Ergebnisse von „Max vs. 100": die Platzierungen aller Fahrer:innen

Schon nach einer Runde hatte sich Verstappen auf Platz 37 vorgearbeitet und machte dann weiter rasante Fortschritte, während er sich den Spitzenreitern näherte. Pole-Setter Jacky Martens, YouTuber Zac Alsop und Lewis Osler, Techniker bei Red Bull Ford Powertrains, führten weiterhin das Feld an, doch der Niederländer

schließlich

um nach 35 Minuten chaotischer Action die ersten drei zu überholen.