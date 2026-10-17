EA FC 27 Ultimate Team: Das sind die besten Trikots

Der Ultimate Team-Modus von EA FC 27 gibt dir die Freiheit, dein persönliches Traumteam aus Fußballstars der Vergangenheit und Gegenwart zusammenzustellen. Bis die Wunschelf komplett ist, kann es allerdings etwas dauern: Münzen wollen verdient, Packs geöffnet und SBCs abgeschlossen werden. Während du noch an der perfekten Mannschaft feilst, kannst du zumindest beim Outfit schon früh für einen starken Auftritt sorgen. Mit dem richtigen Trikot bekommt dein Team einen individuellen Look – und selbst eine Startelf ohne die ganz großen Namen kann damit ordentlich Eindruck machen.

Dabei lohnt es sich, bei der Auswahl nicht nur auf das Design zu achten. Kontrastreiche Heim- und Auswärtstrikots helfen dabei, Trikotkonflikte zu vermeiden und deine Stars auf dem Rasen leichter von den Gegner:innen zu unterscheiden. Du suchst nach den auffälligsten, coolsten und besten Designs für dein Ultimate Team? Dann sind diese zehn Trikots in EA FC 27 einen genaueren Blick wert.

Von der Couch und deiner Uni bis nach Miami: Nehme am Red Bull Wings Cup in EA FC 27 teil und qualifiziere dich über die University League und die Open League für das National Final am 14. November in Hamburg! Dort geht es um einen Spot für das World Final in Miami . Hast du das Zeug zum Wings Cup Champion in EA FC 27?

01 EA FC 27 Trikots: Manchester United (Auswärts)

Ein neues Trikot der Red Devils im Retro-Look © EA Sports

Das wellige, blaue Auswärtstrikot von Manchester United ist eine passende Option, wenn du nach einer Alternative zum traditionellen Rot des Vereins suchst. Inspiriert vom Fluss Irwell weist das blaue Trikot geschwungene Linien auf, die über die gesamte Länge verlaufen, mit roten Details an den Schultern und um den Hals. Das Design ist außerdem vom Sharp-Trikot von Manchester United aus dem Jahr 1988 inspiriert, was ihm einen Retro-Charakter verleiht.

02 EA FC 27 Trikots: Montpellier HSC (Heim)

Französischer Hingucker: Eine Kombination aus Marineblau, Orange und Weiß © EA Sports

Die Farbkombination aus Marineblau, Orange und Weiß des Montpellier HSC kehrt für ein weiteres unverwechselbares Design zurück. Die drei Farben tauchen regelmäßig in den Trikots des französischen Vereins auf, und das Jersey dieser Saison setzt sie in einer Reihe vertikaler und diagonaler Streifen auf der linken Seite ein.

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Die orangefarbenen Shorts fügen dem Gesamtoutfit einen weiteren Farbakzent hinzu und sorgen für einen starken Kontrast, wenn gegen Mannschaften in helleren Farben gespielt wird.

03 EA FC 27 Trikots: RB Leipzig (Ausweich-Jersey)

Das Ausweich-Kit der Roten Bullen erregt Aufmerksamkeit © EA Sports

Die Trikots von RB Leipzig haben im Laufe der Jahre immer wieder mit markanten Designs für Aufsehen gesorgt – und auch das Ausweichtrikot für die Saison 2026/27 setzt diese Tradition fort. Dunkelblau bildet die Grundlage, auf der sich ein auffälliger Mix aus kontrastierenden Mustern entfaltet. Hellblaue Elemente und gezielt gesetzte rote Akzente sorgen für zusätzliche Dynamik und verleihen dem Trikot einen modernen, selbstbewussten Look. Ein Design, das auf dem Platz garantiert ins Auge fällt.

04 EA FC 27 Trikots: San Diego Wave (Auswärts)

Dieses einzigartige Trikot gehört San Diego Wave © EA Sports

Für Spieler:innen, die auf ein farbenfrohes Design setzen, ohne dass es dabei zu überladen wirkt, ist das Trikot von San Diego Wave eine spannende Option. Die weiße Grundfarbe wird von einem auffälligen, „rissigen“ Muster in Orange und Blau durchzogen. Dazu kommen die klassischen blauen Adidas-Streifen an den Schultern, die das Design abrunden und dem Trikot einen sportlichen Look verleihen.

Wie bereits erwähnt, lohnt es sich, zwei Trikots zu besitzen, die sich farblich deutlich voneinander unterscheiden. So kannst du eines für dein eigenes Team und eines für deine Gegner:innen auswählen und vermeidest Farbkonflikte, die während des Spiels schnell für Verwirrung sorgen können – etwa beim Verteidigen oder wenn du einen Pass durch die gegnerische Abwehr spielen möchtest.

05 EA FC 27 Trikots: FC Elche (Auswärts)

Auffälliges Design mit vielen kleinen Details: Jersey des FC Elche © EA Sports

Der FC Elche hat sich auch für die Saison 2026/27 wieder für ein auffälliges Design entschieden, das umso detailreicher wirkt, je genauer man hinschaut. Auf den ersten Blick scheint das violette Trikot ein horizontales Wellenmuster zu haben, was an sich schon eine schöne Abwechslung zur üblichen Farbpalette ist, die Teams normalerweise verwenden. Schaust du jedoch genauer hin, besteht dieses Wellenmuster aus Rasterpunkten auf der Vorderseite und den Ärmeln des Trikots.

Abgerundet wird das Trikot durch ein kontrastreiches goldenes Vereinswappen, während das Fehlen eines Sponsorenlogos auf der Vorderseite mehr Platz lässt, damit das Design besser zur Geltung kommt.

06 EA FC 27 Trikots: Venezia FC (Auswärts)

Bekannt für außergewöhnliche Jerseys: Venezia FC © EA Sports

Der italienische Club Venezia FC ist dafür bekannt, einige der schönsten Trikots der letzten Jahre entworfen zu haben - und das Auswärtstrikot der Saison 2026/27 bildet da keine Ausnahme. Es greift wieder die gleichen Farben Grün, Schwarz und Orange auf, die wir von dem Verein bereits kennen, wobei dieses Mal ein weiß gemusterter Untergrund den größten Teil ausmacht.

Die Farben Orange, Grün und Schwarz verlaufen vom Hals über die Schultern bis hinunter zu beiden Seiten des Oberkörpers. Auch das Vereinswappen nutzt diese drei traditionellen Farben und hebt sich so vor dem weißen Hintergrund in der Mitte des Trikots ab.

07 EA FC 27 Trikots: VfL Wolfsburg (Heim)

Legendäres Grün: Spiele den VfL Wolfsburg mit diesem auffälligen Trikot © EA Sports

Das neueste Heimtrikot des VfL Wolfsburg bleibt der Vereinsfarbe treu und setzt erneut auf Grün als dominierenden Farbton. Auf dem dunkelgrünen Untergrund breitet sich ein markantes Blitzmuster aus, das in der Mitte des Trikots seinen Ausgang nimmt. Von dort ziehen sich hellgrüne Blitze in alle Richtungen bis an die Ränder, während sich feine Verzweigungen immer weiter auffächern und dem Design eine dynamische Optik verleihen.

Das grüne Farbschema gibt dem Trikot zudem einen unverwechselbaren Look im Vergleich zu Mannschaften, die gängigere Farben wie Rot, Blau oder Weiß verwenden.

08 EA FC 27 Trikots: CD Tenerife (Heim)

Spanische Beach Vibes: Ein von den Wellen des Atlantiks inspiriertes Trikot © EA Sports

Dieses Heimtrikot ist von der Bewegung des Atlantischen Ozeans inspiriert: Das Blau auf einer Seite des Trikots steht für das tiefe Blau des Meeres, während das Weiß die brechenden Wellen symbolisiert, die an die Küste der Insel rollen. An den Schultern wechseln sich die Farben auf beiden Seiten des Oberkörpers ab, was für einen auffälligen Look sorgt, mit dem du auf dem Spielfeld sicher auffallen wirst.

09 EA FC 27 Trikots: Pumas UNAM (Heim)

Originell und sehenswert: Das Heimtrikot von Pumas UNAM © EA Sports

Das Heimtrikot des mexikanischen Vereins ziert ein großes, goldenes Puma-Gesicht auf einem überwiegend marineblauen Untergrund. Das Gesicht nimmt den größten Teil der Vorderseite des Trikots ein, während die Sponsorenlogos oben und unten, der Kragen sowie Details an den Ärmeln ebenfalls goldene Akzente setzen. Wenn du auf der Suche nach einem wirklich einzigartigen Trikot bist, bist du bei Pumas UNAM goldrichtig.

10 EA FC 27 Trikots: Red Bull Wings (Special Jersey)

Special Edition: Das Red Bull Wings Jersey in EA FC 27 © EA Sports

Das Red Bull Wings Jersey kannst du auf zwei Wegen freischalten: Scanne spezielle Wings-Cup-Dosen, um kosmetische Items für EA FC 27 zu erhalten. Alternativ kannst du an In-Game-Turnieren teilnehmen, die allen Spieler:innen offenstehen, und dir das Trikot so sichern.

Das Red Bull Wings-Trikot greift die ikonischen roten und blauen Farben der Marke auf und besticht durch ein rotes geometrisches Muster auf einem dunklen, königsblauen Hintergrund, was ihm einen leicht futuristischen Look verleiht. Die Farben Blau und Rot verschmelzen in einem Farbverlauf, der leichte Violetttöne aufweist.

Mehr darüber, wie du dein Team in dieses atemberaubende Trikot schlüpfen lässt, erfährst du in unserem Leitfaden zum Freischalten aller Red Bull Items.

11 EA FC 27 Ultimate Team: So wechselst du die Trikots

Um deine Trikots im Ultimate Team zu ändern, öffnest du zunächst das Menü „Club“ und wählst anschließend den Reiter „Stadion“ aus. Dort gehst du erneut auf „Club“ und findest die Optionen „Heimtrikot“ und „Auswärtstrikot“. Hier kannst du aus allen Trikots auswählen, die du bereits aus Packs erhalten, auf dem Transfermarkt gekauft oder auf anderem Weg – etwa als Belohnung – freigeschaltet hast.

Alle hier aufgeführten Trikots können auf dem Transfermarkt gekauft werden. Allerdings solltest du beachten, dass besonders beliebte Trikots teurer sein können als weniger gefragte Designs.