Red Bull Wings Cup: Lass dich vom Aufstieg dieses EA FC Pro's inspirieren

Um dieses Kopfkino schleunigst auszuschalten, müssen wir wohl mal die Nassada-Story erzählen. DER Nassada? Ja, der aktuelle Deutsche Einzelmeister der

mit dem viel kopierten, aber schier unerreichten Spielstil in

. Bevor der hinter diesem Gamertag stehende Deutsch-Marokkaner

zu dem FC Pro wurde, der bei der Weltmeisterschaft sogar die Anders Vejrgangs dieser Welt Crashout gehen lässt, sah sein Setup nicht großartig anders aus.