© Boris Beyer/Red Bull Content Pool
MTB
Este es el calendario de la UCI Mountain Bike World Cup 2026
Consulta el calendario completo de la UCI Mountain Bike World Cup 2026, que arrancará en mayo en Corea del Sur y concluirá en octubre en Estados Unidos.
La temporada 2026 de la Whoop UCI Mountain Bike World Series ya ha desvelado su calendario para las disciplinas de Downhill (DH), Cross-country Short Track (XCC), Cross-country Olympic (XCO) y Enduro (EDR).
El calendario de 2026 contará con seis paradas para los especialistas en enduro y nueve para los riders de downhill y de cross-country élite. La temporada comenzará en una sede completamente nueva: la Race of South Korea en MONA YongPyong, una primera vez en el continente para los riders de cross-country y la primera en 25 años para los de downhill. Junto a clásicos del calendario como Nové Město Na Moravě, Leogang y Lenzerheide, también aparece la posibilidad de ver por primera vez una UCI Downhill World Cup en el considerado hogar espiritual de la disciplina: Whistler Mountain Bike Park, en la Columbia Británica (Canadá).
01
Calendario de la UCI Mountain Bike World Series 2026
- 1–3 de mayo: Race of South Korea, Corea del Sur (XC/DH)
- 22–24 de mayo: Nové Město Na Moravě, Chequia (XC)
- 28–31 de mayo: Loudenvielle-Peyragudes, Francia (DH/EDR)
- 11–14 de junio: Saalfelden-Leogang Salzburgerland, Austria (XC/DH/EDR)
- 19–21 de junio: Lenzerheide, Suiza (XC/DH)
- 26–28 de junio: Val di Fassa – Trentino, Italia (EDR)
- 3–5 de julio: La Thuile – Valle d’Aosta, Italia (XC/DH/EDR)
- 8–12 de julio: Pal Arinsal, Andorra (XC/DH)
- 17–19 de julio: Aletsch Arena – Bellwald, Valais, Suiza (EDR)
- 14–16 de agosto: Haute-Savoie, Francia (EDR)
- 21–23 de agosto: Haute-Savoie, Francia (XC/DH)
- 19–20 de septiembre: Soldier Hollow, Midway, Utah, EE. UU. (XC)
- 25–27 de septiembre: Whistler Mountain Bike Park, Columbia Británica, Canadá (DH)
- 2–4 de octubre: Lake Placid Olympic Sites, Nueva York, EE. UU. (XC/DH)
02
Conoce a algunas de las estrellas de la UCI Mountain Bike World Series
Una gran forma de descubrir más sobre los riders de clase mundial que compiten en la UCI Mountain Bike World Series es a través de la serie Just Ride. Presentada por Rob Warner y Eliot Jackson, en ella conversan regularmente con algunas de las figuras más importantes del mountain bike.
Mira el episodio a continuación con la leyenda del downhill Loïc Bruni, donde habla de su intensa pero respetuosa rivalidad con Jackson Goldstone y de la nueva generación de jóvenes talentos que está irrumpiendo en el deporte.
Esta historia es parte de