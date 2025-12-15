Die besten Geschenke für Sportler:innen

Ob begeisterte Läufer:in, passionierte Radfahrer:in oder Fitnessfan – Sportler:innen freuen sich über Geschenke, die ihre Leidenschaft unterstützen. Doch das perfekte Präsent zu finden, ist oft gar nicht so einfach. Soll es etwas Praktisches für das Training sein, ein technisches Gadget oder doch lieber ein Motivationsschub für die nächste sportliche Herausforderung? In diesem Artikel stellen wir dir die besten Geschenkideen für Sportler:innen vor, bei denen die Freude garantiert groß ist.

01 Wings for Life World Run-Gutschein

Florian Neuschwander jagte als Catcher 80 Läufer:innen © Simon Gehr for Wings for Life World Run

Dieses Geschenk schlägt gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe: Der Wings for Life World Run-Gutschein ist das ideale Präsent, das nicht nur ein besonderes Erlebnis verspricht, sondern gleichzeitig auch einen echten Unterschied macht, indem du etwas Gutes tust.

Der Gutschein umfasst die Teilnahme am Wings for Life World Run , dem größten Laufevent der Welt und unterstützt gleichzeitig die Mission der Heilung von Querschnittslähmung.

Jeder Schritt, den die Teilnehmenden beim Wings for Life World Run machen, trägt dazu bei, die medizinische Forschung voranzutreiben und Hoffnung auf eine Zukunft ohne Querschnittslähmung zu schenken.

Wings for Life World Run Gutschein © Red Bull

Die Wings for Life World Run Gutscheine sind in verschiedenen Designs erhältlich, was sie zum perfekten Geschenk für Läufer und Läuferinnen macht. Egal, ob zu Weihnachten, für den Geburtstag, zum Valentinstag oder einfach so. Und wer gerne kreativ wird und basteln mag, findet natürlich auch die passenden DIY-Gutscheine.

DAS Laufevent, das seinesgleichen sucht: Das ist der Wings for Life Worldrun - Lass das Event 2025 in unseren Highlights noch einmal Revue passieren.

1 Min Wings for Life World Run 2025: Die Highlights Die Ausgabe 2025 des Wings for Life World Run brach alle Rekorde. Sieh dir die Highlights des größten globalen Lauf-Events der Welt an.

02 Gute Laufschuhe - Das perfekte Geschenk für Läufer:innen

Tipp: Adidas Ultraboost 5

Preis: 180,00 Euro

Wer sich ein wenig im Laufsport auskennt oder selbst läuft weiß, dass das richtige Schuhwerk essenziell ist. Egal ob auf kurzen Läufen, Trailruns oder, wenn es über die Distanz geht. Gute Laufschuhe sind ein absolutes Must-Have und dabei kommt es auf weit mehr an als nur auf ein schickes Aussehen oder ein erstes, bequemes Gefühl.

Ich persönlich mag Laufschuhe, mit denen alles geht. Trailruns, kurze Läufe, lange Läufe, oder auch mal was schnelleres. Florian Neuschwander

Unsere Empfehlung ist der adidas Ultraboost 5: Er bietet durch den Light Boost-Schaum eine weiche, reaktive Dämpfung und umschließt den Fuß komplett, sodass Stützelemente im Mittelfuß- sowie Fersenbereich für zusätzliche Stabilität sorgen. Die griffige Continental-Gummisohle liefert zudem auch auf rauem Terrain oder bei schlechtem Wetter sicheren Halt.

Adidas Ultraboost 5 Laufschuh © Adidas

Hast du Laufschuhe gefunden, die dir gefallen, solltest du vor dem Kauf die folgenden Punkte abwägen:

Probiere unbedingt BEIDE Schuhe an, bevor du zuschlägst. Bei vielen Menschen haben die Füße unterschiedliche Größen. Geh im Shop deine Runden, um herauszufinden, ob sie irgendwo zwicken oder reiben.

Geh sicher, dass zwischen deinem längsten Zeh und der Schuhspitze noch zumindest ein Zentimeter frei ist. D

Auch der Mittelfuß sollte sicher und angenehm im Schuh sitzen. Das ist dann der Fall, wenn du die Schuhbänder nicht übertrieben fest schnüren und hoffen musst, dass er an deinen Füßen bleibt.

Prüfe, ob auch an der Ferse alles richtig und bequem sitzt.

03 Bequem und warm - Bekleidung für Sport und Fahrrad

Tipp: ROSE M Trail Grid Fleece Thermo Hoodie

Preis: 79,95 Euro

Gerade, wer in der kalten Jahreszeit unter freiem Himmel Sport treibt weiß, wie wichtig die richtige Sportbekleidung ist. Insbesondere jetzt sollte diese Wind und Regen trotzen, bequem sitzen und natürlich auch warm halten.

Warm, weich und winddicht: Der ROSE M Trail Grid Fleece Thermo Hoodie © ROSE Bikes GmbH

Hier kommt die Kollektion von ROSE Bikes ins Spiel, die aber nicht nur für Radfahrer:innen interessant ist. Die Kollektion umfasst hochwertige und durchdachte Sportbekleidung, die von Thermohosen über Winterhandschuhe bis hin zu Sportbrillen und Fleecejacken reicht.

Unser Tipp: Mit dem ROSE M Trail Grid Fleece Thermo Hoodie bist du bestens gewappnet. Der Hoodie begeistert mit weichem Performance-Fleece, winddichtem Fronteinsatz und praktischer Kängurutasche. In der großzügigen Fronttasche ist zudem ein Brillenputztuch eingenäht, sodass du stets dein Ziel im Blick behältst.

04 Alles im Blick mit einer Fitness Smartwatch

Tipp: Amazfit Balance 2

Preis: 269,00 Euro

Eine Fitness-Smartwatch ist DAS Must Have-Gadget für jeden, der sportlich aktiv ist. Ganz egal in welcher Disziplin. Doch: Der Markt ist riesig und mitunter ziemlich unübersichtlich. Beim Kauf einer Fitness-Smartwatch sollten man auf Kompatibilität, Akkulaufzeit und spezifische Sportfunktionen achten, um ein Gerät zu finden, das zum persönlichen Alltag, den Sportarten und dem Training passt. Wichtige Kriterien umfassen auch Wasserdichtigkeit und Display-Qualität für zuverlässige Nutzung.

Amazfit Balance 2: 170+ Workout-Modi & offizielle HYROX-Modi. © Amazfit

Zudem gilt es, auf die Funktionen und Sensoren zu achten: Integriertes GPS, präzise Herzfrequenzmessung und Schrittzähler sind Must-haves für Laufen, Radfahren oder Schwimmen. Fortgeschrittene Modelle bieten VO2max oder Erholungszeit. Achte auch auf eine intuitive Bedienung mit physischen Tasten während des Trainings, um stets die Kontrolle zu behalten.

Folgende Fitness-Smartwatches sind aktuell zu empfehlen:

Amazfit Banace 2 : Leicht, unauffällig und mit überzeugenden, präzisen Fitnesswerten (Mehr erfahren)

Suunto Race : Dieses Model punktet mit einem großen Display und exzellenter Verarbeitung. Zudem ist die Bedienung sehr intuitiv. (Mehr erfahren)

HUAWEI Watch Fit 4 (Preis-Leistungs-Tipp) : Dieses ultra-schlanke Wearable besticht durch eine lange Akkulaufzeit, einfache Bedienung und exakte Messwerte zu einem attraktiven Preis. (Mehr erfahren)

Besonders cool: Die Amazfit Balance 2 bietet nicht nur über 170 Workout-Modi, sondern auch offizielle HYROX-Modi zu DER Fitness-Disziplin der Stunde. Erst mit der Uhr trainieren und dann die Serie ' Beyond the ROX ' auf Red Bull TV genießen.

1 Min Beyond the ROX Verfolge die anspruchsvolle Reise außerhalb der Saison, die die Athleten darauf vorbereitet, einer der HYROX-Elitewettkämpfer im ultimativen Fitnessrennen zu werden.

05 MOBI FITNESS Rudergerät - Geschenk für Fitness-Fans

Tipp: MOBI FITNESS Luka

Preis: 359,00 Euro

Ein Rudergerät gilt nicht ohne Grund als eines der vielseitigsten Fitnessgeräte überhaupt. Es kombiniert Kraft-, Ausdauer- und Koordinationstraining in einer einzigen, fließenden Bewegung und das ohne Gelenkbelastung. Beim Rudern werden bis zu 85 % der Muskulatur gleichzeitig beansprucht. Beine, Rumpf, Rücken, Schultern und Arme arbeiten zusammen, was den Kalorienverbrauch hoch hält und die Muskulatur gleichmäßig stärkt. Besonders der Rücken profitiert durch die aufrechte Haltung und die stabilisierende Rumpfarbeit, was Rückenproblemen vorbeugt.

MOBI FITNESS Luka © MOBI FITNESS

Im Gegensatz zu vielen anderen Ausdauergeräten verläuft die Bewegung gleichmäßig und fließend. Dadurch werden Gelenke, Sehnen und Bänder geschont, während du trotzdem intensiv trainierst. Das macht das Rudergerät ideal für Einsteiger, ältere Sportler oder alle, die Verletzungen vermeiden möchten.

Besonders überzeugend fällt das Modell Luka aus dem Hause MOBI FITNESS aus. Es bietet 40 individuell anpassbare Widerstandsstufen und verbindet sich automatisch mit der Mobi Fitness-App und sogar der Apple Watch, um wichtige Daten wie Schlagfrequenz, Kalorienverbrauch, Herzfrequenz und Trainingsdauer zu überwachen. Zudem arbeitet dieses Modell besonders leise und lässt sich dank 360°-Transportrollen und niedrigem Gewicht flexibel bewegen.

06 Gutschein für den Red Bull Shop - Fanartikel und Sportbekleidung

Tipp: Red Bull Shop E-Gift Card

Preis: individuell

Kommt immer gut an: Die Red Bull Shop E-Gift Card © Red Bull Shop

Wer aber keinen bestimmten Artikel im Auge hat oder nicht genau weiß, was man verschenken möchte, greift zum digitalen Geschenkgutschein . Dieser lässt sich zudem mit einer individuellen Nachricht personalisieren, steht in fünf verschiedenen Designs zur Wahl und kann hinsichtlich des Betrages frei angepasst werden. Dieses Geschenk verleiht garantiert Flügel!

07 The Red Bulletin-Abonnement - Immer auf dem Laufenden

Tipp: Abonnement für The Red Bulletin

Preis: 18,90 Euro

Energie, Abenteuer und Inspiration: dafür steht The Red Bulletin . Das internationale Lifestyle-Magazin von Red Bull geht weit über klassische Berichterstattung hinaus und erzählt außergewöhnliche Geschichten über Menschen, die Grenzen verschieben. Ob Action-Sportler, Kreative, Musiker oder Visionäre – das Magazin porträtiert Charaktere, die mit Leidenschaft und Mut Neues wagen.

The Red Bulletin © Red Bull

Unter dem Motto "Beyond the Ordinary" besticht The Red Bulletin mit hochwertigen Fotos, tiefgehenden Reportagen und modernem Design. Perfekt für alle, die sich nicht mit dem Gewöhnlichen zufriedengeben. Besonders einzigartig sind die Printausgaben, die mit exklusiven Blicken dafür sorgen, dass du die Welt mit offenen Augen siehst. Neue Blickwinkel und inspirierende Geschichten erwarten dich.

Darüber hinaus bietet das Magazin online täglich aktuelle Artikel, Podcasts und Videos zu Themen wie Sport, Kultur, Technik und Gesellschaft. Wer frische Perspektiven und echte Leidenschaft sucht, findet im The Red Bulletin die perfekte Mischung aus Adrenalin, Kreativität und Motivation.

08 Red Bull TV mit Apple TV in 4K - Die ganze Welt von Red Bull zum Anschauen

Tipp: Apple TV 4K

Preis: ab 169,00 Euro

Du hast gerade keine Lust, dich selbst zu bewegen oder möchtest nach einem anstrengenden Training die Seele baumeln lassen? Mit Red Bull TV streamst du alle Inhalte abseits des Alltäglichen. Hier erwarten dich spannende Livestreams, einzigartige On-Demand-Videos, sowie Serien und Filme über Motorsport, Mountainbike, Snowboard, Dance, Klettern, Gaming und vielem mehr!

Red Bull TV Desktop © Red Bull

Erlebe hautnah und exklusiv Einblicke von Athletinnen und Athleten aus aller Welt - Von Max Verstappen über Anna Gasser bis hin zu Carlos Sainz und vielen weiteren bekannten Namen.

Red Bull TV steht als kostenlose App für nahezu alle Geräte zum Download bereit. Von iPhone und iPad über Android-Geräte, Amazon Fire Tablets, PlayStation 4 & 5 oder Xbox Series X/S:

Unser Tipp: Mit der hochwertigen Set-Top-Box Apple TV 4K genießt du Red Bull TV, Live-Fernsehen und viele weitere Streamingdienste in perfekter Qualität, 4K-Auflösung und tust mit Apple Fitness+ auch noch etwas für deine Fitness und Wellness.