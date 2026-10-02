EA FC 27 Ultimate Team: Die besten 7 PlayStyles für mehr Erfolg

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PlayStyles prägen Ultimate Team seit EA FC 24. Pros wie Vize-Weltmeister Levyfinn und der aktuelle Deutsche Meister Nassada von RBLZ Gaming kennen ihren Wert. In EA FC 27 hat EA Sports das System neu gestaltet. Hier erklären wir die Änderungen und zeigen dir unsere Top 7 PlayStyles.
Von der Couch und deiner Uni bis nach Miami: Nehme am Red Bull Wings Cup in EA FC 27 teil und qualifiziere dich über die University League und die Open League für das National Final am 14. November in Hamburg! Dort geht es um einen Spot für das World Final in Miami. Hast du das Zeug zum Wings Cup Champion in EA FC 27?
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PlayStyles in EA FC 27 Ultimate Team: Das hat sich geändert
Wie schon in EA FC 26 existieren auch in EA FC 27 Ultimate Team 36 PlayStyles in sechs Kategorien, die Liste bleibt unverändert. PlayStyles gibt es in Silber und Gold (PlayStyle+), die goldene Version verstärkt den Effekt der silbernen. David Raum von RB Leipzig (OVR: 83) trägt beispielsweise Whipped Pass+ (Harter Pass+).
Neu in EA FC 27: Eine Karte hat maximal drei PlayStyle+, bisher waren fünf möglich. Dazu hat EA Sports zehn PlayStyles überarbeitet. „Letztes Jahr haben wir bereits angefangen, Power von den PlayStyles zurück in die Attribute zu verlagern“, sagte uns Kantcho Doskov, Senior Game Design Director für EA Sports FC, auf der Gamescom 2026: „Aber das Feedback war: Es reicht noch nicht.“
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Incisive Pass (Entscheidender Pass)
Steilpässe korrigiert EA FC 27 weniger stark nach, du musst Richtung und Stärke genauer treffen. Incisive Pass hilft dir dabei: Steilpässe kommen präziser an, Effet-Pässe bekommen mehr Schnitt. Fast alle Meta-Listen setzen ihn auf ZOM und ZM an die erste Stelle. Die Plus-Version tragen Zinedine Zidane (94), Alexia Putellas (91) und Lionel Messi (89).
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Intercept (Abfangen)
Intercept vergrößert die Reichweite beim Abfangen und sichert den Ball häufiger, dein Mittel gegen die starken Steilpässe in EA FC 27. Laut EA Sports fangen jetzt auch Karten mit hohem Abfangen-Wert mehr Pässe ab. Nicolas Seiwald von RB Leipzig (81) vereint beides: Intercept und 87 beim Attribut Abfangen. Intercept+ haben unter anderem Paolo Maldini (93), Patri Guijarro (88) und Moisés Caicedo (86).
Letztes Jahr haben wir angefangen, Power von den PlayStyles zurück in die Attribute zu verlagern. Feedback war: Es reicht noch nicht.
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Anticipate (Antizipation)
Anticipate erhöht deine Erfolgschance beim Stand-Tackling, der Ball bleibt danach direkt am Fuß. Davon profitierst du vor allem beim Manuellen Verteidigen. Das Abzeichen mit dem Waschbären gehört auf jeden IV und ZDM, bei RB Leipzig trägt es neben Seiwald auch der aktuell nach Antwerpen ausgeliehene Arthur Vermeeren (76). Anticipate+ haben Franz Beckenbauer (93), Rio Ferdinand (89) und Willian Pacho (89).
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Low Driven Shot (Flacher Vollspannschuss)
Flache Abschlüsse aufs kurze Eck zählen in EA FC 27 zu den verlässlichsten Wegen zum Tor. EA Sports hat dem PlayStyle den Tempobonus gestrichen, die höhere Präzision bleibt. Leipzigs Stürmer Rômulo (78) hat Low Driven Shot auf der Basiskarte. Die Plus-Version tragen Ronaldo Nazário (94), Erling Haaland (91) und Jude Bellingham (90).
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Weitere Empfehlungen für PlayStyles in EA FC 27
Technical (Technik)
Technical beschleunigt den kontrollierten Sprint und macht weite Drehungen im Dribbling präziser. EA Sports hat den Abstand zwischen Silber und Gold verkleinert, die silberne Version reicht oft aus. Christoph Baumgartner (82) und Antonio Nusa (78) von RB Leipzig haben sie. Technical+ findest du bei Diego Maradona (95), Roberto Baggio (91) und Khvicha Kvaratskhelia (89).
Quick Step (Schneller Schritt)
Der Antrittsbonus fällt kleiner aus als in EA FC 26, auf den ersten Metern macht Quick Step trotzdem den Unterschied. Kylian Mbappé (91) und Nuno Mendes (89) haben Quick Step in Gold, ebenso die Ones-to-Watch-Karte von Ex-Leipziger und Red Bull-Athlet Yan Diomande (84).
Unser Ziel für EA FC 27: Ein PlayStyle gibt dir etwa 5 bis 10 Prozent Bonus. Ein 80er-Schütze mit Finesse Shot wird niemals besser sein als ein 99er-Schütze.
Far Reach (Große Reichweite)
Keeper mit diesem PlayStyle parieren Distanzschüsse häufiger. Gianluigi Buffon (92) und Oliver Kahn (91) besitzen die Plus-Version von Far Reach. Die Alternative gegen flache Schüsse heißt Footwork (Beinarbeit), Leipzigs Stammtorwart Maarten Vandevoordt (78) hat sie zum Beispiel.
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PlayStyles vs. Attribute: Eine neue Balance in EA FC 27
Vor einem Jahr galt die Formel PlayStyles > Ratings bzw. Attribute. EA FC 27 verschiebt das Verhältnis, Gameplay Executive Producer Sam Rivera nennt dafür eine Zahl: „Unser Ziel für EA Sports FC 27: Ein PlayStyle gibt dir etwa 5 bis 10 Prozent Bonus. Ein 80er-Schütze mit Finesse Shot wird niemals besser sein als ein 99er-Schütze.“
EA Sports justiert weiter nach: Bruiser (Kante) meldet die Community laut Doskov immer noch als zu stark, sein Team arbeitet daran. Teste deine Karten deshalb selbst und bilde dir deine eigene Meinung, welche PlayStyles wirklich noch einen echten Impact erzeugen.