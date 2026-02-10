Los nuevos equipos de Premier Padel que dominarán 2026

Premier Padel se dirige a su temporada 2026 con un verdadero impulso. La temporada que acaba de terminar ha estado repleta de carreras destacadas, logros que han batido récords y jugadores emergentes que han demostrado que pertenecen al máximo nivel. Si añadimos la oleada de cambios en los equipos y las nuevas asociaciones, da la sensación de que estamos a punto de vivir algo memorable durante la próxima temporada. Desglosemos los equipos que hay que vigilar este año.

01 Parejas masculinas

1. Arturo Coello y Agustín Tapia

Tras conquistar las temporadas 2024 y 2025 con 14 y 13 victorias en torneos de Pádel Premier, respectivamente, Agustín Tapia y Arturo Coello siguen pareciendo intocables en lo más alto de este deporte. Su racha de 47 victorias consecutivas sigue siendo la más larga que el pádel haya visto jamás, un símbolo de su consistencia en todas las superficies y condiciones. Al comenzar la nueva temporada, el reto está claro: seguir evolucionando, seguir ganando y proteger su posición como la pareja de pádel número uno del mundo.

2. Alejandro Galán y Federico Chingotto

Desde que unieron sus fuerzas a principios de 2024, "Chingalán" se ha hecho más fuerte con cada torneo disputado. Sus cinco victorias en 2024 sentaron las bases, pero 2025 marcó un verdadero paso adelante, ya que consiguieron siete victorias en torneos y desafiaron constantemente a los cabezas de serie. Con Alejandro Galán dictando el juego y Federico Chingotto cubriendo todos los rincones de la pista, su química y adaptabilidad siguen siendo sus mejores armas de cara a 2026.

3. Mike Yanguas y Franco Stupaczuk

Franco Stupaczuk, uno de los jugadores más ágiles y eléctricos del mundo, se reúne con el lateral derecho Mike Yanguas para la temporada 2026, y ya saben lo que funciona entre ellos. En 2024, ganaron el P2 de Newgiza y luego lo respaldaron con grandes carreras a finales de año, incluyendo grandes victorias en semifinales sobre Chingotto y Galán, camino de las finales en el P1 de Kuwait City y en el Major de México. La velocidad y el instinto rematador de Stupaczuk, junto con la fuerte y controlada presión de Yanguas, supondrán un tremendo desafío para cualquier pareja que se enfrente a ellos.

4. Juan Lebrón y Leo Augsburger

Pocos equipos nuevos parecen tan explosivos como el formado por los talentosísimos Juan Lebrón y Leo Augsburger, posiblemente el mejor machacador del mundo. La capacidad de transición de Lebrón y la potencia inigualable de Augsburger en los golpes aéreos crean una combinación explosiva e impredecible, lista para luchar por los primeros puestos de la clasificación. Serán especialmente peligrosos en pistas rápidas, ya que ambos jugadores pueden terminar fácilmente los puntos devolviendo la pelota con potentes smash desde su propio lado de la pista.

5. Coki Nieto y Jon Sanz

Coki Nieto y Jon Sanz vuelven a formar pareja. Cuando eran pareja, dieron una de las sorpresas del año al derrotar a Tapia y Coello en la final de la Premier Padel 2024 en Barcelona, poniendo fin a la racha récord de 47 victorias consecutivas del dúo. Ese resultado tampoco fue una casualidad: La consistencia y el control de Nieto sentaron las bases, mientras que los ángulos de izquierda y la energía de Sanz les dieron ventaja en los momentos caóticos. De cara a 2026, la gran pregunta es sencilla: ¿podrán llevar ese nivel de las Finales a la cancha más a menudo? Si lo hacen, el sorteo se abrirá a toda prisa.

Lo mejor del resto

Fuera de los cinco primeros cabezas de serie, la mezcla de equipos no se ha ralentizado y el siguiente escalón parece cargado. La pareja de sextos cabezas de serie está formada por Paquito Navarro y Fran Guerrero, un combo que combina la experiencia y el carisma de Navarro con el estilo sólido y consistente de Guerrero, y que podría arder rápidamente.

Los séptimos cabezas de serie son Momo González y Martín Di Nenno, una pareja que grita consistencia, defensa y partidos largos y asfixiantes. Como octavo cabeza de serie, Javi Garrido forma pareja con Lucas Bergamini, en un retorno a una asociación que les da a ambos una clara identidad, con Garrido como fuerza decisiva y Bergamini como maestro táctico.

Juan Tello y Edu Alonso, un dúo con mucho ritmo y potencial si encuentran el ritmo pronto, empezarán la temporada como novenos cabezas de serie, mientras que el décimo puesto pertenece a Javi Leal y Pablo Cardona, dos pesos pesados que tendrán que esperar hasta después de la P1 de Riad, que abre la temporada , para iniciar su asociación. Cardona sigue lesionado y, con Coki Nieto también apartado, Leal y Jon Sanz unirán sus fuerzas por única vez en Arabia Saudí.

02 Parejas femeninas

El cuadro femenino parece muy abierto tras una importante remodelación entre las cabezas de serie, y varios equipos nuevos tienen un objetivo claro: desbancar a las cabezas de serie Gemma Triay y Delfina Brea de su puesto.

1. Gemma Triay y Delfina Brea

Tras sumar nada menos que nueve victorias en el torneo de 2025, Gemma Triay y Delfina Brea vuelven a ser el punto de referencia del cuadro femenino de cara a 2026. Disciplinadas, adaptables y brutalmente eficaces una vez que se hacen con el control del medio, ambas jugadoras hacen gala de unas capacidades físicas y técnicas extraordinarias, con el juego aéreo de Triay marcando la diferencia y la serenidad de Brea desarbolando a las rivales.

2. Bea González y Paula Josemaría

En 2026, Bea González forma pareja con Paula Josemaría, la mejor jugadora zurda del mundo. "Bea" y "Paulita" levantaron seis títulos cada una la temporada pasada con sus respectivas parejas, Claudia Fernández y Ariana Sánchez, y ésta es una pareja hecha para pegar fuerte desde el primer día. Josemaría aporta un ritmo implacable y un carácter imprevisible, mientras que González explotará su pesadez con la pelota, su cobertura de la pista y su capacidad para convertir la defensa en ataque de un solo golpe. Si se afianzan pronto en sus papeles, deberían estar en las finales y ganando títulos rápidamente.

3. Ariana Sánchez y Andrea Ustero

Esta pareja tiene una historia clara: La experiencia y la inteligencia de juego de Ariana Sánchez guiando a uno de los jóvenes talentos más excitantes del circuito en Andrea Ustero. Es una apuesta de alto nivel tanto por los resultados presentes como por el dominio futuro, y podría dar sus frutos antes de lo que la gente piensa. La capacidad de juego atrevido de Ustero, combinada con el liderazgo de Sánchez, puede elevar su techo rápidamente.

4. Sofía Araújo y Claudia Fernández

Este equipo parece hecho para el Pádel Premier moderno: Sofía Araújo aporta potencia y físico desde el lado izquierdo para mantener posiciones ventajosas en la red. Claudia Fernández, por su parte, ha demostrado ser una de las jugadoras de derecha más fiables del mundo, con mucho aplomo y control para defender, y suficiente variedad para no estancarse en un solo ritmo. Si ganan confianza y química, vivirán en la conversación de semifinales.

5. Tamara Icardo y Claudia Jensen

Tamara Icardo y Claudia Jensen son una pareja que podría ganar muchos partidos simplemente por ser difícil jugar contra ellas. Icardo les proporciona longitud y potencia de fuego desde el lado izquierdo, mientras que la zurda Jensen es capaz de coger desprevenidas a sus rivales con golpes inteligentes y ángulos agudos. Tienen mucho potencial para dar la sorpresa.

Lo mejor del resto

Fuera de los cinco primeros, hay mucha calidad y algunas parejas que podrían subir rápidamente en la clasificación. Marta Ortega y Martina Calvo, sextas cabezas de serie, combinan la experiencia y las habilidades tácticas de Ortega en el lado derecho con la energía implacable de Calvo, de 17 años.

Las séptimas cabezas de serie, Alejandra Salazar y Alejandra Alonso, funcionarán cuando Salazar, posiblemente una de las mejores jugadoras de la historia, guíe eficazmente la energía y la voluntad de ataque de Alonso. Marina Guinart y Verónica Virseda es un equipo construido sobre la solidez. Espera largos peloteos, una cobertura inteligente de la pista y muchos partidos decididos por la paciencia. No siempre son llamativas, pero son muy eficaces.

Luego vienen dos parejas con muchas posibilidades: Bea Caldera y Carmen Goenaga, novenas cabezas de serie, son un equipo joven que siempre juega como si no tuviera nada que perder, y ya han demostrado que pueden desestabilizar a las cabezas de serie superiores cuando se ponen en marcha. Por último, Aranzazu Osoro y Victoria Iglesias, décimas cabezas de serie, ya han demostrado que pueden hacer grandes carreras cuando se abre el cuadro, con un ardiente espíritu competitivo que las hace peligrosas para cualquier pareja.

Con la temporada 2026 de la Premier Padel casi en marcha, los dúos consolidados y las nuevas parejas están listos para darlo todo. Te espera un pádel de élite durante todo el año, mientras los grandes nombres de este deporte luchan por el primer puesto en la escena mundial.

03 ¿Cuándo empieza la temporada 2026 de la Premier Padel?

El telón de la temporada 2026 de la Premier Padel se alza en el P1 de Riad, que inaugura una temporada repleta de 26 pruebas en 18 países. Las principales estrellas del circuito comenzarán su lucha por los títulos en Arabia Saudí el 9 de febrero .

04 ¿Dónde puedo ver la Premier Padel?

Red Bull TV retransmitirá todos los partidos de la Premier Padel a partir de los cuartos de final de cada torneo . Esta asociación que cambia las reglas del juego sigue haciendo que el pádel llegue a un público más amplio y garantiza que los aficionados de todo el mundo puedan seguir a sus jugadores favoritos y presenciar la emoción del mejor pádel del mundo.

Encontrarás más información sobre todos los torneos, incluida la venta de entradas, los horarios de los partidos, los resultados actuales, las actualizaciones de los jugadores y todas las últimas noticias en el sitio web de Premier Padel .