Premier Padel 2026: calendario y dónde verlo

Premier Padel , el circuito oficial de pádel profesional, llega a Red Bull TV para la temporada 2026. Esto significa que podrás ver los 26 torneos del circuito mundial en directo, desde los cuartos de final hasta la final.

Tras una exitosa primera temporada como gira global, este año contará con al menos dos nuevas sedes, incluidas Londres y Pretoria, además de otro torneo en España. De este modo, el calendario se amplía con 26 torneos en 18 países.

01 El calendario del Premier Padel 2026

Torneo Clase Fechas Riyadh Season Premier Padel P1 Del 9 al 14 de febrero Spain Premier Padel P2 Del 2 a 8 de febrero Cancun Premier Padel P2 Del 16 al 22 de marzo Miami Premier Padel P1 Del 23 al 29 de marzo Newgiza Premier Padel P2 Del 13 al 18 de abril Qatar Premier Padel Major Del 6 al 11 de abril Brussels Premier Padel P2 Del 20 al 26 de abril Buenos Aires Premier Padel P1 Del 11 al 17 de mayo Asuncion P1 Del 18 al 24 de mayo Italy Premier Padel June 1-7 Major Del 1 al 7 de junio Valencia Premier Padel P1 Del 8 al 14 de junio. Valladolid Premier Padel P2 Del 22 al 28 de junio Bordeaux Premier Padel P2 Del 29 de junio al 5 de julio Malaga Premier Padel P1 Del 13 al 19 de julio Pretoria Premier Padel P2 Del 27 de julio al 5 de agosto London Premier Padel P1 Del 3 al 9 de agosto Mediterranean Games Del 24 al 30 de agosto Madrid Premier Padel P1 Del 31 de agosto al 6 de septiembre Paris Premier Padel Major Del 7 al 13 de septiembre Europe Premier Padel P2 Del 14 al 20 de septiembre Rotterdam Premier Padel P2 Del 28 de septiembre al 4 de octubre Germany Premier Padel P2 Del 5 al 11 de octubre Milano Premier Padel P1 Del 12 al 18 de octubre Kuwait Premier Padel P1 Del 26 al 31 de octubre FIP World Cup Del 1 al 7 de noviembre Dubai Premier Padel P1 Del 9 al 15 de noviembre Mexico Premier Padel Major Del 23 al 29 de noviembre Barcelona Premier Padel Finals Del 7 al 13 de diciembre

Barcelona hosts a spectacular end to the Premier Padel season © Alberto Nevado/Red Bull Content Pool

Los torneos se dividen en Major, P1 y P2 según su importancia y la cantidad de puntos que otorgan para el ranking. Los Majors son los torneos que ofrecen más puntos y mayor prestigio.

Los P1 están un nivel por debajo de los Majors, pero aun así atraerán a los jugadores consolidados del circuito mundial y se celebrarán en países donde el pádel ya tiene una presencia significativa como deporte y a nivel de base. Un torneo P2 se llevará a cabo en destinos donde todavía hay un amplio margen de crecimiento para este deporte.

El Premier Padel Tour comenzará el 9 de febrero de 2026, con el torneo inaugural Riyadh Season P1. En marzo habrá dos nuevas citas destacadas en el calendario 2026, con los torneos inaugurales en Londres y Pretoria, antes de los Juegos Mediterráneos.

Al final del año se celebrarán las Finales del Tour, que reunirán a los ocho mejores equipos masculinos y femeninos de la temporada. Los cuatro torneos Major se llevarán a cabo en Catar, Italia, Francia y México.

En cuanto a los Majors, la temporada 2026 verá a los mejores jugadores del mundo regresar a Catar (6‑11 de abril) e Italia (1‑7 de junio) para dos torneos Major en la primera mitad del año, mientras que Francia (7‑13 de septiembre) y México (23‑29 de noviembre) albergarán los Majors restantes.

Watch padel champions being crowned on Red Bull TV © Premier Padel

02 Cobertura de Red Bull TV

Como ya se ha mencionado, Red Bull TV cubrirá todas y cada una de las paradas del Premier Padel Tour a lo largo de la temporada 2026.

