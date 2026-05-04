© Chris Tedesco / Red Bull Content Pool
F1
Miami: Racing Bulls estrena decoración especial para la F1 2026
Visa Cash App Racing Bulls sube la temperatura este verano con una nueva y atrevida decoración presentada para el Gran Premio de Miami 2026.
Visa Cash App Racing Bulls (VCARB) ha desvelado una imagen completamente renovada para el GP de Miami 2026, apostando por una llamativa decoración en “amarillo sol de verano”. Diseñada para capturar la energía de la ciudad, el VCARB 03 saldrá a pista con una identidad vibrante que mezcla rendimiento en pista con cultura estacional.
Inspirada en el Red Bull Summer Edition Sudachi Lime, esta decoración ofrece un look inconfundiblemente veraniego: atrevido, vibrante y hecho para destacar.
La presentación abrazó por completo la cultura acuática de Miami: el wakeboarder Guenther Oka fue lanzado desde una rampa, realizando un backflip por encima del coche mientras retiraba su cubierta en pleno aire. En ese instante, la nueva decoración se mostró por primera vez. Los pilotos Liam Lawson y Arvid Lindblad también estuvieron en Miami para el evento y llegaron con estilo, a bordo de un par de motos de agua.
Siguiendo con el espíritu de Miami, el equipo llevó la presentación más allá del circuito con una llegada en yate por el río. La nueva decoración apareció en escena en un enclave a pie de agua, ante atletas, creadores, medios y fans reunidos para el acto. Y la historia no terminó ahí: la noche continuó con una celebración que mezcló Fórmula 1, cultura local y la energía inconfundible de Miami.
“Hemos utilizado esta carrera para mostrar algo atrevido y único, y esta decoración no es una excepción”
Miami es ya un lugar especial para Racing Bulls, ya que fue allí donde el equipo presentó su primera decoración en 2024. El año pasado también apostaron por un diseño personalizado durante todo el fin de semana. Peter Bayer lo resume así: “Miami se ha convertido en un sitio clave para que Visa Cash App Racing Bulls exprese quién es como equipo. En los últimos dos años hemos aprovechado esta carrera para enseñar algo atrevido y diferente, y esta decoración sigue esa línea. El Red Bull Summer Edition aporta una energía vibrante que refleja lo que somos: creativos y dispuestos a ir más allá. Estamos muy ilusionados por dar alas a este nuevo sabor de temporada y llevar este diseño único a pista este fin de semana”.
El VCARB 03 competirá con esta decoración especial durante todo el fin de semana en el Miami International Autodrome, con actividad en pista desde el 1 de mayo de 2026. Más allá del circuito, el diseño también se dejará ver por toda la ciudad, incluyendo distintas activaciones para fans vinculadas al Gran Premio de Miami.
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