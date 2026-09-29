10 hilfreiche Profitipps für EA FC 27

Über den Autor Christian Knoth Christian Knoth ist ehemaliger Profi im eFootball. Er war deutscher Nationalspieler, wurde Europameister und trat bei nationalen und internationalen Meisterschaften gegen die besten Spieler der Welt an. Mittlerweile ist Chris seit vielen Jahren Coach und er trainierte auch schon Esportler in der Virtual Bundesliga - die offizielle Deutsche Meisterschaft in EA FC 27. Auf redbull.com begleitet dich Chris auf deinem Weg zu einem besseren Spieler und gibt regelmäßig EA FC 27 Tipps .

Der Hype Train hat keine Bremse - die Saison in EA FC 27 läuft! Das am 25. September veröffentlichte Game von Publisher EA Sports bietet erneut neue Features, die Gameplay und Spielerlebnis verändern. Wie gewohnt bekommst du auch dieses Jahr wieder zehn hilfreiche Profitipps von uns - damit du das Spiel schnellstmöglich beherrschst und deine Skills in EA FC 27 auf ein neues Level hebst.

Von der Couch und deiner Uni bis nach Miami: Nehme am Red Bull Wings Cup in EA FC 27 teil und qualifiziere dich über die University League und die Open League für das National Final am 14. November in Hamburg! Dort geht es um einen Spot für das World Final in Miami . Hast du das Zeug zum Wings Cup Champion in EA FC 27?

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Unser EA FC 27 Guide ist der perfekte Begleiter für die ganze Saison. Ob du Anfänger oder ein Advanced Player bist, spielt keine Rolle. Für deinen persönlichen Fortschritt nimmst du hier einiges mit. Mit diesen 10 Profitipps bist du deinen Gegnern in EA FC 27 immer einen Schritt voraus!

01 Gameplay: Belohne dich mit aktivem Verteidigen mehr denn je

Das Gameplay in EA FC 27 fühlt sich anders an als im Vorgänger EA FC 26 . Gründe dafür gibt es einige. Unter anderem wurde die automatische KI-Verteidigung zurückgenommen. Es reicht nicht mehr bloß aus, Räume zuzustellen. Du musst in EA FC 27 wieder selbst aktiv werden. Das “Jockeying” wurde beschleunigt und die Reichweite manueller Zweikämpfe erhöht, solange du aktiv verteidigst.

„Wir haben unser KI-Verteidigungssystem komplett neu aufgebaut", sagte uns Sam Rivera, Gameplay Executive Producer von EA FC, während der Gamescom 2026 in Köln: "Kontrollierst du jetzt einen Verteidiger, sind Tacklings, Blocks und Interceptions besser, das Stellungsspiel reagiert direkter. Die KI-Verteidiger übernehmen nicht mehr automatisch alles – läuft die KI am Ball vorbei, bekommt sie ihn auch nicht mehr."

Das Ergebnis: Wer das Verteidigen schnell beherrscht (konkrete Tipps für die Defensive findest du weiter unten) und mit aktivem Spiel gegen den Ball Verantwortung übernimmt, verschafft sich einen entscheidenden Vorteil. Diese Reduzierung des Zufallsfaktors und die Erweiterung der notwendigen Skills war seit Jahren ein Community-Wunsch. Jetzt ist er Realität geworden. „Defensiv wird sich das in EA FC 27 komplett anders anfühlen – es fühlt sich einfach lohnender an, wenn du dir den Ball selbst erkämpfst", so Rivera.

Quotation Unser Ziel für EA FC 27: Ein PlayStyle gibt dir etwa 5 bis 10 Prozent Bonus. Ein 80er-Schütze mit Finesse Shot wird niemals besser sein als ein 99er-Schütze. Sam Rivera

Christopher Nkunku dribbelt in EA FC 27 wieder für RB Leipzig © EA Sports

02 PlayStyles vs. Attribute: Eine neue Balance

Das Verhältnis von PlayStyles und klassischen Attributen von Spielern und Spielerinnen war in den letzten Jahren in EA FC klar verteilt: PlayStyles waren so dominant, dass normale Attributwerte vernachlässigt werden konnten. In EA FC 27 ändert sich das. „Letztes Jahr haben wir bereits angefangen, Power von den PlayStyles zurück in die Attribute zu verlagern - das wollte die Community", so Kantcho Doskov, Senior Game Design Director für EA FC, während der Gamescom 2026: "Aber das Feedback war: Es reicht noch nicht. In FC 27 gehen wir weiter - über zehn PlayStyles wurden neu balanciert."

Doskovs EA Sports-Kollege Sam Rivera ergänzt: „Unser Ziel für EA FC 27: Ein PlayStyle gibt dir etwa 5 bis 10 Prozent Bonus. Ein 80er-Schütze mit Finesse Shot wird niemals besser sein als ein 99er-Schütze." Mit diesen Anpassungen solltest du dir also so schnell wie möglich bewusst machen, dass Attribute wieder relevanter sind. Es nicht mehr nur auf die richtigen PlayStyles ankommt. Auch klassische OP-PlayStyles aus EA FC 26 - wie zum Beispiel Bruiser - wurden überarbeitet, um eine neue Balance herzustellen.

03 Meistere die Defensive

Die vielen Neuerungen jedes Jahr können durchaus etwas erschlagend wirken, sodass du dir vielleicht die Frage stellst: Muss ich alles komplett neu lernen? Hier können wir dich beruhigen. Viele Basics bleiben in EA FC 27 gleich - das gilt auch für die Defensive. Eine stabile Verteidigung ist weiterhin das A und O für deinen langfristigen Erfolg. Hier haben wir sechs Tipps für eine stabilere Abwehr, weniger Gegentore - und schlussendlich mehr Siege.

6 Tipps für deine Defensive in EA FC 27 Zweikampf-Timing Bei Zweikämpfen kommt es auf das Timing an. Mit Tacklings im richtigen Moment springt der Ball nicht direkt wieder zum Gegner. Das „Ping Pong“ aus früheren Jahren des Games gibt es nicht mehr so extrem. Aber: Erwarte nicht, dass ein Spieler mit Gesamtrating von 60 und Tacklingwert von 40 jeden Zweikampf gewinnt - nur, weil du richtig stehst. Je höher der Tacklingwert, desto größer deine Erfolgschance beim Tackling. Richtiges Pressing Gezieltes Pressing zwingt deine Gegner zu Ballverlusten. Mit R1/RB baust du mit einem weiteren Spieler konstant Druck auf den ballführenden Spieler auf. Je aggressiver du damit umgehst, desto mehr verwirrst du den Angreifer. Aber Vorsicht: Gleichzeitig öffnest du mit aggressivem Drücken von R1/RB deine Verteidigungslinie für weitere Stürmer. Wäge ab, wie oft du R1/RB drückst. Mit welchem zusätzlichen Spieler du Druck aufbaust, siehst du anhand des grauen Symbols über diesem Spieler. Dies ist auch der Spieler, den du bei einem Spielerwechsel (Rechter Stick oder L1/LB) angewählt bekommst. Lass deine Innenverteidiger in der Kette Deine Innenverteidiger aus der Abwehrkette herauszuziehen, ist einer der größten Fehler, die du machen kannst. Dabei entstehen riesige Lücken, die dein Gegner für gefährliche Steilpässe ausnutzt. Laufe mit Mittelfeldspielern zurück Damit du die Innenverteidiger in der Abwehrkette lassen, aber trotzdem schon weiter vorne verteidigen kannst, laufe mit einem deiner Mittelfeldspieler zurück. So generierst du außerdem ein Überzahlspiel und hast einen weiteren Spieler, mit dem du die Angriffe deiner Gegner abblockst. Lücken in deiner Verteidigung sind so schwieriger zu finden. Verteidige mit L2/LT Hast du beim Verteidigen L2/LT nicht gedrückt, fehlt dir in Zweikämpfen der Zugriff und du lässt die Gegenspieler zu oft vorbeiziehen. Mit L2/LT (Jockey-Verteidigung) stehst du besser, bewegst dich in einem kleineren Radius und verteidigst durch schnellere Bewegungen auf kleinem Raum optimal. Drückst du gleichzeitig L2/LT und R2/RT, bewegst du dich schneller und hast trotzdem noch den Blick nur auf den ballführenden Spieler gerichtet. Auch bei hohem Tempo kannst du mit L2/LT top verteidigen. Verteidige selbst und übernehme Verantwortung Verlasse dich niemals allein auf die CPU-Verteidigung, sondern verteidige vor allem manuell. Wie bereits erklärt, lohnt sich das manuelle Verteidigen mehr denn je und die KI-Verteidigung wurde abgeschwächt. Nur wenn du absolute Top-Spieler in der Defensive hast, kann die CPU-Verteidigung hilfreich sein. Übe das manuelle Verteidigen mit unseren oben genannten Tipps und verteidige selbst.

Jubeltraube auf dem virtuellen Rasen: Die Roten Bullen on fire! © EA Sports

04 Beherrsche den Spielaufbau

Für einen kontrollierten Spielaufbau gilt es, die Ruhe zu bewahren. Auch dann, wenn dich dein Gegner unter Druck setzt. Zu viel Hektik führt zu Fehlpässen, Kontern und unnötigen Gegentoren. Es kommt beim Spielaufbau besonders auf Ballkontrolle und strukturiertes Passspiel an.

Darauf kommt es beim Spielaufbau an Ballkontrolle Ruhe ist hier entscheidend. Du darfst nicht schon nervös werden, wenn sich ein Gegenspieler nur nähert. Habe Selbstvertrauen in deine Skills, bleibe gelassen und vermeide Hektik. Außerdem sind deine Dribbling-Skills entscheidend. Beherrschst du das Dribbling, hältst du dem Pressing deines Gegners besser stand. Weil du so auf engstem Raum den Ball am Fuß hast und den Gegenspieler vom Ball fernhältst. Passspiel Auch hier gilt: Bleibe ruhig und geduldig. Drückst du zu hektisch X/A, spielst du einen ungenauen Pass oder direkt einen Fehlpass. Wenn du einen Pass spielst, sollte die Passrichtung auch die Blickrichtung des Spielers sein. Schaust du mit deinem Spieler nach vorne und passt nach links oder rechts, kommt der Ball womöglich ungenau oder gar nicht bei einem Mitspieler an. Spiele also am besten erst einen Pass, wenn du deinen Mitspieler auch anschaust. Es ist wie im realen Fußball: Die Spieler haben rechts, links und hinten keine Augen!

05 Perfektioniere deine Pässe

Anknüpfend daran: Kontrolle im Passspiel wird tatsächlich von vielen Spielern immer wieder vernachlässigt. Stattdessen wird die Passtaste unkontrolliert, wild und mehrfach hintereinander gedrückt, um sich irgendwie - ohne System und Struktur - aus einer brenzligen Situation zu befreien. Dass dies nicht erfolgsversprechend ist, erklärt sich von selbst. Über jeden Pass solltest du dir Gedanken machen. Schon die kleinste Ungenauigkeit kann zu Fehlpässen führen.

So verbesserst du dein Passspiel 5 Tipps für einen genauen Pass Schaue deine Anspielstation an und stehe nicht seitlich oder mit dem Rücken zu ihr. Stehe nicht zu weit weg von der Anspielstation. Achte darauf, dass sich kein Gegenspieler im Passweg befindet. Spiele kontrollierte Bälle - sofern möglich mit vorheriger Ballannahme und Ballmitnahme. Drücke X/A nur so lange, wie es der Passweg verlangt (bei einem sehr kurzen Pass reicht es, wenn du die Passtaste nur kurz antippst).

06 Glänze in der Offensive

Im Angriffe führen verschiedene Wege zum Torerfolg. Wichtig ist, dass du nicht immer den gleichen Weg wählst. Das macht dich zu berechenbar.

3 Wege zum Torerfolg Angriff durch die Mitte Hier triffst du auf engem Raum viele schnelle Entscheidungen. Schnelles Passspiel, Dribbling und Skillmoves sind entscheidend, um Gegenspieler ins Leere laufen zu lassen. Für die Kreierung von Torchancen muss im richtigen Moment der Pass in die Schnittstelle kommen. Besonders Steilpässe können im richtigen Augenblick effektiv sein. Grund dafür ist auch, dass die Laufwege von Spielern in EA FC 27 intelligenter denn je gewählt werden. Angriff über die Außen Hier hast du oft mehr Platz, als wenn du durch die Mitte spielst. Aber: Du bist so weiter vom gegnerischen Tor entfernt und musst dich irgendwann entscheiden, wie du den Ball wieder in die Mitte bringen willst. Dafür gibt es mehrere Optionen. Entweder du wählst die einfachste Lösung und schlägst eine hohe Flanke in die Mitte. Mit hohen Flanken musst du aber oft einen weiten Weg überbrücken und daher lässt die Genauigkeit hin und wieder zu wünschen übrig. Steht einer deiner Spieler nicht komplett frei im Strafraum, solltest du dir zweimal überlegen, ob du deinen Ball mit einer Flanke abgeben oder ihn noch am Fuß halten willst. Eine weitere Möglichkeit ist, von außen wieder in die Mitte zu ziehen - entweder mit schnellen, gezielten Kurzpässen sowie druckvollen Pässen in den Strafraum (X/A + R1/RB) oder einem gekonnten Sololauf - auch mit der Anwendung von Skillmoves. Oft rechnet dein Gegner nicht damit und die Abwehr ist unsortiert. Von innen zunächst nach außen und dann wieder von außen nach innen zu ziehen kann effektiv sein. Schüsse aus der Distanz Versuche nicht ständig, den Ball ins Tor zu tragen. Schüsse außerhalb des Strafraums sind effektiver, als du vielleicht denkst. Durch die besser gewordenen Torhüter ist es ohnehin schwieriger, innerhalb des Strafraums ein Tor zu erzielen. Du sollst aber nicht aus jeder möglichen Situation draufknallen. Wenn du aus der Distanz schießt, brauchst du den richtigen Spieler und Spot dafür. Wenn du genug Platz hast und der Ball auf dem starken Fuß liegt, zieh ruhig mal ab!

Finesse-Schüsse aus der Distanz Vor allem Finesse-Schüsse aufs lange Eck sind aus der Distanz ein Mittel zum Torerfolg.

07 Werde zum Dribbel-König

Wenn du dich offensiv durchsetzen willst, kommst du nicht drumherum, dein Dribbling zu verbessern. Hier erklären wir dir, worauf es beim Dribbling in EA FC 27 ankommt.

Dribblings in EA FC 27 Left Stick Dribbling Das klassische Left Stick Dribbling ist wieder deutlich stärker in EA FC 27. Eine große Veränderung im Vergleich zu den letzten beiden Games, in denen es schwächer war und damit an Relevanz verloren hatte. In EA FC 27 musst du dich hier wieder umstellen. Left Stick Dribbling is great again! First Touch Der First Touch ist beim Dribbling sehr wichtig. Entscheidest du dich für einen direkten Sprint? Hast du dafür genügend Freiräume? Oder führt ein Sprint-Dribbling zu einem schnellen Ballverlust? Du musst in EA FC 27 effektiv dribbeln und dir deine Entscheidungen genauer überlegen. Abschirmen Die schon in EA FC 26 umgesetzte Abschwächung des Abschirmens führt dazu, dass du beim Dribbeln mehr Distanz zu deinen Gegenspielern wahren solltest. Beobachte deine Gegenspieler genau und reagiere schnell auf ihre Bewegungen. Dann wirst du beim Dribbeln auch die richtigen Entscheidungen treffen und Ballverluste vermeiden.

Ein Blick in die Red Bull Arena in EA FC 27 © EA Sports

08 Mit Skillmoves zu mehr Erfolg

Wenn es um Skillmoves geht, werden viele Spieler:innen schnell nervös. Zu kompliziert. Zu schwer. Zu zeitintensiv, um sie zu erlernen. Stimmt aber alles nicht. Es gibt viele Moves, die nicht kompliziert und einfach zu erlernen sind. Sie sind effektiv und verbessern euer Spiel.

Wir stellen dir hier drei Basic Skillmoves vor, die es seit vielen Jahren gibt und auch in EA FC 27 wieder sehr gut funktionieren. Anschließend stellen wir euch alle neuen Skillmoves in EA FC 27 vor.

Basic Skillmoves in EA FC 27

Fake Shot - Ein-Stern-Skillmove Ausführung Oft reicht schon der klassische Fake Shot, um deinen Gegner auf dem falschen Fuß zu erwischen. Das Entscheidende sind aber die verschiedenen Ausführungen. Du drückst erst die Schuss-/Flankentaste. Jetzt drückst du die Passtaste, um die Schusstäuschung auszuführen. Gleichzeitig bestimmst du mit dem linken Stick, in welche Richtung du dich nach der Schusstäuschung bewegst. Damit entscheidest du auch, ob du das Tempo beibehältst oder es mit einem Richtungswechsel rausnimmst. Möglich ist auch, den linken Stick gar nicht zu berühren. Dann führst du eine Schusstäuschung in den Stand aus. Außerdem gibt es eine Schusstäuschung mit anschließendem Tempoboost. Dafür drückst du zusätzlich zur normalen Schusstäuschung L1/LB. Wenn du also eine Schusstäuschung beispielsweise schräg nach rechts oder links ausführen und dabei an Tempo gewinnen willst, nutze die L1/LB-Taste definitiv. Kommst du damit vorbei an deinem Gegenspieler, wird es für ihn schwer, dich wieder einzuholen. Anwendung Der Fake Shot hilft dir in vielen Situationen. Du kannst dich im Strafraum und um ihn herum in vielversprechende Abschlusspositionen bringen. Mit dem Fake Shot in den Stand lassen sich Laufduelle mit deinen Gegenspielern abbrechen. Läuft der Gegenspieler weiter, hast du für kurze Zeit wieder Platz und du bekommst die Chance, neue Spielsituationen zu kreieren. Die Schusstäuschung mit Tempoboost bietet sich speziell auf den Außen an, wenn du für Sprints mit deinen Flügelspielern zusätzlichen Speed brauchst.

Ballrolle - Zwei-Sterne-Skillmove Ausführung Alles, was du für die Ballrolle brauchst, ist der rechte Stick. Du drückst den Stick in die Richtung, in die du die Ballrolle ausführen möchtest. Läufst du geradeaus auf das rechte Tor zu und du willst eine Ballrolle nach rechts ausführen, drückst du den rechten Stick beispielsweise nach rechts. Damit es mit der Ballrolle klappt, musst du den Stick für eine kurze Zeit in die jeweilige Richtung gedrückt halten. Je länger du den Stick in diese Richtung drückst, desto mehr Ballrollen führt dein Spieler aus. Anwendung Für die optimale Anwendung der Ballrolle kommt es besonders auf den richtigen Zeitpunkt an. Ein Beispiel: Du rennst mit deinem Spieler nach vorne und ein Gegenspieler läuft auf dich zu. Du erahnst, dass dein Gegner ins Tackling gehen wird, um dir den Ball abzunehmen. Kurz vor dem Tackling kommt die Ballrolle ins Spiel. Mit der Ballrolle umgehst du den Zweikampf und lässt den Gegenspieler ins Leere tacklen. Nutzt du die Ballrolle aber zu früh oder zu spät, bringt sie nicht den erhofften Mehrwert und dein Gegenspieler nimmt dir im schlimmsten Fall den Ball ab.

Drag Back - Zwei-Sterne-Skillmove Ausführung Drücke R1/RB und ziehe gleichzeitig den linken Stick ausgehend von der Laufrichtung deines Spielers nach hinten. Läufst du geradeaus auf das rechte Tor zu, drückst du den linken Stick nach links, läufst du auf das linke Tor zu, drückst du den Stick nach rechts. Dadurch ziehst du erst einmal den Ball zurück. Jetzt kommt es zur entscheidenden Bewegung, die den Drag Back so unberechenbar und effektiv macht. Du kannst den Exit Move des Drag Backs in jede mögliche Richtung ausführen. Entweder du lässt den linken Stick nach hinten gedrückt, oder du drückst ihn abschließend nach rechts, links oder vorne. Anwendung Die verschiedenen möglichen Exit-Move-Richtungen lassen deinen Gegner nur schwer erahnen, was du mit dem Drag Back vorhast. Zwei konkrete Anwendungsmöglichkeiten: Du wirst bei einem Sprint von einem Verteidiger eingeholt. Mit dem Drag Backs lässt du den Gegenspieler ins Leere laufen und verschaffst dir wieder Platz. Du spielst deinen Stürmer am Strafraum an. Mit dem Drag Back lässt du deinen Gegenspieler aussteigen und bringst dich in Schussposition.

Neue Skillmoves in EA FC 27

Neuer EA FC 27 Skillmove Schwierigkeitsgrad Fake Turn 3 Sterne Ball Roll Spin 4 Sterne Stepover Combo (Jog) 5 Sterne Kneel Header keine Sterne-Zuordnung - nur mit Trickster-PlayStyle möglich

09 Trainiere dein Mindset

In EA FC 27 geht es um mehr, als nur das Gameplay zu beherrschen. Für langfristigen Erfolg spielt auch mentale Stärke eine Rolle. Ausraster, zerstörte Controller und Monitore: All das sollte der Vergangenheit angehören, wenn du in EA FC 27 dein nächstes Level erreichen willst. Emotionen gehören zwar auch im virtuellen Fußball dazu. Aber die deine Nerven zu verlieren, bringt dich kein Stück weiter. Wer die Nerven verliert, verliert auch das Spiel.

Was du bei einem Rückstand tun solltest Bleibe mental stark Wenn du zurückliegst und nichts zu funktionieren scheint, behalte die Ruhe. Halte die Konzentration hoch und bleibe mental stark. EA FC 27 ist auch Kopfsache! Beginnst du, dich über einzelne Spielsituationen, deine Spieler oder EA FC 27 allgemein aufzuregen, bist du schon auf der Verliererstraße. Du steigerst dich rein und bemängelst jede Kleinigkeit. Dadurch zerstörst du dein Spiel und rufst nicht das ab, was du drauf hast. Nur wer mental durchgängig stark und das komplette Spiel über fokussiert ist, hat das Zeug zum Champion.

10 Lerne von den RBLZ Gaming Pros

Es gibt viele EA FC 27 Pros, die Tutorials produzieren und dir in ihren Streams Tipps geben. Wenn du nach unseren vielen EA FC 27 Tipps noch nicht genug hast und mehr lernen willst, dann besuche die YouTube-, Twitch- und TikTok-Kanäle der Pros von RBLZ Gaming - dem EA FC 27-Team von RB Leipzig und mehrfachen Weltmeister in FC. Umut Gültekin , Donovan Hunt , Levy Finn Rieck und weitere Spieler:innen bieten dir regelmäßig spannenden Content zu EA FC 27 - besonders zu Ultimate Team.

Tipp: Verfolge auch komplette Spiele der Pros von RBLZ Gaming bei YouTube oder Twitch. Schaue Livestreams von großen Turnieren und versuche, selbst zu analysieren, was die Profis so stark macht. Bestenfalls kannst du dich von den Spielweisen, Standardvarianten, und Torabschlüssen von Umut, Donovan & Co. für dein eigenes Spiel inspirieren lassen.

Fühlst du dich bereit für die neue Saison in EA FC 27? Denke immer daran: Nicht alles kann immer sofort klappen. Aber mit Zeit und Geduld wirst du dich im Game weiterentwickeln und deine persönliche Erfolgsstory schreiben. Let's go!