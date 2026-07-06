Jeder Strich erzählt seine Story: Der Tour-Helm von Lipowitz

Nach seinem spektakulären dritten Platz bei der Tour de France 2025 geht Florian Lipowitz mit neuem Selbstverständnis in die nächste Ausgabe – und mit einem neuen starken Teamkollegen an seiner Seite:

. Kurz vor dem

bekommt der Kletterspezialist von

einen ganz besonderen Helm überreicht. Ein Design, das nicht nur auffällt, sondern seine komplette Geschichte erzählt.