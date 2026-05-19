Forza Horizon 6: Alle 15 Scheunenfunde und wie du sie freischaltest

Über den Autor Phil Briel Phil ist ehemaliger Esports-Profi in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. In den vergangenen Jahren eignete er sich zudem umfangreiches Fachwissen im Bereich der Technologie und Gaming-Peripherie an. Bereits seit den 1990er Jahren berichtet er über die gesamte Gaming-Welt und arbeitet als Hardware-Redakteur. Auf RedBull.com stellt er neue Games vor, liefert Hardware-Kaufempfehlungen, Spiele-Guides und mehr.

In Forza Horizon 6 schlummern 15 legendäre Fahrzeuge in verfallenen Scheunen , versteckt in ganz Japan: Die Scheunenfunde sind zurück. Wer sie alle findet, baut sich eine Garage, die sich wirklich sehen lassen kann und das kostenlos. Dieser Scheunenfunde-Guide zeigt dir, welche Autos dich erwarten, wie du die Scheunen freischaltest und wo du jede einzelne findest.

01 Wie funktionieren Scheunenfunde in Forza Horizon 6?

Scheunenfunde sind ein Feature der Horizon-Reihe, das in keinem Ableger fehlen darf. Und in Teil 6 kehren sie in gewohnter Stärke zurück. Allerdings funktioniert das Freischalten diesmal anders als in früheren Teilen: Du musst zunächst deinen Discover Japan-Stempel erhöhen, bevor die Scheunen auf der Karte erscheinen . Wer einfach hinfährt, ohne den nötigen Fortschritt zu haben, findet dort nichts.

Forza Horizon 6 belohnt dich für die Erkundung Japans. © Xbox Game Studios / Phil Briel

Den aktuellen Status checkst du im Kampagnenmenü unter Sammlerjournal und "Discover Japan". Es gibt insgesamt sieben Stufen und mit jeder neuen Stufe werden weitere Scheunen freigeschaltet. Meist zwei auf einmal. Die Stufenbezeichnungen von unten nach oben: Besucher, Tourist, Reisender, Pfadfinder, Navigator, Abenteurer, Meister-Erkunder.

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So steigerst du deinen Discover Japan-Rang schnell: Storymissionen (gelbe Kartenmarkierungen) bringen die meisten Punkte. Dazu zählen außerdem Touge- und Straßenrennen, das Zerstören regionaler Maskottchen, Essenslieferungs-Rangaufstiege, Hauskäufe und aufgedeckte Regionen. Wichtig: Du brauchst nicht alles abschließen. Es gibt mehr als genug Aktivitäten, um auch die letzte Stufe zu erreichen.

Sobald du eine Scheune gefunden hast, wird das Auto zur Restauration geschickt. Das dauert eine Weile. Du kannst die Reparatur gegen Credits sofort abschließen, das lohnt sich aber in den meisten Fällen nicht. Einfach weiterfahren, ein paar Rennen machen und das Auto kommt von selbst.

02 Alle 15 Scheunenfunde in Forza Horizon 6

# Auto Freischalt-Stufe Region 1 Honda NSX-R GT (2005) Besucher Ohtani 2 Ford Sierra Cosworth RS500 (1987) Tourist Ito 3 Toyota 2000GT (1969) Tourist Ito 4 Nissan Skyline 2000GT-R (1971) Reisender Nangan 5 Nissan PAO (1989) Reisender Minamino 6 Nissan #23 Pennzoil NISMO Skyline GT-R (1998) Pfadfinder Takashiro 7 Lincoln Continental (1962) Pfadfinder Hokubu 8 Peugeot 205 Turbo 16 (1984) Pfadfinder Shimanoyama 9 Porsche 911 Turbo 3.3 (1982) Pfadfinder Ohtani/Tokyo City 10 Lamborghini Diablo SV (1997) Navigator Ito 11 Mitsubishi Montero Evolution (1997) Navigator Shimanoyama 12 Mitsubishi #1 Sierra Lancer Evolution Time Attack (2005) Abenteurer Shimanoyama 13 Nissan R390 GT1 (1998) Abenteurer Ohtani 14 Mazda #55 Mazda 787B (1991) Meister-Erkunder Takashiro 15 Nissan #11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette (1983) Meister-Erkunder Ito

03 Stufe 1: Besucher

Honda NSX-R GT (2005)

Tipp: Zu den Scheunenfunden führt (fast) immer ein schmaler Feldweg. © Phil Briel / Xbox Game Studios

Auto: Honda NSX-R GT (2005)

Region: Ohtani

Freischalt-Stufe: Besucher

Der erste Scheunenfund wartet bereits kurz nach dem Spielstart auf dich. Der NSX-R GT ist ein echter Japaner mit Motorsport-DNA. Aluminiumkarosserie, Mittelmotor, straffe Abstimmung. Als A-Klasse-Fahrzeug macht er in Straßenrennen eine gute Figur.

Den NSX gibt's in der Nähe des Kinkaku-Ji-Tempels. © Xbox Game Studios

Standort: Im dichten Waldstück in der Region Ohtani. Am besten folgst du dem geschlängelten Kiesweg im Westen der Suchzone und nimmst dann den kleinen Pfad nahe des Kinkaku-Ji-Tempels. Die Einfahrt ist unauffällig, halte die Augen offen.

04 Stufe 2: Tourist

Ford Sierra Cosworth RS500 (1987)

Ford Sierra Cosworth RS500 © Xbox Game Studios

Auto: Ford Sierra Cosworth RS500 (1987)

Region: Ito (Süden)

Freischalt-Stufe : Tourist

Der Sierra Cosworth RS500 ist eines der ikonischsten Tourenwagen-Fahrzeuge der 80er. Mit seinem Turbo-Vierzylinder und dem charakteristischen Heckspoiler ist er ein absolutes Muss für Fans dieser Ära.

Standort: Region Ito, im südlichen Teil. Ein kleines bewaldetes Hügelchen südlich der Kreuzung am Rand der Suchzone. Du kannst die Scheune fast schon von der Straße aus sehen.

Toyota 2000GT (1969)

Toyota 2000GT (1969) © Phil Briel / Xbox Game Studios

Auto: Toyota 2000GT (1969)

Region: Ito (Norden)

Freischalt-Stufe: Tourist

Einer der seltsamsten und gleichzeitig begehrtesten japanischen Klassiker überhaupt. Der 2000GT gilt als Japans erste echte Sportwagen-Ikone – und er wartet ebenfalls in der Region Ito auf dich.

Hier findest du den Toyota 2000GT (1969) © Phil Briel / Xbox Game Studios

Standort: Norden der Region Ito, nahe des Minka House. Die Scheune steckt in einem kleinen Gehölz am Südostrand der Suchzone, direkt zwischen zwei Pfaden, die zum Strand führen. Ein kurzer Abstecher lohnt sich: Das Schatzauto weiter nördlich liegt direkt auf dem Weg.

05 Stufe 3: Reisender

Nissan Skyline 2000GT-R (1971)

Der Nissan Skyline 2000GT-R (1971) findet sich ganz im Südwesten der Map. © Xbox Game Studios

Auto: Nissan Skyline 2000GT-R (1971)

Region: Nangan

Freischalt-Stufe: Reisender

Der Urgroßvater aller GT-R. Der Skyline 2000GT-R ist Motorsportgeschichte in Blechform. Mit diesem Scheunenfund holst du dir einen der ältesten und bedeutendsten Nissan-Klassiker der Serie.

Standort: Region Nangan, ganz im Süden der Suchzone. Hinter den Häusern an der Hauptstraße zweigt ein Feldweg ab, der dich direkt zur Scheune führt.

Nissan PAO (1989)

Der Nissan PAO © Phil Briel / Xbox Game Studios

Auto: Nissan PAO (1989)

Region: Minamino

Freischalt-Stufe: Reisender

Zugegeben: Der PAO ist der kurioseste Fund in dieser Liste. Das Retro-Stadtauto von Nissan ist das genaue Gegenteil eines Rennwagens, aber genau das macht ihn besonders. Für Sammler ein Pflichtexemplar.

Folgt dem schmalen Pfad, um den Nissan PAO zu finden. © Phil Briel / Xbox Game Studios

Standort: Region Minamino, nordöstlicher Rand der Suchzone. Einem Feldweg von der Hauptstraße folgen. Die Scheune liegt am Ende des Pfades im Wald.

06 Stufe 4: Pfadfinder

Auf Stufe 4 erwarten dich die meisten Scheunenfunde in Forza Horizon 6. Gleich vier Scheunen gehen auf einmal auf. Darunter ein Rennwagen-Klassiker aus der Rallye-WM und ein Porsche der alten Schule.

Nissan #23 Pennzoil NISMO Skyline GT-R (1998)

Forza Horizon 6 bläst zum Angriff auf den Rennspiel-Thron © Xbox Game Studios

Auto: Nissan #23 Pennzoil NISMO Skyline GT-R (1998)

Region: Takashiro

Freischalt-Stufe: Pfadfinder

Der Renn-GT-R aus dem JGTC, lackiert in leuchtendem Pennzoil-Gelb, mit allem was ein echter Motorsportfan braucht. Einer der visuell beeindruckendsten Scheunenfunde des Spiels.

Direkt neben dem Dirt-Rennen findest du die Scheune. © Phil Briel / Xbox Game Studios

Standort: Region Takashiro, östlicher Rand der Suchzone. Die Scheune liegt im Wald zwischen dem u-förmigen Straßenabschnitt. Tipp: In der Nähe befindet sich auch ein Schatzauto am Wasserfall. Lohnt sich, direkt mitzunehmen.

Lincoln Continental (1962)

Ein echter Klassiker: Der Lincoln Continental © Phil Briel / Xbox Game Studios

Auto: Lincoln Continental (1962)

Region: Hokubu

Freischalt-Stufe: Pfadfinder

Ein amerikanischer Klassiker mitten in Japan. Der Lincoln Continental ist das stilsicherste Fahrzeug dieser Liste. Chromstoßstangen, ausladende Karosserie, 60er-Flair pur.

Den Lincoln Continental findest du unterhalb der bunten Blumenfelder. © Phil Briel / Xbox Game Studios

Standort: Region Hokubu. Die Scheune steht im Baumbestand neben den bunten Blumenfeldern, knapp südlich der Mitte der Suchzone. Leicht zu finden.

Peugeot 205 Turbo 16 (1984)

Ein Offroad-Klassiker: der Peugeot 205 Turbo 16 © Phil Briel / Xbox Game Studios

Auto: Peugeot 205 Turbo 16 (1984)

Region: Shimanoyama

Freischalt-Stufe: Pfadfinder

Einer der schnellsten Rallye-Wagen seiner Zeit. Der 205 T16 gewann zweimal die Rallye-Weltmeisterschaft. Mitte der 80er war er schlichtweg unschlagbar. In Foza Horizon 6 macht er als Scheunenfund eine ausgezeichnete Figur.

Der Peugeot 205 Turbo 16 versteckt sich in der Mitte der Blitzerzone © Phil Briel / Xbox Game Studios

Standort: Region Shimanoyama, nordöstliche Ecke der Suchzone. Einem breiten Feldweg den kurzen Hügel hoch folgen. Die Scheune ist gut sichtbar, fast von der Hauptstraße aus erkennbar.

Porsche 911 Turbo 3.3 (1982)

Der Porsche 911 Turbo 3.3 gehört in jede Sammlung © Phil Briel / Xbox Game Studios

Auto: Porsche 911 Turbo 3.3 (1982)

Region: Ohtani/Tokyo City

Freischalt-Stufe: Pfadfinder

Der klassische Porsche: schmalspurig, hintermotorig, tückisch in Kurven und legendär in der Geraden. Ein Scheunenfund, der sich lohnt.

Den Porsche 911 Turbo 3.3 findest du im Norden Tokios © Phil Briel / Xbox Game Studios

Standort: Region Ohtani/Tokyo City. Im Bambuswald neben dem Feldweg zwischen den zwei Hauptstraßen Richtung Meis Haus, nördliche Seite der Suchzone.

07 Stufe 5: Navigator

Lamborghini Diablo SV (1997)

Der Lamborghini Diablo SV ist eine Rakete in der A-Klasse. © Phil Briel / Xbox Game Studios

Auto: Lamborghini Diablo SV (1997)

Region: Ito

Freischalt-Stufe: Navigator

Der Diablo SV ist der praktischste und gleichzeitig wildeste Fund dieser Liste. Laut PC Gamer ist er einer der besten Scheunenfunde des Spiels. Er performt stark in Straßenrennen und sieht dabei noch fantastisch aus.

Haltet die Augen nach einer Lücke im Wald offen. © Phil Briel / Xbox Game Studios

Standort: Region Ito. Der einfachste Weg: Auf der Hauptstraße durch die Suchzone fahren bis zum langen, abgeholzten Streifen nahe einer Dreifachkreuzung. Den Hügel mit den gefällten Bäumen gegenüber dem blauen Bagger hinunter, dann rechts um die Kurve. Die Scheune liegt am Ostrand der Suchzone.

Mitsubishi Pajero Evolution (1997)

Mitsubishi Pajero Evolution © Phil Briel / Xbox Game Studios

Auto: Mitsubishi Pajero Evolution (1997)

Region: Shimanoyama

Freischalt-Stufe: Navigator

Der Pajero Evolution ist Rallye-Geschichte im SUV-Format. Kräftig, robust und mit einem Hang zu Schotterpisten. Für Offroad-Rennen in Foza Horizon 6 eine echte Waffe.

Fahrt vom Chaser Zero-Event nach Westen. © Phil Briel / Xbox Game Studios

Standort: Region Shimanoyama, Südwestrand der Suchzone. Im Wald, nicht weit von der Bandai Azuma Skyline Drift Zone. Auf der Karte ist der Feldweg zur Scheune gut erkennbar.

08 Stufe 6: Abenteurer

Mitsubishi #1 Sierra Lancer Evolution Time Attack (2005)

Der Mitsubishi Sierra Lancer Evolution Time Attack © Phil Briel / Xbox Game Studios

Auto: Mitsubishi #1 Sierra Lancer Evolution Time Attack (2005)

Region: Shimanoyama

Freischalt-Stufe: Abenteurer

Der Name ist ein Zungenbrecher, das Auto dahinter ist es nicht. Dieser Lancer Evolution Time Attack ist eine spezifisch aufgebaute Rennvariante mit Motorsport-Vergangenheit.

Die Scheune findet sich in der Nähe der Kleinstadt Narai-Juku © Phil Briel / Xbox Game Studios

Standort: Region Shimanoyama, fast mittig in der Suchzone, mit Blick auf die Stadt Narai-Juku im Süden. Den Feldweg vom Narai-Juku Circuit Race Event hochfahren, dann rechts auf den Pfad abbiegen. Über den Hügel ist die Scheune sichtbar. Direkte Nachbarschaft zum Peugeot 205 T16-Scheunenfund und nahe eines Porsche 959-Schatzautos.

Nissan R390 GT1 (1998)

Der Nissan R390 GT1 ist ein Le Mans-Klassiker © Phil Briel / Xbox Game Studios

Auto: Nissan R390 GT1 (1998)

Region: Ohtani

Freischalt-Stufe: Abenteurer

Der R390 war Nissans einziger ernsthafter Anlauf beim 24h Le Mans und er ist entsprechend selten. Als Scheunenfund in FH6 ist das Fahrzeug ein echtes Schmuckstück für jeden Sammler.

Folgt dem Feldweg nördlich der Matsumi Great Bridge © Phil Briel / Xbox Game Studios

Standort: Region Ohtani, Grenzgebiet zu Shimanoyama. Einem Feldweg im Nordostrand der Suchzone folgen. Alternativ über die Hauptstraße nordöstlich der Suchzone erreichbar, nahe des Bridge Underpass Trailblazer-Starttores.

09 Stufe 7: Meister-Erkunder

Die letzten beiden Scheunen gibt es erst, wenn du den Gold-Stempel als Meister-Erkunder erreicht hast. Der Aufwand lohnt sich: Beide Fahrzeuge sind echte Highlights.

Mazda #55 Mazda 787B (1991)

Der Mazda 787B in Forza Horizon 6 hat schon bessere Tage gesehen. © Phil Briel / Xbox Game Studios

Auto: Mazda #55 Mazda 787B (1991)

Region: Takashiro

Freischalt-Stufe: Meister-Erkunder

Das ikonischste Fahrzeug dieser gesamten Liste. Der 787B gewann 1991 die 24h Le Mans als bis heute einziges japanisches Auto. Sein rotierender Wankelmotor klingt anders als alles andere auf der Strecke. Und er fährt sich in Forza Horizon 6 genau so gut, wie man es von einem Le-Mans-Sieger erwartet. Diesen Scheunenfund solltest du dir nicht entgehen lassen.

Der Mazda 787B versteckt sich westlich von Hirosaki Castle © Phil Briel / Xbox Game Studios

Standort: Region Takashiro, der schwierigste Scheunenfund des Spiels trotz offener Umgebung. Die Scheune liegt im Wald direkt nördlich der Suchzone, hinter Gebäuden, Wanderwegen und Farmland. Den Feldweg im Nordwestrand der Zone von der Hauptstraße nehmen.

Nissan #11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette (1983)

Der Tomica Skyline ist ein echter Klassiker © Phil Briel / Xbox Game Studios

Auto: Nissan #11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette (1983)

Region: Ito

Freischalt-Stufe: Meister-Erkunder

Silhouette-Rennwagen der frühen 80er sind spektakuläre Maschinen. Breite Karosserie-Verkleidungen über schmalen Serienrahmen, extremes Leistungsgewicht. Der Tomica Skyline ist ein Highlight für Japan-Motorsport-Fans.

Der Skyline findet sich südwestlich von Kitayama Big Daisugi. © Phil Briel / Xbox Game Studios

Standort: Region Ito, Südwestrand der Suchzone. Wo die Hauptstraße im Westen in die Zone eintritt, führt ein breiter Feldweg südwärts zur Scheune und die ist ungewöhnlich gut auf der Karte erkennbar.