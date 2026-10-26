EA FC 27: Die besten Profi-Einstellungen für Schüsse, Pässe & Verteidigung

Mit den richtigen Einstellungen spielst du in EA FC 27 präziser, reagierst schneller und behältst die Kontrolle auf dem Platz. Die optimale Konfiguration hängt zwar von deinem Spielstil und deinem Niveau ab, doch die Empfehlungen professioneller EA FC-Pros bieten eine starke Grundlage.

Von Pässen und Schüssen über die Verteidigung und Wechsel bis hin zur Kamera: Dieser Guide zeigt dir die besten Einstellungen für EA FC 27 und erklärt, wie du damit dein Spiel verbesserst und konstanter gewinnst.

01 Übernimm die Kontrolle über deine Schüsse und Pässe

Die Einstellungen für Schuss- und Pass-Assists machen den Unterschied! © EA Sports

Die Einstellungen für Schuss- und Passunterstützung können einen großen Unterschied darin machen, wie sich das Gameplay in EA FC 27 anfühlt, aber manche Einstellungen können auch deine Torquote und Passgenauigkeit verbessern.

Das Original Red Bull Red Bull Energy Drink Mehr erfahren

Der US-amerikanische Profi Mike LaBelle empfiehlt Spieler:innen in der Division 3 oder darunter von „Ultimate Team Rivals“, die Schussunterstützung „Assisted“ zu verwenden. Der Grund dafür ist, dass die Schusspräzision deinen Schüssen zwar scheinbar mehr Kraft verleiht (wie Alfie „RedLac“ Calder im zweiten Video unten hervorhebt), diese Einstellung es jedoch deutlich schwieriger macht, deine Schüsse zu zielen, bis du die Grundlagen beherrschst. Dadurch kann das Schießen selbst einfacher Tore schwieriger werden, als es sein müsste, und daher profitieren die meisten Spieler:innen davon, die Einstellung „Assisted“ für die Schussunterstützung beizubehalten.

Eine weitere Einstellung, die es hier anzupassen lohnt, ist die Flankenunterstützung. Bei den meisten Leuten ist diese im Spiel standardmäßig auf „Assisted“ eingestellt. RedLac merkt jedoch an, dass das Spiel dadurch in der Regel die Kraft, die du in eine Flanke legst, überschreibt, was oft dazu führt, dass der Ball gerne zum kurzen Pfosten kommt. Das ist nicht immer die beste Option, besonders Angreifer:innen am hinteren Pfosten lauern. Wenn du diese Einstellung auf „Semi“ änderst, behältst du die Kontrolle über die Tiefe deiner Flanken basierend auf deiner Kraftangabe, während die KI dabei hilft, den Ball perfekt zu servieren.

Stelle die Option „Passempfänger-Sperre“ abschließend auf „Spät“. Standardmäßig ist sie möglicherweise auf „Animationsbeginn“ eingestellt. In diesem Fall wird der oder die Passempfänger:in bereits zu Beginn der Passbewegung festgelegt. Mit der Einstellung „Spät“ gewinnst du wertvolle Zeit, um die Absichten deines Gegenübers einzuschätzen und das Passziel noch anzupassen, wenn du vermutest, dass die gegnerische Verteidigung eine Passlinie zustellen will.

02 Lass nicht länger die KI für dich verteidigen

Hier gibt es drei wichtige Einstellungen, die du anpassen kannst. © EA Sports

Es gibt drei wichtige Einstellungen, die alle Spieler:innen in EA FC 27 ändern sollten, wenn es um Verteidigung und Spielerwechsel geht.

Die erste ist „Directional Clearances“. Diese sollte auf „Directional“ eingestellt werden. Bei der Standardoption „Classic“ bestimmt die KI, wohin der Ball gespielt werden soll. Das kann dazu führen, dass der Ball ins Aus geht und eine Ecke entsteht oder in einen stark umkämpften Bereich in der Mitte des Spielfelds gelangt, was weiteren Druck nach sich ziehen kann.

Mit der Einstellung „Directional“ kannst du selbst steuern, wohin der Ball geklärt wird, indem du den linken Analogstick in die gewünschte Richtung bewegst. Das ist besonders nützlich in den druckvollen Schlussphasen eines Spiels.

RedLac empfiehlt außerdem eine weitere wichtige Anpassung, gerade mit Blick auf das aktuelle Lob-Pass-Meta in EA FC 27. Stelle den „Automatischen Spielerwechsel“ von „Luftbälle und lose Bälle“ auf „Nur lose Bälle“ um. So verhinderst du, dass das Spiel bei hohen Bällen automatisch an weit entfernte Abwehrspieler:innen wechselt, statt dir die Kontrolle über die Verteidiger:innen in unmittelbarer Nähe des gegnerischen Angriffs zu überlassen.

Zum Schluss noch ein Tipp zum Spieler:innenwechsel im Allgemeinen. Anstatt die vollautomatische Option per LB/L1 zu nutzen, gibt dir der Wechsel per rechtem Stick viel mehr Kontrolle darüber, zu wem du wechselst. Das kann dir wertvolle Millisekunden zurückgeben, um einen gegnerischen Angriff abzuwehren.

RedLac empfiehlt außerdem, die Empfindlichkeit für den Rechts-Stick-Wechsel auf 4 einzustellen. Man kann diesen Wert zwar auch auf 6 setzen, doch dann kann es passieren, dass schon kleine Bewegungen des Rechten Sticks dazu führen, dass du zu weiter entfernten Verteidiger:innen springst. Wenn du den Wert auf 4 einstellst, wirst du dafür belohnt, dass du präziser und gezielter mit leichten Bewegungen des rechten Sticks auf die gewünschte Person in der Nähe wechselst.

03 Sorge für reaktionsschnellere Bewegungen

Alfie „RedLac“ Calder spielt professionell für RBLZ Gaming © RBLZ

Es gibt zwei wichtige Einstellungen für jedes Spielniveau, die es wert sind, geändert zu werden. Die erste ist „Vereinfachte Trickbewegungen“ im Abschnitt „Dribbling“. Stell sicher, dass diese Option deaktiviert ist. Trickbewegungen sind eine mächtige Waffe in deinem Arsenal, um die Abwehrreihen zu überwinden, aber manche eignen sich besser für bestimmte Situationen als andere. Wenn du diese Einstellung deaktivierst, bleiben fortgeschrittene Trickbewegungen durch die Verwendung von rechten-Stick-Gesten und Modifikatoren weiterhin möglich. So kannst du die Trickbewegungen einsetzen, die hartnäckige Verteidigung endgültig durchbrechen, und verhinderst, dass die KI die falsche auswählt.

Die andere Einstellung ist der „Analoge Sprint“, den du im Abschnitt „Controller-Einstellungen“ findest. Der „Analoge Sprint“ soll dir die Möglichkeit geben, die Sprintgeschwindigkeit deiner Spieler:innen durch den Druck auf R2/RT zu steuern. Je stärker du die Taste gedrückt hältst, desto schneller laufen sie.

In EA FC 27 ist diese Option in den meisten Situationen wenig hilfreich: Wenn du den Sprint auslöst, möchtest du schließlich möglichst schnell an Tempo gewinnen. Deaktiviere die Funktion, damit dein:e Spieler:innen beim Drücken von RT/R2 sofort beschleunigen – unabhängig davon, wie weit du die Taste durchdrückst.

Ein PS5-spezifischer Tipp: Schalte auch die Option „Trigger-Effekt“ aus. Das deaktiviert den Widerstand im Trigger beim Sprinten, der nach einer Weile anstrengend werden kann. Schalte diese Option aus, damit du den Trigger schnell drücken und gedrückt halten kannst, um dein Team so schnell wie möglich zum Sprinten zu bringen, und damit dein Zeigefinger bei längeren Sessions nicht schlapp macht.

04 Mit der richtigen Kamera mehr vom Spielfeld sehen

Ohne eine gute Sicht auf das Spielfeld bist du im Nachteil. © EA Sports

Diese Einstellungen sind ja alles schön und gut, aber ohne eine gute Sicht auf das Spielfeld bist du immer im Nachteil. RedLac empfiehlt die Kameraoption „Co-Op“. Das ist der weiteste, am stärksten herausgezoomte Blickwinkel im Spiel, sodass du zu jedem Zeitpunkt mehr von dem sehen kannst, was auf dem Spielfeld passiert.

So kannst du Spieler:innen erkennen, die über den Flügel laufen, oder gegnerische Angreifer:innen, die sich hinter deine Verteidigung schieben, kurz bevor ein Steilpass gespielt wird. Andere Kamerawinkel bringen dich zwar näher ans Geschehen, aber nur selten musst du die kleinsten Details Dribblings sehen. Der Gesamtüberblick ist immer die beste Sicht.

Schließlich gibt es noch einige Stadien, in denen die Schatten auf dem Spielfeld sehr störend sein können oder grelles Sonnenlicht es schwierig macht, den Ball zu sehen. Um dem entgegenzuwirken, empfiehlt LaBelle, die Einstellung „Stadion-Schatten“ auf „Aus“ zu stellen. Dadurch wird das Wetter auf „Bewölkt“ gesetzt und Schatten oder kontrastreiche Lichtverhältnisse auf dem Spielfeld werden vollständig beseitigt.

Das hat keine Auswirkungen auf FUT-Online-Spiele, die immer nachts und ohne Stadion-Schatten ausgetragen werden, kann aber für Karrieremodi oder Offline-Spiele gegen die KI in Ultimate Team nützlich sein.

Über den Autor Wer ist Chris Jecks? Chris berichtet seit über 10 Jahren für verschiedene Marken über Spiele, darunter PCGamesN, GameRant, Destructoid und Twinfinite. In dieser Zeit hat er Tausende von Anleitungen und Rezensionen verfasst und ist Experte für Action-RPGs, Shooter und Rennspiele. Außerdem hat er eine Vorliebe für gute Indie-Spiele, über die er im Laufe seiner Karriere ausführlich berichtet hat