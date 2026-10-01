Red Bull Wings Cup: So zockst du dich in EA FC 27 von der Couch nach Miami!

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Spieler:innen aus 80 Ländern, ein Ziel: Weltmeister werden. Der Red Bull Wings Cup bietet der Community in EA FC 27 eines der größten Turniere aller Zeiten. Ein globaler Clash um die Krone in “The World’s Game”. Du willst am Red Bull Wings Cup teilnehmen, brauchst dafür aber noch Guidance? Dann bist du hier richtig. Wir erklären dir alles - Schritt für Schritt!
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Der Red Bull Wings Cup in EA FC 27 erklärt
Der Red Bull Wings Cup ist ein global stattfindender Wettbewerb in EA FC 27. In der ersten Eventphase wird in insgesamt 80 Ländern der beste Spieler oder die beste Spielerin gesucht, der/die das jeweilige Land dann im World Final vertritt. Es gibt zwei Möglichkeiten, an der Qualifikationsphase im eigenen Land teilzunehmen: Online - von deiner Couch oder deinem Gaming Chair aus - in der Open League. Oder offline an mehreren Uni-Campus - in der University League.
Über beide Qualifikationsmöglichkeiten führt dein Weg in Deutschland bestenfalls zum National Final im XPERION Hamburg. Dort zocken die besten EA FC 27 Spieler:innen gegeneinander. Alle mit dem gleichen, großen Ziel: Für Deutschland beim World Final im Nu Stadium von Inter Miami anzutreten. Werde dort Weltmeister, wo mit Lionel Messi einer der GOATS auf dem echten Rasen zaubert.
02
Open League: Zocke dich online nach Hamburg
Die Open League ist die Qualifikationsmöglichkeit für die gesamte EA FC Community. Spiele online auf der PlayStation 5 mit deinem Ultimate Team und zocke dich bis nach Hamburg zum National Final! So nimmst du teil - wir beantworten dir alle wichtigen Fragen step by step:
Red Bull Wings Cup Open League: FAQ
Hol dir die Red Bull Wings Cup Can und schnappe dir Rewards
Bock auf ein ultimatives Energy-Bundle? Kaufe dir die EA FC 27 Ultimate Edition in Kombination mit einem Red Bull-Sixpack - als exklusive Wings Cup Edition. Die jeweiligen Dosen-Codes für deine In-Game-Belohungen kannst du hier einlösen!
03
University League: Erobere deinen Campus
In der University League duellieren sich Studierende aus ganz Deutschland. Du glaubst, der beste Uni-Zocker des Landes zu sein? Dann stelle dein Können in der University League unter Beweis und qualifiziere dich für das National Final. An insgesamt drei Campus finden Turniere im EA FC 27-Modus Rush statt. So nimmst du teil - die wichtigsten Fragen im Überblick:
Red Bull Wings Cup University League: FAQ
04
National Final: Wer wird deutscher Champion?
Am 14. November kommt es im XPERION Hamburg zum nationalen Showdown. Die besten Teilnehmer:innen aus der Open League und der University League zocken um die deutsche Krone. Nur der Sieger oder die Siegerin qualifiziert sich für das World Final in Miami, das voraussichtlich im Januar 2027 über die Bühne geht.
Anders als in der Qualifikationsphase wird im National Final im 95er-Modus gespielt. Das heißt: Sämtliche In-Game-Items bzw. Spieler:innen haben die gleichen Werte. Gleiche Voraussetzungen für alle.
05
Miami ruft: Das World Final im Messi-Wohnzimmer
It all comes down to this: Freedom Park, Miami. Im Stadion von Inter Miami erreicht der Red Bull Wings Cup Anfang 2027 seinen globalen Höhepunkt. Die Sieger:innen aus allen Ländern spielen um den Weltmeistertitel. Was gibt es sonst noch zum World Final zu wissen? Alle Infos:
Red Bull Wings Cup World Final: FAQ
06
Red Bull Wings Cup: Der Schedule im Überblick
Turnierphase
Zeitraum
Open League
28. September - 25. Oktober 2026
University League
27. September - 05. November 2026
National Final Hamburg
14. November 2026
World Final Miami
Januar 2027