Le pilote automobile espagnol Dani Juncadella en action aux 24h du Mans.
© Philip Platzer/Red Bull Content Pool
Conduite automobile

Programme, histoire et pilotes : tout savoir des 24h du Mans 2026

Programme complet des 24 Heures du Mans 2026 : dates, horaires des essais, Hyperpole, concerts, fan zones et départ le 13 juin à 16h00. Ne manquez aucune info sur la course.
Écrit par Enzo Brûlé
Temps de lecture estimé : 18 minutesUpdated on

Résumé

  1. 1
    Quand ont lieu les 24 Heures du Mans 2026 ?
  2. 2
    Dans quel championnat se trouve la course des 24h du Mans ?
  3. 3
    L’histoire des 24h du Mans
  4. 4
    Quel est le tracé des 24h du Mans ?
  5. 5
    Quelles équipes participeront aux 24 Heures du Mans 2026 ?
  6. 6
    Quels sont les pilotes engagés dans la liste des 24 heures du Mans 2026 ?
  7. 7
    Quel est le format des 24h du Mans ?
  8. 8
    L'Hyperpole, qu'est-ce que c'est ?
  9. 9
    Quel est le programme des 24h du Mans 2026 ?
  10. 10
    Les courses support : le programme dans le programme
  11. 11
    Pourquoi les pilotes font un roulage en ville ?
  12. 12
    Quand acheter un billet pour les 24 Heures du Mans 2026 ?
  13. 13
    Sur quelle billetterie réserver son emplacement de camping ?
  14. 14
    Combien de personnes assisteront aux 24 Heures du Mans 2026 ?
  15. 15
    Où faut-il se placer pour avoir la meilleure vue sur le circuit ?
  16. 16
    Quelles sont les Fan Zones et villages constructeurs aux 24h du Mans 2026 ?
  17. 17
    Quels concerts auront lieu lors des 24 Heures du Mans 2026 ?
  18. 18
    Sur quelle chaîne regarder les 24 Heures du Mans 2026 ?
  19. 19
    Le palmarès des vainqueurs des 24h du Mans
Les 24 heures du Mans sont de retour. Cette année, Dani Juncadella fera partie des participants et fera tout pour empocher la victoire. Si vous voulez tout savoir de la course et son programme, vous êtes au bon endroit.
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Quand ont lieu les 24 Heures du Mans 2026 ?

Prenez votre plus beau feutre rouge et bloquez votre week-end : la 94e édition des 24 heures du Mans se tiendra du 10 au 14 juin 2026.
Le départ sera donné le samedi sur les coups de 16h00 pour un drapeau à damier exactement une journée plus tard. Mais attention, les festivités autour de la course s’étirent sur toute la semaine, avec comme bouquet final la course.

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Dans quel championnat se trouve la course des 24h du Mans ?

L'épreuve des 24h du Mans fait partie du championnat FIA WEC (World Endurance Championship).
Si les équipes roulent toute l’année sur des tracés allant de Fuji à Spa-Francorchamps, Le Mans est le bijou de la couronne. C’est la course où il ne faut pas se rater : les points comptent double, et une victoire assure une belle place dans le panthéon du sport automobile.
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L’histoire des 24h du Mans

On fait un saut dans le temps. Créée en 1923, cette course n'avait qu'un seul but à l'origine : tester la fiabilité des voitures de "Monsieur Tout-le-Monde" pour prouver que les constructeurs savaient fabriquer des bécanes capables de rouler un jour et une nuit sans exploser. Plus d'un siècle plus tard, l'épreuve est devenue une course à l'armement technologique. Avec le Grand Prix de Monaco et les 500 Miles d'Indianapolis, elle forme la mythique Triple Couronne. Le Mans, c'est le boss de fin de l'endurance, qui a forgé des légendes comme Jacky Ickx, Tom Kristensen et les duels homériques entre Ford et Ferrari dans les années 60.
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Quel est le tracé des 24h du Mans ?

Le circuit de la Sarthe, c’est 13,626 kilomètres d’asphalte. Le tracé n’est pas permanent, car une partie est composée de voies départementales, utilisées par des automobilistes manceaux chaque jour.
Certains secteurs sont devenus cultes au fil des années, comme la Chicane Goodyear (anciennement Dunlop), ou la ligne droite des Hunaudières, qui permet aux voitures d'aller à plus de 340 km/h même en pleine nuit — faisant des 24h du Mans l'une des courses nocturnes les plus spectaculaires au monde. Ajoutez à cela les virages d’Arnage ou de Mulsanne, et vous obtenez l’un des circuits les plus mythiques du sport mécanique.
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Quelles équipes participeront aux 24 Heures du Mans 2026 ?

Nous vivons certainement l’âge d’or de l’endurance. La catégorie reine, les Hypercar, affiche des noms à faire saliver n’importe qui : Ferrari, Porsche et Toyota devraient être les grands favoris pour la victoire.
Aston Martin, Alpine, BMW et même Cadillac vont être en embuscade. La particularité de la grille, c’est qu’un constructeur peut avoir plusieurs écuries sous le même nom. Au Championnat du monde WEC, seules deux voitures peuvent être autorisées, mais des voitures « clientes » peuvent s’inscrire pour Le Mans. Par exemple, Ferrari a deux écuries participantes au classement mondial : Ferrari AF Corse, et une uniquement pour Le Mans : AF Corse.
À noter également la présence de Genesis Magma Racing, la division de luxe de Hyundai, qui engage deux Hypercar Genesis GMR-001 pour cette 94e édition. Une première historique : c'est le premier constructeur coréen à s'aligner aux 24 Heures du Mans. Avec 62 voitures et 186 pilotes au total sur la grille, cette édition 2026 s'annonce comme l'une des plus relevées de l'ère Hypercar.
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Quels sont les pilotes engagés dans la liste des 24 heures du Mans 2026 ?

La grille des 24h du Mans avec ses pilotes.

Les pilotes de la 92e édition

© ACO

La course des 24h attire chaque année son lot de pilotes de tous horizons. Certains anciens de la Formule 1, comme Robert Kubica (AF Corse), Kamui Kobayashi et Brendon Hartley (Toyota Racing) et même Kevin Magnussen (BMW M Team WRT).
Évidemment, le sport automobile ne se limite pas qu’à la F1. Le consultant Canal + Loïc Duval sera encore de la partie, avec Peugeot TotalEnergies. Jules Gounon et Dani Juncadella, qui ont roulé avec Max Verstappen aux 24h du Nürburgring, seront adversaires ce week-end. D'ailleurs, le monde de l'endurance a connu en 2025 un triple défi de 24 heures sans précédent enchaîné sur trois week-ends consécutifs.
On peut également noter la présence de pilotes françaises sur la grille. Doriane Pin roulera avec Duqueine Team en LMP2 et Lilou Wadoux sera au volant de la Richard Mille AF Corse en LMGT3.
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Quel est le format des 24h du Mans ?

On vous l’accorde, comprendre comment sont réparties les écuries au Mans n’est pas facile si on débute. La grille est séparée en trois catégories :
  • Hypercar : Introduite en 2021, c’est la catégorie suprême. Deux types de voitures sont autorisées : les LMH (Le Mans Hypercar) et LMDh (Le Mans Daytona h). Ce sont les voitures les plus performantes : un tour de circuit est estimé en 3 minutes 30s.
  • Le Mans Prototype 2 (LMP2) : Elles sont réservées aux équipes indépendantes qui participent aux courses sur le circuit sarthois. Seuls quatre constructeurs peuvent fournir le châssis, quand Gibson est la marque unique pour les moteurs.
  • LMGT3 : Des voitures de la catégorie GT uniquement produites par des grands constructeurs automobiles. Seuls les constructeurs reconnus, qui produisent plus de 2 500 véhicules par an à destination de monsieur tout le monde, peuvent être représentés. En 2026, Ferrari, McLaren, Corvette, Aston Martin et même Ford seront dans cette catégorie.
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L'Hyperpole, qu'est-ce que c'est ?

Sebastien Loeb en action lors des 24h du Mans en 2005.

Des débuts décevants au Mans en 2005

© DPPI

L'Hyperpole est la séance de qualification ultime des 24 Heures du Mans, organisée le jeudi soir. Elle se déroule en deux phases successives pour chaque catégorie.
En LMP2 et LMGT3, les 30 voitures qualifiées la veille (soit 15 par catégorie) s'affrontent d'abord lors d'une H1 de 20 minutes. Seules les 10 meilleures avancent en H2, une séance de 15 minutes qui détermine la grille de départ définitive.
En Hypercar, le principe est identique : les 15 prototypes qualifiés en H1 se disputent les 10 places en H2. Ces 15 minutes sont souvent les plus spectaculaires de la semaine, avec des chronos poussés à l'extrême par des pilotes en mission pour partir de la meilleure position possible le samedi. La cérémonie de l'Hyperpole, organisée juste après, révèle officiellement les grilles de départ comprenant les trois catégories.
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Quel est le programme des 24h du Mans 2026 ?

Les 24h du Mans, ce n’est pas une simple course, c’est tout un événement. Contrairement à un Grand Prix de Formule 1, qui ne dure que trois jours, Le Mans s’étale sur toute une semaine.
En 2026, le programme est chargé comme à son habitude. Voici les dates importantes pour profiter pleinement de la grande course sarthoise :
Vendredi 5 juin
  • 10h à 19 h : Pesage
Samedi 6 juin
  • 09h à 14h : Pesage
  • 15h à 16h : Roulage en centre-ville
Dimanche 7 juin
  • 08h à 08h45 : Essais libres - Ligier European Series
  • 09h15 à 09h35 : Essais qualificatifs - Ligier European Series
  • 10h à 13 h : Essais libres 1
  • 14h à 15h : Course - Ligier European Series
  • 15h30 à 18h30 : Essais libres 2
Mardi 9 juin
  • 14h à 17h30 : Visite des stands
  • 15h30 à 17h30 : Séance d’autographes
Mercredi 10 juin
  • 08h45 à 09h30 : Essais libres 1 - Ferrari Challenge
  • 10h à 10h45 : Essais libres 1 - Porsche Carrera Cup
  • 11h15 à 12h15 : Essais libres 1 - Road to Le Mans
  • 12h45 à 13h30 : Essais libres 2 - Ferrari Challenge
  • 14h à 17 h : Essais libres 1
  • 17h30 à 18h15 : Essais libres 2 - Porsche Carrera Cup
  • 18h45 à 19h15 : Essais qualificatifs 1 | LMP2 - LMGT3
  • 19h30 à 20h : Essais qualificatifs 1 | Hypercar
  • 20h à 23h : Concert : Jean-Louis Aubert
  • 20h30 à 21h30 : Essais libres 2 - Road to Le Mans
  • 22h à 00h : Essais libres 2
Les Matra au Mans en 1973 et 1974

Les Matra au Mans en 1973 et 1974

© DPPI

Jeudi 11 juin
  • 09h à 09h45 : Essais qualificatifs 1 - Porsche Carrera Cup
  • 10h15 à 11h15 : Essais qualificatifs - Road To Le Mans
  • 11h55 à 12h40 : Essais qualificatifs - Ferrari Challenge
  • 13h25 à 14h15 : Course 1 - Porsche Carrera Cup
  • 14h45 à 17h45 : Essais libres 3
  • 18h30 à 19h15 : Course 1 - Ferrari Challenge
  • 20h à 23h20 : Concert : The Libertines
  • 20h à 20h20 : Hyperpole 1 | LMP2 - LMGT3
  • 20h35 à 20h50 : Hyperpole 2 | LMP2 - LMGT3
  • 21h05 à 21h25 : Hyperpole 1 | Hypercar
  • 21h40 à 21h55 : Hyperpole 2 | Hypercar
  • 22h05 à 22h25 : Hyperpole Cérémonie
  • 23h à 00h : Essais libres 4
Vendredi 12 juin
  • 10h à 13h : Course - Road to Le Mans
  • 16h : Parade des pilotes dans le centre-ville du Mans
  • 20h à 23h30 : Concert : Robin Schulz
Samedi 13 juin
  • 09h15 à 10h : Course 2 - Ferrari Challenge
  • 10h30 à 11h15 : Course 2 - Porsche Carrera Cup
  • 12h à 12h15 : Warm-up
  • 13h35 à 15h : Gridwalk
  • 15h à 15h45 : Cérémonie officielle de départ
  • 16h : Départ 94e édition
  • 20h à 23h55 : Concerts : Magic System / Mosimann
Dimanche 14 juin
  • 16h : Arrivée 94e édition\
  • 16h10 : Cérémonie podium
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Les courses support : le programme dans le programme

Une BMW roule sur le circuit des 24h du Mans.

Une BMW aux 24h du Mans

© ACO

Les 24 Heures du Mans ne se résument pas à une seule course. Tout au long de la semaine, plusieurs séries support animent le circuit de la Sarthe et offrent un spectacle supplémentaire aux spectateurs :
  • Road to Le Mans (LMP3 & GT3) : La série tremplin par excellence pour les jeunes pilotes qui rêvent d'intégrer la grille principale. Les essais débutent dès le mercredi 11 juin, avec la course finale le vendredi 12 juin à 10h00.
  • Ferrari Challenge : La monomarque Ferrari, avec essais dès le mercredi et deux courses les jeudi et samedi.
  • Porsche Carrera Cup Brésil : L'une des principales séries monotypes Porsche d'Amérique du Sud s'invite au Mans. Tous les pilotes roulent avec des Porsche 911 GT3 Cup identiques. Les essais commencent le mercredi, avec les deux courses réparties jeudi et samedi.
  • Ligier European Series : Présente en début de semaine, dès le dimanche 7 juin, avec essais libres, qualifications et course.
Ces séries permettent de suivre de l'action en continu sur le circuit, même en dehors des créneaux dédiés aux 24 Heures.
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Pourquoi les pilotes font un roulage en ville ?

Une voiture en centre-ville lors d'un événement des 24h du Mans.

Une voiture en centre-ville

© ACO

Depuis quatre ans, un roulage en ville a été créé pour célébrer les 24h du Mans. C’est un rendez-vous gratuit, ouvert à tous et qui permet d’admirer les bijoux mécaniques dans un autre cadre que la course.
Cette année, l’organisation a annoncé quelques modifications. Les pilotes feront trois tours (au lieu de deux) avec douze zones d’observation et deux scènes pour le public. 19 voitures défileront pour la fashion week version Le Mans.
12

Quand acheter un billet pour les 24 Heures du Mans 2026 ?

Si vous voulez votre précieux sésame, il faut être plus rapide qu'une Porsche dans les Hunaudières. Depuis l'édition du Centenaire, les places s'arrachent à une vitesse folle. La billetterie officielle ouvre généralement en novembre de l'année précédente (novembre 2025 pour l'édition 2026). Tout part en quelques jours. Si vous loupez le coche, votre seule option reste la plateforme officielle de revente gérée par l'ACO (Automobile Club de l'Ouest).
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Sur quelle billetterie réserver son emplacement de camping ?

Le camping est une tradition incontournable des 24h du Mans. Plusieurs zones sont disponibles autour du circuit, avec des tarifs variables selon l'emplacement et le confort. Les campings officiels gérés par l'ACO sont accessibles dès l'ouverture du circuit. Il est conseillé de réserver tôt, car certaines zones affichent complet dès l'ouverture de la billetterie.
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Combien de personnes assisteront aux 24 Heures du Mans 2026 ?

L'enceinte du circuit se transforme en la troisième plus grande ville de la région le temps d'un week-end. Plus de 320 000 spectateurs sont attendus dans les gradins, les campings et les zones pour les fans. Et pour cause : les 24h du Mans figurent parmi les plus grands événements motorsport au monde.
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Où faut-il se placer pour avoir la meilleure vue sur le circuit ?

Départ des 24 Heures du Mans 2015, course d'endurance disputée sur le Circuit du Sarthe, au Mans, en France

Le départ du Mans en 2015

© Porsche

  • La Chicane Goodyear : L'endroit parfait pour voir les voitures plonger au freinage juste après le départ.
  • Le Tertre Rouge : Le spot idéal pour voir les voitures accélérer avant de s'engager sur la longue ligne droite des Hunaudières. Placez-vous à l’extérieur et observez les pilotes aller sur le vibreur pour élargir leur trajectoire et gagner de précieuses secondes.
  • Arnage : Le virage le plus lent du circuit. À cette vitesse, on a le temps d’admirer les voitures. De plus, une butte permet aussi d’observer les pilotes aborder le virage d’Indianapolis. C’est une courbe à droite très rapide, suivie d’un virage à gauche.
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Quelles sont les Fan Zones et villages constructeurs aux 24h du Mans 2026 ?

Au-delà de la course, le circuit se transforme en véritable festival. Cinq Fan Zones thématiques sont réparties sur le circuit pour offrir une expérience alliant immersion et divertissement :
  • Fan Zone Family : Espace dédié aux familles avec le Critérium du Jeune Conducteur, une Gaming & Rétrogaming Zone, la présence des finalistes français du Hot Wheels Legends Tour 2026 et l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque.
  • Fan Zone Concert : Lieu de détente et de pop-culture avec le Drive-In Paradiso by Peugeot et le Bibendum Studio de Michelin (lives Twitch avec les créateurs Depielo et Baghera Jones) — plus les concerts du soir.
  • Fan Zone Porte Est : Espace engagé autour de l'éco-responsabilité, avec l'Impact Challenge, la Relax Zone by Au Féminin et plusieurs associations partenaires.
  • Fan Zone Karting : Dédiée aux passionnés, avec le jeu Le Mans Ultimate, l'animation 24H Le Mans Experience by Alpine et une vue directe sur les Esses du karting.
  • Fan Zone Tertre Rouge : Spot des sports mécaniques extrêmes avec une nouvelle thématique Rally Raid et Off-road, et des expositions de teams.
Les villages constructeurs (Ferrari, Toyota, Porsche, Alpine, BMW…) sont aussi des incontournables : expositions de voitures de course, expériences immersives, ventes de produits dérivés et espace de détente. Le Paddock H2 accueille quant à lui les démonstrations autour de la technologie hydrogène, l'une des pistes d'avenir pour l'endurance.
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Quels concerts auront lieu lors des 24 Heures du Mans 2026 ?

Quatre concerts sont prévus pour divertir les spectateurs tout au long de la semaine.
Jean-Louis Aubert ouvrira le bal le mercredi 10 juin à 20h. Le chanteur de Téléphone est en tournée avec son PAFINITOUR.
Le jeudi 11 juin à 20h, c'est The Libertines qui monteront sur scène. Groupe culte du rock britannique des années 2000, The Libertines incarnent l'esprit brut et romantique anglais.
Le DJ allemand Robin Schulz enflammera le circuit le vendredi 12 juin à 20h, avant un double concert le samedi soir avec Magic System et Mosimann, qui emmèneront les spectateurs jusqu'au bout de la nuit.
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Sur quelle chaîne regarder les 24 Heures du Mans 2026 ?

Si vous n'avez pas la chance d'être sur place avec votre tente, pas de souci. La course est diffusée en clair et en direct sur La Chaîne L'Équipe. Pour les puristes qui veulent suivre la course en intégralité, sans louper une seule minute de la nuit, Eurosport retransmet également l'intégralité des 24 heures de course sur ses canaux.
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Le palmarès des vainqueurs des 24h du Mans

Année

Pilotes

Écurie

Voiture

Formule/Championnat

1923

René Léonard, André Lagache

Chenard & Walcker SA

Chenard & Walcker Sport

3.0

1924

John Duff, Frank Clement

Duff & Aldington

Bentley 3 Litre Sport

3.0

1925

Gérard de Courcelles, André Rossignol

/

Lorraine-Dietrich B3-6

5.0

1926

Robert Bloch, André Rossignol

/

Lorraine-Dietrich B3-6

5.0

1927

Dudley Benjafield, Sammy Davis

Bentley Motors Ltd.

Bentley 3 Litre Super Sport

5.0

1928

Woolf Barnato, Bernard Rubin

Bentley Motors Ltd.

Bentley 4½ Litre

5.0

1929

Woolf Barnato, Tim Birkin

Bentley Motors Ltd.

Bentley Speed Six

8.0

1930

Woolf Barnato, Glen Kidston

Bentley Motors Ltd.

Bentley Speed Six

8.0

1931

Francis Curzon, Henry Birkin

Lord Howe

Alfa Romeo 8C 2300

3.0

1932

Raymond Sommer, Luigi Chinetti

Raymond Sommer

Alfa Romeo 8C 2300

3.0

1933

Raymond Sommer, Tazio Nuvolari

Soc. Anon. Alfa Romeo

Alfa Romeo 8C 2300

3.0

1934

Luigi Chinetti, Philippe Étancelin

Luigi Chinetti / Philippe Étancelin

Alfa Romeo 8C 2300

3.0

1935

Johnny Hindmarsh, Luis Fontés

Arthur W. Fox & Charles Nichol

Lagonda M45R Rapide

5.0

1936 (Annulée - Grèves ouvrières)

/

/

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1937

Jean-Pierre Wimille, Robert Benoist

Roger Labric

Bugatti Type 57G Tank

5.0

1938

Eugène Chaboud, Jean Trémoulet

Eugène Chaboud / Jean Trémoulet

Delahaye 135CS

5.0

1939

Jean-Pierre Wimille, Pierre Veyron

Jean-Pierre Wimille

Bugatti Type 57S Tank

8.0

1940 (Annulée - Seconde Guerre mondiale)

/

/

/

/

1941 (Annulée - Seconde Guerre mondiale)

/

/

/

/

1942 (Annulée - Seconde Guerre mondiale)

/

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/

/

1943 (Annulée - Seconde Guerre mondiale)

/

/

/

/

1944 (Annulée - Seconde Guerre mondiale)

/

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/

1945 (Annulée - Seconde Guerre mondiale)

/

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/

/

1946 (Annulée - Reconstruction d'après-guerre)

/

/

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1947 (Annulée - Reconstruction d'après-guerre)

/

/

/

/

1948 (Annulée - Reconstruction d'après-guerre)

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/

/

1949

Luigi Chinetti, Peter Mitchell-Thomson

Lord Selsdon

Ferrari 166 MM

Sports 2.0

1950

Louis Rosier, Jean-Louis Rosier

Louis Rosier

Talbot-Lago T26 Grand Sport

Sports 5.0

1951

Peter Walker, Peter Whitehead

Peter Walker

Jaguar XK-120C

Sports 5.0

1952

Hermann Lang, Fritz Riess

Daimler-Benz A.G.

Mercedes-Benz W194

Sports 3.0

1953

Tony Rolt, Duncan Hamilton

Jaguar Cars Ltd.

Jaguar C-Type

Sports 5.0

1954

José Froilán González, Maurice Trintignant

Scuderia Ferrari

Ferrari 375 Plus

Sports 5.0

1955

Mike Hawthorn, Ivor Bueb

Jaguar Cars Ltd.

Jaguar D-Type

Sports 5.0

1956

Ron Flockhart, Ninian Sanderson

Ecurie Ecosse

Jaguar D-Type

Sports 5.0

1957

Ron Flockhart, Ivor Bueb

Ecurie Ecosse

Jaguar D-Type

Sports 5.0

1958

Olivier Gendebien, Phil Hill

Scuderia Ferrari

Ferrari 250 TR58

Sports 3.0

1959

Carroll Shelby, Roy Salvadori

David Brown Racing Dept.

Aston Martin DBR1

Sports 3.0

1960

Olivier Gendebien, Paul Frère

Scuderia Ferrari

Ferrari 250 TR59/60

Sports 3.0

1961

Olivier Gendebien, Phil Hill

Scuderia Ferrari

Ferrari 250 TRI/61

Sports 3.0

1962

Olivier Gendebien, Phil Hill

SpA Ferrari SEFAC

Ferrari 330 TRI/LM Spyder

Experimental 4.0

1963

Ludovico Scarfiotti, Lorenzo Bandini

SpA Ferrari SEFAC

Ferrari 250 P

Prototype

1964

Jean Guichet, Nino Vaccarella

SpA Ferrari SEFAC

Ferrari 275 P

Prototype

1965

Jochen Rindt, Masten Gregory

North American Racing Team (NART)

Ferrari 250 LM

Prototype

1966

Bruce McLaren, Chris Amon

Shelby-American Inc.

Ford GT40 Mk II

Prototype

1967

Dan Gurney, A.J. Foyt

Shelby-American Inc.

Ford GT40 Mk IV

Prototype

1968

Pedro Rodríguez, Lucien Bianchi

J.W. Automotive Engineering

Ford GT40 Mk I

Sports 5.0

1969

Jacky Ickx, Jackie Oliver

J.W. Automotive Engineering

Ford GT40 Mk I

Sports 5.0

1970

Hans Herrmann, Richard Attwood

Porsche Konstruktionen Salzburg

Porsche 917K

Sports 5.0

1971

Helmut Marko, Gijs van Lennep

Martini Racing Team

Porsche 917K

Sports 5.0

1972

Henri Pescarolo, Graham Hill

Équipe Matra-Simca Shell

Matra Simca MS670

Sports 3.0

1973

Henri Pescarolo, Gérard Larrousse

Équipe Matra-Simca Shell

Matra Simca MS670B

Sports 3.0

1974

Henri Pescarolo, Gérard Larrousse

Équipe Gitanes

Matra Simca MS670C

Sports 3.0

1975

Jacky Ickx, Derek Bell

Gulf Research Racing Co.

Mirage GR8

Sports 3.0

1976

Jacky Ickx, Gijs van Lennep

Martini Racing Porsche System

Porsche 936

Group 6

1977

Jacky Ickx, Hurley Haywood, Jürgen Barth

Martini Racing Porsche System

Porsche 936/77

Group 6

1978

Jean-Pierre Jaussaud, Didier Pironi

Alpine Renault

Alpine A442B

Group 6

1979

Klaus Ludwig, Bill Whittington, Don Whittington

Porsche Kremer Racing

Porsche 935 K3

Group 5

1980

Jean Rondeau, Jean-Pierre Jaussaud

Le Point Jean Rondeau

Rondeau M379B

Group 6

1981

Jacky Ickx, Derek Bell

Porsche System

Porsche 936

WSC

1982

Jacky Ickx, Derek Bell

Rothmans Porsche System

Porsche 956

Group C

1983

Vern Schuppan, Al Holbert, Hurley Haywood

Rothmans Porsche

Porsche 956

Group C

1984

Klaus Ludwig, Henri Pescarolo

New-Man Joest Racing

Porsche 956B

Group C1

1985

Klaus Ludwig, Paolo Barilla, John Winter

New-Man Joest Racing

Porsche 956B

Group C1

1986

Derek Bell, Hans-Joachim Stuck, Al Holbert

Rothmans Porsche

Porsche 962C

Group C1

1987

Derek Bell, Hans-Joachim Stuck, Al Holbert

Rothmans Porsche AG

Porsche 962C

Group C1

1988

Jan Lammers, Johnny Dumfries, Andy Wallace

Silk Cut Jaguar

Jaguar XJR-9LM

Group C1

1989

Jochen Mass, Manuel Reuter, Stanley Dickens

Team Sauber Mercedes

Sauber C9 Mercedes-Benz

Group C1

1990

John Nielsen, Price Cobb, Martin Brundle

Silk Cut Jaguar

Jaguar XJR-12

Group C1

1991

Volker Weidler, Johnny Herbert, Bertrand Gachot

Mazdaspeed

Mazda 787B

Group C2 / WSC

1992

Derek Warwick, Yannick Dalmas, Mark Blundell

Peugeot Talbot Sport

Peugeot 905 Evo 1B

Group C / WSC

1993

Geoff Brabham, Christophe Bouchut, Éric Hélary

Peugeot Talbot Sport

Peugeot 905 Evo 1B

Group C1

1994

Yannick Dalmas, Hurley Haywood, Mauro Baldi

Le Mans Porsche Team

Dauer 962 Le Mans

GT1

1995

Yannick Dalmas, Masanori Sekiya, Jyrki Järvilehto

Kokusai Kaihatsu Racing

McLaren F1 GTR

GT1

1996

Manuel Reuter, Davy Jones, Alexander Wurz

Joest Racing

TWR Porsche WSC-95

LMP1

1997

Michele Alboreto, Stefan Johansson, Tom Kristensen

Joest Racing

TWR Porsche WSC-95

LMP

1998

Laurent Aïello, Allan McNish, Stéphane Ortelli

Porsche AG

Porsche 911 GT1-98

GT1

1999

Pierluigi Martini, Yannick Dalmas, Joachim Winkelhock

Team BMW Motorsport

BMW V12 LMR

LMP

2000

Frank Biela, Tom Kristensen, Emanuele Pirro

Audi Sport Team Joest

Audi R8

LMP900

2001

Frank Biela, Tom Kristensen, Emanuele Pirro

Audi Sport Team Joest

Audi R8

LMP900

2002

Frank Biela, Tom Kristensen, Emanuele Pirro

Audi Sport Team Joest

Audi R8

LMP900

2003

Tom Kristensen, Rinaldo Capello, Guy Smith

Team Bentley

Bentley Speed 8

LMGTP

2004

Seiji Ara, Tom Kristensen, Rinaldo Capello

Audi Sport Japan Team Goh

Audi R8

LMP1

2005

JJ Lehto, Marco Werner, Tom Kristensen

ADT Champion Racing

Audi R8

LMP1

2006

Frank Biela, Emanuele Pirro, Marco Werner

Audi Sport Team Joest

Audi R10 TDI

LMP1

2007

Frank Biela, Emanuele Pirro, Marco Werner

Audi Sport North America

Audi R10 TDI

LMP1

2008

Tom Kristensen, Allan McNish, Rinaldo Capello

Audi Sport North America

Audi R10 TDI

LMP1

2009

David Brabham, Marc Gené, Alexander Wurz

Peugeot Sport Total

Peugeot 908 HDi FAP

LMP1

2010

Mike Rockenfeller, Timo Bernhard, Romain Dumas

Audi Sport North America

Audi R15 TDI plus

LMP1

2011

André Lotterer, Marcel Fässler, Benoît Tréluyer

Audi Sport Team Joest

Audi R18 TDI

LMP1 / ILMC

2012

André Lotterer, Marcel Fässler, Benoît Tréluyer

Audi Sport Team Joest

Audi R18 e-tron quattro

LMP1 / WEC

2013

Tom Kristensen, Allan McNish, Loïc Duval

Audi Sport Team Joest

Audi R18 e-tron quattro

LMP1 / WEC

2014

André Lotterer, Marcel Fässler, Benoît Tréluyer

Audi Sport Team Joest

Audi R18 e-tron quattro

LMP1-H / WEC

2015

Nico Hülkenberg, Earl Bamber, Nick Tandy

Porsche Team

Porsche 919 Hybrid

LMP1 / WEC

2016

Marc Lieb, Romain Dumas, Neel Jani

Porsche Team

Porsche 919 Hybrid

LMP1 / WEC

2017

Timo Bernhard, Earl Bamber, Brendon Hartley

Porsche LMP Team

Porsche 919 Hybrid

LMP1 / WEC

2018

Sébastien Buemi, Fernando Alonso, Kazuki Nakajima

Toyota Gazoo Racing

Toyota TS050 Hybrid

LMP1 / WEC

2019

Sébastien Buemi, Fernando Alonso, Kazuki Nakajima

Toyota Gazoo Racing

Toyota TS050 Hybrid

LMP1 / WEC

2020

Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Kazuki Nakajima

Toyota Gazoo Racing

Toyota TS050 Hybrid

LMP1 / WEC

2021

Mike Conway, Kamui Kobayashi, José María López

Toyota Gazoo Racing

Toyota GR010 Hybrid

Hypercar / WEC

2022

Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryō Hirakawa

Toyota Gazoo Racing

Toyota GR010 Hybrid

Hypercar / WEC

2023

Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

Ferrari AF Corse

Ferrari 499P

Hypercar / WEC

2024

Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

Ferrari AF Corse

Ferrari 499P

Hypercar / WEC

2025

Robert Kubica, Yifei Ye, Phil Hanson

AF Corse

Ferrari 499P

Hypercar / WEC

Rendez-vous dès ce samedi 13 juin 2026 pour le départ de la course, et 24 heures plus tard pour connaître les grands vainqueurs.
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