EA FC 27 Rating Predictions: Beflügelt die WM-Form diese 7 Spieler?

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Aus der Serie „Den könnte man holen“… Gib es zu: In den Momenten der WM 2026, wenn Jonathan David zum ersten Kanadier mit einem Hattrick mutiert oder Antonio Nusa mit bis zu 35 km/h über die Flügel heizt, hast du sie gedanklich schon in deinen FC Ultimate Team Squad einsortiert. In dem festen Glauben, dass deren Base-Karten im EA FC 26-Nachfolger doch brutal nach oben schießen sollten.
Wie entstehen die EA FC 27 Ratings?
Diejenigen, die wirklich über +2, +4 usw. beim OVR (Overall Rating) entscheiden, sitzen immer noch im Headquarter von Publisher EA in Vancouver, Kanada. Bleiben die XXL-Upgrades einmal mehr den - für das UT-Ökosystem logischerweise - wertvolleren Special Cards vorbehalten oder sorgt die Weltmeisterschaft vor der eigenen Tür für einen Rating-Twist? Unsere über viele FIFA/EA FC-Titel bewährte Glaskugel zeigt ein recht klares Bild:
01
Yan Diomande - Elfenbeinküste
EA FC 27 Ultimate Team: Rating Prediction Yan Diomande
Der Aufstieg des pfeilschnellen Stars von RB Leipzig, heute vor einem Jahr noch mit CD Leganés aus LaLiga abgestiegen, kommt einem Cheat im EA FC Karriere-Modus gleich. Sogar auf der großen WM-Bühne ist Diomande für nahezu alle Außenverteidiger - auch DFB-Kapitän Joshua Kimmich lässt grüßen - ein Mismatch.
Unsere Upgrade-Prognose auf ein 73er OVR berücksichtigt den „Man of the Match“-Award vom 1:0-Auftaktsieg gegen Ecuador und bringt den Ivorer nah an den Gold Rare-Status in EA FC 27 heran.
Welche Special Cards hat Yan Diomande in FC 26 Ultimate Team?
- TOTS Highlights (92)
- Future Stars (88)
- TOTW/Second In-Form (86)
- TOTW (80)
02
Nathaniel Brown - Deutschland
EA FC 27 Ultimate Team: Rating Prediction Nathaniel Brown
Ganze 238 Einsatz-Minuten, verteilt auf fünf Länderspiele im Vorfeld der WM 2026, reichten dem Deutsch-Amerikaner zum Sprung in den DFB-Kader des ehemaligen RBL-Coaches Julian Nagelsmann. Hier trug Brown mit seiner Tor-Premiere sowie einem Assist in seinen Länderspielen sechs und sieben zum Gruppensieg bei.
Übertragen auf den virtuellen Rasen knackt Brown mit künftig 81 OVR die Schwelle, ab der eine AV-Goldkarte meta-tauglich wird. Gleichzeitig der Rating-technische Sweetspot zwischen seiner regulären Karte (77 OVR) und der National Pride Evolution (93 OVR).
03
Luka Vušković - Kroatien
EA FC 27 Ultimate Team: Rating Prediction Luka Vušković
Kroatien-Coach Zlatko Dalić machte bei dieser WM unmissverständlich klar: Die Innenverteidigung der „Kockasti“ für die nächsten zehn bis 15 (!) Jahre stehe fest! Angesprochen dürfen sich dabei Luka Vušković und der Ex-Leipziger Josko Gvardiol fühlen.
Dass letzterer im Alter von 24 Jahren dann Modric-like altern und performen muss, ist letztlich ein anderes Thema. Für Vušković scheint durch seine WM-Performance ein Gold-Upgrade Pflicht und ein solides +3 Upgrade ebenso plausibel.
Welche Special Cards hat Luka Vušković in FC 26 Ultimate Team?
- TOTS Highlights (94)
- Future Stars (86)
- TOTW/Second In-Form (85)
04
Kerim Alajbegovic - Bosnien-Herzegowina
EA FC 27 Ultimate Team: Rating Prediction Kerim Alajbegovic
Jünger als Lionel Messi. Jünger als Lamine Yamal. Die Altersspielchen lassen sich fast beliebig fortsetzen, nachdem sich der bei Red Bull Salzburg zum Rising Star gereifte Kerim Alajbegovic leichtfüßig zum jüngsten WM-Torschützen seiner Nation (18 Jahre, 276 Tage) geschlenzt hat.
Der WM-Run der Bosnier führt in die K.o.-Runde. Noch gerechtfertigter wirkt unser zweitgrößtes Rating-Upgrade nach Yan Diomande jedoch durch den schon feststehenden Wechsel zu Bayer 04 Leverkusen in die Bundesliga.
05
Ismael Saibari - Marokko
EA FC 27 Ultimate Team: Rating Prediction Ismael Saibari
Auf Augenhöhe mit dem fünfmaligen Weltmeister Brasilien, Schongang gegen Haiti: Marokko tritt wahrlich wie ein - Betonung auf den ersten beiden Silben - Geheimfavorit auf. Die Hoffnung auf einen tiefen WM-Run ruht mehr denn je auf Ismael Saibari, der nach einer starken Saison auf Club-Ebene (Spieler der Saison in der Eredivisie) in allen drei Gruppenspielen für die „Löwen vom Atlas“ eingenetzt hat.
Um Blitz-Tore wie gegen Schottland (68 Sekunden) auch in den Weekend League-Duellen gegen die größten Schwitzer zu ermöglichen, müsste ein Rating-Upgrade um drei Punkte her.
Welche Special Cards hat Ismael Saibari in FC 26 Ultimate Team?
- TOTS (94)
- TOTW/Second In-Form (87)
- TOTW (84)
06
Johan Manzambi - Schweiz
EA FC 27 Ultimate Team: Rating Prediction Johan Manzambi
Ob sich die EA FC 27-Entwickler in diesen Tagen eher über das Rating des 20-Jährigen den Kopf zerbrechen oder wie dessen virale Mango-Celebration den Weg in die Jubel-Animationen findet, lässt sich nur mutmaßen.
Klar ist: Seine drei Buden, pardon ManGoals, in der Gruppenphase (und jedes weitere) nutzt Nati-Youngster Johan Manzambi als Message an seinen privaten Freundeskreis. Da er im aktuellen EA FC-Ableger ohne Special Cards ausgekommen war, callen wir für den Schweizer in Diensten des SC Freiburg ein +4 Upgrade.
07
Paul Wanner - Österreich
EA FC 27 Ultimate Team: Rating Prediction Paul Wanner
Womöglich ist dir aufgefallen, dass nur in einem von drei Fällen (Diomande, Vušković, Alajbegovic) die Rating Prediction auch zu einem Upgrade von einer Silber- zu einer Goldkarte geführt hat. Doch in den Tiefen unserer Glaskugel schimmert schließlich noch ein Paul Wanner.
Als frischgebackener Meister mit dem PSV Eindhoven nahm der mit 20 Jahren jüngste WM-Fahrer im ÖFB-Team das Turnier auf und fügte sich schnell in die Pressing-Maschine des früheren RB-Fußballarchitekten Ralf Rangnick ein. Wie Wanner aus dem Turnier rauskommen wird? Mit einem OVR von 76, was auch die Lücke zu seiner InForm-Karte aus EA FC 26 (TOTW -- 84) etwas schließt.