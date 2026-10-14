GTA 6 Online: 10 mejoras que nos gustaría ver en el multijugador

Han pasado 13 años desde el lanzamiento de GTA 5 y GTA Online ha sido una de las claves de su longevidad. Grand Theft Auto VI llegará a las tiendas el próximo 19 de noviembre de 2026, pero Rockstar Games todavía no ha confirmado cuándo llegará una posible modalidad multijugador. Si finalmente amplía el universo de Leonida con una experiencia en línea, el reto será mantener el interés durante años sin repetir los problemas de su predecesor. Para conseguirlo, hay varios aspectos que merecen atención, desde el peso de la conducción y el equilibrio económico hasta la evolución del mundo abierto.

01 Más protagonismo para el crimen callejero

Vice City, donde abundan los neones, los coches rápidos y la delincuencia © Rockstar Games/Take-Two Interactive

El caos es parte de la identidad de GTA, pero no todo vale. Que un jugador aparezca con una moto voladora y nos destruya sin previo aviso aporta poco a una persecución o a un enfrentamiento entre conductores. La Oppressor Mk II, introducida en GTA Online en 2018, es un ejemplo de cómo un vehículo con demasiadas ventajas puede desequilibrar las partidas. Frente a ella, quienes circulaban en coches convencionales o se desplazaban a pie tenían pocas posibilidades de defenderse.

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En GTA 6 Online nos gustaría volver a los atracos, los intercambios ilegales, las persecuciones y las huidas en las que la habilidad al volante importe más que el equipamiento adquirido. Vice City ofrece el escenario adecuado para recuperar el protagonismo del crimen urbano, con sus calles, sus barrios y su tráfico. Los vehículos futuristas y las motos armadas con cohetes pueden resultar divertidos durante un tiempo, pero también alteran la forma de jugar. Un arsenal más contenido permitiría que las decisiones y la habilidad de cada jugador tuviesen mayor peso.

02 Una economía que no exija tantas horas

¿A quién no le gustaría poder comprarse su propio yate de lujo? © Rockstar Games/Take-Two Interactive

En GTA Online, comprar un deportivo o una propiedad puede exigir una inversión de tiempo considerable. La sucesión de actualizaciones ha elevado el precio de muchos artículos hasta hacer que progresar resulte difícil para quienes no pueden dedicar varias horas al juego. Lo que debería ser una recompensa acaba convirtiéndose, en ocasiones, en una rutina para conseguir dinero.

GTA 6 Online debería ofrecer precios más proporcionados y alternativas para ganar dinero jugando en solitario. No todo debería depender de completar encargos con un grupo o de recurrir a las compras con dinero real. La progresión tendría que premiar el tiempo invertido y permitir que cada jugador se marque objetivos alcanzables. Comprar el primer coche, acceder a una vivienda o poner en marcha un negocio debería formar parte de la experiencia, no convertirse en una sucesión de tareas repetitivas.

03 Un mapa que se amplíe con el tiempo

GTA 6 promete un mundo más grande y diverso que nunca © Rockstar Games/Take-Two

Vice City será el principal escenario de GTA 6, pero el multijugador podría ir más allá de sus límites iniciales. GTA Online ha demostrado que Rockstar puede incorporar nuevos contenidos durante años. Mantener esa estrategia permitiría ampliar el territorio disponible y renovar las posibilidades de juego mediante actualizaciones.

El regreso a lugares conocidos como Liberty City sería una de las incorporaciones más esperadas por muchos seguidores. También habría margen para añadir barrios, carreteras y zonas nuevas, siempre que aportasen actividades y motivos para explorarlas. La clave no estaría solo en aumentar el tamaño del mapa, sino en conseguir que cada ampliación modificase la experiencia. Un mundo que creciese con el tiempo ayudaría a mantener el interés sin depender exclusivamente de nuevas misiones.

04 El roleplay como parte del multijugador

Personalizar a tu personaje es parte de la diversión de GTA © Rockstar Games/Take-Two Interactive

El roleplay se ha convertido en una forma de jugar con una comunidad propia dentro del universo de GTA. Algunos usuarios interpretan a policías, taxistas o responsables de organizaciones criminales y desarrollan historias que pueden prolongarse durante horas. Modificaciones como FiveM contribuyeron a popularizar esta modalidad al ampliar las posibilidades de GTA 5.

Para GTA 6 Online, Rockstar podría ofrecer herramientas oficiales para crear y gestionar este tipo de experiencias. La disponibilidad tanto en consolas como en PC sería importante para evitar que una parte de la comunidad quedase fuera. No se trataría únicamente de añadir nuevas misiones, sino de permitir que los jugadores construyesen sus propias historias y formas de relacionarse. Para quienes buscan algo más que tiroteos y encargos, el roleplay podría convertirse en uno de los pilares del multijugador.

05 Una ciudad en la que sucedan cosas

Entrar en un edificio forma parte de la experiencia inmersiva © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Rockstar ha afirmado que Grand Theft Auto VI contará con el sistema de personajes no jugables (NPC) más avanzado desarrollado hasta ahora por el estudio. En una posible modalidad en línea, el siguiente paso sería conseguir que esa actividad se trasladase al entorno compartido. Una ciudad pierde parte de su interés si los edificios son simples fachadas y apenas hay interacción con lo que ocurre a su alrededor. Poder entrar en tiendas, bares y apartamentos, y encontrar personajes que desarrollen sus propias actividades, daría más posibilidades al mundo abierto.

También nos gustaría ver una mayor respuesta del entorno ante las acciones del jugador. Un choque contra el escaparate de una tienda debería dejar consecuencias visibles, en lugar de encontrarnos con objetos que parecen indestructibles. Los atracos podrían beneficiarse de la misma lógica. Si la policía, los testigos o los imprevistos alterasen los planes, cada intento exigiría adaptarse a la situación. La posibilidad de repetir un golpe sin seguir siempre la misma secuencia aportaría más recorrido que una misión cuyo desarrollo conocemos de memoria.

06 Más opciones para personalizar al personaje

El estilo del personaje lo es todo: tu propio héroe personal © Rockstar Games/Take-Two Interactive

La apariencia del personaje es una parte importante de la identidad de cada jugador en el multijugador. Por eso, GTA 6 Online debería permitir ajustar con más detalle los rasgos faciales, la complexión, la ropa y otros elementos. No se trata solo de disponer de más prendas, sino de conseguir que cada personaje tenga una apariencia reconocible dentro de un mundo compartido.

También sería interesante contar con varios refugios que pudiéramos utilizar según nuestras necesidades. A esto se sumaría un sistema de búsqueda policial que mantuviese la tensión sin resultar arbitrario. Provocar el caos debería tener consecuencias, pero conducir bien y encontrar una ruta de escape tendría que ofrecer posibilidades reales de perder a la policía. La persecución ganaría así un componente estratégico, en lugar de limitarse a resistir hasta que desaparezca el nivel de búsqueda.

07 Ligas de carreras y competición organizada

Parece que GTA 6 va a incluir carreras en circuito, algo inédito © Rockstar Games/Take-Two

La conducción es una de las señas de identidad de GTA, aunque las carreras no siempre han ocupado un lugar central en GTA Online. GTA 6 incluirá distintos entornos y posibilidades de conducción , pero todavía está por ver cómo se trasladarán al multijugador. Si Rockstar desarrolla una modalidad en línea, las carreras podrían tener un espacio propio dentro de ella.

Una opción sería organizar ligas por niveles, con temporadas en las que los pilotos ascendiesen según sus resultados. Las categorías podrían incluir carreras urbanas, derrapes, pruebas todoterreno y aceleración. También harían falta salas específicas para quienes quieran competir sin que otros jugadores conviertan cada prueba en una sucesión de choques deliberados. Con clasificaciones, récords de vuelta y recompensas ligadas al rendimiento, las carreras podrían ganar peso dentro del juego y atraer a usuarios interesados principalmente en la conducción.

08 Gestionar negocios propios

Sabemos que la tienda "One-Eyed Willie's Mod Shop" aparecerá en GTA 6 © Rockstar Games/Take-Two

Ganar dinero en GTA suele estar ligado a los atracos, los encargos y otras actividades delictivas. Sin embargo, el multijugador podría ofrecer una alternativa para quienes prefieran construir un negocio. Un taller mecánico, un bar o una discoteca permitirían adquirir un local, adaptarlo a nuestros gustos y decidir cómo desarrollar su actividad.

Para que esta opción tuviese recorrido, la gestión debería influir de verdad en los resultados. Las decisiones tendrían que afectar a los ingresos y a la reputación, con propiedades que pudiéramos visitar y recorrer en tiempo real. Así, dirigir un negocio no sería una simple operación desde un menú, sino una forma distinta de progresar. También permitiría construir un patrimonio mediante actividades legales o utilizar los establecimientos como parte de una red criminal.

09 Trabajos más allá de las misiones

Si te dedicas a conducir por ahí, pronto te harás con el terreno © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Vice City también debería ofrecer alternativas para quienes no quieran pasar cada sesión entre tiroteos y persecuciones. Trabajar como taxista, repartir paquetes o realizar otros encargos civiles permitiría recorrer la ciudad a otro ritmo y descubrir sus barrios sin necesidad de participar en actividades delictivas.

Estas tareas aportarían variedad y encajarían especialmente bien con el roleplay. También serían una opción para quienes simplemente quieran conducir después de un día largo sin involucrarse en otro enfrentamiento. Para que no acabasen relegadas a un segundo plano, los ingresos deberían compensar el tiempo invertido. De lo contrario, los jugadores seguirían optando por las actividades más rentables. Y seamos sinceros, ¿quién no ha intentado alguna vez respetar las normas de tráfico en un Grand Theft Auto? Todos lo hemos hecho.

10 Escuchar nuestra propia música

A Lucía le encanta una buena canción © Rockstar Games/Take-Two

La música forma parte de la identidad de Grand Theft Auto . Sus emisoras de radio son tan reconocibles como los coches y las ciudades de la saga, y GTA 6 también contará con una selección musical propia. Sin embargo, muchos jugadores prefieren escuchar sus propias listas mientras juegan. Por eso, sería interesante integrar servicios como Spotify o facilitar la reproducción de música personalizada desde el propio juego, aunque Rockstar no ha anunciado ninguna función de este tipo.

La posibilidad de escuchar nuestras canciones mientras recorremos Ocean Drive, sin salir de la partida, añadiría otra opción de personalización. Las emisoras tradicionales seguirían disponibles para quienes prefieran la selección musical de Vice City, mientras que el resto podría elegir su propia banda sonora. Es un cambio que no modificaría las mecánicas del juego, pero sí permitiría adaptar cada sesión a los gustos de cada jugador.

11 Todo lo que sabemos hasta ahora sobre GTA 6

Sobre el autor ¿Quién es Phil Briel? Phil fue jugador profesional de deportes electrónicos en títulos como Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport y FIFA, tanto en PC como en consolas. Anteriormente, trabajó como editor en distintas webs y revistas especializadas en videojuegos.