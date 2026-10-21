EA FC 27: Diese 7 Meta-Karten verstärken dein Ultimate Team

Schon wenige Wochen nach dem Release hat sich in

eine klare Meta herausgebildet. Wir haben sieben Karten ausgewählt, die im

ein stabiles Gerüst bilden. Sechs davon tauchen in den aktuellen Meta-Empfehlungen der Community auf, eine hat eine Vergangenheit bei

und eine Basiskarte, die ihren Platz rechtfertigt.