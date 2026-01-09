Premier Padel 2026: calendario y dónde verlo

El calendario del Premier Padel 2026
Torneo
Clase
Fechas
Riyadh Season Premier Padel
P1
Del 9 al 14 de febrero
Spain Premier Padel
P2
Del 2 a 8 de febrero
Cancun Premier Padel
P2
Del 16 al 22 de marzo
Miami Premier Padel
P1
Del 23 al 29 de marzo
Newgiza Premier Padel
P2
Del 13 al 18 de abril
Qatar Premier Padel
Major
Del 6 al 11 de abril
Brussels Premier Padel
P2
Del 20 al 26 de abril
Buenos Aires Premier Padel
P1
Del 11 al 17 de mayo
Asuncion
P1
Del 18 al 24 de mayo
Italy Premier Padel June 1-7
Major
Del 1 al 7 de junio
Valencia Premier Padel
P1
Del 8 al 14 de junio.
Valladolid Premier Padel
P2
Del 22 al 28 de junio
Bordeaux Premier Padel
P2
Del 29 de junio al 5 de julio
Malaga Premier Padel
P1
Del 13 al 19 de julio
Pretoria Premier Padel
P2
Del 27 de julio al 5 de agosto
London Premier Padel
P1
Del 3 al 9 de agosto
Mediterranean Games
Del 24 al 30 de agosto
Madrid Premier Padel
P1
Del 31 de agosto al 6 de septiembre
Paris Premier Padel
Major
Del 7 al 13 de septiembre
Europe Premier Padel
P2
Del 14 al 20 de septiembre
Rotterdam Premier Padel
P2
Del 28 de septiembre al 4 de octubre
Germany Premier Padel
P2
Del 5 al 11 de octubre
Milano Premier Padel
P1
Del 12 al 18 de octubre
Kuwait Premier Padel
P1
Del 26 al 31 de octubre
FIP
World Cup
Del 1 al 7 de noviembre
Dubai Premier Padel
P1
Del 9 al 15 de noviembre
Mexico Premier Padel
Major
Del 23 al 29 de noviembre
Barcelona Premier Padel
Finals
Del 7 al 13 de diciembre
Cobertura de Red Bull TV
Parte de esta historia