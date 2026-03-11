Jackson Goldstone actúa durante la carrera de la UCI Mountain Bike World Cup 2025 - Mont-Saint-Anne, Canadá, el 11 de octubre de 2025.
MTB

Este es el calendario de la UCI Mountain Bike World Cup 2026

Consulta el calendario completo de la UCI Mountain Bike World Cup 2026, que arrancará en mayo en Corea del Sur y concluirá en octubre en Estados Unidos.
Por Rajiv Desai
2 minutos de lecturaUpdated on

Esta historia es parte de

UCI Mountain Bike World Series

La UCI Mountain Bike World Cup regresa en 2025 cargada de la mejor acción de MTB en downhill y cross-country.

70 Tour Stops

Tahnée Seagrave

The UK's Tahnée Seagrave is one of downhill mountain biking's most decorated racers and one of the world's elite competitors.

United KingdomUnited Kingdom

Valentina Höll

From her first bike race at the age of three to her multiple World Cup and world championship downhill titles, Vali Höll has always been ahead of the curve.

AustriaAustria

Loïc Bruni

FranciaFrancia

Gracey Hemstreet

Born into a mountain bike family in Canada and raised on the world-class trails of Coast Gravity Park, Gracey Hemstreet is taking the MTB world by storm.

CanadáCanadá

Ronan Dunne

A Red Bull Hardline winner in Australia and Wales, Ronan Dunne is leading a new generation of Irish downhill racers to the top.

IrlandaIrlanda

Jackson Goldstone

From a pre-school viral video sensation to downhill world champion and World Cup champ, Jackson Goldstone is the new hero of Canadian mountain biking.

CanadáCanadá

Martín Vidaurre

El primer campeón mundial de XCO de bicicleta de montaña de Chile y Sudamérica, el actual príncipe Sub-23, Martín Vidaurre, está en la vía rápida para convertirse en el verdadero rey del cross-country

ChileChile

Evie Richards

One of the stars of cross-country mountain biking, Evie Richards is Great Britain's first elite MTB XCO World Champion and an overall XCC World Cup winner.

United KingdomUnited Kingdom

Laura Stigger

A multi-discipline world champion in her junior days with a trophy cabinet full of titles, Austrian rider Laura Stigger is now pushing hard at the front of the Elite field.

AustriaAustria

Tom Pidcock

A talented multi-threat of a cyclist, British rider Tom Pidcock is equally at home on a mountain bike as he is on the road or a cyclo-cross circuit.

United KingdomUnited Kingdom

Finn Iles

One of Canada's leading MTB downhill stars, Finn Iles lived his childhood on the trails of Whistler and has mountain biking in his blood.

CanadáCanadá

Jess Blewitt

A two-time New Zealand national champion and the first female athlete to be invited to compete in Red Bull Hardline, Jess Blewitt is one of mountain biking's brightest young talents.

Nueva ZelandaNueva Zelanda

La temporada 2026 de la Whoop UCI Mountain Bike World Series ya ha desvelado su calendario para las disciplinas de Downhill (DH), Cross-country Short Track (XCC), Cross-country Olympic (XCO) y Enduro (EDR).
El calendario de 2026 contará con seis paradas para los especialistas en enduro y nueve para los riders de downhill y de cross-country élite. La temporada comenzará en una sede completamente nueva: la Race of South Korea en MONA YongPyong, una primera vez en el continente para los riders de cross-country y la primera en 25 años para los de downhill. Junto a clásicos del calendario como Nové Město Na Moravě, Leogang y Lenzerheide, también aparece la posibilidad de ver por primera vez una UCI Downhill World Cup en el considerado hogar espiritual de la disciplina: Whistler Mountain Bike Park, en la Columbia Británica (Canadá).
01

Calendario de la UCI Mountain Bike World Series 2026

  • 1–3 de mayo: Race of South Korea, Corea del Sur (XC/DH)
  • 22–24 de mayo: Nové Město Na Moravě, Chequia (XC)
  • 28–31 de mayo: Loudenvielle-Peyragudes, Francia (DH/EDR)
  • 11–14 de junio: Saalfelden-Leogang Salzburgerland, Austria (XC/DH/EDR)
  • 19–21 de junio: Lenzerheide, Suiza (XC/DH)
  • 26–28 de junio: Val di Fassa – Trentino, Italia (EDR)
  • 3–5 de julio: La Thuile – Valle d’Aosta, Italia (XC/DH/EDR)
  • 8–12 de julio: Pal Arinsal, Andorra (XC/DH)
  • 17–19 de julio: Aletsch Arena – Bellwald, Valais, Suiza (EDR)
  • 14–16 de agosto: Haute-Savoie, Francia (EDR)
  • 21–23 de agosto: Haute-Savoie, Francia (XC/DH)
  • 19–20 de septiembre: Soldier Hollow, Midway, Utah, EE. UU. (XC)
  • 25–27 de septiembre: Whistler Mountain Bike Park, Columbia Británica, Canadá (DH)
  • 2–4 de octubre: Lake Placid Olympic Sites, Nueva York, EE. UU. (XC/DH)
02

Conoce a algunas de las estrellas de la UCI Mountain Bike World Series

Una gran forma de descubrir más sobre los riders de clase mundial que compiten en la UCI Mountain Bike World Series es a través de la serie Just Ride. Presentada por Rob Warner y Eliot Jackson, en ella conversan regularmente con algunas de las figuras más importantes del mountain bike.
Mira el episodio a continuación con la leyenda del downhill Loïc Bruni, donde habla de su intensa pero respetuosa rivalidad con Jackson Goldstone y de la nueva generación de jóvenes talentos que está irrumpiendo en el deporte.

MTB

Compra la colección