deportivas. Levantar pesas puede mejorar la fuerza, lo que aumenta tu salud, mientras que el cardio representa tu resistencia, permitiéndote correr a toda velocidad durante más tiempo. Por otro lado, encestar, hacer putts de golf, jugar al billar, pescar y meditar pueden ayudarte a mejorar tu concentración. Una mayor concentración significa que puedes ralentizar el tiempo en combate durante más tiempo.

Working out is the most important daily habit in GTA 6 © Rockstar Games

Aunque hay tiempo de sobra para hacer esto más adelante en el juego, empezar pronto solo significa que podrás cosechar los frutos de tu esfuerzo antes. Además, muchas de estas actividades son divertidas de por sí.

03 Compra armas que se adapten a tu estilo de juego

Cuando hayas ganado un poco de dinero, pásate por una tienda Ammu-Nation y compra las armas que mejor se adapten a tu forma de afrontar las situaciones de combate. ¿Prefieres eliminar a los enemigos desde lejos? Hazte con un rifle de francotirador. ¿Prefieres infligir un daño devastador a quemarropa? Entonces quizá te guste más una escopeta.

Cada arma también se puede mejorar con diversos accesorios y otras personalizaciones. Aunque algunos de ellos quizá estén fuera de tu presupuesto por ahora, conseguir un equipamiento que te guste usar y con el que seas letal hará que las situaciones de combate te resulten un poco más fáciles. Las armas que compres se guardan en tu alijo o en la armería de Ammu-Nation, lo que las convierte en una inversión que vale la pena a medida que vas creando un equipamiento que se adapte a tu estilo de juego.

04 Completa los dos recados de Shirley

Be a good neighbour and help out Shirley © Rockstar Games

Tu vecina Shirley es un personaje excéntrico. En las primeras dos horas de juego, te llamará a gritos cuando salgas de casa de Jason y te pedirá un favor: que le traigas un poco de ron de la licorería de al lado.

Sé un buen vecino y hazlo por ella; más adelante te hará otra petición, más traviesa, que, según ella, sacará a su vecino de una profunda depresión. La lógica es cuestionable, pero es una misión divertida.

Haz esto por Shirley y no solo la harás muy feliz, sino que también desbloquearás el acceso a su auto cuando quieras, que es un vehículo más deportivo que la furgoneta de Jason. Eso sí, ten en cuenta que si chocas con él o lo dejas en cualquier sitio, no volverá a aparecer.

05 Prueba el modo foto

Grand Theft Auto VI es uno de los juegos más impresionantes visualmente que se han hecho nunca. Ya sea admirando una clásica puesta de sol al estilo de Miami sobre el agua desde la parte trasera de la casa de Jason, apreciando el nivel de detalle de todos los modelos de personajes o haciendo algo tan cotidiano como levantar pesas o disfrutar de una cerveza fría, Rockstar Games ha creado un enorme mundo abierto con un nivel de detalle sin igual.

Puede resultar difícil despegarte de la inmersión en los papeles de Jason y Lucía, pero de vez en cuando, pon el juego en pausa y usa el modo foto para hacer una foto en plena acción, capturar esa impresionante vista panorámica o una foto artística de un PNJ, un escaparate o un vehículo. Con un montón de efectos y controles de cámara, puedes hacer fotos geniales que te servirán de recuerdo de tu estancia en Leonida. Además, es una distracción divertida si te gusta la fotografía.

06 Completa las inmersiones

Dives are a great way to earn some money © Rockstar Games

Al principio de la historia principal, Brian le presenta a Jason a Kenton, y te embarcarás en una misión para guiar a un grupo de despedida de soltero en una excursión en barco que también es una búsqueda del tesoro en un pecio submarino protegido. Tras completar esta misión, Kenton le hablará a Jason de otros lugares donde puede bucear y le pedirá que le traiga cualquier tesoro que encuentre allí a cambio de una parte del dinero cuando se vendan.

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Las inmersiones en sí son bastante sencillas, y una rápida visita de entre 30 y 40 minutos por ellas puede reportarte fácilmente entre 2.000 y 3.000 dólares. Al completar el conjunto inicial, también se desbloquean algunas más que podrás hacer poco después, lo que te ofrece aún más posibilidades de ganar dinero al principio del juego.

07 Explora el mundo

No sería un juego moderno de Grand Theft Auto si no hubiera un mundo abierto repleto de cosas que descubrir. Leonida, en GTA 6, es posiblemente el mejor de Rockstar hasta la fecha, no solo por su fidelidad visual y el enorme tamaño del mapa, sino también por los eventos dinámicos que pueden desarrollarse a tu alrededor.

Los PNJ siguen con su vida cotidiana, a veces metiéndose en líos o pidiendo ayuda. A veces quizá quieras alejarte un poco de tu vida en los bajos fondos y disfrutar de algunas actividades de ocio, y en algunos casos puede que te encuentres con algo realmente inusual y único.

Hay tantas cosas únicas que pueden pasar en GTA 6 que podrías completar toda la partida sin encontrarte con algunas de las cosas que descubren otros jugadores. Al dedicar tiempo a explorar el mundo, te das la mejor oportunidad de poder ver y hacer todo lo que Leonida tiene para ofrecer. Solo puedes vivir una experiencia como esta por primera vez una vez, así que sácale el máximo partido en cada oportunidad.

08 Avanza en las misiones iniciales

Puede parecer obvio, pero, aunque Key Lento tiene cosas que ver y hacer, el juego no se abre del todo hasta que avanzas en la historia principal. De hecho, casi puedes considerar Key Lento como la región tutorial.

A un jugador medio le llevará entre 8 y 12 horas completar el primer capítulo del juego, momento en el que el mundo se abre mucho más. Si empiezas a sentir que ya has visto más o menos todo lo que ofrecen las zonas iniciales, esa es la señal para empezar a avanzar en las misiones principales. Normalmente, a medida que lo hagas, se te irán desbloqueando más actividades secundarias.

Todo lo que sabemos sobre GTA 6

Sobre el autor ¿Quién es Chris Jecks? Chris lleva más de 10 años escribiendo sobre videojuegos para varias marcas, como PCGamesN, GameRant, Destructoid y Twinfinite. Durante ese tiempo, ha escrito miles de guías y reseñas, y es un experto en RPG de acción, shooters y juegos de carreras. También le encantan los buenos juegos indie, de los que ha hablado mucho a lo largo de su carrera.