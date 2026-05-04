Miami: Racing Bulls estrena decoración especial para la F1 2026

La presentación abrazó por completo la cultura acuática de Miami: el wakeboarder

fue lanzado desde una rampa, realizando un backflip por encima del coche mientras retiraba su cubierta en pleno aire. En ese instante, la nueva decoración se mostró por primera vez. Los pilotos

y

también estuvieron en Miami para el evento y llegaron con estilo, a bordo de un par de motos de agua.