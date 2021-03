Red Bull Superskicross: Obstacles wie von einem anderen Stern

Dirk Scheumann neigte sich dem Ende entgegen, der Allgäuer hatte sich bereits an einer Hochschule zum Bauingenieurstudium eingeschrieben. Doch ganz wollte er nicht aufs Fliegen verzichten. «Leider gab es in den Gebieten in meiner Heimat keine gescheiten Sprünge», erinnert er sich, «also fragte ich bei den Bergbahnen an, ob ich nicht etwas bauen könnte».

1999 schaufelte Dirk mit seinen Kumpels in Oberstdorf den ersten Park, bald folgten weitere, zum Ingenieurstudium kam es nicht mehr. Stattdessen bildete er sich on the job zum

Course nicht mehr gerecht wird. In

Skicross auf einem neuen Level: am 27. März 2021 treffen sich die besten Athleten des Skicross World Cup in Andermatt zu einem Rennen, wie es die Welt noch nicht gesehen hat.

Präzisionsarbeit aus Schnee

Am Bildschirm wird ein Kurs jeweils auf ein 3-D-Modell des Geländes konstruiert. Eigens entwickelte Simulationsprogramme zeigen aufgrund des Gefälles und weiterer Faktoren wie weit und in welcher Flugbahn die Athleten durch die Luft segeln werden. «Auf dem Schnee setzen wir den Plan mit einer Präzision von 10 bis 20 Zentimetern um», hält Scheumann fest. Genauso wichtig sind aber die Testläufe mit den Pros. Erst dann zeigt sich, wie der Kurs geshapet sein muss, damit die Rider sauber landen und mit genügend Speed das nächste Feature ansteuern können. «Da ist Augenmass gefragt», beschreibt Dirk diesen Finishing Touch. Um die Geschwindigkeit im richtigen Bereich einzupendeln, wird auch mal ein Meter abgetragen oder aufgeschüttet.

Red Bull Superskicross als mentale Challenge