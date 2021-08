How I Fuel: So ernährt sich Triathlet Sebastian Kienle

Für Triathleten kommt es an Trainings- wie an Wettkampftagen vor allem darauf an, möglichst viele einfach verfügbare Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Will man seinem Körper normalerweise eher ballaststoffreiche Kohlenhydrate zuführen, liegen die Dinge für Triathleten an und vor Belastungstagen anders: "An Trainings- und Wettkampftagen gilt es, die sonst gewünschten Vollkornprodukte, und ballaststoffreiches Gemüse zu reduzieren", erklärt Sebi: "Zum einen weil sich ballaststoffarme Kohlenhydrate leichter verdauen lassen, zum anderen, weil sie schneller verfügbar sind und Energie ist das, worauf es im Triathlon ankommt ankommt!"