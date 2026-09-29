Spieler von RB Leipzig bejubeln ein Tor in EA FC 27.
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10 hilfreiche Profitipps für EA FC 27

Du willst einen Kickstart in EA FC 27? Mit diesen heißen Tipps wirst du im Game von EA Sports schnell besser - und gewinnst schon bald mehr Matches.
Von: Christian Knoth
6 min readPublished on

Inhalt

  1. 1
    Gameplay: Belohne dich mit aktivem Verteidigen mehr denn je
  2. 2
    PlayStyles vs. Attribute: Eine neue Balance
  3. 3
    Meistere die Defensive
  4. 4
    Beherrsche den Spielaufbau
  5. 5
    Perfektioniere deine Pässe
  6. 6
    Glänze in der Offensive
  7. 7
    Werde zum Dribbel-König
  8. 8
    Mit Skillmoves zu mehr Erfolg
  9. 9
    Trainiere dein Mindset
  10. 10
    Lerne von den RBLZ Gaming Pros

Über den Autor

Der Hype Train hat keine Bremse - die Saison in EA FC 27 läuft! Das am 25. September veröffentlichte Game von Publisher EA Sports bietet erneut neue Features, die Gameplay und Spielerlebnis verändern. Wie gewohnt bekommst du auch dieses Jahr wieder zehn hilfreiche Profitipps von uns - damit du das Spiel schnellstmöglich beherrschst und deine Skills in EA FC 27 auf ein neues Level hebst.
Von der Couch und deiner Uni bis nach Miami: Nehme am Red Bull Wings Cup in EA FC 27 teil und qualifiziere dich über die University League und die Open League für das National Final am 14. November in Hamburg! Dort geht es um einen Spot für das World Final in Miami. Hast du das Zeug zum Wings Cup Champion in EA FC 27?

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Unser EA FC 27 Guide ist der perfekte Begleiter für die ganze Saison. Ob du Anfänger oder ein Advanced Player bist, spielt keine Rolle. Für deinen persönlichen Fortschritt nimmst du hier einiges mit. Mit diesen 10 Profitipps bist du deinen Gegnern in EA FC 27 immer einen Schritt voraus!
01

Gameplay: Belohne dich mit aktivem Verteidigen mehr denn je

Das Gameplay in EA FC 27 fühlt sich anders an als im Vorgänger EA FC 26. Gründe dafür gibt es einige. Unter anderem wurde die automatische KI-Verteidigung zurückgenommen. Es reicht nicht mehr bloß aus, Räume zuzustellen. Du musst in EA FC 27 wieder selbst aktiv werden. Das “Jockeying” wurde beschleunigt und die Reichweite manueller Zweikämpfe erhöht, solange du aktiv verteidigst.
„Wir haben unser KI-Verteidigungssystem komplett neu aufgebaut", sagte uns Sam Rivera, Gameplay Executive Producer von EA FC, während der Gamescom 2026 in Köln: "Kontrollierst du jetzt einen Verteidiger, sind Tacklings, Blocks und Interceptions besser, das Stellungsspiel reagiert direkter. Die KI-Verteidiger übernehmen nicht mehr automatisch alles – läuft die KI am Ball vorbei, bekommt sie ihn auch nicht mehr."
Das Ergebnis: Wer das Verteidigen schnell beherrscht (konkrete Tipps für die Defensive findest du weiter unten) und mit aktivem Spiel gegen den Ball Verantwortung übernimmt, verschafft sich einen entscheidenden Vorteil. Diese Reduzierung des Zufallsfaktors und die Erweiterung der notwendigen Skills war seit Jahren ein Community-Wunsch. Jetzt ist er Realität geworden. „Defensiv wird sich das in EA FC 27 komplett anders anfühlen – es fühlt sich einfach lohnender an, wenn du dir den Ball selbst erkämpfst", so Rivera.
Quotation
Unser Ziel für EA FC 27: Ein PlayStyle gibt dir etwa 5 bis 10 Prozent Bonus. Ein 80er-Schütze mit Finesse Shot wird niemals besser sein als ein 99er-Schütze.
Sam Rivera
Christopher Nkunku von RB Leipzig dribbelt in EA FC 27.

Christopher Nkunku dribbelt in EA FC 27 wieder für RB Leipzig

© EA Sports

02

PlayStyles vs. Attribute: Eine neue Balance

Das Verhältnis von PlayStyles und klassischen Attributen von Spielern und Spielerinnen war in den letzten Jahren in EA FC klar verteilt: PlayStyles waren so dominant, dass normale Attributwerte vernachlässigt werden konnten. In EA FC 27 ändert sich das. „Letztes Jahr haben wir bereits angefangen, Power von den PlayStyles zurück in die Attribute zu verlagern - das wollte die Community", so Kantcho Doskov, Senior Game Design Director für EA FC, während der Gamescom 2026: "Aber das Feedback war: Es reicht noch nicht. In FC 27 gehen wir weiter - über zehn PlayStyles wurden neu balanciert."
Doskovs EA Sports-Kollege Sam Rivera ergänzt: „Unser Ziel für EA FC 27: Ein PlayStyle gibt dir etwa 5 bis 10 Prozent Bonus. Ein 80er-Schütze mit Finesse Shot wird niemals besser sein als ein 99er-Schütze." Mit diesen Anpassungen solltest du dir also so schnell wie möglich bewusst machen, dass Attribute wieder relevanter sind. Es nicht mehr nur auf die richtigen PlayStyles ankommt. Auch klassische OP-PlayStyles aus EA FC 26 - wie zum Beispiel Bruiser - wurden überarbeitet, um eine neue Balance herzustellen.
03

Meistere die Defensive

Die vielen Neuerungen jedes Jahr können durchaus etwas erschlagend wirken, sodass du dir vielleicht die Frage stellst: Muss ich alles komplett neu lernen? Hier können wir dich beruhigen. Viele Basics bleiben in EA FC 27 gleich - das gilt auch für die Defensive. Eine stabile Verteidigung ist weiterhin das A und O für deinen langfristigen Erfolg. Hier haben wir sechs Tipps für eine stabilere Abwehr, weniger Gegentore - und schlussendlich mehr Siege.

6 Tipps für deine Defensive in EA FC 27

Spieler von RB Leipzig bejubeln in EA FC 27 ein Tor.

Jubeltraube auf dem virtuellen Rasen: Die Roten Bullen on fire!

© EA Sports

04

Beherrsche den Spielaufbau

Für einen kontrollierten Spielaufbau gilt es, die Ruhe zu bewahren. Auch dann, wenn dich dein Gegner unter Druck setzt. Zu viel Hektik führt zu Fehlpässen, Kontern und unnötigen Gegentoren. Es kommt beim Spielaufbau besonders auf Ballkontrolle und strukturiertes Passspiel an.

Darauf kommt es beim Spielaufbau an

05

Perfektioniere deine Pässe

Anknüpfend daran: Kontrolle im Passspiel wird tatsächlich von vielen Spielern immer wieder vernachlässigt. Stattdessen wird die Passtaste unkontrolliert, wild und mehrfach hintereinander gedrückt, um sich irgendwie - ohne System und Struktur - aus einer brenzligen Situation zu befreien. Dass dies nicht erfolgsversprechend ist, erklärt sich von selbst. Über jeden Pass solltest du dir Gedanken machen. Schon die kleinste Ungenauigkeit kann zu Fehlpässen führen.

So verbesserst du dein Passspiel

06

Glänze in der Offensive

Im Angriffe führen verschiedene Wege zum Torerfolg. Wichtig ist, dass du nicht immer den gleichen Weg wählst. Das macht dich zu berechenbar.

3 Wege zum Torerfolg

Finesse-Schüsse aus der Distanz

Vor allem Finesse-Schüsse aufs lange Eck sind aus der Distanz ein Mittel zum Torerfolg.

07

Werde zum Dribbel-König

Wenn du dich offensiv durchsetzen willst, kommst du nicht drumherum, dein Dribbling zu verbessern. Hier erklären wir dir, worauf es beim Dribbling in EA FC 27 ankommt.

Dribblings in EA FC 27

Blick in die Red Bull Arena in EA FC 27 aus der Vogelperspektive.

Ein Blick in die Red Bull Arena in EA FC 27

© EA Sports

08

Mit Skillmoves zu mehr Erfolg

Wenn es um Skillmoves geht, werden viele Spieler:innen schnell nervös. Zu kompliziert. Zu schwer. Zu zeitintensiv, um sie zu erlernen. Stimmt aber alles nicht. Es gibt viele Moves, die nicht kompliziert und einfach zu erlernen sind. Sie sind effektiv und verbessern euer Spiel.
Wir stellen dir hier drei Basic Skillmoves vor, die es seit vielen Jahren gibt und auch in EA FC 27 wieder sehr gut funktionieren. Anschließend stellen wir euch alle neuen Skillmoves in EA FC 27 vor.

Lerne alle Skillmoves in EA FC 27 kennen

EA FC 27: Der große Skillmoves Guide

7 min read
Zur Story

Basic Skillmoves in EA FC 27

Fake Shot - Ein-Stern-Skillmove

Ballrolle - Zwei-Sterne-Skillmove

Drag Back - Zwei-Sterne-Skillmove

Neue Skillmoves in EA FC 27

Neuer EA FC 27 Skillmove

Schwierigkeitsgrad

Fake Turn

3 Sterne

Ball Roll Spin

4 Sterne

Stepover Combo (Jog)

5 Sterne

Kneel Header

keine Sterne-Zuordnung - nur mit Trickster-PlayStyle möglich

09

Trainiere dein Mindset

In EA FC 27 geht es um mehr, als nur das Gameplay zu beherrschen. Für langfristigen Erfolg spielt auch mentale Stärke eine Rolle. Ausraster, zerstörte Controller und Monitore: All das sollte der Vergangenheit angehören, wenn du in EA FC 27 dein nächstes Level erreichen willst. Emotionen gehören zwar auch im virtuellen Fußball dazu. Aber die deine Nerven zu verlieren, bringt dich kein Stück weiter. Wer die Nerven verliert, verliert auch das Spiel.

Was du bei einem Rückstand tun solltest

10

Lerne von den RBLZ Gaming Pros

Es gibt viele EA FC 27 Pros, die Tutorials produzieren und dir in ihren Streams Tipps geben. Wenn du nach unseren vielen EA FC 27 Tipps noch nicht genug hast und mehr lernen willst, dann besuche die YouTube-, Twitch- und TikTok-Kanäle der Pros von RBLZ Gaming - dem EA FC 27-Team von RB Leipzig und mehrfachen Weltmeister in FC. Umut Gültekin, Donovan Hunt, Levy Finn Rieck und weitere Spieler:innen bieten dir regelmäßig spannenden Content zu EA FC 27 - besonders zu Ultimate Team.
Tipp: Verfolge auch komplette Spiele der Pros von RBLZ Gaming bei YouTube oder Twitch. Schaue Livestreams von großen Turnieren und versuche, selbst zu analysieren, was die Profis so stark macht. Bestenfalls kannst du dich von den Spielweisen, Standardvarianten, und Torabschlüssen von Umut, Donovan & Co. für dein eigenes Spiel inspirieren lassen.
Fühlst du dich bereit für die neue Saison in EA FC 27? Denke immer daran: Nicht alles kann immer sofort klappen. Aber mit Zeit und Geduld wirst du dich im Game weiterentwickeln und deine persönliche Erfolgsstory schreiben. Let's go!