Yan Diomande jubelt im Trikot der Elfenbeinküste bei der Weltmeisterschaft 2026.
© Imago / RB Leipzig
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EA FC 27 Rating Predictions: Beflügelt die WM-Form diese 7 Spieler?

Wirf einen Blick in die Glaskugel für die größten Upgrades in EA FC 27. Und nein: Was Diomande, Saibari und Co. auf der WM-Bühne abliefern, kann nicht auf TOTW oder Future Stars warten.
Von: Dominik Sander & Christian Knoth
5 min readPublished on

Inhalt

  1. 1
    Yan Diomande - Elfenbeinküste
  2. 2
    Nathaniel Brown - Deutschland
  3. 3
    Luka Vušković - Kroatien
  4. 4
    Kerim Alajbegovic - Bosnien-Herzegowina
  5. 5
    Ismael Saibari - Marokko
  6. 6
    Johan Manzambi - Schweiz
  7. 7
    Paul Wanner - Österreich
Aus der Serie „Den könnte man holen“… Gib es zu: In den Momenten der WM 2026, wenn Jonathan David zum ersten Kanadier mit einem Hattrick mutiert oder Antonio Nusa mit bis zu 35 km/h über die Flügel heizt, hast du sie gedanklich schon in deinen FC Ultimate Team Squad einsortiert. In dem festen Glauben, dass deren Base-Karten im EA FC 26-Nachfolger doch brutal nach oben schießen sollten.
Wie entstehen die EA FC 27 Ratings?
Diejenigen, die wirklich über +2, +4 usw. beim OVR (Overall Rating) entscheiden, sitzen immer noch im Headquarter von Publisher EA in Vancouver, Kanada. Bleiben die XXL-Upgrades einmal mehr den - für das UT-Ökosystem logischerweise - wertvolleren Special Cards vorbehalten oder sorgt die Weltmeisterschaft vor der eigenen Tür für einen Rating-Twist? Unsere über viele FIFA/EA FC-Titel bewährte Glaskugel zeigt ein recht klares Bild:
01

Yan Diomande - Elfenbeinküste

EA FC 27 Ultimate Team: Rating Prediction Yan Diomande

73 (+7 Upgrade)

Der Aufstieg des pfeilschnellen Stars von RB Leipzig, heute vor einem Jahr noch mit CD Leganés aus LaLiga abgestiegen, kommt einem Cheat im EA FC Karriere-Modus gleich. Sogar auf der großen WM-Bühne ist Diomande für nahezu alle Außenverteidiger - auch DFB-Kapitän Joshua Kimmich lässt grüßen - ein Mismatch.

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Unsere Upgrade-Prognose auf ein 73er OVR berücksichtigt den „Man of the Match“-Award vom 1:0-Auftaktsieg gegen Ecuador und bringt den Ivorer nah an den Gold Rare-Status in EA FC 27 heran.
Yan Diomande in FC 26 Ultimate Team

Yan Diomande in FC 26 Ultimate Team

© EA Sports

Welche Special Cards hat Yan Diomande in FC 26 Ultimate Team?
  • TOTS Highlights (92)
  • Future Stars (88)
  • TOTW/Second In-Form (86)
  • TOTW (80)
02

Nathaniel Brown - Deutschland

EA FC 27 Ultimate Team: Rating Prediction Nathaniel Brown

81 (+4 Upgrade)

Ganze 238 Einsatz-Minuten, verteilt auf fünf Länderspiele im Vorfeld der WM 2026, reichten dem Deutsch-Amerikaner zum Sprung in den DFB-Kader des ehemaligen RBL-Coaches Julian Nagelsmann. Hier trug Brown mit seiner Tor-Premiere sowie einem Assist in seinen Länderspielen sechs und sieben zum Gruppensieg bei.
Übertragen auf den virtuellen Rasen knackt Brown mit künftig 81 OVR die Schwelle, ab der eine AV-Goldkarte meta-tauglich wird. Gleichzeitig der Rating-technische Sweetspot zwischen seiner regulären Karte (77 OVR) und der National Pride Evolution (93 OVR).
Nathaniel Brown in FC 26 Ultimate Team

Nathaniel Brown in FC 26 Ultimate Team

© EA Sports

03

Luka Vušković - Kroatien

EA FC 27 Ultimate Team: Rating Prediction Luka Vušković

75 (+3 Upgrade)

Kroatien-Coach Zlatko Dalić machte bei dieser WM unmissverständlich klar: Die Innenverteidigung der „Kockasti“ für die nächsten zehn bis 15 (!) Jahre stehe fest! Angesprochen dürfen sich dabei Luka Vušković und der Ex-Leipziger Josko Gvardiol fühlen.
Dass letzterer im Alter von 24 Jahren dann Modric-like altern und performen muss, ist letztlich ein anderes Thema. Für Vušković scheint durch seine WM-Performance ein Gold-Upgrade Pflicht und ein solides +3 Upgrade ebenso plausibel.
Luka Vušković in FC 26 Ultimate Team

Luka Vušković in FC 26 Ultimate Team

© EA Sports

Welche Special Cards hat Luka Vušković in FC 26 Ultimate Team?
  • TOTS Highlights (94)
  • Future Stars (86)
  • TOTW/Second In-Form (85)
04

Kerim Alajbegovic - Bosnien-Herzegowina

EA FC 27 Ultimate Team: Rating Prediction Kerim Alajbegovic

67 (+6 Upgrade)

Jünger als Lionel Messi. Jünger als Lamine Yamal. Die Altersspielchen lassen sich fast beliebig fortsetzen, nachdem sich der bei Red Bull Salzburg zum Rising Star gereifte Kerim Alajbegovic leichtfüßig zum jüngsten WM-Torschützen seiner Nation (18 Jahre, 276 Tage) geschlenzt hat.
Der WM-Run der Bosnier führt in die K.o.-Runde. Noch gerechtfertigter wirkt unser zweitgrößtes Rating-Upgrade nach Yan Diomande jedoch durch den schon feststehenden Wechsel zu Bayer 04 Leverkusen in die Bundesliga.
Kerim Alajbegovic in FC 26 Ultimate Team

Kerim Alajbegovic in FC 26 Ultimate Team

© EA Sports

05

Ismael Saibari - Marokko

EA FC 27 Ultimate Team: Rating Prediction Ismael Saibari

82 (+3 Upgrade)

Auf Augenhöhe mit dem fünfmaligen Weltmeister Brasilien, Schongang gegen Haiti: Marokko tritt wahrlich wie ein - Betonung auf den ersten beiden Silben - Geheimfavorit auf. Die Hoffnung auf einen tiefen WM-Run ruht mehr denn je auf Ismael Saibari, der nach einer starken Saison auf Club-Ebene (Spieler der Saison in der Eredivisie) in allen drei Gruppenspielen für die „Löwen vom Atlas“ eingenetzt hat.
Um Blitz-Tore wie gegen Schottland (68 Sekunden) auch in den Weekend League-Duellen gegen die größten Schwitzer zu ermöglichen, müsste ein Rating-Upgrade um drei Punkte her.
Ismael Saibari in FC 26 Ultimate Team

Ismael Saibari in FC 26 Ultimate Team

© EA Sports

Welche Special Cards hat Ismael Saibari in FC 26 Ultimate Team?
  • TOTS (94)
  • TOTW/Second In-Form (87)
  • TOTW (84)
06

Johan Manzambi - Schweiz

EA FC 27 Ultimate Team: Rating Prediction Johan Manzambi

71 (+4 Upgrade)

Ob sich die EA FC 27-Entwickler in diesen Tagen eher über das Rating des 20-Jährigen den Kopf zerbrechen oder wie dessen virale Mango-Celebration den Weg in die Jubel-Animationen findet, lässt sich nur mutmaßen.
Klar ist: Seine drei Buden, pardon ManGoals, in der Gruppenphase (und jedes weitere) nutzt Nati-Youngster Johan Manzambi als Message an seinen privaten Freundeskreis. Da er im aktuellen EA FC-Ableger ohne Special Cards ausgekommen war, callen wir für den Schweizer in Diensten des SC Freiburg ein +4 Upgrade.
Johan Manzambi in FC 26 Ultimate Team

Johan Manzambi in FC 26 Ultimate Team

© EA Sports

07

Paul Wanner - Österreich

EA FC 27 Ultimate Team: Rating Prediction Paul Wanner

76 (+4 Upgrade)

Womöglich ist dir aufgefallen, dass nur in einem von drei Fällen (Diomande, Vušković, Alajbegovic) die Rating Prediction auch zu einem Upgrade von einer Silber- zu einer Goldkarte geführt hat. Doch in den Tiefen unserer Glaskugel schimmert schließlich noch ein Paul Wanner.
Als frischgebackener Meister mit dem PSV Eindhoven nahm der mit 20 Jahren jüngste WM-Fahrer im ÖFB-Team das Turnier auf und fügte sich schnell in die Pressing-Maschine des früheren RB-Fußballarchitekten Ralf Rangnick ein. Wie Wanner aus dem Turnier rauskommen wird? Mit einem OVR von 76, was auch die Lücke zu seiner InForm-Karte aus EA FC 26 (TOTW -- 84) etwas schließt.
Paul Wanner in FC 26 Ultimate Team

Paul Wanner in FC 26 Ultimate Team

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