EA FC 27 Formationen: Das perfekte Setup für das 4-2-1-3

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Wir stellen dir im Laufe der Saison einige EA FC 27 Formationen vor und erklären, worauf es bei den Aufstellungen ankommt, um sie bestmöglich zu nutzen. Die richtige Auswahl der Formation und die Fähigkeit, ihre Stärken und Schwächen zu kennen, ist wichtig, um in EA FC 27 langfristig Erfolg zu haben und enge Matches zu gewinnen.
In diesem EA FC 27 Formationsguide stellen wir dir das 4-2-1-3 vor und geben Tipps, wie du diese Formation optimal anwendest. Von Individuellen Taktiken bis hin zu Rollen einzelner Spieler - hier findest du alles, was du für das perfekte Setup deines 4-2-1-3 in EA FC 27 brauchst!
Von der Couch und deiner Uni bis nach Miami: Nehme am Red Bull Wings Cup in EA FC 27 teil und qualifiziere dich über die University League und die Open League für das National Final am 14. November in Hamburg! Dort geht es um einen Spot für das World Final in Miami. Hast du das Zeug zum Wings Cup Champion in EA FC 27?
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Warum das 4-2-1-3 eine Top-Formation in EA FC 27 ist
Das 4-2-1-3 ist in EA FC 27 eine starke Formation für den Start in die neue Saison. Grund dafür ist auch, dass Publisher EA Sports die KI in der Defensive abgeschwächt, gleichzeitig aber die KI im Angriff verbessert hat.
Beim Spiel über die Flügel profitierst du im 4-2-1-3 davon. Die Laufwege deiner Spieler sind in dieser Formation mit den passenden Settings optimal, um ein dynamisches und temporeiches Offensivspiel aufzuziehen. Defensiv stehst du mit zwei ZDMs stabil und speziell im Zentrum sicher.