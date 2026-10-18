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Red Bull Wings Cup: Lass dich vom Aufstieg dieses EA FC Pro's inspirieren
Deutscher Meister und Vorbild für viele EA FC Newcomer. Von Nassada kannst du dir nicht nur eine Pro-Taktik abschauen - sondern den Mut für den ersten Schritt. Ein Porträt
Du rufst ständig das EA FC-Tournaments-Menü auf, scrollst in Richtung „Red Bull Wings Cup: Open League“, nur irgendwas lässt den Daumen über dem X-Button zittern. Der Kopf übernimmt. Hab ich genug Turniererfahrung? Ist das Level zu competitive? Oder scheitert mein Run gar schon am Setup…
Um dieses Kopfkino schleunigst auszuschalten, müssen wir wohl mal die Nassada-Story erzählen. DER Nassada? Ja, der aktuelle Deutsche Einzelmeister der Virtual Bundesliga mit dem viel kopierten, aber schier unerreichten Spielstil in EA FC 27. Bevor der hinter diesem Gamertag stehende Deutsch-Marokkaner Nassim Dahman zu dem FC Pro wurde, der bei der Weltmeisterschaft sogar die Anders Vejrgangs dieser Welt Crashout gehen lässt, sah sein Setup nicht großartig anders aus.
„Ich saß mit dem Controller in meinem Kinderzimmer - und dann plötzlich bei riesigen Events wie dem VBL Grand Final oder der FC Pro World Championship“, sagt Nassada und fügt an: „Bei euch könnte das der Red Bull Wings Cup in Miami sein.“
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Sein Weg zum E-Sportler und EA FC Pro
Kein Gaming Bootcamp, kein Setup wie bei einem Profi-Club, kein Masterplan. Nassadas Karriere startet da, wo deine gerade läuft: Weekend League, grinden für den Squad-Aufbau. Ein komplettes Wochenende ohne eine einzige Niederlage erlebt er im Alter von 14 Jahren. Gegen E-Sportler von Profi-Clubs spielt er teils auf Augenhöhe, ohne selbst derlei Ambitionen zu hegen. Den Klick im Kopf gibt es drei Jahre später.
„Mit 17 Jahren kam dieser Moment, in dem ich gemerkt habe: Okay, ich bin nicht nur gut bei Matches im Freundeskreis, sondern auf Profilevel.“
Aus Zocken und Squad Building wurde gezielteres Training. Aus dem Kinderzimmer das Böllenfalltor, wo der Deutsch-Marokkaner beim SV Darmstadt 98 ab 2024 die erste Station auf dem Weg zum FC Pro durchlaufen hat. Zwischen ersten Siegen und dem Einzug in die Playoffs der VBL Club Championship (Saison 2024/25) schließt „Nassada" noch sein Fachabitur (Wirtschaft) ab.
Nassada: Stationen und Meilensteine
Club ⚽
Saison 🗓️
Meilensteine 🎮
SV Darmstadt 98
2024/25
Profi-Debüt in der Virtual Bundesliga, Playoffs VBL Club Championship
SC Freiburg
2025/26
Deutscher Einzelmeister, Top 4 FC Pro 26 World Championship
RBLZ Gaming
2026/27
Aufstieg in Top 10 der FC Pro World Rankings
Wie lange trainiert ein E-Sportler in EA FC am Tag?
Die Trainingssessions von Nassada als amtierender Deutscher Meister im eFootball (EA FC) variieren zwischen sechs und zehn Stunden pro Tag. Bei RBLZ Gaming wird er von den Trainern Daniel „Fehrminator“ Fehr und David „Dave“ Queck gecoacht.
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Seine Breakout Saison
Wer am Red Bull Wings Cup teilnimmt und sich für das National Final im XPERION Hamburg qualifizieren sollte, wandelt endgültig auf den Spuren von Nassada. An Ort und Stelle peakte die Karriere des heute 20-Jährigen, damals noch im Trikot des SC Freiburg, durch den Triumph im VBL Grand Final. Ein Premieren-Titel für die Breisgauer, der nachträglich als kleines Trostpflaster wirkte. Stichwort: Europa League-Finale!
EA FC Earnings: Was waren die höchsten Preisgelder von Nassada?
- 62.000 Euro (FC Pro 26 World Championship, Top 4)
- 40.000 Euro (VBL Grand Grand Final 2026, Platz 1)
- 22.000 Euro (FC Pro 26 Open, Top 8)
- 9.000 Euro (eChampions League 2026, Top 8)
Die Final-Niederlage des SC Freiburg gegen Aston Villa in Istanbul erlebt er hautnah im Besiktas-Park mit, um anschließend selbst wieder auf Titeljagd zu gehen. Wie pflegen die Franzosen gerne zu sagen: C'est le moment? In Paris, erstmals Host City der FC Pro 26 World Championship als Teil des Esports World Cups, war das Momentum auf Seiten des VBL-Champions.
„Es ist von vorne bis hinten das Turnier von Nassada“, legte sich Caster Brandon Smith fest, als der Freiburger mit 48 (!) Toren durch die Ligaphase spektakelte. Weder der mit 10:1 abgefertigte Daniel „DFernandes“ Fernandes, noch der frühere RBLZ Gaming-Spieler und EA FC-Weltmeister Anders „Vejrgang“ Vejrgang (11:5) fanden eine Antwort auf den Spielstil des 20-Jährigen.
Kann Nassada Weltmeister in EA FC 27 werden?
Mit dem Halbfinal-Run von Nassada bei der allerersten WM-Teilnahme der Karriere ist klar: Seine Prime fängt gerade erst an. Viele Experten wie Brandon Smith sehen ihn für die kommende FC Pro 27 World Championship im Trikot von RBLZ Gaming als Titelanwärter.
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Spielstil und Erwartungen in EA FC 27
Wer Nassada nach seinem Gameplan fragt, bekommt eine straighte Antwort aus nur 3 Wörtern: Den Gegner outscoren! Weniger Ballbesitz-Karussell, dafür volle Kraft ins Umschaltspiel. Seinen EA FC-Spielstil zieht der 20-Jährige durch - egal wie groß die Bühne sein mag oder wie die Taktik des Gegners aussieht.
Viele Beobachter werteten das erst in der Verlängerung entschiedene VBL Grand Final zwischen Nassada und Alihan „RBLZ_Alihanlion“ Hadzhi (zum Replay) als Jahrhundertfinale.
Welche Taktik nutzt Nassada in EA FC 27?
Formation: 4-4-1-1 (2)
Spielaufbau Stil: Ausgeglichen
Defensiver Ansatz: Ausgeglichen
Linienhöhe: 60 (höchster Wert innerhalb von „Ausgewogen“)
Kann ich in EA FC 27 mehr Tore durch Konter erzielen?
Ja, in EA FC 27 ist es effektiv, sich aufs Kontern zu spezialisieren „Da die langen Bälle dieses Jahr sehr stark sind, sollte man auf Tiefe 60 stellen, damit man nicht zu hoch steht“, empfiehlt Nassada von RBLZ Gaming, der in seinem Ultimate Team-Squad vor allem auf Spieler-Items wie Red Bull-Athlet Nico Williams (93 Pace, 86 Dribbling) setzt.
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Red Bull Wings Cup: 3 Nassada-Tipps für deinen Run
Nassadas Weg als FC Pro ist kein Märchen, sondern das Ergebnis von Training, aber vor allem dem Mut, den ersten Schritt aus der eigenen Komfortzone zu machen. „Ich habe dank meinem Hobby sehr viele Orte sehen können“, blickt der RBLZ-Spieler zurück.
Dein Weg vom eigenen Wohnzimmer nach Miami:
Wings Cup Phase 🎮
Wann 🗓️
Wo 📍
bis 25. Oktober
Online
bis 5. November
Universitäten in acht deutschen Städten
14. November
XPERION Hamburg
Januar 2027
Nu Stadium Miami
Der Wings Cup ist ein hervorragendes Sprungbrett. Wenn du da eine gute Performance hinlegst, hat man dich auf jeden Fall auf dem Zettel.
Pro-Tipps für deinen Run beim Red Bull Wings Cup
- Kopf vor Skill
Immer die Nerven behalten - auch wenn es brenzlig wird. Wenn man einmal den Fokus verliert, kommt man schwer wieder rein. Also immer ruhig und gelassen bleiben.
- Vorbereitung
Auf jede Art von Gegner vorbereiten. Nur so gewinnt man am Ende Turniere. Im 95er-Modus doppelt wichtig, denn wenn die Teams gleich stark sind, entscheidet der taktische Plan gegen den Gegner.
- Umschaltmomente nutzen
Nach Ballgewinn sofort den Weg nach vorne suchen, bevor der Gegner sortiert ist.