Por esto el Rally de Marruecos es una cita imprescindible del off-road

Después de una temporada completa de rally-raid por Arabia Saudí, Abu Dabi, Sudáfrica y Portugal, el Mundial de 2025 llegó a su última cita todavía abierto. Tras una semana y 2.000 kilómetros atravesando las dunas del Sáhara marroquí, Nasser Al-Attiyah y Lucas Moraes seguían separados por apenas 10 puntos en la categoría Ultimate. Todo quedaba pendiente de una última Power Stage de 31 kilómetros.

En Erg Chebbi, Moraes aprovechó la penalización de tiempo de Al-Attiyah para hacerse con la victoria y, de paso, con su primer título mundial. El brasileño puso fin a los tres campeonatos consecutivos del piloto catarí y volvió a demostrar que en el Rally de Marruecos el resultado puede cambiar hasta el último momento.

Red Bull Original Red Bull Energy Drink Más información

Un año después de aquel desenlace, Moraes, Al-Attiyah y el resto del pelotón del W2RC vuelven a Marruecos. La carrera conserva varios argumentos que la convierten en una de las citas más importantes del calendario.

01 ¿Qué hace tan especial al Rally de Marruecos?

Moraes celebró su victoria en la clasificación general en Marruecos © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Hace medio siglo que los pilotos de off-road buscan llevar sus máquinas cada vez más lejos en los terrenos más duros. Todo empezó a finales de los años 70, cuando el primer Dakar salió de París rumbo a Senegal a través del Sáhara. Desde entonces, el rally-raid ha crecido hasta convertirse en una disciplina global.

El Dakar dejó África y ahora se disputa en Arabia Saudí, pero Marruecos sigue siendo la gran puerta del W2RC hacia el Sáhara.

¿Qué encuentra el convoy cuando llega cada año a Marruecos, además de kilómetros de llanuras y dunas?

La preparación perfecta antes del Dakar. Puntos importantes para el Mundial. Y la posibilidad de competir en unos terrenos que forman parte de la historia del rally-raid.

También está el ambiente que se genera dentro del propio convoy. Pilotos, equipos y mecánicos pasan varios días compartiendo el mismo desafío, una de las señas de identidad de una disciplina en la que la aventura sigue teniendo un peso especial.

02 Esto es lo que espera en la edición 2026

Agadir será por sexta vez la ciudad de salida del Rally de Marruecos, que en 2026 alcanzará su 27ª edición. El lunes 28 de septiembre acogerá el shakedown y la etapa prólogo, con más de 250 vehículos preparados para comenzar la competición.

Al-Attiyah tiene un récord de siete victorias en el Rally de Marruecos © Pawel Starzyk/Red Bull Content Pool

El martes 29 llegará la primera de las cinco etapas cronometradas, con rumbo hacia el este. Las cuatro siguientes comenzarán y terminarán en Zagora, en pleno territorio sahariano. Los participantes deberán completar 2.000 kilómetros antes de llegar a la meta el sábado 3 de octubre, con más de la mitad del recorrido contra el reloj.

La mayor parte de la carrera se disputará en los dos grandes erg del país, Chegaga y Chebbi. Serán kilómetros de arena, navegación y dunas que volverán a exigir mucho tanto a los pilotos como a las máquinas.

La lista de inscritos reúne coches, camiones, SSV y motos en las diferentes categorías. Bajo reglamento FIA estarán Trucks, Ultimate, Stock, Challenger y SSV, mientras que las motos competirán en las clases reguladas por la FIM. Los quads regresarán en 2026 y se estrenará además una categoría Classics después de la buena acogida que ha tenido en el Dakar.

¿Sabías? El primer rally-raid disputado en Marruecos fue el París-Agadir, celebrado en 1982. Después de varios cambios de formato y denominación, entre ellos el nombre Atlas Rally durante un tiempo, el Rally de Marruecos que conocemos hoy se disputó por primera vez en 2000.

Daniel Sanders ganó el Rally de Marruecos en 2024 © Pawel Starzyk/Red Bull Content Pool

03 Un trampolín hacia el mayor premio del rally-raid

Pocas pruebas reproducen tan bien las condiciones que después encontrarán los pilotos en el Dakar. Por eso muchos llegan a Marruecos incluso con lesiones, conscientes de que un buen resultado aquí es una de las mejores referencias antes de afrontar la gran cita.

En coches ocurre algo parecido. Las seis victorias de Al-Attiyah en el Dakar han coincidido con siete triunfos en el Rally de Marruecos, récord de la prueba. La relación entre ambas carreras no necesita demasiadas explicaciones.

04 Las dunas del Sáhara, el mejor laboratorio para las nuevas máquinas

Estrenar un vehículo en el Sáhara durante una semana de competición es una prueba exigente. Por muy bien que funcione el coche en las pruebas previas, la carrera siempre acaba sacando a la luz algo que necesita ser ajustado.

Los Dacia Sandrider hicieron su debut en competición en Marruecos © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

Por eso los fabricantes llevan años utilizando el Rally de Marruecos antes de afrontar el Dakar. El Peugeot 2008 DKR, el Audi RS Q e-tron E2 y el Dacia Sandrider debutaron en competición en Marruecos antes de terminar ganando en el Dakar.

05 Después de 2.000 kilómetros, las diferencias siguen siendo mínimas

El Rally de Marruecos 2025 dejó un ejemplo perfecto de lo que puede ocurrir en esta carrera. Moraes llegó a la última cita del campeonato 10 puntos por detrás de Al-Attiyah y había conseguido reducir parte de la diferencia antes de afrontar la última etapa.

En 2023 también hubo un final de infarto. Seth Quintero atacó al máximo en la última etapa y su ritmo sobre las dunas le permitió ganar la categoría Challenger y asegurarse el título del W2RC.

Seth Quintero luchará por el título de la categoría Ultimate del W2RC © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Aquella victoria fue decisiva para que Quintero consiguiera un asiento en Ultimate en la siguiente edición del Dakar. Su progresión ha continuado y el estadounidense, con 23 años, llega al Rally de Marruecos 2026 dispuesto a luchar por el título de Ultimate que ahora está en manos de Moraes.

¿Sabías? Solo 13 puntos separan a los tres primeros clasificados de la categoría Ultimate del W2RC antes de esta edición del Rally de Marruecos. Sébastien Loeb lidera con 114 puntos, Nasser Al-Attiyah suma 111 y Seth Quintero acumula 101.

Una cita fija del Mundial de Rally-Raid

Sam Sunderland se lleva la victoria en 2015 © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Matthias Walkner levanta el pulgar en su camino hacia la victoria en 2017 © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Giniel De Villiers celebra su victoria en 2019 © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Stéphane Peterhansel pone a prueba su Audi RS Q e-tron E2 en 2022 © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Toby Price revisa el libro de ruta de camino a la victoria en 2023 © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Daniel Sanders celebra su victoria en ciclismo en 2024 © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Sébastien Loeb, de camino a la victoria en 2025 © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

06 An ever-present on the World Rally-Raid Championship calendar

El Mundial de Rally-Raid nació en 2022 para reunir bajo un mismo campeonato las principales pruebas internacionales de esta disciplina. Con la FIA y la FIM como organismos reguladores, el W2RC lleva desde entonces el rally-raid de máximo nivel a distintos escenarios del mundo.

El Rally de Marruecos ha estado presente en todas las temporadas del campeonato, junto al Abu Dhabi Desert Challenge y el Dakar. El calendario de 2027 ya está definido y devolverá además a Marruecos su posición tradicional como última cita del Mundial.

07 El recorrido del Rally de Marruecos lleva la firma de dos ganadores del Dakar

Luc Alphand ha colaborado en el diseño del recorrido del Rally de Marruecos © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Luc Alphand , ganador del Dakar en coches en 2006, y Marc Coma, cinco veces vencedor en motos, son los responsables del recorrido actual del Rally de Marruecos. Su experiencia como pilotos y responsables deportivos de grandes pruebas de rally-raid resulta clave a la hora de diseñar un recorrido de este nivel.

El trazado debe ofrecer dificultad suficiente para marcar diferencias sin dejar de lado la seguridad de los participantes. Coma cree que la ruta de esta edición vuelve a encontrar ese equilibrio.

"Las rutas de motos y coches estarán separadas en muchas ocasiones. En el último Dakar comprobamos que funcionaba bien", explica Coma. "Durante los reconocimientos pasamos por regiones que la carrera ya había visitado, pero encontramos elementos nuevos. Buscamos tramos de arena para reducir las piedras siempre que fuera posible y también seleccionamos zonas técnicas donde seguramente se escribirán algunas de las historias de la próxima edición".

¿Sabías? Marc Coma acompañó a Fernando Alonso como copiloto en el Dakar 2020. Cuando el bicampeón del mundo de Fórmula 1 se enfrentó a la carrera más dura del planeta, fue Coma quien ocupó el asiento derecho del Toyota Hilux.

08 El Rally de Marruecos todavía tiene muchas dunas por explorar

Loeb lidera la clasificación del Campeonato del Mundo de Rally-Raid © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

El Rally de Marruecos seguirá pasando por dunas, mesetas, montañas y zonas costeras. Agadir, Zagora, Erfoud y Fez han sido los principales centros de la carrera desde comienzos de siglo y cada uno de ellos ha dejado su huella en el recorrido.

Los paisajes que rodean estas ciudades han dado forma al rally con el paso de los años, combinando escenarios espectaculares con terrenos que exigen mucho a pilotos y máquinas.

El W2RC seguirá recorriendo el mundo, pero Marruecos mantendrá su lugar como una de las grandes citas del calendario. Aquí, el rally-raid vuelve cada año a las dunas del Sáhara y se enfrenta a uno de sus escenarios más exigentes.

Sobre el autor ¿Quién es Tim Sturtridge? Tim Sturtridge lleva dos décadas siguiendo el Dakar por los desiertos de Sudamérica y Arabia Saudí. Su trabajo le ha llevado a descubrir las historias que se esconden en el vivac y a vivir en primera fila el drama que se desata entre las dunas, manteniendo intacta su pasión por contar el rally-raid.