EA FC 27: Diese 7 Meta-Karten verstärken dein Ultimate Team

Über den Autor
Schon wenige Wochen nach dem Release hat sich in EA FC 27 eine klare Meta herausgebildet. Wir haben sieben Karten ausgewählt, die im 4-2-1-3 ein stabiles Gerüst bilden. Sechs davon tauchen in den aktuellen Meta-Empfehlungen der Community auf, eine hat eine Vergangenheit bei RB Leipzig und eine Basiskarte, die ihren Platz rechtfertigt.
Von der Couch und deiner Uni bis nach Miami: Nehme am Red Bull Wings Cup in EA FC 27 teil und qualifiziere dich über die University League und die Open League für das National Final am 14. November in Hamburg! Dort geht es um einen Spot für das World Final in Miami. Hast du das Zeug zum Wings Cup Champion in EA FC 27?
01
Yan Diomande (RF, Real Madrid - Rating: 84)
Yan Diomande wechselte im August 2026 von RB Leipzig zu Real Madrid. In der Bundesliga-Saison 2025/26 kam er in 33 Spielen auf 12 Tore und acht Vorlagen, die Bundesliga kürte ihn zum Rookie of the Season. Seine Basiskarte in EA FC 27 belohnt das mit 93 Tempo und 87 Dribbling, dazu kommen Quick Step+, Rapid und Technical sowie Vier-Sterne-Skills und Vier-Sterne-Schwachfuß. Mit 77 Schuss fehlt ihm noch die Abschlussqualität der Top-Karten, als Sprintoption auf dem rechten Flügel des 4-2-1-3 lohnt er sich trotzdem.
02
Emiliano Martínez (TW, FC Chelsea - Rating: 85)
Emiliano Martínez wechselte im August 2026 von Aston Villa zum FC Chelsea. In EA FC 27 kommt er auf 85, seine stärksten Werte sind 85 Reflexe und 85 Stellungsspiel. Entscheidend ist sein PlayStyle+ Far Reach, der weite Paraden auslöst und Distanzschüsse entschärft. Mit 82 Abstoß und Long Ball Pass leitet der Argentinier außerdem schnelle Konter ein.
03
Abdukodir Khusanov (IV, Manchester City - Rating: 82)
Abdukodir Khusanov hat die niedrigste Gesamtwertung der Liste und ist eine schnelle Budget-Option für die Innenverteidigung. Mit 88 Tempo holt der Usbeke fast jeden Stürmer ein, 83 Defensive und 80 Physis machen ihn im Zweikampf stabil. Seine Grenze liegt im Spielaufbau: 64 Passen und Zwei-Sterne-Skills verlangen einfache Bälle auf die Doppelsechs.
04
Ona Batlle (RV, FC Arsenal - Rating: 87)
Ona Batlle kam im Sommer 2026 ablösefrei vom FC Barcelona zum FC Arsenal und vereint auf der rechten Abwehrseite alles, was EA FC 27 von einer Außenverteidigerin verlangt. 88 Tempo und 82 Defensive reichen gegen schnelle Flügel, 82 Dribbling und 80 Passen machen die Spanierin zur Option im Spielaufbau. Hinter Diomande sichert sie dessen Vorstöße ab und schaltet sich selbst in die Offensive ein.
05
Rose Lavelle (ZOM, Gotham FC - Rating: 87)
Rose Lavelle besetzt die Zehn im 4-2-1-3. Die US-Amerikanerin bringt 87 Dribbling, 84 Passen und 85 Tempo mit, dazu Vier-Sterne-Skills und Vier-Sterne-Schwachfuß. Ihre Karte führt sie als Linksfuß, damit öffnet sie Passwinkel, die Rechtsfüßerinnen auf dieser Position schwer finden. Über die NWSL verbindet sie sich mit Chawinga und Debinha, damit stehen drei der vier Offensivkräfte in derselben Liga.
06
Temwa Chawinga (LF, KC Current - Rating: 89)
Temwa Chawinga hat die höchste Gesamtwertung dieser Liste. 91 Tempo, 83 Schuss, 86 Dribbling und 84 Physis machen die Malawierin zu einer der komplettesten Flügelspielerinnen in FC 27. Ihre Leistungen in Kansas City haben ihr bereits eine 90er TOTW-Karte eingebracht. Mit Debinha teilt sie den Verein, was beiden Karten die Chemie erleichtert.
07
Debinha (ZOM, KC Current - Rating: 87)
Debinha kommt auf 87, zwei Punkte weniger als ihre Teamkollegin Chawinga. Fünf-Sterne-Skills und Fünf-Sterne-Schwachfuß machen sie zur unberechenbarsten Karte in diesem Gerüst. Dazu kommen 89 Dribbling, 85 Passen und 85 Tempo sowie Trickster+, Acrobatic, Game Changer und Inventive. Mit 155 Zentimetern und 57 Physis meidet sie Kopfballduelle, ihre Stärke liegt im engen Raum. Eine starke Woche in Kansas City brachte der Brasilianerin bereits eine 88er TOTW-Karte.
08
EA FC 27 Meta-Karten: Unser Fazit
Alle sechs Karten kommen auf mindestens 85 Tempo, vier von ihnen spielen im Frauenfußball. EA FC 27 belohnt Beschleunigung und Ballkontrolle auf engem Raum, und genau dort liefern die NWSL-Spielerinnen die stärksten Werte. Für Yan Diomande lohnt sich ein Blick auf seine neuen Teamkollegen bei Real Madrid, die ihm Vereins-Chemie liefern.