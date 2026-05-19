Forza Horizon 6: Alle 15 Scheunenfunde und wie du sie freischaltest

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In Forza Horizon 6 schlummern 15 legendäre Fahrzeuge in verfallenen Scheunen, versteckt in ganz Japan: Die Scheunenfunde sind zurück. Wer sie alle findet, baut sich eine Garage, die sich wirklich sehen lassen kann und das kostenlos. Dieser Scheunenfunde-Guide zeigt dir, welche Autos dich erwarten, wie du die Scheunen freischaltest und wo du jede einzelne findest.
Wie funktionieren Scheunenfunde in Forza Horizon 6?
Scheunenfunde sind ein Feature der Horizon-Reihe, das in keinem Ableger fehlen darf. Und in Teil 6 kehren sie in gewohnter Stärke zurück. Allerdings funktioniert das Freischalten diesmal anders als in früheren Teilen: Du musst zunächst deinen Discover Japan-Stempel erhöhen, bevor die Scheunen auf der Karte erscheinen. Wer einfach hinfährt, ohne den nötigen Fortschritt zu haben, findet dort nichts.
Den aktuellen Status checkst du im Kampagnenmenü unter Sammlerjournal und "Discover Japan". Es gibt insgesamt sieben Stufen und mit jeder neuen Stufe werden weitere Scheunen freigeschaltet. Meist zwei auf einmal. Die Stufenbezeichnungen von unten nach oben: Besucher, Tourist, Reisender, Pfadfinder, Navigator, Abenteurer, Meister-Erkunder.
So steigerst du deinen Discover Japan-Rang schnell: Storymissionen (gelbe Kartenmarkierungen) bringen die meisten Punkte. Dazu zählen außerdem Touge- und Straßenrennen, das Zerstören regionaler Maskottchen, Essenslieferungs-Rangaufstiege, Hauskäufe und aufgedeckte Regionen. Wichtig: Du brauchst nicht alles abschließen. Es gibt mehr als genug Aktivitäten, um auch die letzte Stufe zu erreichen.
Sobald du eine Scheune gefunden hast, wird das Auto zur Restauration geschickt. Das dauert eine Weile. Du kannst die Reparatur gegen Credits sofort abschließen, das lohnt sich aber in den meisten Fällen nicht. Einfach weiterfahren, ein paar Rennen machen und das Auto kommt von selbst.
Der erste Scheunenfund wartet bereits kurz nach dem Spielstart auf dich. Der NSX-R GT ist ein echter Japaner mit Motorsport-DNA. Aluminiumkarosserie, Mittelmotor, straffe Abstimmung. Als A-Klasse-Fahrzeug macht er in Straßenrennen eine gute Figur.
Standort: Im dichten Waldstück in der Region Ohtani. Am besten folgst du dem geschlängelten Kiesweg im Westen der Suchzone und nimmst dann den kleinen Pfad nahe des Kinkaku-Ji-Tempels. Die Einfahrt ist unauffällig, halte die Augen offen.
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Stufe 2: Tourist
Ford Sierra Cosworth RS500 (1987)
Auto: Ford Sierra Cosworth RS500 (1987)
Region: Ito (Süden)
Freischalt-Stufe: Tourist
Der Sierra Cosworth RS500 ist eines der ikonischsten Tourenwagen-Fahrzeuge der 80er. Mit seinem Turbo-Vierzylinder und dem charakteristischen Heckspoiler ist er ein absolutes Muss für Fans dieser Ära.
Standort: Region Ito, im südlichen Teil. Ein kleines bewaldetes Hügelchen südlich der Kreuzung am Rand der Suchzone. Du kannst die Scheune fast schon von der Straße aus sehen.
Toyota 2000GT (1969)
Auto: Toyota 2000GT (1969)
Region: Ito (Norden)
Freischalt-Stufe: Tourist
Einer der seltsamsten und gleichzeitig begehrtesten japanischen Klassiker überhaupt. Der 2000GT gilt als Japans erste echte Sportwagen-Ikone – und er wartet ebenfalls in der Region Ito auf dich.
Standort: Norden der Region Ito, nahe des Minka House. Die Scheune steckt in einem kleinen Gehölz am Südostrand der Suchzone, direkt zwischen zwei Pfaden, die zum Strand führen. Ein kurzer Abstecher lohnt sich: Das Schatzauto weiter nördlich liegt direkt auf dem Weg.
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Stufe 3: Reisender
Nissan Skyline 2000GT-R (1971)
Auto: Nissan Skyline 2000GT-R (1971)
Region: Nangan
Freischalt-Stufe: Reisender
Der Urgroßvater aller GT-R. Der Skyline 2000GT-R ist Motorsportgeschichte in Blechform. Mit diesem Scheunenfund holst du dir einen der ältesten und bedeutendsten Nissan-Klassiker der Serie.
Standort: Region Nangan, ganz im Süden der Suchzone. Hinter den Häusern an der Hauptstraße zweigt ein Feldweg ab, der dich direkt zur Scheune führt.
Nissan PAO (1989)
Auto: Nissan PAO (1989)
Region: Minamino
Freischalt-Stufe: Reisender
Zugegeben: Der PAO ist der kurioseste Fund in dieser Liste. Das Retro-Stadtauto von Nissan ist das genaue Gegenteil eines Rennwagens, aber genau das macht ihn besonders. Für Sammler ein Pflichtexemplar.
Standort: Region Minamino, nordöstlicher Rand der Suchzone. Einem Feldweg von der Hauptstraße folgen. Die Scheune liegt am Ende des Pfades im Wald.
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Stufe 4: Pfadfinder
Auf Stufe 4 erwarten dich die meisten Scheunenfunde in Forza Horizon 6. Gleich vier Scheunen gehen auf einmal auf. Darunter ein Rennwagen-Klassiker aus der Rallye-WM und ein Porsche der alten Schule.
Der Renn-GT-R aus dem JGTC, lackiert in leuchtendem Pennzoil-Gelb, mit allem was ein echter Motorsportfan braucht. Einer der visuell beeindruckendsten Scheunenfunde des Spiels.
Standort: Region Takashiro, östlicher Rand der Suchzone. Die Scheune liegt im Wald zwischen dem u-förmigen Straßenabschnitt. Tipp: In der Nähe befindet sich auch ein Schatzauto am Wasserfall. Lohnt sich, direkt mitzunehmen.
Lincoln Continental (1962)
Auto: Lincoln Continental (1962)
Region: Hokubu
Freischalt-Stufe: Pfadfinder
Ein amerikanischer Klassiker mitten in Japan. Der Lincoln Continental ist das stilsicherste Fahrzeug dieser Liste. Chromstoßstangen, ausladende Karosserie, 60er-Flair pur.
Standort: Region Hokubu. Die Scheune steht im Baumbestand neben den bunten Blumenfeldern, knapp südlich der Mitte der Suchzone. Leicht zu finden.
Peugeot 205 Turbo 16 (1984)
Auto: Peugeot 205 Turbo 16 (1984)
Region: Shimanoyama
Freischalt-Stufe: Pfadfinder
Einer der schnellsten Rallye-Wagen seiner Zeit. Der 205 T16 gewann zweimal die Rallye-Weltmeisterschaft. Mitte der 80er war er schlichtweg unschlagbar. In Foza Horizon 6 macht er als Scheunenfund eine ausgezeichnete Figur.
Standort: Region Shimanoyama, nordöstliche Ecke der Suchzone. Einem breiten Feldweg den kurzen Hügel hoch folgen. Die Scheune ist gut sichtbar, fast von der Hauptstraße aus erkennbar.
Porsche 911 Turbo 3.3 (1982)
Auto: Porsche 911 Turbo 3.3 (1982)
Region: Ohtani/Tokyo City
Freischalt-Stufe: Pfadfinder
Der klassische Porsche: schmalspurig, hintermotorig, tückisch in Kurven und legendär in der Geraden. Ein Scheunenfund, der sich lohnt.
Standort: Region Ohtani/Tokyo City. Im Bambuswald neben dem Feldweg zwischen den zwei Hauptstraßen Richtung Meis Haus, nördliche Seite der Suchzone.
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Stufe 5: Navigator
Lamborghini Diablo SV (1997)
Auto: Lamborghini Diablo SV (1997)
Region: Ito
Freischalt-Stufe: Navigator
Der Diablo SV ist der praktischste und gleichzeitig wildeste Fund dieser Liste. Laut PC Gamer ist er einer der besten Scheunenfunde des Spiels. Er performt stark in Straßenrennen und sieht dabei noch fantastisch aus.
Standort: Region Ito. Der einfachste Weg: Auf der Hauptstraße durch die Suchzone fahren bis zum langen, abgeholzten Streifen nahe einer Dreifachkreuzung. Den Hügel mit den gefällten Bäumen gegenüber dem blauen Bagger hinunter, dann rechts um die Kurve. Die Scheune liegt am Ostrand der Suchzone.
Mitsubishi Pajero Evolution (1997)
Auto: Mitsubishi Pajero Evolution (1997)
Region: Shimanoyama
Freischalt-Stufe: Navigator
Der Pajero Evolution ist Rallye-Geschichte im SUV-Format. Kräftig, robust und mit einem Hang zu Schotterpisten. Für Offroad-Rennen in Foza Horizon 6 eine echte Waffe.
Standort: Region Shimanoyama, Südwestrand der Suchzone. Im Wald, nicht weit von der Bandai Azuma Skyline Drift Zone. Auf der Karte ist der Feldweg zur Scheune gut erkennbar.
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Stufe 6: Abenteurer
Mitsubishi #1 Sierra Lancer Evolution Time Attack (2005)
Auto: Mitsubishi #1 Sierra Lancer Evolution Time Attack (2005)
Region: Shimanoyama
Freischalt-Stufe: Abenteurer
Der Name ist ein Zungenbrecher, das Auto dahinter ist es nicht. Dieser Lancer Evolution Time Attack ist eine spezifisch aufgebaute Rennvariante mit Motorsport-Vergangenheit.
Standort: Region Shimanoyama, fast mittig in der Suchzone, mit Blick auf die Stadt Narai-Juku im Süden. Den Feldweg vom Narai-Juku Circuit Race Event hochfahren, dann rechts auf den Pfad abbiegen. Über den Hügel ist die Scheune sichtbar. Direkte Nachbarschaft zum Peugeot 205 T16-Scheunenfund und nahe eines Porsche 959-Schatzautos.
Nissan R390 GT1 (1998)
Auto: Nissan R390 GT1 (1998)
Region: Ohtani
Freischalt-Stufe: Abenteurer
Der R390 war Nissans einziger ernsthafter Anlauf beim 24h Le Mans und er ist entsprechend selten. Als Scheunenfund in FH6 ist das Fahrzeug ein echtes Schmuckstück für jeden Sammler.
Standort: Region Ohtani, Grenzgebiet zu Shimanoyama. Einem Feldweg im Nordostrand der Suchzone folgen. Alternativ über die Hauptstraße nordöstlich der Suchzone erreichbar, nahe des Bridge Underpass Trailblazer-Starttores.
Die letzten beiden Scheunen gibt es erst, wenn du den Gold-Stempel als Meister-Erkunder erreicht hast. Der Aufwand lohnt sich: Beide Fahrzeuge sind echte Highlights.
Mazda #55 Mazda 787B (1991)
Auto: Mazda #55 Mazda 787B (1991)
Region: Takashiro
Freischalt-Stufe: Meister-Erkunder
Das ikonischste Fahrzeug dieser gesamten Liste. Der 787B gewann 1991 die 24h Le Mans als bis heute einziges japanisches Auto. Sein rotierender Wankelmotor klingt anders als alles andere auf der Strecke. Und er fährt sich in Forza Horizon 6 genau so gut, wie man es von einem Le-Mans-Sieger erwartet. Diesen Scheunenfund solltest du dir nicht entgehen lassen.
Standort: Region Takashiro, der schwierigste Scheunenfund des Spiels trotz offener Umgebung. Die Scheune liegt im Wald direkt nördlich der Suchzone, hinter Gebäuden, Wanderwegen und Farmland. Den Feldweg im Nordwestrand der Zone von der Hauptstraße nehmen.
Nissan #11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette (1983)
Auto: Nissan #11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette (1983)
Region: Ito
Freischalt-Stufe: Meister-Erkunder
Silhouette-Rennwagen der frühen 80er sind spektakuläre Maschinen. Breite Karosserie-Verkleidungen über schmalen Serienrahmen, extremes Leistungsgewicht. Der Tomica Skyline ist ein Highlight für Japan-Motorsport-Fans.
Standort: Region Ito, Südwestrand der Suchzone. Wo die Hauptstraße im Westen in die Zone eintritt, führt ein breiter Feldweg südwärts zur Scheune und die ist ungewöhnlich gut auf der Karte erkennbar.