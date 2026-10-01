Red Bull Wings Cup: So zockst du dich in EA FC 27 von der Couch nach Miami!

Über beide Qualifikationsmöglichkeiten führt dein Weg in Deutschland bestenfalls zum National Final im

Hamburg. Dort zocken die besten EA FC 27 Spieler:innen gegeneinander. Alle mit dem gleichen, großen Ziel: Für Deutschland beim World Final im Nu Stadium von Inter Miami anzutreten. Werde dort Weltmeister, wo mit Lionel Messi einer der GOATS auf dem echten Rasen zaubert.