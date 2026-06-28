EA FC 27 Rating Predictions: Beflügelt die WM-Form diese 7 Spieler?

Aus der Serie „Den könnte man holen“… Gib es zu: In den Momenten der WM 2026, wenn Jonathan David zum ersten Kanadier mit einem Hattrick mutiert oder

mit bis zu 35 km/h über die Flügel heizt, hast du sie gedanklich schon in deinen

einsortiert. In dem festen Glauben, dass deren Base-Karten im

-Nachfolger doch brutal nach oben schießen sollten.