EA FC 27: Diese 10 Offensiv-Talente machen dein Team zur Tormaschine

Egal, ob du in EA FC 27 den Karrieremodus oder Ultimate Team spielst - vielversprechende junge Spieler:innen zu entdecken, ist immer ein kluger Schachzug. Hier konzentrieren wir uns auf Offensivtalente, die du im Karrieremodus in EA FC 27 im Auge behalten solltest.

Natürlich mussten wir ein paar Grundregeln festlegen. Da Vereine Talente zunehmend in jüngerem Alter verpflichten, ist es nicht immer einfach, genau zu definieren, was jemanden zu einem aufstrebenden Star macht. Für diese Liste haben wir uns entschieden, uns ausschließlich auf Spieler:innen im Alter von 21 Jahren oder jünger zu fokussieren – und im Idealfall auf solche, die dich nicht gleich zu Beginn 120 Millionen Euro kosten!

Noch etwas ist erwähnenswert: Da in EA FC 27 dynamische Werte eingeführt wurden, scheinen die Potenzialwerte vielleicht etwas schwerer einzuschätzen zu sein. In Wirklichkeit entwickeln sich deine jungen Stars aber weiterhin wie bisher. Der Unterschied besteht darin, dass die Gesamtbewertung der Spieler:innen im Laufe der Saison je nach Form, Moral, Einsatzzeit, Fitness und Konkurrenz um einen Platz in der Mannschaft schwanken kann. Einen genaueren Einblick, wie das alles funktioniert, findest du in unserem Guide zum Karrieremodus .

Von der Couch und deiner Uni bis nach Miami: Nehme am Red Bull Wings Cup in EA FC 27 teil und qualifiziere dich über die University League und die Open League für das National Final am 14. November in Hamburg! Dort geht es um einen Spot für das World Final in Miami . Hast du das Zeug zum Wings Cup Champion in EA FC 27?

01 Linda Caicedo – LF (Real Madrid)

Linda Caicedo von Real Madrid ist in EA FC 27 blitzschnell © EA Sports

Gesamtbewertung: 85

Potenzial: 92 (+7)

Alter: 21

Fangen wir mit einer Spielerin an, deren Potenzialzuwachs von sieben Punkten vielleicht nicht besonders spektakulär wirkt. Doch die Verpflichtung von Linda Caicedo eröffnet dir zahlreiche Optionen auf dem linken Flügel. Mit 90 bei der Beschleunigung, 96 bei der Sprintgeschwindigkeit und 91 beim Dribbling hat sie alles, was nötig ist, um der gegnerischen Abwehr ernsthafte Probleme zu bereiten. Der einzige Haken? Du musst Florentino Pérez davon überzeugen, die Kolumbianerin bei Real Madrid ziehen zu lassen.

02 Vicky López – RF (FC Barcelona)

Die Stärken von Vicky López sind das Passspiel und der Abschluss © EA Games

Gesamtbewertung: 84

Potenzial: 91 (+7)

Alter: 20

Wenn du einen beeindruckenden Angriff mit einem ausgeprägten „Liga F“-Flair aufbauen willst, ist Vicky López eine hervorragende Option auf dem rechten Flügel. Im Gegensatz zu Caicedo ist die Spanierin nicht unbedingt die gefährlichste Spielerin in Eins-gegen-Eins-Situationen, aber ihr Passspiel und ihr Abschluss machen sie zu einer echten Bedrohung. Wenn du ein Fan von ballbesitzorientiertem Fußball bist, ist sie auf jeden Fall eine Überlegung wert.

03 Yan Diomandé – RF (Real Madrid)

Yan Diomandé wechselte nach seinem Durchbruch bei RB Leipzig zu Real Madrid © EA Sports

Gesamtbewertung: 84

Potenzial: 90 (+6)

Alter: 19

Yan Diomandé hat das Zeug zum Superstar - sowohl in EA FC 27 als auch im realen Fußball. Nachdem der Nationalspieler der Elfenbeinküste in den Nachwuchsprogrammen von MLS-Vereinen und Leganés in Spanien groß geworden war, hat er sich bei RB Leipzig zum Weltklasse-Spieler entwickelt.

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Seit August 2026 spielt Diomandé bei Real Madrid. Wenn du einen außergewöhnlich schnellen rechten Flügelspieler suchst, der bei Kontern für Chaos sorgen kann, hast du hier genau den Richtigen gefunden: Yan Diomandé hat 93 bei der Beschleunigung, 93 bei der Sprintgeschwindigkeit und 87 beim Dribbling.

Yan Diomandé wird die Abwehrreihen der La Liga in Angst versetzen © Martin Seilbert/Red Bull Content Pool

04 Eli Junior Kroupi – ST (AFC Bournemouth)

Eli Junior Kroupi ist auf dem Weg zum perfekten Stürmer. © EA Games

Gesamtbewertung: 80

Potenzial: 88 (+8)

Alter: 20

Eli Junior Kroupi, der aus der Jugend des FC Lorient stammt, spielt seit 2024 bei AFC Bournemouth in der Premier League. Mit gerade mal 20 Jahren weckt er bereits das Interesse einiger der größten Vereine Europas. In EA FC 27 verfügt der Franzose über alle Eigenschaften eines kompletten Stürmers, wobei seine Durchschnittswerte für Tempo, Schuss und Dribbling alle über 80 liegen.

Mit einem Gesamtpotenzial von 88 ist er ein großes Talent. Das einzige Hindernis dürfte die Ablösesumme sein, die nötig ist, um ihn von seinem Premier-League-Verein loszueisen.

05 Endrick – ST (Real Madrid)

Endrick in EA FC 27 © FUT.GG

Gesamtwertung: 79

Potenzial: 88 (+11)

Alter: 20

Nach einem vielversprechenden Start bei Real Madrid hatte Endrick zunächst Schwierigkeiten, sich einen Stammplatz zu sichern. Glücklicherweise bot ihm ein Wechsel in die Ligue 1 zu Lyon die Chance, seine Karriere in Schwung zu bringen. Jetzt ist er mit neuem Selbstvertrauen zurück bei den Königlichen – noch immer erst 20 – und bereit, der Welt zu zeigen, was er draufhat.

In EA FC 27 ist vor allem seine Beschleunigung (87) beeindruckend, obwohl auch seine anderen Offensivwerte nicht zu verachten sind. Wenn du vorhast, eine 4-4-1-1-Formation zu spielen, ist er eine hervorragende Option im Sturm.

Endrick mit seinem Lieblingsspielzeug © Gines Diaz / Red Bull Content Pool

06 Mika Godts – LF (Paris Saint-Germain)

Mika Godts gehört zu den zahlreichen Offensivoptionen des PSG. © EA Games

Gesamtbewertung: 78

Potenzial: 87 (+11)

Alter: 21

Da Ferran Torres 2026 in Topform ist, steht Mika Godts bei PSG-Fans vielleicht noch nicht ganz oben auf der Liste der Gesprächsthemen. Dennoch trauen wir dem jungen Belgier, der zuvor für Ajax auflief, zu, sich auf der linken Angriffsseite von Luis Enrique durchzusetzen. Godts überzeugt mit Tempo und technischer Finesse – beste Voraussetzungen, um in deinem Karrieremodus zu einem Schlüsselspieler zu werden. Entwickelst du ihn gezielt weiter, winkt eine Gesamtbewertung von bis zu 87 Punkten.

07 Bazoumana Touré – LF (Newcastle United)

Bazoumana Touré besticht in EA FC 27 durch seine Schnelligkeit © EA Games

Gesamtbewertung: 78

Potenzial: 86 (+8)

Alter: 20

Nach seiner Zeit bei der TSG Hoffenheim hat sich Bazoumana Touré bei Newcastle United im Nordosten Englands eingelebt. Der ivorische Flügelspieler wird versuchen, sich mit seiner rasanten Schnelligkeit und seiner beeindruckenden Dribbelkunst zu profilieren. Angesichts seiner Attribute und seines Potenzials in EA FC 27 solltest du ihn auf jeden Fall im Auge behalten.

08 Antonio Nusa – LF (RB Leipzig)

Antonio Nusa ist einer der Stars der norwegischen Nationalmannschaft © EA Sports

Gesamtbewertung: 78

Potenzial: 88 (+10)

Alter: 21

Mit 88 bei der Sprintgeschwindigkeit, 91 bei der Beweglichkeit, 87 bei Balance und 88 beim Dribbling ist leicht zu erkennen, warum der norwegische Flügelspieler Antonio Nusa einen Platz auf dieser Liste verdient. Außerdem dürfte der Star von RB Leipzig, im Gegensatz zu einigen der bereits erwähnten Spieler, für eine (etwas) vernünftigere Ablösesumme zu haben sein.

Von einer Gesamtbewertung von 78 auf ein Potenzial von 88 zu kommen, ist keine Kleinigkeit. Mit dieser Entwicklung könnte seine Beschleunigung die 90er-Marke überschreiten, was ihn zu einem der besten linken Flügelspieler im Spiel machen würde.

09 Alexander Staff – ST (1. FC Saarbrücken)

Alexander Staff hat viel Entwicklungspotenzial. © EA Games

Gesamtbewertung: 62

Potenzial: 85 (+23)

Alter: 18

Jetzt ist es an der Zeit, über längerfristige Projekte nachzudenken. Zugegeben, die nächsten beiden Spieler sind vielleicht noch nicht bereit für einen Stammplatz in deiner ersten Saison, aber gib ihnen Zeit, sich zu entwickeln, und sie könnten zu beeindruckenden Stürmern werden.

Alexander Staff hat bisher nur zwölf Einsätze für Eintracht Frankfurt absolviert und ist derzeit an den 1. FC Saarbrücken in die 3. Liga ausgeliehen. Das gibt dir reichlich Zeit, die Möglichkeit einer Verpflichtung zu prüfen. Sobald er sich weiterentwickelt hat, könnte sein Abschluss vor dem Tor zu einer Waffe werden.

10 Francesco Camarda – ST (AC Mailand)

Francesco Camarda bietet riesiges Potenzial für nur 3 Millionen. © EA Sports

Gesamtbewertung: 66

Potenzial: 87 (+21)

Alter: 18

Francesco Camarda ist ein weiteres vielversprechendes Talent für die Zukunft. Obwohl der Italiener erst 18 ist, zeigt er bereits vielversprechende Schnelligkeit mit Werten von 76 sowohl bei der Beschleunigung als auch bei der Sprintgeschwindigkeit. Du musst mit dem AC Mailand verhandeln, wenn du ihn zu deinem Verein holen willst, aber seine potenzielle Gesamtbewertung von 87 macht ihn zu einer interessanten langfristigen Investition.

11 Bonus: Désiré Doué und Lamine Yamal

Lamine Yamal ist schon seit seinem Durchbruch mit 16 Weltklasse. © EA Sports Désiré Doué hat die Champions League bereits zweimal gewonnen. © EA Sports

Natürlich hätten Lamine Yamal und Désiré Doué ohne Weiteres auf dieser Liste stehen können. Doué ist 21, Yamal gerade mal 19. Warum haben wir sie also weggelassen? Ganz einfach: Wenn wir von aufstrebenden Stars sprechen, sprechen wir von Talenten , die noch relativ unbekannt sind – oder zumindest nicht zu den allerbesten und bekanntesten Stars der Welt gehören.

Doué ist bereits zweifacher Champions-League-Sieger, während Yamal regelmäßig unter den Top 5 des Ballon d’Or zu finden ist und sowohl die Europameisterschaft als auch die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Dennoch haben beide trotz ihrer bereits beeindruckenden Gesamtbewertungen noch viel Raum für Entwicklung, mit einem Potenzial von 92 bzw. 95. Wenn du das Budget hast, sind die Beiden Top-Stars jeweils No-Brainer für dein Team.