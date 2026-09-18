Max Verstappen vom Team Oracle Red Bull Racing fährt am 16. September 2026 bei „Max vs 100“ auf dem Silverstone Circuit in Northampton, England, mit der Startnummer 3.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
Kartsport

Ergebnisse von „Max vs. 100": die Platzierungen aller Fahrer:innen

Max Verstappen hat die „Max vs 100“-Challenge in Silverstone in 14 Runden absolviert. Hier ist die vollständige Endplatzierung des 101-Kart-Feldes.
Von: Chris Magill
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Max Verstappen

Max Verstappen hat im Alter von 18 Jahren und 228 Tagen als jüngster Fahrer der Geschichte einen Grand Prix gewonnen. Mit 24 Jahren holte er den ersten WM-Titel und hat ihn insgesamt viermal erreicht.

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Max Verstappen feierte bei „Max vs 100“ ein siegreiches Comeback im Kartsport: Er überholte 100 Fahrer:innen und stürmte in nur 14 Runden und 35 Minuten in Silverstone vom Ende des Feldes auf den ersten Platz.
Bei diesem größten Go-Kart-Rennen, das je veranstaltet wurde, kehrte der vierfache Formel-1-Weltmeister zu seinen Wurzeln zurück und startete von Platz 101 – ganz hinten in einem Feld aus Sportlern, Content-Creators, Streamern, Journalisten und Fans aus aller Welt.
Schon nach einer Runde hatte sich Verstappen auf Platz 37 vorgearbeitet und machte dann weiter rasante Fortschritte, während er sich den Spitzenreitern näherte. Pole-Setter Jacky Martens, YouTuber Zac Alsop und Lewis Osler, Techniker bei Red Bull Ford Powertrains, führten weiterhin das Feld an, doch der Niederländer nutzte schließlich seine gesamte Kart-Erfahrung, um nach 35 Minuten chaotischer Action die ersten drei zu überholen.
Die Fahrer:inne versammeln sich zu einem Gruppenfoto bei „Red Bull Max vs 100“ in Silverstone, Großbritannien, am 16. September 2026.

Verstappen hat sie alle besiegt.

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

So lief es für das deutsche Trio: Ultrarunner Arda Saatçi landete auf Platz 42, Streamer Amar auf Platz 56 und Zehnkämpfer Leo Neugebauer auf Platz 63,

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Endplatzierungen bei „Max vs 100“

Hier ist die vollständige Liste der Fahrer bei „Max vs 100“ und ihre Endplatzierung im Rennen.

Position

Driver

1

Max Verstappen

2

Jacky Martens

3

Lewis Osler

4

Zac Alsop

5

Pol Tarres

6

Paky TWC

7

RDJavi (Steven Javier Santos del Rosario)

8

Larry Chen

9

Bernard Kerr

10

Neo Yau (Yau Hawk Sau)

11

TheGrefg (David Canovas)

12

Pableke (Pablo Jiménez)

13

David Egan (Drift Games)

14

Tommo McCluskey

15

Joe Tasker

16

Edward Andrew Dominic Bott

17

Matt Jones

18

Greg Gevojanyan (MrCarSounds)

19

Aidan Heslop

20

John-Marc van Wyk

21

Jack Harington

22

Wirtual (Øyvind Ludwig Iversen)

23

Charles André Alexandre

24

Joseph Eunbo Sim (Jojo Sim)

25

QueenB (Rebecca Evans)

26

Hasan Talha Serce Rodrigues

27

Nugato (Ilija Ravlic)

28

Pamkutya Béla (Norbert Osbáth)

29

Jono Jones

30

Alex Haddon

31

Nathan Lust

32

Shreeman Legend (Siddhant Praveen Joshi)

33

Sam Hurley

34

Jakidale (Jacopo D'Alesio)

35

Mars (Zhang Jing)

36

Jonathan Gaming (Jonathan Amaral)

37

Bella James

38

Jake O'Neill

39

TechnoGamerz (Ujjwal Chaurasia)

40

Roberts Vītols

41

Sporttouchen (Timothé Rangström)

42

Arda Saatci

43

Shredded Fox (Jan Liška)

44

Sarah Lezito

45

nnnurdaylet

46

Si Hyun Park

47

Daniel Ahola

48

Blue-Jade Rasch

49

Kalia Lai

50

Caedrel (Marc Lamont)

51

Germán Rodezel

52

Taylor Serage

53

Fresia Aria

54

Diogo 'Move_Mind' Silva

55

Melanie Buffetaud

56

Amar (Amar Al Naimi)

57

Karol Zdęba

58

Daily Mail (Henry Robert Williams)

59

Simon de Montfort Walker

60

Julia Haller

61

GoKartGod

62

Pieface23 (Jack McDermott)

63

Leo Neugebauer

64

Helydia (Tansel Celia)

65

Gabs Djay (Gabs Djanogly)

66

TGFBro (Romell Henry)

67

Nuri Amiraslan

68

Molly Carlson

69

James Doyle

70

Vale Sulca

71

Brian Manuel Otero

72

Developer Adam (Adam Powell)

73

Austin Sprinz

74

AustrianKiwi (Jonathan Balchin)

75

Bea Eguiraun

76

Leticia Bufoni

77

Josh Richards

78

Mike Dokas

79

talkSPORT (Joseph Brophy)

80

Tom Medlock

81

LA4AWALE

82

Tettrem (Mateus dos Santos Machado Almeida)

83

TheDonato (Donato Jose Muñoz Calabrese)

84

Dantic (Daniel Moss)

85

Qucee

86

Juank Pérez

87

Supercar Blondie (Niklaus Manuel Hirschi)

88

Lethal Shooter (Chris Matthews)

89

Enis Kirazoğlu

90

Tyrique Hyde

91

Emily Xuechun Zhang (ExtraEmily)

92

Molly Marsh

93

André da Silva Montoito

94

Janja Garnbret

95

Amber Gill

96

George (Georgina) Thomas

97

Dave Rosenburg

98

Nate Saunders

99

Dyler

100

Lauchie Johns

101

Timothy Kwang Suk An (IitzTimmy)

01

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Die Challenge „Max vs 100“ kannst weltweit auf Disney+ anschauen.

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