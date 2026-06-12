Programme, histoire et pilotes : tout savoir des 24 Heures du Mans 2026

Quand ont lieu les 24 Heures du Mans 2026 ?
Dans quel championnat se trouve la course des 24 Heures du Mans ?
L’histoire des 24 Heures du Mans
Quel est le tracé des 24 Heures du Mans ?
Quelles équipes participeront aux 24 Heures du Mans 2026 ?
Quels sont les pilotes engagés dans la liste des 24 heures du Mans 2026 ?
Quel est le format des 24 Heures du Mans ?
- Hypercar : Introduite en 2021, c’est la catégorie suprême. Deux types de voitures sont autorisées : les LMH (Le Mans Hypercar) et LMDh (Le Mans Daytona h). Ce sont les voitures les plus performantes : un tour de circuit est estimé en 3 minutes 30s.
- Le Mans Prototype 2 (LMP2) : Elles sont réservées aux équipes indépendantes qui participent aux courses sur le circuit sarthois. Seuls quatre constructeurs peuvent fournir le châssis, quand Gibson est la marque unique pour les moteurs.
- LMGT3 : Des voitures de la catégorie GT uniquement produites par des grands constructeurs automobiles. Seuls les constructeurs reconnus, qui produisent plus de 2 500 véhicules par an à destination de monsieur tout le monde, peuvent être représentés. En 2026, Ferrari, McLaren, Corvette, Aston Martin et même Ford seront dans cette catégorie.
L'Hyperpole, qu'est-ce que c'est ?
Quel est le programme des 24 Heures du Mans 2026 ?
- 10h à 19 h : Pesage
- 09h à 14h : Pesage
- 15h à 16h : Roulage en centre-ville
- 08h à 08h45 : Essais libres - Ligier European Series
- 09h15 à 09h35 : Essais qualificatifs - Ligier European Series
- 10h à 13 h : Essais libres 1
- 14h à 15h : Course - Ligier European Series
- 15h30 à 18h30 : Essais libres 2
- 14h à 17h30 : Visite des stands
- 15h30 à 17h30 : Séance d’autographes
- 08h45 à 09h30 : Essais libres 1 - Ferrari Challenge
- 10h à 10h45 : Essais libres 1 - Porsche Carrera Cup
- 11h15 à 12h15 : Essais libres 1 - Road to Le Mans
- 12h45 à 13h30 : Essais libres 2 - Ferrari Challenge
- 14h à 17 h : Essais libres 1
- 17h30 à 18h15 : Essais libres 2 - Porsche Carrera Cup
- 18h45 à 19h15 : Essais qualificatifs 1 | LMP2 - LMGT3
- 19h30 à 20h : Essais qualificatifs 1 | Hypercar
- 20h à 23h : Concert : Jean-Louis Aubert
- 20h30 à 21h30 : Essais libres 2 - Road to Le Mans
- 22h à 00h : Essais libres 2
- 09h à 09h45 : Essais qualificatifs 1 - Porsche Carrera Cup
- 10h15 à 11h15 : Essais qualificatifs - Road To Le Mans
- 11h55 à 12h40 : Essais qualificatifs - Ferrari Challenge
- 13h25 à 14h15 : Course 1 - Porsche Carrera Cup
- 14h45 à 17h45 : Essais libres 3
- 18h30 à 19h15 : Course 1 - Ferrari Challenge
- 20h à 23h20 : Concert : The Libertines
- 20h à 20h20 : Hyperpole 1 | LMP2 - LMGT3
- 20h35 à 20h50 : Hyperpole 2 | LMP2 - LMGT3
- 21h05 à 21h25 : Hyperpole 1 | Hypercar
- 21h40 à 21h55 : Hyperpole 2 | Hypercar
- 22h05 à 22h25 : Hyperpole Cérémonie
- 23h à 00h : Essais libres 4
- 10h à 13h : Course - Road to Le Mans
- 16h : Parade des pilotes dans le centre-ville du Mans
- 20h à 23h30 : Concert : Robin Schulz
- 09h15 à 10h : Course 2 - Ferrari Challenge
- 10h30 à 11h15 : Course 2 - Porsche Carrera Cup
- 12h à 12h15 : Warm-up
- 13h35 à 15h : Gridwalk
- 15h à 15h45 : Cérémonie officielle de départ
- 16h : Départ 94e édition
- 20h à 23h55 : Concerts : Magic System / Mosimann
- 16h : Arrivée 94e édition\
- 16h10 : Cérémonie podium
Les courses support : le programme dans le programme
- Road to Le Mans (LMP3 & GT3) : La série tremplin par excellence pour les jeunes pilotes qui rêvent d'intégrer la grille principale. Les essais débutent dès le mercredi 11 juin, avec la course finale le vendredi 12 juin à 10h00.
- Ferrari Challenge : La monomarque Ferrari, avec essais dès le mercredi et deux courses les jeudi et samedi.
- Porsche Carrera Cup Brésil : L'une des principales séries monotypes Porsche d'Amérique du Sud s'invite au Mans. Tous les pilotes roulent avec des Porsche 911 GT3 Cup identiques. Les essais commencent le mercredi, avec les deux courses réparties jeudi et samedi.
- Ligier European Series : Présente en début de semaine, dès le dimanche 7 juin, avec essais libres, qualifications et course.
Pourquoi les pilotes font un roulage en ville ?
Quand acheter un billet pour les 24 Heures du Mans 2026 ?
Sur quelle billetterie réserver son emplacement de camping ?
Combien de personnes assisteront aux 24 Heures du Mans 2026 ?
Où faut-il se placer pour avoir la meilleure vue sur le circuit ?
- La Chicane Goodyear : L'endroit parfait pour voir les voitures plonger au freinage juste après le départ.
- Le Tertre Rouge : Le spot idéal pour voir les voitures accélérer avant de s'engager sur la longue ligne droite des Hunaudières. Placez-vous à l’extérieur et observez les pilotes aller sur le vibreur pour élargir leur trajectoire et gagner de précieuses secondes.
- Arnage : Le virage le plus lent du circuit. À cette vitesse, on a le temps d’admirer les voitures. De plus, une butte permet aussi d’observer les pilotes aborder le virage d’Indianapolis. C’est une courbe à droite très rapide, suivie d’un virage à gauche.
Quelles sont les Fan Zones et villages constructeurs aux 24 Heures du Mans 2026 ?
- Fan Zone Family : Espace dédié aux familles avec le Critérium du Jeune Conducteur, une Gaming & Rétrogaming Zone, la présence des finalistes français du Hot Wheels Legends Tour 2026 et l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque.
- Fan Zone Concert : Lieu de détente et de pop-culture avec le Drive-In Paradiso by Peugeot et le Bibendum Studio de Michelin (lives Twitch avec les créateurs Depielo et Baghera Jones) — plus les concerts du soir.
- Fan Zone Porte Est : Espace engagé autour de l'éco-responsabilité, avec l'Impact Challenge, la Relax Zone by Au Féminin et plusieurs associations partenaires.
- Fan Zone Karting : Dédiée aux passionnés, avec le jeu Le Mans Ultimate, l'animation 24H Le Mans Experience by Alpine et une vue directe sur les Esses du karting.
- Fan Zone Tertre Rouge : Spot des sports mécaniques extrêmes avec une nouvelle thématique Rally Raid et Off-road, et des expositions de teams.
Quels concerts auront lieu lors des 24 Heures du Mans 2026 ?
Sur quelle chaîne regarder les 24 Heures du Mans 2026 ?
Le palmarès des vainqueurs des 24 Heures du Mans
Année
Pilotes
Écurie
Voiture
Formule/Championnat
1923
René Léonard, André Lagache
Chenard & Walcker SA
Chenard & Walcker Sport
3.0
1924
John Duff, Frank Clement
Duff & Aldington
Bentley 3 Litre Sport
3.0
1925
Gérard de Courcelles, André Rossignol
/
Lorraine-Dietrich B3-6
5.0
1926
Robert Bloch, André Rossignol
/
Lorraine-Dietrich B3-6
5.0
1927
Dudley Benjafield, Sammy Davis
Bentley Motors Ltd.
Bentley 3 Litre Super Sport
5.0
1928
Woolf Barnato, Bernard Rubin
Bentley Motors Ltd.
Bentley 4½ Litre
5.0
1929
Woolf Barnato, Tim Birkin
Bentley Motors Ltd.
Bentley Speed Six
8.0
1930
Woolf Barnato, Glen Kidston
Bentley Motors Ltd.
Bentley Speed Six
8.0
1931
Francis Curzon, Henry Birkin
Lord Howe
Alfa Romeo 8C 2300
3.0
1932
Raymond Sommer, Luigi Chinetti
Raymond Sommer
Alfa Romeo 8C 2300
3.0
1933
Raymond Sommer, Tazio Nuvolari
Soc. Anon. Alfa Romeo
Alfa Romeo 8C 2300
3.0
1934
Luigi Chinetti, Philippe Étancelin
Luigi Chinetti / Philippe Étancelin
Alfa Romeo 8C 2300
3.0
1935
Johnny Hindmarsh, Luis Fontés
Arthur W. Fox & Charles Nichol
Lagonda M45R Rapide
5.0
1936 (Annulée - Grèves ouvrières)
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1937
Jean-Pierre Wimille, Robert Benoist
Roger Labric
Bugatti Type 57G Tank
5.0
1938
Eugène Chaboud, Jean Trémoulet
Eugène Chaboud / Jean Trémoulet
Delahaye 135CS
5.0
1939
Jean-Pierre Wimille, Pierre Veyron
Jean-Pierre Wimille
Bugatti Type 57S Tank
8.0
1940 (Annulée - Seconde Guerre mondiale)
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1941 (Annulée - Seconde Guerre mondiale)
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1942 (Annulée - Seconde Guerre mondiale)
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1943 (Annulée - Seconde Guerre mondiale)
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1944 (Annulée - Seconde Guerre mondiale)
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1945 (Annulée - Seconde Guerre mondiale)
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1946 (Annulée - Reconstruction d'après-guerre)
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1947 (Annulée - Reconstruction d'après-guerre)
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1948 (Annulée - Reconstruction d'après-guerre)
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1949
Luigi Chinetti, Peter Mitchell-Thomson
Lord Selsdon
Ferrari 166 MM
Sports 2.0
1950
Louis Rosier, Jean-Louis Rosier
Louis Rosier
Talbot-Lago T26 Grand Sport
Sports 5.0
1951
Peter Walker, Peter Whitehead
Peter Walker
Jaguar XK-120C
Sports 5.0
1952
Hermann Lang, Fritz Riess
Daimler-Benz A.G.
Mercedes-Benz W194
Sports 3.0
1953
Tony Rolt, Duncan Hamilton
Jaguar Cars Ltd.
Jaguar C-Type
Sports 5.0
1954
José Froilán González, Maurice Trintignant
Scuderia Ferrari
Ferrari 375 Plus
Sports 5.0
1955
Mike Hawthorn, Ivor Bueb
Jaguar Cars Ltd.
Jaguar D-Type
Sports 5.0
1956
Ron Flockhart, Ninian Sanderson
Ecurie Ecosse
Jaguar D-Type
Sports 5.0
1957
Ron Flockhart, Ivor Bueb
Ecurie Ecosse
Jaguar D-Type
Sports 5.0
1958
Olivier Gendebien, Phil Hill
Scuderia Ferrari
Ferrari 250 TR58
Sports 3.0
1959
Carroll Shelby, Roy Salvadori
David Brown Racing Dept.
Aston Martin DBR1
Sports 3.0
1960
Olivier Gendebien, Paul Frère
Scuderia Ferrari
Ferrari 250 TR59/60
Sports 3.0
1961
Olivier Gendebien, Phil Hill
Scuderia Ferrari
Ferrari 250 TRI/61
Sports 3.0
1962
Olivier Gendebien, Phil Hill
SpA Ferrari SEFAC
Ferrari 330 TRI/LM Spyder
Experimental 4.0
1963
Ludovico Scarfiotti, Lorenzo Bandini
SpA Ferrari SEFAC
Ferrari 250 P
Prototype
1964
Jean Guichet, Nino Vaccarella
SpA Ferrari SEFAC
Ferrari 275 P
Prototype
1965
Jochen Rindt, Masten Gregory
North American Racing Team (NART)
Ferrari 250 LM
Prototype
1966
Bruce McLaren, Chris Amon
Shelby-American Inc.
Ford GT40 Mk II
Prototype
1967
Dan Gurney, A.J. Foyt
Shelby-American Inc.
Ford GT40 Mk IV
Prototype
1968
Pedro Rodríguez, Lucien Bianchi
J.W. Automotive Engineering
Ford GT40 Mk I
Sports 5.0
1969
Jacky Ickx, Jackie Oliver
J.W. Automotive Engineering
Ford GT40 Mk I
Sports 5.0
1970
Hans Herrmann, Richard Attwood
Porsche Konstruktionen Salzburg
Porsche 917K
Sports 5.0
1971
Helmut Marko, Gijs van Lennep
Martini Racing Team
Porsche 917K
Sports 5.0
1972
Henri Pescarolo, Graham Hill
Équipe Matra-Simca Shell
Matra Simca MS670
Sports 3.0
1973
Henri Pescarolo, Gérard Larrousse
Équipe Matra-Simca Shell
Matra Simca MS670B
Sports 3.0
1974
Henri Pescarolo, Gérard Larrousse
Équipe Gitanes
Matra Simca MS670C
Sports 3.0
1975
Jacky Ickx, Derek Bell
Gulf Research Racing Co.
Mirage GR8
Sports 3.0
1976
Jacky Ickx, Gijs van Lennep
Martini Racing Porsche System
Porsche 936
Group 6
1977
Jacky Ickx, Hurley Haywood, Jürgen Barth
Martini Racing Porsche System
Porsche 936/77
Group 6
1978
Jean-Pierre Jaussaud, Didier Pironi
Alpine Renault
Alpine A442B
Group 6
1979
Klaus Ludwig, Bill Whittington, Don Whittington
Porsche Kremer Racing
Porsche 935 K3
Group 5
1980
Jean Rondeau, Jean-Pierre Jaussaud
Le Point Jean Rondeau
Rondeau M379B
Group 6
1981
Jacky Ickx, Derek Bell
Porsche System
Porsche 936
WSC
1982
Jacky Ickx, Derek Bell
Rothmans Porsche System
Porsche 956
Group C
1983
Vern Schuppan, Al Holbert, Hurley Haywood
Rothmans Porsche
Porsche 956
Group C
1984
Klaus Ludwig, Henri Pescarolo
New-Man Joest Racing
Porsche 956B
Group C1
1985
Klaus Ludwig, Paolo Barilla, John Winter
New-Man Joest Racing
Porsche 956B
Group C1
1986
Derek Bell, Hans-Joachim Stuck, Al Holbert
Rothmans Porsche
Porsche 962C
Group C1
1987
Derek Bell, Hans-Joachim Stuck, Al Holbert
Rothmans Porsche AG
Porsche 962C
Group C1
1988
Jan Lammers, Johnny Dumfries, Andy Wallace
Silk Cut Jaguar
Jaguar XJR-9LM
Group C1
1989
Jochen Mass, Manuel Reuter, Stanley Dickens
Team Sauber Mercedes
Sauber C9 Mercedes-Benz
Group C1
1990
John Nielsen, Price Cobb, Martin Brundle
Silk Cut Jaguar
Jaguar XJR-12
Group C1
1991
Volker Weidler, Johnny Herbert, Bertrand Gachot
Mazdaspeed
Mazda 787B
Group C2 / WSC
1992
Derek Warwick, Yannick Dalmas, Mark Blundell
Peugeot Talbot Sport
Peugeot 905 Evo 1B
Group C / WSC
1993
Geoff Brabham, Christophe Bouchut, Éric Hélary
Peugeot Talbot Sport
Peugeot 905 Evo 1B
Group C1
1994
Yannick Dalmas, Hurley Haywood, Mauro Baldi
Le Mans Porsche Team
Dauer 962 Le Mans
GT1
1995
Yannick Dalmas, Masanori Sekiya, Jyrki Järvilehto
Kokusai Kaihatsu Racing
McLaren F1 GTR
GT1
1996
Manuel Reuter, Davy Jones, Alexander Wurz
Joest Racing
TWR Porsche WSC-95
LMP1
1997
Michele Alboreto, Stefan Johansson, Tom Kristensen
Joest Racing
TWR Porsche WSC-95
LMP
1998
Laurent Aïello, Allan McNish, Stéphane Ortelli
Porsche AG
Porsche 911 GT1-98
GT1
1999
Pierluigi Martini, Yannick Dalmas, Joachim Winkelhock
Team BMW Motorsport
BMW V12 LMR
LMP
2000
Frank Biela, Tom Kristensen, Emanuele Pirro
Audi Sport Team Joest
Audi R8
LMP900
2001
Frank Biela, Tom Kristensen, Emanuele Pirro
Audi Sport Team Joest
Audi R8
LMP900
2002
Frank Biela, Tom Kristensen, Emanuele Pirro
Audi Sport Team Joest
Audi R8
LMP900
2003
Tom Kristensen, Rinaldo Capello, Guy Smith
Team Bentley
Bentley Speed 8
LMGTP
2004
Seiji Ara, Tom Kristensen, Rinaldo Capello
Audi Sport Japan Team Goh
Audi R8
LMP1
2005
JJ Lehto, Marco Werner, Tom Kristensen
ADT Champion Racing
Audi R8
LMP1
2006
Frank Biela, Emanuele Pirro, Marco Werner
Audi Sport Team Joest
Audi R10 TDI
LMP1
2007
Frank Biela, Emanuele Pirro, Marco Werner
Audi Sport North America
Audi R10 TDI
LMP1
2008
Tom Kristensen, Allan McNish, Rinaldo Capello
Audi Sport North America
Audi R10 TDI
LMP1
2009
David Brabham, Marc Gené, Alexander Wurz
Peugeot Sport Total
Peugeot 908 HDi FAP
LMP1
2010
Mike Rockenfeller, Timo Bernhard, Romain Dumas
Audi Sport North America
Audi R15 TDI plus
LMP1
2011
André Lotterer, Marcel Fässler, Benoît Tréluyer
Audi Sport Team Joest
Audi R18 TDI
LMP1 / ILMC
2012
André Lotterer, Marcel Fässler, Benoît Tréluyer
Audi Sport Team Joest
Audi R18 e-tron quattro
LMP1 / WEC
2013
Tom Kristensen, Allan McNish, Loïc Duval
Audi Sport Team Joest
Audi R18 e-tron quattro
LMP1 / WEC
2014
André Lotterer, Marcel Fässler, Benoît Tréluyer
Audi Sport Team Joest
Audi R18 e-tron quattro
LMP1-H / WEC
2015
Nico Hülkenberg, Earl Bamber, Nick Tandy
Porsche Team
Porsche 919 Hybrid
LMP1 / WEC
2016
Marc Lieb, Romain Dumas, Neel Jani
Porsche Team
Porsche 919 Hybrid
LMP1 / WEC
2017
Timo Bernhard, Earl Bamber, Brendon Hartley
Porsche LMP Team
Porsche 919 Hybrid
LMP1 / WEC
2018
Sébastien Buemi, Fernando Alonso, Kazuki Nakajima
Toyota Gazoo Racing
Toyota TS050 Hybrid
LMP1 / WEC
2019
Sébastien Buemi, Fernando Alonso, Kazuki Nakajima
Toyota Gazoo Racing
Toyota TS050 Hybrid
LMP1 / WEC
2020
Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Kazuki Nakajima
Toyota Gazoo Racing
Toyota TS050 Hybrid
LMP1 / WEC
2021
Mike Conway, Kamui Kobayashi, José María López
Toyota Gazoo Racing
Toyota GR010 Hybrid
Hypercar / WEC
2022
Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryō Hirakawa
Toyota Gazoo Racing
Toyota GR010 Hybrid
Hypercar / WEC
2023
Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi
Ferrari AF Corse
Ferrari 499P
Hypercar / WEC
2024
Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen
Ferrari AF Corse
Ferrari 499P
Hypercar / WEC
2025
Robert Kubica, Yifei Ye, Phil Hanson
AF Corse
Ferrari 499P
Hypercar / WEC