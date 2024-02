RBLZ Gaming: So läuft es bei unseren EA FC 24 Profis

Seit der Gründung von RBLZ Gaming im Jahr 2020 steht das Esports-Team von RB Leipzig für Innovation, Erfolg und Spektakel. Innerhalb der ersten drei Jahre wurden die RBLZ jeweils im Einzel- und Clubwettbewerb Weltmeister und Deutscher Meister. Mit Red Bull-Athlet RBLZ_Umut und RBLZ_Vejrgang gehören zwei der besten FC 24 -Spieler der Welt zum Team.

Auch in der Saison 2023/24 spielen die RBLZ um zahlreiche große Titel. Wir geben euch einen Überblick zu den aktuellen Standings in den wichtigsten Wettbewerben - und blicken gleichzeitig auf die Showdowns der Saison. Wann und wo finden sie statt - und wie stehen die Chancen auf die nächsten Titel?

01 Virtual Bundesliga

Virtual Bundesliga Club Championship

Die Saison in der der Virtual Bundesliga Club Championship läuft auf Hochtouren. Seit November 2023 spielen 35 der insgesamt 36 Clubs aus der 1. und 2. Fußball-Bundesliga um die Deutsche Club-Meisterschaft in FC 24. Zunächst werden - aufgeteilt in die zwei Divisionen Nordwest und Südost - zwei Divisionsmeister ermittelt. Abschließend geht es beim Finalturnier der VBL Club Championship für die insgesamt besten zehn Teams der Saison um den Deutschen Meistertitel.

RBLZ Gaming geht traditionell in der Südost-Division an den Start. Wenige Wochen vor dem Saisonende rangieren die Roten Bullen hinter dem 1. FSV Mainz 05 auf Platz zwei, der zur direkten Qualifikation für das Finale der VBL Club Championship berechtigt. Speziell in den ersten Wochen des neuen Jahres zeigen die RBLZ Top-Leistungen - und eilen von Sieg zu Sieg.

Das Ziel ist klar: Die erneute Titelverteidigung soll her. Nach 2022 und 2023 könnte RBLZ Gaming zum dritten Mal in Folge Deutscher Clubmeister werden. Das VBL Club Championship Finale findet offline am 23./24. März statt. Der Ort wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Konfetti, marsch: RBLZ Gaming feiert den Titelgewinn beim VBL CC-Finale. © Lieske und Howar GbR

VBL Grand Final

Im VBL Grand Final wird zum Abschluss der VBL-Saison der Deutsche Einzelmeister in FC 24 ausgespielt. Stattfinden wird es 2024 erstmals im April - die Jahre zuvor war das Event im Juni. Auch hier jagen die RBLZ den nächsten Titel. Zuletzt Deutscher Einzelmeister wurde RB Leipzig 2021 - damals setzte sich RBLZ_Umut im Endspiel gegen DullenMike durch. Im Jahr darauf musste sich Umut im Endspiel gegen DullenMike geschlagen geben.

Erreichen die RBLZ in der VBL Club Championship das Finale, sind automatisch zwei Teammitglieder auch für das VBL Grand Final qualifiziert. Die Spielerwahl trifft der Club einige Wochen vor dem Finalevent.

02 EA FC Pro

Das neue Weltmeisterschaftsformat von EA Sports im eFootball ist ebenfalls in vollem Gange. Die EA FC Pro ist der Nachfolger des FIFAe World Cups, den die RBLZ 2022 in Person von Umut als Einzelweltmeister für sich entscheiden konnten. 2023 wurden die RBLZ als Team Clubweltmeister. 2024 soll nun der dritte internationale Titel in Serie folgen.

Wenn sich Emotionen entladen: FIFA-Weltmeister Umut "RBLZ_Umut" Gültekin. © Gonzalo Arroyo - FIFA

Bevor im Sommer die 32 besten FC 24-Profis der Welt in der FC Pro World Championship um den WM-Titel spielen (genauer Termin folgt), gibt es verschiedene Qualifikationswege über die gesamte Saison. 28 der 32 Startplätze bei der World Championship werden über nationale eFootball-Ligen vergeben - also Virtual Bundesliga, eLaLiga, ePremier League, etc.

In Deutschland qualifizieren sich Meister und Finalist im VBL Grand Final für die FC Pro World Championship. Ein zusätzlicher Anreiz also für unsere RBLZ, im nationalen eFootball-Wettbewerb nach dem nächsten Titel zu greifen. Die restlichen vier der 32 Tickets für das WM-Finale werden über die FC Pro Open ausgespielt. An den FC Pro Open darf jeder teilnehmen - auch Spieler, die nicht in den nationalen eFootball-Ligen aktiv sind.

Die FC Pro Open

Die FC Pro Open sind in der Saison 2023/24 bereits beendet. Das Format in aller Kürze zusammengefasst:

Regionale Qualifikationsturniere auf der ganzen Welt mit zehntausenden Spielern

Die besten 64 Spieler der Welt qualifizieren sich für den FC Pro Open Global Qualifier

Ab hier findet der komplette Wettbewerb live in London statt. Insgesamt 20 Spieler erreichen das Main Event der FC Pro Open.

Hier geht es jetzt um den Einzug in das Finalturnier der FC Pro Open. Es qualifiziert sich die Top 8.

All or nothing: Die besten vier Spieler im FC Pro Open Finale nehmen an der FC Pro World Championship im Sommer 2024 teil und sichern sich gleichzeitig die direkte Qualifikation für das FC Pro Open Main Event in der Saison 2024/25.

RBLZ Gaming wieder ganz vorne dabei

Auch in dieser Saison mischt RBLZ Gaming die internationale EA FC-Elite auf. Mit RBZ_Umut und RBLZ_Anders waren die RBLZ das einzige Team der Welt, das zwei Spieler im Finalturnier der FC Pro Open gestellt hat. Während es für Umut dieses Jahr leider nicht für den Einzug ins WM-Finale reichte, qualifizierte sich Anders souverän. Der dänische FC 24-Profi, der im Januar 2024 seinen 18. Geburtstag gefeiert hat, beschenkte sich nachträglich damit selbst zur Volljährigkeit.

Fast konnte Anders sogar das FC Pro Open-Finale für sich entscheiden. In einem spektakulären Endspiel musste er sich aber dem brasilianischen Spieler “Phzin” von Ajax Amsterdam knapp 5:6 geschlagen geben. Die gesamten Finals der FC Pro Open könnt ihr euch hier noch einmal im Re-Live anschauen:

Mit der Top 2-Platzierung sicherte sich Anders nicht nur seinen Spot in der FC Pro World Championship, sondern darüber hinaus $60.000 Preisgeld. Der RBLZ-Profi bewies einmal mehr seinen Status als einer der besten EA FC 24-Spieler der Welt und gehört im Sommer zum Favoritenkreis.

03 Alle kommenden Events von RBLZ Gaming im Überblick

23./24. März: VBL Club Championship Finale (Saison läuft, noch nicht qualifiziert)

April (genauer Termin folgt): VBL Grand Final (noch nicht qualifiziert)

Sommer (genauer Termin folgt): FC Pro World Championship (RBLZ_Anders ist bereits qualifiziert, weitere zwei RBLZ-Profis könnten noch über eine Top 2-Platzierung im VBL Grand Final dazu kommen).

Eines ist jetzt schon klar: Die unvergleichbare Erfolgsstory von RBLZ Gaming geht weiter. Auch deshalb sind die RBLZ einmal mehr als eSports Team des Jahres 2024 nominiert - bis zum 21. Februar könnt ihr hier für die RBLZ abstimmen .