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Jeder Strich erzählt seine Story: Der Tour-Helm von Lipowitz
Kurz vor der Tour bekommt Florian Lipowitz einen Helm, der mehr verrät als jede Statistik. Von seinen Anfängen bis zu seinem größten Erfolg – doch welches Detail sagt am meisten über ihn aus?
© Getty Images / Red Bull Content Pool
Nach seinem spektakulären dritten Platz bei der Tour de France 2025 geht Florian Lipowitz mit neuem Selbstverständnis in die nächste Ausgabe – und mit einem neuen starken Teamkollegen an seiner Seite: Remco Evenepoel. Kurz vor dem Grand Départ bekommt der Kletterspezialist von Red Bull - BORA - hansgrohe einen ganz besonderen Helm überreicht. Ein Design, das nicht nur auffällt, sondern seine komplette Geschichte erzählt.
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Was macht diesen Tour-Helm besonders?
- individuell gestaltet mit persönlicher Story
- Elemente aus Karriere, Heimat und Umfeld
- klarer Fokus auf Berge als seine Stärke
- Übergabe durch Biathletin Selina Grotian
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Welche Bedeutung haben die Elemente auf dem Helm?
- Biathlon-Zielscheibe: Ein zentrales Symbol ist die Biathlon-Zielscheibe. Sie steht für den Ursprung seiner sportlichen Laufbahn – lange bevor er im Radsport angekommen ist.
- Familie und Freundin: In die Zielscheibe integriert sind die Initialen seiner Familie und seiner Freundin Antonia Weeger. Dieses Detail zeigt, wie wichtig sein Umfeld ist, wenn es um emotionale Unterstützung und Rückhalt in entscheidenden Momenten geht. Seine engsten Vertrauten sind seine Stütze.
- Hohe Munde: Ein weiteres Element ist die Hohe Munde, sein Hausberg in Seefeld. Die Hohe Munde sieht Florian Lipowitz von seinem zuhause, sie steht für seine Heimatverbundenheit und drückt die Liebe zu den Bergen aus.
- Maillot Blanc 25: Mit dem Schriftzug „Maillot Blanc 25“ wird sein bisher größter Erfolg abgebildet. Es steht für seinen sportlichen Durchbruch, den nächsten Schritt auf WorldTour-Level und seine Entwicklung Richtung Tour de France.
- Glückszahlen: Die Zahlen 7 und 21 begleiten ihn als persönliche Glückszahlen. Ein kleines Detail – aber eines, das seine Persönlichkeit unterstreicht.
- Höhenlinien: Topografische Linien ziehen sich durch das Design und spiegeln seine größte Stärke wider: Die Power und Ausdauer auf langen Anstiegen sowie seine Rolle als Kletterspezialist.
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Warum dieser Helm perfekt zu Florian Lipowitz passt
Florian Lipowitz ist ein Fahrer, der vor allem dort glänzt, wo es richtig hart wird – in den Bergen. Genau diese DNA spiegelt sich im Design wider. Der Helm macht sichtbar, was ihn sportlich definiert.
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Der Moment der Übergabe vor der Tour de France
Die Übergabe des Helms durch Red Bull-Athletin Selina Grotian kommt kurz vor dem größten Radrennen der Welt – und genau deshalb ist das Timing entscheidend. Und auch wer ihm den Helm übergeben hat. Denn Biathletin Selina Grotian verkörpert seine sportlichen Wurzeln, die in der Loipe liegen.
Die Überrasching ist geglückt!
Der Helm ist nicht nur reines Equipment, sondern ein Statement vor der Tour - wo er herkommt, was ihn antreibt und welche Rolle die Berge für ihn spielen.