Goschnpolieren, die Vierte: Wo Toni Palzer & BORA - hansgrohe hinsteuern

- um den Dreh über 120 Personen - kommen zum traditionellen Teamcamp in der von den Alpen umringten Ski- und Bike-Destination zusammen. Welche zwei aus der selbst ernannten „Band of Brothers“ hier besonders in ihrem Element waren?

Rally the Valley… im Ötztal! Abseits der Grand Tours, den Klassikern und sonstigen Rundfahrten ist es DER fixe Termin für alle bei

Hey, ab auf die Piste: Toni Palzer und Co. im Ötztal!

. Auch drei Jahre nach seinem Karriere-Switch aufs Rad macht der frühere Skibergsteiger auf Brettern im Schnee eine gute Figur. Neuerdings Seite an Seite mit:

Rad 'n' Roll: So funktioniert ein Radsport-Team in der UCI WorldTour

Greift der deutsche Vorzeige-Rennstall mit Roglic nach dem zweiten Grand Tour-Sieg? Womöglich beim Tour de France-Showdown in Nizza? Und bei welchen Rennen sehen wir Red Bull-Athlet Toni Palzer in Aktion? Unser Saison-Ausblick auf die UCI WorldTour 2024 von BORA - hansgrohe:

in Italien.

(Tour der France) beim Massensprint auf der Champs-Élysées in Paris.

bei. Weiterer Spotlight-Moment für die „Band of Brothers“: Der Triumph von

Hier erlebte er nicht nur eine emotionale Bergankunft an den Drei Zinnen, sondern trug durch seine Helferdienste zu zwei Etappensiegen sowie Rang neun für GC-Fahrer

Lassen sich die Sagan-Vibes bei BORA - hansgrohe noch mal wiederholen? Spot an: Der Wechsel von Primoz Roglic wird als größter Coup von

Muss an dieser Stelle noch darauf hingewiesen werden, wer die Vuelta damals gewonnen hat? Roglic kommt als dreifacher Sieger der Spanien-Rundfahrt (2019, 2020, 2021) von Jumbo-Visma. Im Vorjahr fuhr er im Maglia Rosa des Giro-Siegers in Rom ein. Weiterer Support für die Rundfahrer-Fraktion, weil selbst schon unter den Top fünf beim Giro:

Full Force voraus in die vierte Saison als Radprofi: Toni Palzer!

Wo immer es für das Team bergauf gehen wird, sieht Teamchef Denk in Fahrern wie

Inklusive der acht Neuzugänge ist BORA - hansgrohe mit einem 29 Mann-starken Line Up in die Saison 2024 gestartet. Abgänge wie der des ehemaligen deutschen Meisters Nils Politt verändern den Charakter, aber - wie auch der Jahresauftakt mit

Während der Sagan-Ära auf Sprint-Etappen und Klassiker ausgerichtet, haben Ralph Denk und Rolf Aldag (Head of Sports) das Team seit 2022 zu einer GC-Equipe weiterentwickelt. Auf jedem Terrain kann das Team um Siege mitfahren. Fokus: Top 5-Platzierungen bei den Grand Tours.

. Die Bike-Brand von der US-Westküste ist hierzulande mit einem Standort in Holzkirchen vertreten. Den analog zu den hellgrünen Jerseys lackierten „Feuerblitz“ testete Toni Palzer erstmals Ende Januar bei der Trofeo Calvià (Spanien).

, die 35 Rennen beziehungsweise Rundfahrten in zwölf verschiedenen Ländern vereint. Aus Frankreich in die Schweiz, von Belgien nach Kanada. Sogar ein Abstecher auf den asiatischen Kontinent (Tour of Guangxi in China) steht dem Peleton noch bevor.

„Die Vertragsverlängerung habe ich mir in erster Linie durch meine Helferdienste verdient. Es wäre für meine Entwicklung jedoch kein Beinbruch, wenn ich dieses Jahr keine Grand Tour fahren würde und dafür bei anderen Rennen mehr Freiheiten bekomme“, sagt der 30-Jährige, der fortan von Trainer Hendrik Werner betreut wird. „Ich freue mich auf die Reise mit ihm. Gerade der Jahresausklang in der Türkei mit der Top 10-Platzierung hat mich ermutigt, dieses Saison noch mutiger zu fahren.“

Emotionale Zielankunft für Toni Palzer am Monte Bondone