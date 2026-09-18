Ergebnisse von „Max vs. 100": die Platzierungen aller Fahrer:innen

Max Verstappen feierte bei „Max vs 100“ ein siegreiches Comeback im Kartsport: Er überholte 100 Fahrer:innen und stürmte in nur 14 Runden und 35 Minuten in Silverstone vom Ende des Feldes auf den ersten Platz.
Bei diesem größten Go-Kart-Rennen, das je veranstaltet wurde, kehrte der vierfache Formel-1-Weltmeister zu seinen Wurzeln zurück und startete von Platz 101 – ganz hinten in einem Feld aus Sportlern, Content-Creators, Streamern, Journalisten und Fans aus aller Welt.
Schon nach einer Runde hatte sich Verstappen auf Platz 37 vorgearbeitet und machte dann weiter rasante Fortschritte, während er sich den Spitzenreitern näherte. Pole-Setter Jacky Martens, YouTuber Zac Alsop und Lewis Osler, Techniker bei Red Bull Ford Powertrains, führten weiterhin das Feld an, doch der Niederländer nutzte schließlich seine gesamte Kart-Erfahrung, um nach 35 Minuten chaotischer Action die ersten drei zu überholen.
So lief es für das deutsche Trio: Ultrarunner Arda Saatçi landete auf Platz 42, Streamer Amar auf Platz 56 und Zehnkämpfer Leo Neugebauer auf Platz 63,
Endplatzierungen bei „Max vs 100“
Hier ist die vollständige Liste der Fahrer bei „Max vs 100“ und ihre Endplatzierung im Rennen.
Position
Driver
1
2
3
Lewis Osler
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Edward Andrew Dominic Bott
17
18
19
20
21
Jack Harington
22
23
24
25
26
Hasan Talha Serce Rodrigues
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Jake O'Neill
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Blue-Jade Rasch
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Nuri Amiraslan
68
69
70
71
Brian Manuel Otero
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Tom Medlock
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
André da Silva Montoito
94
95
96
George (Georgina) Thomas
97
98
99
100
Lauchie Johns
101
01
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