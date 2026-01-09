Beatriz González Fernández, de España, en acción en el OOREDOO QATAR MAJOR PREMIER PADEL en Doha, Qatar, el 18 de abril de 2025.
© Samo Vidic/Red Bull Content Pool
Pádel

Premier Padel 2026: calendario y dónde verlo

¡Vuelve el Premier Padel una temporada más a Red Bull TV! Infórmate sobre los torneos del calendario y cuándo podrás ver toda la acción.
Por Rajiv Desai
3 minutos leídos

Premier Padel, el circuito oficial de pádel profesional, llega a Red Bull TV para la temporada 2026. Esto significa que podrás ver los 26 torneos del circuito mundial en directo, desde los cuartos de final hasta la final.
Tras una exitosa primera temporada como gira global, este año contará con al menos dos nuevas sedes, incluidas Londres y Pretoria, además de otro torneo en España. De este modo, el calendario se amplía con 26 torneos en 18 países.
01

El calendario del Premier Padel 2026

Torneo

Clase

Fechas

Riyadh Season Premier Padel

P1

Del 9 al 14 de febrero

Spain Premier Padel

P2

Del 2 a 8 de febrero

Cancun Premier Padel

P2

Del 16 al 22 de marzo

Miami Premier Padel

P1

Del 23 al 29 de marzo

Newgiza Premier Padel

P2

Del 13 al 18 de abril

Qatar Premier Padel

Major

Del 6 al 11 de abril

Brussels Premier Padel

P2

Del 20 al 26 de abril

Buenos Aires Premier Padel

P1

Del 11 al 17 de mayo

Asuncion

P1

Del 18 al 24 de mayo

Italy Premier Padel June 1-7

Major

Del 1 al 7 de junio

Valencia Premier Padel

P1

Del 8 al 14 de junio.

Valladolid Premier Padel

P2

Del 22 al 28 de junio

Bordeaux Premier Padel

P2

Del 29 de junio al 5 de julio

Malaga Premier Padel

P1

Del 13 al 19 de julio

Pretoria Premier Padel

P2

Del 27 de julio al 5 de agosto

London Premier Padel

P1

Del 3 al 9 de agosto

Mediterranean Games

Del 24 al 30 de agosto

Madrid Premier Padel

P1

Del 31 de agosto al 6 de septiembre

Paris Premier Padel

Major

Del 7 al 13 de septiembre

Europe Premier Padel

P2

Del 14 al 20 de septiembre

Rotterdam Premier Padel

P2

Del 28 de septiembre al 4 de octubre

Germany Premier Padel

P2

Del 5 al 11 de octubre

Milano Premier Padel

P1

Del 12 al 18 de octubre

Kuwait Premier Padel

P1

Del 26 al 31 de octubre

FIP

World Cup

Del 1 al 7 de noviembre

Dubai Premier Padel

P1

Del 9 al 15 de noviembre

Mexico Premier Padel

Major

Del 23 al 29 de noviembre

Barcelona Premier Padel

Finals

Del 7 al 13 de diciembre

The spectacular Premier Padel 2024 Finals light up Barcelona, Spain on December 19, 2024

Barcelona hosts a spectacular end to the Premier Padel season

© Alberto Nevado/Red Bull Content Pool

Los torneos se dividen en Major, P1 y P2 según su importancia y la cantidad de puntos que otorgan para el ranking. Los Majors son los torneos que ofrecen más puntos y mayor prestigio.
Los P1 están un nivel por debajo de los Majors, pero aun así atraerán a los jugadores consolidados del circuito mundial y se celebrarán en países donde el pádel ya tiene una presencia significativa como deporte y a nivel de base. Un torneo P2 se llevará a cabo en destinos donde todavía hay un amplio margen de crecimiento para este deporte.
El Premier Padel Tour comenzará el 9 de febrero de 2026, con el torneo inaugural Riyadh Season P1. En marzo habrá dos nuevas citas destacadas en el calendario 2026, con los torneos inaugurales en Londres y Pretoria, antes de los Juegos Mediterráneos.
Al final del año se celebrarán las Finales del Tour, que reunirán a los ocho mejores equipos masculinos y femeninos de la temporada. Los cuatro torneos Major se llevarán a cabo en Catar, Italia, Francia y México.
En cuanto a los Majors, la temporada 2026 verá a los mejores jugadores del mundo regresar a Catar (6‑11 de abril) e Italia (1‑7 de junio) para dos torneos Major en la primera mitad del año, mientras que Francia (7‑13 de septiembre) y México (23‑29 de noviembre) albergarán los Majors restantes.
Ale Galan, Bea Gonzalez and Juan Lebron as seen lifting a trophy at a major padel tournament.

Watch padel champions being crowned on Red Bull TV

© Premier Padel

02

Cobertura de Red Bull TV

Como ya se ha mencionado, Red Bull TV cubrirá todas y cada una de las paradas del Premier Padel Tour a lo largo de la temporada 2026.
Asegúrate de descargar la aplicación gratuita Red Bull TV y sigue Premier Padel en todos tus dispositivos. Consigue la app aquí

Pádel