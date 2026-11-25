A medida que sigas la historia de Jason y Lucía por Leonida en GTA 6 , tendrás más de un encontronazo con la policía. Tanto si quieres provocar una persecución a toda máquina como si prefieres escapar sin dejar rastro, entender cómo funcionan los niveles de «Wanted» y el nuevo sistema «Heat» es esencial para llevar una vida criminal con éxito.

01 ¿Qué son los niveles de «Wanted» y «Heat» en GTA 6?

El nivel de búsqueda indica directamente lo decidida que está la policía a atraparte. Cuantas más estrellas de búsqueda tengas, más intensa será la respuesta policial.

El «Heat», por su parte, indica la facilidad con la que la policía puede identificarte en una zona donde acabas de cometer un delito. Si los agentes saben qué llevas puesto, qué vehículo conduces o qué arma has usado, tendrán más información para localizarte. Los iconos que aparecen debajo de las estrellas de «Wanted» muestran los detalles identificativos de los que dispone la policía, como tu cara, tu ropa, tu arma, tu vehículo, tu cómplice y las imágenes de las cámaras de seguridad. Cuantas más pistas tengan, más fácil les resultará identificarte y reanudar la persecución.

La «calor» no desaparece en cuanto escapas de una persecución. Puede persistir en la zona donde cometiste un delito, y va disminuyendo poco a poco a medida que pasas tiempo lejos de allí y eliminas los factores que podrían identificarte.

02 Cómo aumentar el nivel de búsqueda en GTA 6

Your Wanted level can reach a maximum of six stars © Rockstar Games

La forma más fácil de aumentar rápidamente el nivel de búsqueda en GTA 6 es, sencillamente, cometer un delito y luego enzarzarte en un tiroteo con la policía. Matar a agentes de policía y causar más destrucción hará que tu nivel de búsqueda suba rápidamente. Cuanto más tiempo evitas que te arresten y más caos provoques, más alto puede llegar a subir tu nivel de búsqueda.

El nivel de búsqueda máximo es de seis estrellas. Para alcanzarlo, tienes que causar una destrucción considerable y escalar la gravedad de tus delitos para llamar la atención de la policía y el ejército. Por lo general, enzarzarte en un tiroteo con las fuerzas del orden aumentará rápidamente tu nivel de búsqueda y te ayudará a alcanzar el máximo.

Vale la pena señalar que, una vez que alcances el nivel de búsqueda de seis estrellas, la policía y el ejército no pararán hasta que te arresten, así que asegúrate de que estás dispuesto a asumir las consecuencias de tus actos antes de empezar tu juerga.

Hay un código de trucos que puedes usar para aumentar tu nivel de búsqueda: Izquierda, Abajo, Derecha, Abajo, Arriba, Derecha, Arriba.

Solo puedes introducirlo y usarlo una vez desbloqueado, lo cual se consigue perdiendo un nivel de búsqueda de 3 estrellas 50 veces. También puedes introducir otro truco para subir el nivel de «Heat», pero para ello tienes que perder un nivel de «Wanted» de 3 estrellas 25 veces. Ambos trucos están sujetos al requisito de haber completado la historia del juego, así que no podrás usarlos nada más empezar a jugar.

03 Cómo bajar rápidamente los niveles de «Wanted» en GTA 6

A fresh coat of paint can help you lose the cops in GTA 6 © Rockstar Games

A diferencia de lo que ocurre al aumentar el nivel de búsqueda, no hay ningún truco para bajar el nivel de búsqueda en GTA 6. Por eso, tendrás que centrarte en escapar de la zona en la que te busca la policía, salir del campo de visión de los agentes que te persiguen, bajar tu nivel de «Heat» y, en general, pasar desapercibido hasta que la policía se rinda.

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Como se ha señalado anteriormente, bajar el nivel de «Heat» debería ser la primera prioridad a la hora de intentar reducir el nivel de «Wanted». Las formas más fáciles de hacerlo son:

Cambia tu ropa y tu aspecto físico: cambiarte de ropa y quitarte o ponerte accesorios como gafas y gorras hace que seas más difícil de identificar. Cortarte el pelo también puede ayudar a que Jason o Lucía se alejen de la descripción que tiene la policía de ti.

Cambia de vehículo o su aspecto: si la policía tiene una descripción del vehículo de huida, lo estará buscando en la zona donde tengas «Heat». La forma más fácil de evitar una nueva persecución tras perder de vista a la policía es buscar un vehículo completamente nuevo o ir a un «Pay ‘n’ Spray» para cambiar el color de tu auto actual.

Esconde o deshazte de las armas: si la policía ha identificado las armas utilizadas en un delito, estas les facilitarán localizarte. Tirar o esconder tus armas te ayudará a pasar desapercibido.

Sal de las zonas donde tienes «Heat»: mira en el mapa las zonas donde tienes «Heat» y evita volver a ellas mientras la policía siga buscándote. El «Heat» se irá enfriando poco a poco si te mantienes alejado y dejas de cometer delitos en la zona, pero esto puede llevar tiempo.

Separaros: si Jason y Lucía han cometido un delito juntos, a veces la policía utilizará el hecho de que la pareja esté junta como medio para identificarlos. Cuando tengáis la oportunidad, haced que la pareja se separe para que sea más fácil evitar que la policía os detecte.

Ocúpate de las grabaciones de las cámaras de seguridad: en algunos casos, las cámaras pueden haberte grabado cometiendo el delito. Esto facilita que la policía te identifique. Puedes optar por ocuparte del sistema de cámaras antes de cometer un delito, o destruir las grabaciones antes de huir de la escena del crimen para que a la policía le resulte más difícil identificarte desde el principio.

Staying out of high-Heat areas can help you evade the police © Rockstar Games

Después de escapar de una zona donde tienes «Heat» o de solucionar los factores que hacen que la policía te identifique fácilmente, ahora lo mejor es pasar desapercibido. Mantente alejado de los problemas y evita llamar la atención de cualquier otra forma. Evita cometer más delitos o volver a zonas «calientes» mientras la policía siga buscándote. Con el tiempo suficiente, tu nivel de búsqueda acabará desapareciendo, lo que te permitirá volver a tus asuntos.

La única excepción a esto es cuando tienes un nivel de búsqueda de seis estrellas. Como ya hemos dicho, si has llegado a este nivel, solo hay una forma de salir de ahí: que te pillen o te maten.

04 Todo lo que sabemos sobre GTA 6

Sobre el autor ¿Quién es Chris Jecks? Chris lleva más de 10 años escribiendo sobre videojuegos para varias marcas, como PCGamesN, GameRant, Destructoid y Twinfinite. Durante ese tiempo, ha escrito miles de guías y reseñas, y es un experto en RPG de acción, shooters y juegos de carreras. También le encantan los buenos juegos indie, de los que ha hablado mucho a lo largo de su carrera.