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Pádel
Los mejores momentos del debut de Premier Padel en Sudáfrica
Revive los mejores momentos del Premier Padel Pretoria P1, donde Galán y Chingotto, y Triay y Brea, se llevaron unas victorias dramáticas antes de que el circuito se dirija a Londres.
La primera edición del Premier Padel Pretoria P1 nos ha regalado una semana memorable de acción de primer nivel en el SunBet Arena, que culminó el domingo con dos finales de infarto.
Alejandro Galán y Fede Chingotto se hicieron con el título masculino tras imponerse a Javier Leal y Francisco Guerrero en un emocionante tie-break del set decisivo, mientras que Gemma Triay y Delfina Brea lograron su segundo título consecutivo al vencer a Claudia Fernández Sánchez y Martina Calvo en otra batalla a tres sets.
El Pretoria P1 ha sido el primer evento de Premier Padel en Sudáfrica antes de que el circuito se traslade directamente a Londres para otro torneo P1 del 2 al 9 de agosto de 2026.
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Mira los momentos destacados del Pretoria P1
Revive los mejores intercambios y ambas finales del Premier Padel Pretoria P1 con los resúmenes oficiales en Red Bull TV, que estarán disponibles muy pronto. Mientras tanto, vuelve a ver las finales completas aquí abajo:
Pretoria P1 Finales
El capítulo final del Premier Padel P1 te espera en Sudáfrica, donde los jugadores se enfrentarán en un emocionante duelo.
Lo más destacado
- Ganadores: Alejandro Galán y Fede Chingotto (masculino); Gemma Triay y Delfina Brea (femenino)
- Resultado de la finalmasculina: Galán y Chingotto derrotaron a Javier Leal y Francisco Guerrero por 6-2, 5-7, 7-6 (9-7)
- Resultado de la final femenina: Triay y Brea vencieron a Claudia Fernández y Martina Calvo por 6-2, 5-7 y 7-6 (7-4)
- Momento clave: Galán y Chingotto se salvaron de un punto de torneo antes de ganar un épico tie-break por el título
- La revelación del torneo: Javier Leal y Francisco Guerrero derrotaron a los cabezas de serie número uno y tres en su camino hacia su primera final de la temporada
- Por qué es importante: Estas victorias suman el sexto título de 2026 para Galán y Chingotto y el quinto de la temporada para Triay y Brea
- Próxima parada: P1 de Londres, del 2 al 9 de agosto de 2026.
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Resultados del P1 de Pretoria
- Final masculina: Alejandro Galán y Fede Chingotto vencieron a Javier Leal y Francisco Guerrero por 6-2, 5-7, 7-6 (9-7). Tras ceder el segundo set, los segundos cabezas de serie mantuvieron la calma en un emocionante tie-break decisivo para hacerse con su sexto título Premier Padel de 2026. Galán elogió a sus rivales tras el partido, mientras que Chingotto destacó el extraordinario progreso de Guerrero.
- Final femenina: Gemma Triay y Delfina Brea derrotaron a Claudia Fernández y Martina Calvo por 6-2, 5-7 y 7-6 (7-4). Tras ver cómo se esfumaba su ventaja de un set, la pareja número uno del mundo se valió de su experiencia en el tie-break decisivo para hacerse con títulos consecutivos y su quinto campeonato de la temporada.
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Lo más destacado del torneo
- Mantenieron la calma: Galán y Chingotto se salvaron después de que Leal y Guerrero les obligaran a llegar al tie-break decisivo e incluso tuvieran un punto para ganar el torneo
- Derrota de los cabezas de serie: Leal y Guerrero dieron la sorpresa al derrotar en dos sets a los favoritos Arturo Coello y Agustín Tapia para llegar a la final
- Los tapados: Juanlu Esbri y Sanyo Gutiérrez, cabeza de serie número 13, protagonizaron una sorprendente trayectoria hasta las semifinales antes de caer ante los que a la postre se proclamaron campeones
- Una actuación dominante: Triay y Brea dominaron su semifinal antes de superar el decidido desafío de Fernández y Calvo en la final
- Un debut espectacular: El público de Pretoria fue testigo de dos finales que se decidieron en el último set, cerrando así con estilo su primer torneo Premier Padel. Como te puedes imaginar, seguro que ya están deseando ver más.
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Jugadores que destacaron
Alejandro Galán
Galán se hizo con otro título de Premier Padel tras guiar a su pareja a través de una tensa final. Su serenidad bajo presión reforzó la regularidad de los segundos cabezas de serie a lo largo de la temporada 2026.
Fede Chingotto
Chingotto volvió a ser decisivo junto a Galán, ganándose los elogios de su compañero tras otra actuación que les valió el título. Este sexto título de la temporada subraya el estatus de la pareja como uno de los equipos punteros del circuito.
Javier Leal y Francisco Guerrero
Leal y Guerrero protagonizaron la sorpresa del torneo al derrotar tanto a los cabezas de serie número uno como al número tres, antes de poner contra las cuerdas a los campeones en la final. Su trayectoria pone de manifiesto su creciente impulso de cara a la siguiente fase de la temporada.
Gemma Triay y Delfina Brea
Triay y Brea demostraron por qué siguen siendo la referencia en el cuadro femenino, recuperándose de una final complicada para hacerse con títulos consecutivos y su quinto campeonato de 2026. Su resistencia sigue marcando su temporada.
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Qué significa esto para la temporada de Premier Padel
El debut de Pretoria en el calendario de la Premier Padel ha supuesto otro hito en una temporada que sigue expandiéndose por todo el mundo. Galán y Chingotto han reforzado su posición con un sexto título del año, mientras que Triay y Brea han mantenido su impresionante racha al sumar su quinto título.
La irrupción de Leal y Guerrero como auténticos aspirantes fue otro de los grandes temas de la jornada, tras sus victorias sobre la pareja número uno del ranking y sobre los terceros cabezas de serie, Juan Lebrón y Leandro Augsburger.
Ahora que el circuito se dirige directamente a Londres para otro evento P1, la atención se centra rápidamente en si los campeones consolidados podrán mantener su racha o si los revelaciones de Pretoria podrán aprovechar su confianza.
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Dónde ver los partidos completos y las repeticiones
Sigue todos los partidos, desde los cuartos de final hasta la finaldel Premier Padel Pretoria P1, incluidas las repeticiones completas, en Red Bull TV.
Pretoria P1 Semi-finals
Elite padel takes centre stage in South Africa as the Premier Padel P1 semi-finals promise fireworks.
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Próxima parada: Londres P1
El circuito Premier Padel se traslada ahora directamente a otro nuevo destino, ya que Londres acoge su primer torneo P1.
- Evento: P1 de Londres
- Fechas: del 2 al 9 de agosto de 2026
- Lugar: Londres, Inglaterra
- Por qué es importante: Al ser un torneo P1, ofrece valiosos puntos para el ranking y otra oportunidad para que las parejas líderes cojan impulso en la lucha por el título.
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Preguntas frecuentes sobre el Premier Padel Pretoria P1
Preguntas frecuentes
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