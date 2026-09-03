Lucas Moraes y Armand Monleon en la SS3 del Rally de Marruecos, en Fez.
© Pawel Starzyk/Red Bull Content Pool
Raid

Por esto el Rally de Marruecos es una cita imprescindible del off-road

El Rally de Marruecos es mucho más que una prueba del Mundial de Rally-Raid. Sus dunas son el último gran examen antes del Dakar y un escenario donde todo puede cambiar.
Por Tim Sturtridge
7 minutos de lecturaPublished on

Esta historia es parte de

Nasser Al Attiyah

Nasser Al-Attiyah es el héroe deportivo en su Qatar natal, pues ha ganado el Rally Dakar en cinco ocasiones, al tiempo que destaca en el tiro al plato.

QatarQatar

Lucas Moraes

Brazilian rally driver Lucas Moraes's impressive performances have quickly seen him become his nation's most successful performer in the Dakar Rally car class.

BrasilBrasil

Seth Quintero

Campeón del mundo antes de tener edad para conducir legalmente, Seth Quintero está haciendo historia en el rally más duro del planeta.

United StatesUnited States

Sébastien Loeb

El dominio del piloto francés Sébastien Loeb en el mundo de los rallies le ha valido el apodo de ‘Le Patron’ o ‘The Boss’.

FranciaFrancia

Sam Sunderland

Sam Sunderland es un motorista de rally raid con GasGas Factory Racing. También es dos veces ganador del Dakar y una auténtica estrella internacional.

United KingdomUnited Kingdom

Daniel Sanders

A former enduro champion turned desert racing star, Australia's Daniel 'Chucky' Sanders realised his long-time dream when he won the 2025 Dakar Rally.

AustraliaAustralia

Resumen

  1. 1
    ¿Qué hace tan especial al Rally de Marruecos?
  2. 2
    Esto es lo que espera en la edición 2026
  3. 3
    Un trampolín hacia el mayor premio del rally-raid
  4. 4
    Las dunas del Sáhara, el mejor laboratorio para las nuevas máquinas
  5. 5
    Después de 2.000 kilómetros, las diferencias siguen siendo mínimas
  6. 6
    An ever-present on the World Rally-Raid Championship calendar
  7. 7
    El recorrido del Rally de Marruecos lleva la firma de dos ganadores del …
  8. 8
    El Rally de Marruecos todavía tiene muchas dunas por explorar
Después de una temporada completa de rally-raid por Arabia Saudí, Abu Dabi, Sudáfrica y Portugal, el Mundial de 2025 llegó a su última cita todavía abierto. Tras una semana y 2.000 kilómetros atravesando las dunas del Sáhara marroquí, Nasser Al-Attiyah y Lucas Moraes seguían separados por apenas 10 puntos en la categoría Ultimate. Todo quedaba pendiente de una última Power Stage de 31 kilómetros.
En Erg Chebbi, Moraes aprovechó la penalización de tiempo de Al-Attiyah para hacerse con la victoria y, de paso, con su primer título mundial. El brasileño puso fin a los tres campeonatos consecutivos del piloto catarí y volvió a demostrar que en el Rally de Marruecos el resultado puede cambiar hasta el último momento.

Red Bull Original

Red Bull Energy Drink

Más información
Red Bull Energy Drink
Un año después de aquel desenlace, Moraes, Al-Attiyah y el resto del pelotón del W2RC vuelven a Marruecos. La carrera conserva varios argumentos que la convierten en una de las citas más importantes del calendario.
01

¿Qué hace tan especial al Rally de Marruecos?

Lucas Moraes celebra su victoria en el Rally de Marruecos, la quinta prueba del Campeonato del Mundo de Rally-Raid, en Erfoud, Marruecos.

Moraes celebró su victoria en la clasificación general en Marruecos

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Hace medio siglo que los pilotos de off-road buscan llevar sus máquinas cada vez más lejos en los terrenos más duros. Todo empezó a finales de los años 70, cuando el primer Dakar salió de París rumbo a Senegal a través del Sáhara. Desde entonces, el rally-raid ha crecido hasta convertirse en una disciplina global.
El Dakar dejó África y ahora se disputa en Arabia Saudí, pero Marruecos sigue siendo la gran puerta del W2RC hacia el Sáhara.
¿Qué encuentra el convoy cuando llega cada año a Marruecos, además de kilómetros de llanuras y dunas?
La preparación perfecta antes del Dakar. Puntos importantes para el Mundial. Y la posibilidad de competir en unos terrenos que forman parte de la historia del rally-raid.
También está el ambiente que se genera dentro del propio convoy. Pilotos, equipos y mecánicos pasan varios días compartiendo el mismo desafío, una de las señas de identidad de una disciplina en la que la aventura sigue teniendo un peso especial.
02

Esto es lo que espera en la edición 2026

Agadir será por sexta vez la ciudad de salida del Rally de Marruecos, que en 2026 alcanzará su 27ª edición. El lunes 28 de septiembre acogerá el shakedown y la etapa prólogo, con más de 250 vehículos preparados para comenzar la competición.
Nasser Al Attiyah y Fabian Lurquin compiten en la Power Stage del Rally de Marruecos, la quinta prueba del Campeonato del Mundo de Rally-Raid, en Fez, Marruecos.

Al-Attiyah tiene un récord de siete victorias en el Rally de Marruecos

© Pawel Starzyk/Red Bull Content Pool

El martes 29 llegará la primera de las cinco etapas cronometradas, con rumbo hacia el este. Las cuatro siguientes comenzarán y terminarán en Zagora, en pleno territorio sahariano. Los participantes deberán completar 2.000 kilómetros antes de llegar a la meta el sábado 3 de octubre, con más de la mitad del recorrido contra el reloj.
La mayor parte de la carrera se disputará en los dos grandes erg del país, Chegaga y Chebbi. Serán kilómetros de arena, navegación y dunas que volverán a exigir mucho tanto a los pilotos como a las máquinas.
La lista de inscritos reúne coches, camiones, SSV y motos en las diferentes categorías. Bajo reglamento FIA estarán Trucks, Ultimate, Stock, Challenger y SSV, mientras que las motos competirán en las clases reguladas por la FIM. Los quads regresarán en 2026 y se estrenará además una categoría Classics después de la buena acogida que ha tenido en el Dakar.
Aquí vemos a Daniel Sanders en la línea de meta del Rally de Marruecos, la quinta prueba del Campeonato del Mundo de Rally-Raid, en Erfoud, Marruecos.

Daniel Sanders ganó el Rally de Marruecos en 2024

© Pawel Starzyk/Red Bull Content Pool

03

Un trampolín hacia el mayor premio del rally-raid

Pocas pruebas reproducen tan bien las condiciones que después encontrarán los pilotos en el Dakar. Por eso muchos llegan a Marruecos incluso con lesiones, conscientes de que un buen resultado aquí es una de las mejores referencias antes de afrontar la gran cita.
En coches ocurre algo parecido. Las seis victorias de Al-Attiyah en el Dakar han coincidido con siete triunfos en el Rally de Marruecos, récord de la prueba. La relación entre ambas carreras no necesita demasiadas explicaciones.
04

Las dunas del Sáhara, el mejor laboratorio para las nuevas máquinas

Estrenar un vehículo en el Sáhara durante una semana de competición es una prueba exigente. Por muy bien que funcione el coche en las pruebas previas, la carrera siempre acaba sacando a la luz algo que necesita ser ajustado.
Nasser Al Attiyah y Edouard Boulanger conducen el Dacia Sandrider por las dunas durante la etapa 9 del Dakar 2026, entre Wadi Ad-Dawasir y el campamento de Refuge, en Arabia Saudí

Los Dacia Sandrider hicieron su debut en competición en Marruecos

© Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

Por eso los fabricantes llevan años utilizando el Rally de Marruecos antes de afrontar el Dakar. El Peugeot 2008 DKR, el Audi RS Q e-tron E2 y el Dacia Sandrider debutaron en competición en Marruecos antes de terminar ganando en el Dakar.
05

Después de 2.000 kilómetros, las diferencias siguen siendo mínimas

El Rally de Marruecos 2025 dejó un ejemplo perfecto de lo que puede ocurrir en esta carrera. Moraes llegó a la última cita del campeonato 10 puntos por detrás de Al-Attiyah y había conseguido reducir parte de la diferencia antes de afrontar la última etapa.
En 2023 también hubo un final de infarto. Seth Quintero atacó al máximo en la última etapa y su ritmo sobre las dunas le permitió ganar la categoría Challenger y asegurarse el título del W2RC.
Seth Quintero celebra en el podio de meta del Desafío Ruta 40 en San Juan, Argentina.

Seth Quintero luchará por el título de la categoría Ultimate del W2RC

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Aquella victoria fue decisiva para que Quintero consiguiera un asiento en Ultimate en la siguiente edición del Dakar. Su progresión ha continuado y el estadounidense, con 23 años, llega al Rally de Marruecos 2026 dispuesto a luchar por el título de Ultimate que ahora está en manos de Moraes.

Una cita fija del Mundial de Rally-Raid

Sam Sunderland compite en el Rallye OilLibya 2015 de Marruecos, en Adagir

Sam Sunderland se lleva la victoria en 2015

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Matthias Walkner en la meta del Rally Oilibya, en Marruecos, en Arfud.

Matthias Walkner levanta el pulgar en su camino hacia la victoria en 2017

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Aquí vemos a Giniel De Villiers y Alex Haro durante el Rally de Marruecos en Ifran, Marruecos.

Giniel De Villiers celebra su victoria en 2019

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Stéphane Peterhansel y Edouard Boulanger haciendo pruebas en Merzouga para el Rally de Marruecos.

Stéphane Peterhansel pone a prueba su Audi RS Q e-tron E2 en 2022

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Toby Price revisa el libro de ruta de camino a la victoria en 2023

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Daniel Sanders celebra su victoria en ciclismo en 2024

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Sébastien Loeb, de camino a la victoria en 2025

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

06

An ever-present on the World Rally-Raid Championship calendar

El Mundial de Rally-Raid nació en 2022 para reunir bajo un mismo campeonato las principales pruebas internacionales de esta disciplina. Con la FIA y la FIM como organismos reguladores, el W2RC lleva desde entonces el rally-raid de máximo nivel a distintos escenarios del mundo.
El Rally de Marruecos ha estado presente en todas las temporadas del campeonato, junto al Abu Dhabi Desert Challenge y el Dakar. El calendario de 2027 ya está definido y devolverá además a Marruecos su posición tradicional como última cita del Mundial.
07

El recorrido del Rally de Marruecos lleva la firma de dos ganadores del Dakar

Luc Alphand en la segunda etapa del Abu Dhabi Desert Challenge, en Hamim.

Luc Alphand ha colaborado en el diseño del recorrido del Rally de Marruecos

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Luc Alphand, ganador del Dakar en coches en 2006, y Marc Coma, cinco veces vencedor en motos, son los responsables del recorrido actual del Rally de Marruecos. Su experiencia como pilotos y responsables deportivos de grandes pruebas de rally-raid resulta clave a la hora de diseñar un recorrido de este nivel.
El trazado debe ofrecer dificultad suficiente para marcar diferencias sin dejar de lado la seguridad de los participantes. Coma cree que la ruta de esta edición vuelve a encontrar ese equilibrio.
"Las rutas de motos y coches estarán separadas en muchas ocasiones. En el último Dakar comprobamos que funcionaba bien", explica Coma. "Durante los reconocimientos pasamos por regiones que la carrera ya había visitado, pero encontramos elementos nuevos. Buscamos tramos de arena para reducir las piedras siempre que fuera posible y también seleccionamos zonas técnicas donde seguramente se escribirán algunas de las historias de la próxima edición".
08

El Rally de Marruecos todavía tiene muchas dunas por explorar

Sébastien Loeb levanta el pulgar mientras sostiene una lata de Red Bull al llegar a meta en el BP Ultimate Rally Raid Portugal 2026.

Loeb lidera la clasificación del Campeonato del Mundo de Rally-Raid

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

El Rally de Marruecos seguirá pasando por dunas, mesetas, montañas y zonas costeras. Agadir, Zagora, Erfoud y Fez han sido los principales centros de la carrera desde comienzos de siglo y cada uno de ellos ha dejado su huella en el recorrido.
Los paisajes que rodean estas ciudades han dado forma al rally con el paso de los años, combinando escenarios espectaculares con terrenos que exigen mucho a pilotos y máquinas.
El W2RC seguirá recorriendo el mundo, pero Marruecos mantendrá su lugar como una de las grandes citas del calendario. Aquí, el rally-raid vuelve cada año a las dunas del Sáhara y se enfrenta a uno de sus escenarios más exigentes.

Sobre el autor

Esta historia es parte de

Nasser Al Attiyah

Nasser Al-Attiyah es el héroe deportivo en su Qatar natal, pues ha ganado el Rally Dakar en cinco ocasiones, al tiempo que destaca en el tiro al plato.

QatarQatar

Lucas Moraes

Brazilian rally driver Lucas Moraes's impressive performances have quickly seen him become his nation's most successful performer in the Dakar Rally car class.

BrasilBrasil

Seth Quintero

Campeón del mundo antes de tener edad para conducir legalmente, Seth Quintero está haciendo historia en el rally más duro del planeta.

United StatesUnited States

Sébastien Loeb

El dominio del piloto francés Sébastien Loeb en el mundo de los rallies le ha valido el apodo de ‘Le Patron’ o ‘The Boss’.

FranciaFrancia

Sam Sunderland

Sam Sunderland es un motorista de rally raid con GasGas Factory Racing. También es dos veces ganador del Dakar y una auténtica estrella internacional.

United KingdomUnited Kingdom

Daniel Sanders

A former enduro champion turned desert racing star, Australia's Daniel 'Chucky' Sanders realised his long-time dream when he won the 2025 Dakar Rally.

AustraliaAustralia
Raid